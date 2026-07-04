Domenica al Museo: 5 imperdibili mete d’arte da scoprire nel primo fine settimana di luglio

L’estate è ormai entrata nel vivo e, con il mese di luglio che muove i suoi primi passi, torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di cultura e bellezza: la Domenica al Museo. Questa domenica, 5 luglio 2026, grazie alla felice iniziativa ministeriale, i principali siti archeologici, parchi e musei statali d’Italia apriranno le loro porte gratuitamente a cittadini e turisti.

Domenica al Museo Luglio 2026: 5 musei e mostre da scoprire

Questo fine settimana rappresenta l’occasione perfetta per farsi conquistare dalla meraviglia, cercando rifugio dalla calura estiva tra le sale fresche, silenziose e dense di storie della nostra penisola. Da nord a sud, l’offerta culturale si arricchisce di progetti espositivi straordinari.

Abbiamo selezionato per voi 5 musei imperdibili da visitare in questo primo weekend di luglio, completi delle mostre temporanee che dialogano magistralmente con le loro collezioni permanenti.

Galleria Borghese (Roma) – “Metamorfosi. Ovidio e le arti”

Roma d’estate possiede un fascino intramontabile, e la splendida cornice verde di Villa Borghese offre il perfetto connubio tra natura e genio umano. Questo fine settimana, la Galleria Borghese accoglie i visitatori con una mostra che tocca da vicino il cuore pulsante della letteratura mondiale: “Metamorfosi. Ovidio e le arti”.

L’esposizione celebra l’influenza immortale del poeta latino Ovidio sulla storia dell’arte occidentale. Camminare tra i capolavori scultorei di Gian Lorenzo Bernini e i dipinti di Caravaggio, scoprendo come le parole poetiche delle Metamorfosi abbiano preso forma, carne e materia nei secoli, è un’esperienza entusiasmante che unisce profondamente l’amore per il mito, la parola scritta e l’arte visiva.

Palazzo Citterio – Grande Brera (Milano) – “Paladino: i Dormienti”

Milano risponde all’appello culturale della prima domenica del mese svelando i suoi nuovi e più preziosi tesori. Una delle mete caldamente consigliate per questo weekend è Palazzo Citterio, lo straordinario spazio espositivo legato alla Pinacoteca di Brera, che per l’estate ospita la suggestiva installazione “Paladino: i Dormienti”.

Le celebri sculture di Mimmo Paladino — figure umane rannicchiate, ieratiche e immerse in un sonno profondo — dialogano con le geometrie e le architetture storiche dello spazio milanese. Si tratta di un’esposizione fortemente evocativa, capace di stimolare riflessioni profonde sul tempo, sul silenzio e sulla fragilità della condizione umana. Un percorso ideale per chi cerca un momento di pura introspezione poetica nel centro pulsante della metropoli.

Museo di San Marco (Firenze) – “Rothko a Firenze”

A Firenze, la culla del Rinascimento, si consuma in questi giorni un dialogo straordinario tra passato e modernità. Il Museo di San Marco, celebre nel mondo per ospitare gli affreschi intimi e spirituali di Beato Angelico, partecipa attivamente alla grande mostra diffusa “Rothko a Firenze”, un progetto nato in sinergia con la Fondazione Palazzo Strozzi.

La mostra porta le opere di Mark Rothko, indiscusso maestro dell’Espressionismo astratto americano, all’interno degli storici spazi monastici del patrimonio fiorentino. Osservare le grandi campiture di colore puro e vibrante di Rothko accostate alla sobria spiritualità e ai colori tenui delle celle affrescate dal Beato Angelico crea un corto circuito emotivo unico. È la dimostrazione di come l’arte, a prescindere dai secoli di distanza, parli sempre la stessa identica lingua universale dell’anima.

Parco Archeologico del Colosseo (Roma) – “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”

Ritorniamo nella Capitale, ma questa volta per calpestare le pietre millenarie dei Fori e del Palatino. Il Parco Archeologico del Colosseo ospita una mostra monumentale nata da un’importante collaborazione internazionale tra Italia e Turchia: “Troia e Roma”.

Questa esposizione traccia dettagliatamente il filo rosso che unisce le sorti dell’antica città di Ilio alla fondazione della Città Eterna, un legame epico cantato magistralmente da Virgilio nell’Eneide. Attraverso reperti archeologici dal valore inestimabile, sculture greche e romane e oggetti d’uso quotidiano provenienti dai più grandi musei del mondo, i visitatori possono compiere un viaggio affascinante alle radici del mito mediterraneo, riscoprendo le storie di eroi, dèi e migrazioni che hanno plasmato la nostra identità culturale.

Museo e Real Bosco di Capodimonte (Napoli) – “Festival Movimentale”

Chiudiamo il nostro itinerario culturale a Napoli, dove il Museo di Capodimonte unisce la magnificenza dei suoi capolavori classici (dalla Collezione Farnese ai dipinti di Tiziano) alla contemporaneità delle arti performative. Proprio in questo primo fine settimana di luglio si accendono i riflettori su “Movimentale”, un festival di danza e video arte che abita gli spazi della reggia e del bosco circostante.

Oltre ad ammirare gratuitamente la pinacoteca durante la giornata di domenica, sabato sera sono previste straordinarie aperture speciali in cui performance site-specific reinterpretano capolavori della pittura esposti nel museo, come la celebre Parabola dei ciechi di Bruegel il Vecchio. Un modo totalmente inedito di vivere il museo, dove i corpi dei ballerini diventano tele viventi e dinamiche.

Alla scoperta della grande arte in Italia

Che siate amanti del mito antico, della pittura rinascimentale o delle avanguardie contemporanee, questo primo fine settimana di luglio vi offre le chiavi per accedere gratuitamente alle pagine più belle della storia dell’arte. Non vi resta che scegliere la vostra prossima meta, lasciarvi ispirare dalle nostre proposte e vivere un weekend indimenticabile all’insegna della grande bellezza.