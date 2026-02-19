“Claude Monet Skate Experience”, a Milano il pattinaggio incontra l’arte

I pluricampioni mondiali della Nazionale azzurra di pattinaggio hanno dato vita alla “Claude Monet Skate Experience”, uno show dove il dialogo tra pittura e movimento ha riscritto i confini tra sport e cultura.

Esiste un istante magico in cui la velocità di un pattino smette di essere competizione e diventa una pennellata di luce che si scioglie tra le ninfee di Claude Monet. In una Milano vibrante in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il pattinaggio artistico su rotelle ha compiuto un gesto dirompente: è uscito dai palazzetti per rivendicare il suo ruolo di forma d’arte universale.

Martedì 17 febbraio, lo Spazio Ventura (Exhibition Hub) di Milano si è trasformato in un palcoscenico onirico. Qui, i pluricampioni mondiali della Nazionale azzurra hanno dato vita alla “Claude Monet Skate Experience”, uno show dove il dialogo tra pittura e movimento ha riscritto i confini tra sport e cultura.

Claude Monet Skate Experience

Non si è trattato di sfidare il cronometro, ma di abitare lo spazio. Atleti del calibro di Roberta Sasso, Gherardo Altieri Degrassi, Mattia Qualizza e Sara Mazzini (solo per citarne alcuni) hanno danzato tra le proiezioni immersive delle opere del maestro impressionista, trasformando ogni traiettoria in una “firma sul mondo”.

Il progetto nasce dalla visione di Pattinaggio Creativo per Skate Italia, con la direzione artistica di Marta Bravin e Paola Fraschini. Quest’ultima, già performer del Cirque du Soleil, ha sottolineato come lavorare in un museo di proiezioni significhi “allenare uno sguardo nuovo, capace di ascoltare lo spazio e trasformarlo in emozione”.

L’obiettivo è chiaro: portare una nuova visione di questa disciplina al grande pubblico, superando le barriere architettoniche e culturali. Il pattinaggio non è più solo una gara, ma una “tela bianca” ad alto impatto che unisce la forza dell’atleta alla grazia della danza.

Dai Girasoli di Van Gogh, al Farnese, alla Milano Olimpica

Dopo il successo della passata edizione dedicata a Van Gogh e l’incanto del Teatro Farnese di Parma del mese di gennaio, con il pattinaggio e l’arte in grande evidenza, la direzione artistica di Pattinaggio Creativo, in collaborazione con la Federazione Skate Italia, prosegue nella promozione di una nuova visione dello sport tradizionale. Nell’evento di oggi, tra le proiezioni immersive di Monet, i veri protagonisti sono stati gli atleti della Nazionale italiana, pluricampioni mondiali.

Il Panel: 15 anni di Rivoluzione Metodologica

Il momento centrale della giornata il panel di confronto che ha visto protagoniste Marta Bravin e Paola Fraschini, le menti dietro “Pattinaggio Creativo”, i vertici di Skate Italia e i partner di Exhibition Hub. Tema centrale del confronto i risultati di una metodologia innovativa, portata avanti con successo da ben 15 anni, e le metodologie, l’estetica e il futuro di uno sport d’arte, oltre i confini dei cinque cerchi.

Impressione d’Olimpiade: l’avanguardia del pattinaggio artistico tra le luci di Monet

Il dibattito ha analizzato come il percorso quindicennale di Bravin e Fraschini abbia trasformato la preparazione tecnica in un processo creativo d’avanguardia, capace di fondersi con l’estetica delle mostre immersive e di attrarre nuovi mercati e generazioni. Il potenziale di questa disciplina supera i confini della gara per diventare un potente veicolo di storytelling. Il pattinaggio a rotelle offre un’estetica raffinata, capace di generare numeri record: dalla viralità social alla capacità di riempire teatri storici.

Oltre la competizione: la reciprocità dell’arte

L’evento culminerà in uno stage per cento giovani talenti, chiamati a diventare parte del quadro. Sotto la guida di Bravin e Fraschini, i ragazzi impareranno che la tecnica è solo il mezzo. In una Milano che corre verso le medaglie, il pattinaggio artistico su rotelle si ferma a dipingere il presente, dimostrando che i grandi luoghi d’arte sono la casa naturale per chi trasforma il movimento in emozione.

Un’esperienza immersiva tra sport e Impressionismo

L’iniziativa si inserisce nel solco della mostra “Claude Monet – The Immersive Experience“, aperta a Milano fino al 4 aprile. Come spiegato da Roberta Saldi di Exhibition Hub, il legame tra sport e arte è uno strumento di edutainment fondamentale per coinvolgere le nuove generazioni, utilizzando linguaggi accessibili e attuali.

L’evento ha coinvolto anche cento giovani talenti in uno stage speciale, insegnando loro che la tecnica è solo un mezzo per raggiungere l’espressione artistica.

In una società che corre sempre più veloce, il pattinaggio artistico su rotelle ci invita a fermarci per “dipingere il presente”, dimostrando che i luoghi dell’arte sono la casa naturale per chiunque sappia trasformare il movimento in pura emozione.