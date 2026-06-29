10 libri da leggere a luglio: le novità più attese tra thriller, narrativa e fantasy. Luglio è il mese in cui molti lettori cercano il libro giusto da mettere in valigia. C’è chi desidera un thriller capace di tenere incollati alle pagine durante un viaggio in treno, chi preferisce una storia d’amore ambientata sul mare,…

10 libri da leggere a luglio: le novità più attese tra thriller, narrativa e fantasy. Luglio è il mese in cui molti lettori cercano il libro giusto da mettere in valigia. C’è chi desidera un thriller capace di tenere incollati alle pagine durante un viaggio in treno, chi preferisce una storia d’amore ambientata sul mare, chi approfitta delle vacanze per recuperare un grande autore della narrativa internazionale e chi, invece, vuole lasciarsi sorprendere da un fantasy ricco di atmosfere gotiche.

Le novità in arrivo nelle librerie italiane riflettono proprio questa varietà di gusti. Accanto ai nomi ormai affermati come Jeffery Deaver, Pierre Lemaitre e Riley Sager trovano spazio nuove proposte italiane, romanzi storici, narrativa giapponese contemporanea e retelling fantasy destinati agli appassionati del genere. Ecco dieci libri che meritano di essere scoperti durante il mese di luglio.

10 libri in uscita a luglio 2026 tra i più attesi

“La canzone del silenzio” di Giulia Chiorboli, Triskell Edizioni

Un romanzo young adult che affronta il tema della rinascita attraverso una delicata storia d’amore tra due ragazzi molto diversi. Griffin vive chiuso nel proprio silenzio, incapace di costruire relazioni, mentre Alistair sembra incarnare tutto ciò che a lui manca. L’incontro tra i due diventa il punto di partenza di un percorso fatto di paure, relazioni tossiche e ricerca della propria voce. Una lettura che parla soprattutto a chi ama le storie in cui la crescita personale conta quanto la componente romantica.

“Il cuore di Salomone” di Andreina Dasi, Lindau

Chi ama i thriller storici troverà in questo romanzo tutti gli elementi più affascinanti del genere: manoscritti antichi, enigmi cabalistici, misteri religiosi e una ricerca che attraversa secoli e continenti. Tra la Mantova del Seicento e quella contemporanea, il romanzo costruisce un intreccio in cui la sete di conoscenza può trasformarsi facilmente in ossessione.

“Affari di sangue” di Jeffery Deaver, Rizzoli

Jeffery Deaver torna con una raccolta di tredici racconti che attraversano tutte le sfumature del thriller. Alcuni riportano in scena personaggi amatissimi come Lincoln Rhyme e Colter Shaw, mentre altri esplorano serial killer, spionaggio, archeologia criminale e misteri letterari. È il libro ideale per chi ama le storie brevi costruite intorno al colpo di scena finale, marchio di fabbrica dello scrittore americano.

“Le belle promesse” di Pierre Lemaitre, Mondadori

Con questo romanzo si conclude la grande tetralogia dedicata alla Francia del secondo dopoguerra. Lemaitre intreccia vicende familiari, trasformazioni sociali e misteri irrisolti, raccontando un Paese che cambia mentre i protagonisti sono costretti a confrontarsi con colpe, ambizioni e segreti. Un finale atteso soprattutto da chi ha seguito l’intero ciclo narrativo.

“L’altro ispettore. Invisibili” di Pasquale Sgrò, Corbaccio

Pasquale Sgrò propone un investigatore decisamente fuori dagli schemi: Domenico Dodaro è un ispettore del lavoro e le sue indagini nascono dagli incidenti che colpiscono il mondo dei cantieri e del lavoro nero. Il romanzo utilizza la struttura del giallo per affrontare un tema profondamente attuale, mostrando come dietro molte morti considerate accidentali possano nascondersi responsabilità che nessuno vuole vedere.

“Deadly Heartbeats. Battiti mortali” di Bia Clay, Sperling & Kupfer

Dark romance, tensione psicologica e criminalità si intrecciano in una storia ambientata tra le lotte di potere di Seattle. La protagonista appartiene all’élite della città, mentre lui è il leader del quartiere più pericoloso. Tra convivenza forzata, segreti familiari e attrazione reciproca, il romanzo costruisce una relazione intensa destinata agli appassionati delle storie enemies to lovers dai toni oscuri.

“Atarassia” di Hitomi Kanehara, Mondadori

Tra le uscite più interessanti del mese spicca sicuramente il nuovo romanzo di Hitomi Kanehara. Ambientato in una Tokyo elegante e inquieta, racconta le vite di sei personaggi attraversate da infedeltà, desiderio, solitudine e ipocrisie sociali. Con la sua scrittura sensoriale e spesso spietata, l’autrice continua a esplorare le crepe emotive della società giapponese contemporanea.

“Amore a Portofino” di Francesca Pascal, Newton Compton Editori

Per chi desidera una lettura leggera durante le vacanze, questo romance ambientato sulla Riviera ligure unisce il fascino di Portofino alla classica dinamica tra due caratteri opposti. Tra lavori di ristrutturazione, convivenza forzata e paesaggi estivi, la storia racconta come anche le persone più razionali possano essere costrette a mettere in discussione le proprie certezze.

“Alberi dalle mele d’oro” di Scarlett St. Clair, Ne/oN

Scarlett St. Clair propone un retelling dark di Cenerentola in cui la fiaba lascia spazio a un fantasy gotico popolato da maledizioni, foreste incantate e passioni proibite. Il romanzo unisce atmosfere oscure, worldbuilding fantasy e una relazione enemies to lovers, confermando il successo di un filone che negli ultimi anni ha conquistato moltissimi lettori.

“Assassinio sul Phoenix Express” di Riley Sager, TimeCrime

Riley Sager rende omaggio ai grandi gialli ferroviari con un thriller ambientato interamente su un treno lanciato verso Chicago. La protagonista organizza una trappola per vendicare la propria famiglia, ma un omicidio inatteso cambia completamente le regole del gioco. Ne nasce un romanzo che combina mistero classico, suspense moderna e continui ribaltamenti di prospettiva.

Quale leggere per primo?

Le uscite di luglio dimostrano quanto il panorama editoriale sia ricco di proposte diverse tra loro. Chi cerca adrenalina può orientarsi verso Jeffery Deaver o Riley Sager; gli appassionati di narrativa letteraria troveranno in Hitomi Kanehara e Pierre Lemaitre due autori di grande spessore; gli amanti del fantasy romantico potranno lasciarsi conquistare da Scarlett St. Clair, mentre chi preferisce il thriller storico o i romanzi d’indagine con una forte componente sociale troverà interessanti le proposte di Andreina Dasi e Pasquale Sgrò.

Qualunque sia il genere preferito, luglio offre l’occasione per scoprire storie capaci di accompagnare le giornate estive e, magari, trovare il libro destinato a rimanere tra i ricordi più belli dell’estate.