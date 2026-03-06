Approfondire l’Impressionismo: Zandomeneghi e Degas in mostra a Rovigo

Una mostra per chi vuole conoscere più da vicino l’Impressionismo. A Palazzo Roverella a Rovigo si apre una grande mostra dedicata a uno dei capitoli più affascinanti e meno indagati della storia dell’arte tra Ottocento italiano ed europeo. Per la prima volta, Federico Zandomeneghi (Venezia, 1841 – Parigi, 1917) ed Edgar Degas (Parigi, 1834 – 1917) vengono messi in dialogo in maniera organica, con l’intento di restituire al pubblico la complessità di un rapporto fatto di stima profonda, confronto serrato e reciproco arricchimento.

Zandomeneghi e Degas. Impressionismo tra Firenze e Parigi

L’esposizione “Zandomeneghi e Degas. Impressionismo tra Firenze e Parigi”, curata dalla storica dell’arte Francesca Dini, è in programma dal fino al 28 giugno 2026 e ricostruisce una lunga amicizia parigina che non fu mai lineare né priva di asperità, ma che proprio nella dialettica costante trovò la propria forza creativa. La mostra è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con il Comune di Rovigo e l’Accademia dei Concordi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, ed è prodotta da Silvana Editoriale.

Il progetto si avvale di prestiti nazionali e internazionali provenienti da musei e collezioni di primo piano, offrendo l’occasione per rileggere il contributo di Zandomeneghi alla modernità europea e il ruolo determinante esercitato da Degas come interlocutore privilegiato.

Un’amicizia artistica complementare

La storiografia dell’epoca restituisce l’immagine di due personalità tutt’altro che semplici. Zandomeneghi e Degas erano accomunati da un carattere forte, talvolta spigoloso, e da una profonda consapevolezza del proprio valore artistico. Se Degas, già figura centrale dell’Impressionismo parigino, guardava all’amico veneziano come a un interlocutore sensibile e colto, Zandomeneghi trovò in lui un modello rigoroso e uno stimolo continuo alla sperimentazione, soprattutto nell’uso del pastello, nel taglio compositivo e nell’indagine della figura femminile.

La vicenda di Federico Zandomeneghi e Edgar Degas nasce da esperienze di formazione affini e trova compimento in un incontro umano e artistico destinato a segnare profondamente il percorso di entrambi. Se Firenze rappresenta per tutti e due un passaggio decisivo – Degas vi studia la tradizione rinascimentale e frequenta l’ambiente del Caffè Michelangiolo, mentre Zandomeneghi cresce accanto ai Macchiaioli, apprendendo una pittura fondata sull’osservazione diretta e sulla luce naturale – è a Parigi che i loro cammini si incrociano davvero.

Nella capitale francese prende forma un’amicizia intensa e un confronto continuo: Degas diventa per l’artista veneziano un punto di riferimento e un mentore, offrendo un modello di rigore compositivo, attenzione al disegno e sperimentazione tecnica, in particolare nell’uso del pastello e nel taglio innovativo delle inquadrature. Zandomeneghi, dal canto suo, rielabora gli stimoli impressionisti secondo una sensibilità personale, nutrita di memoria cromatica italiana e di un’intimità lirica che distingue le sue figure femminili e le scene d’interno.

La mostra ricostruisce questo scambio fatto di affinità, rimandi e reciproche influenze, mettendo in luce come due percorsi diversi – uno radicato nella tradizione artistica francese, l’altro formatosi nel clima dei Macchiaioli – convergano in una comune attenzione alla vita contemporanea. Dal teatro agli interni domestici, dalla rappresentazione del movimento allo studio della luce, il dialogo tra i due artisti contribuisce in modo significativo al rinnovamento del linguaggio della pittura europea tra Ottocento e Novecento.

Chi era Federico Zandomeneghi

Federico Zandomeneghi (Venezia, 1841 – Parigi, 1917) è stato uno dei principali esponenti italiani dell’Impressionismo e uno dei pochi artisti della penisola a inserirsi pienamente nel contesto parigino di fine Ottocento. Nato in una famiglia di scultori, si formò tra Venezia e Firenze, dove entrò in contatto con l’ambiente dei Macchiaioli, maturando un interesse per la pittura dal vero e per lo studio della luce. Nel 1874 si trasferì a Parigi, città che divenne la sua patria d’adozione e il centro della sua attività artistica.

Nella capitale francese frequentò il gruppo degli Impressionisti e instaurò un rapporto di amicizia e confronto con Edgar Degas, che ebbe un ruolo importante nella sua crescita artistica. Come Degas, Zandomeneghi si dedicò soprattutto alla rappresentazione della figura femminile, ritraendo donne in interni domestici, colte in momenti intimi e quotidiani, ovvero mentre si pettinano, leggono o si preparano per uscire.

La sua pittura si distingue per la delicatezza cromatica, la luminosità diffusa e un’atmosfera raccolta e intimista, spesso realizzata anche attraverso l’uso del pastello. Pur meno celebre rispetto ai grandi maestri francesi, Zandomeneghi è oggi riconosciuto come una figura fondamentale nel dialogo tra arte italiana ed europea, capace di coniugare la sensibilità dei Macchiaioli con le innovazioni dell’Impressionismo, contribuendo in modo originale alla modernità pittorica di fine Ottocento.