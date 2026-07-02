5 mostre da visitare in programma a luglio 2026 in Italia

Che siate affascinati dal mito del Made in Italy, dal ritorno storico di un capolavoro di Raffaello o dagli scatti iconici di maestri come Erwitt e Scianna, ecco cinque mostre d’arte e fotografia da non perdere questo mese.

Con l’arrivo di luglio e della calura estiva, c’è un rifugio perfetto che unisce frescura, bellezza e ispirazione: le sale dei musei italiani. Questo mese il panorama culturale del nostro Paese si accende con una selezione di mostre d’arte straordinarie, capaci di accontentare sia gli amanti della storia dell’arte che gli appassionati di fotografia e costume.

5 mostre d’arte e fotografia da non perdere a luglio 2026 in Italia

Dalla Roma glamour della “Hollywood sul Tevere” ai capolavori del Rinascimento che tornano a casa dopo quattro secoli; dai colori rivoluzionari del Messico di Diego Rivera fino al bianco e nero intenso e ironico dei grandi maestri della fotografia a Venezia e nella Capitale. Se state cercando la meta perfetta per un weekend culturale o un viaggio nel tempo tra eleganza e genialità, ecco cinque mostre imperdibili da visitare a luglio 2026 per riempirsi gli occhi di meraviglia.

La magia di Roma alla Centrale Montemartini

Dal 26 giugno al 15 novembre 2026 la Centrale Montemartini di Roma ospita “Moda in Luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale”, una mostra che ripercorre gli anni in cui la Capitale si affermò come punto di riferimento internazionale della moda, del cinema e dello stile, contribuendo alla nascita e al successo del Made in Italy. Curata da Fabiana Giacomotti e organizzata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura, l’esposizione racconta un ventennio di straordinaria creatività attraverso un ricco percorso fotografico, documentario e multimediale.

Il percorso espositivo riunisce circa 150 fotografie d’epoca, rari filmati provenienti dall’Archivio Luce, documenti storici, tessuti e 27 abiti originali, molti dei quali esposti per la prima volta. Le creazioni di grandi maison e stilisti come Valentino, Fendi, Sorelle Fontana, Roberto Capucci, Renato Balestra e Laura Biagiotti dialogano con il mondo delle sartorie teatrali, dell’artigianato e dell’industria tessile, offrendo un racconto completo dell’evoluzione del sistema moda romano tra glamour e innovazione produttiva.

La mostra mette in luce il profondo legame tra alta moda, cinema e costume, rievocando l’epoca della “Hollywood sul Tevere”, quando le produzioni cinematografiche internazionali e le grandi sfilate contribuirono a trasformare Roma nella capitale mondiale dell’eleganza. Attraverso immagini, filmati e capolavori sartoriali, il visitatore può rivivere una stagione che ha definito l’immaginario del Made in Italy e continua ancora oggi a influenzare il gusto e la creatività contemporanei.

Un evento eccezionale: La Visitazione dopo quattrocento anni ritorna all’Aquila

Dal 27 giugno al 27 settembre il Castello cinquecentesco dell’Aquila, sede del Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA), ospita la mostra “La Visitazione all’Aquila. Raffaello e Pontormo”, uno degli appuntamenti più prestigiosi del programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. L’esposizione riporta eccezionalmente in città, dopo oltre quattrocento anni, la celebre Visitazione di Raffaello, concessa in prestito dal Museo del Prado di Madrid. Realizzata tra il 1518 e il 1519 per la cappella della famiglia Branconio nella chiesa di San Silvestro, la pala fu commissionata da Giovanni Battista Branconio, amico e mecenate del maestro urbinate.

Dopo essere rimasta all’Aquila per oltre un secolo, l’opera fu trasferita in Spagna, dove è oggi conservata. Il suo ritorno temporaneo rappresenta un evento di straordinario valore storico e simbolico, che consente alla comunità aquilana di ritrovare uno dei capolavori più significativi della propria storia artistica. Cuore della mostra è il confronto, inedito e di grande interesse scientifico, tra la Visitazione di Raffaello e la celebre Visitazione di Carmignano di Pontormo, proveniente dalla Diocesi di Pistoia.

L’accostamento delle due opere offre l’opportunità di osservare due diverse interpretazioni dello stesso tema iconografico, realizzate a pochi anni di distanza, mettendo in evidenza l’evoluzione del linguaggio artistico tra il pieno Rinascimento e le prime esperienze manieriste.

Il Messico di Diego Rivera da non perdere a Roma

Dal 9 giugno al 13 dicembre 2026 i Musei Capitolini – Villa Caffarelli di Roma ospitano “Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo”, la più grande mostra dedicata all’arte messicana organizzata in Europa negli ultimi decenni e la prima grande esposizione italiana sul celebre pittore e muralista Diego Rivera. L’iniziativa propone un ampio viaggio nella storia dell’arte messicana tra Ottocento e Novecento, ricostruendo il percorso che ha portato alla nascita di un linguaggio artistico moderno capace di coniugare tradizione, identità nazionale e avanguardia. Il percorso espositivo riunisce oltre 140 opere, tra cui una trentina di lavori di Diego Rivera, affiancati da dipinti, fotografie, documenti e materiali provenienti da importanti collezioni messicane.

Accanto al protagonista della mostra, trovano spazio alcuni dei maggiori interpreti dell’arte moderna del Messico, come Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, José María Velasco, María Izquierdo e Rufino Tamayo, offrendo al pubblico una visione ampia della straordinaria stagione culturale che seguì la Rivoluzione messicana. La mostra racconta come Rivera abbia saputo trasformare il muralismo in uno strumento di narrazione collettiva, dando voce alla storia, alle tradizioni indigene e alle trasformazioni sociali del suo Paese. Attraverso le opere esposte emerge il dialogo costante tra la cultura europea e quella messicana, che ha contribuito alla costruzione di un’identità artistica originale e riconoscibile a livello internazionale.

Fotografie storiche, video e documenti, tra cui gli scatti di Tina Modotti dedicati a Rivera, completano il percorso, permettendo di approfondire il contesto storico e umano in cui maturò una delle esperienze artistiche più significative del Novecento.

A Venezia la fotografia d’autore di Ferdinando Scianna

Fino al 22 novembre 2026 Ikona Gallery, nel cuore del Ghetto di Venezia, ospita “Ferdinando Scianna al Ghetto di Venezia”, una mostra che riporta all’attenzione del pubblico il progetto fotografico realizzato dal grande maestro siciliano nel 2016 in occasione del cinquecentenario della fondazione del Ghetto ebraico. L’esposizione ripropone una serie di immagini che raccontano uno dei luoghi più simbolici della città lagunare attraverso lo sguardo intenso e rigoroso di Ferdinando Scianna, tra i più autorevoli fotografi italiani e primo italiano ad entrare a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos.

Le fotografie non documentano soltanto gli spazi del Ghetto, ma ne restituiscono l’identità più profonda, fatta di memoria, storia e vita quotidiana. Attraverso il suo inconfondibile bianco e nero, Scianna percorre calli, ponti e campielli soffermandosi sui dettagli, sulle architetture e sulle persone, costruendo un racconto che va oltre il reportage per trasformarsi in una riflessione sul tempo, sull’appartenenza e sulla capacità della fotografia di conservare e interpretare la memoria collettiva.

La mostra rappresenta anche un omaggio al lungo rapporto tra il fotografo e Venezia, città che ha ispirato più volte il suo lavoro: più che una semplice documentazione di un luogo, il progetto si configura come un viaggio nella memoria e nell’identità di una comunità, confermando la capacità di Ferdinando Scianna di trasformare ogni fotografia in un racconto universale sulla condizione umana.

Le icone di Elliott Erwitt a Roma

Dal 28 giugno al 21 settembre 2025 Palazzo Bonaparte a Roma ospita “Elliott Erwitt. Icons”, una grande retrospettiva dedicata a uno dei più importanti fotografi del Novecento, celebre per la capacità di raccontare il mondo con ironia, umanità e straordinaria sensibilità. La mostra propone un viaggio attraverso oltre ottanta immagini che hanno reso inconfondibile lo stile di Erwitt, maestro della fotografia in bianco e nero e storico membro dell’agenzia Magnum Photos.

Il percorso espositivo raccoglie alcuni degli scatti più importanti della sua lunga carriera: fotografie che immortalano momenti della storia contemporanea, scene di vita quotidiana, ritratti di grandi protagonisti della cultura, della politica e dello spettacolo, ma anche i celebri cani che, con il loro sguardo ironico e affettuoso, sono diventati uno dei simboli della sua produzione artistica. Ogni immagine rivela la capacità di Erwitt di cogliere l’attimo con leggerezza, trasformando situazioni ordinarie in racconti universali ricchi di umorismo ed emozione.

Attraverso immagini ormai entrate nell’immaginario collettivo, la mostra racconta non solo il talento di Elliott Erwitt, ma anche i grandi cambiamenti del Novecento, invitando il pubblico a osservare il mondo con la stessa ironia, empatia e sensibilità che hanno reso le sue fotografie autentiche icone della cultura visiva contemporanea.