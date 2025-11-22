Claude Monet, la mostra immersiva dedicata al Maestro dell’Impressionismo

Un’esperienza unica per lasciarsi immergere nell’arte di uno dei grandi Maestri dell’Impressionismo. “Claude Monet: The Immersive Experience” è una mostra rivoluzionaria e per la prima volta arriva in Italia. L’esposizione è presentata da Exhibition Hub – curatore, produttore e distributore internazionale di grandi mostre ed esperienze di intrattenimento per famiglie – in collaborazione con Fever, la principale piattaforma globale per la scoperta di esperienze di intrattenimento dal vivo.

Questa nuova mostra immersiva, in cui il mondo vibrante e onirico di Claude Monet prende vita, celebra le opere più importanti di Monet, tra cui capolavori come le Ninfee, Impressione e Levar del Sole, fondendo poesia e tecnologia d’avanguardia in un’esperienza che ha già incantato il pubblico in tutta Europa e negli Stati Uniti, e che promette di conquistare anche gli amanti dall’arte in Italia, come già avvenuto per le esperienze immersive dedicati a un altro grande dell’arte mondiale: Vincent Van Gogh.

Claude Monet: The Immersive Experience utilizza una tecnologia di mappatura digitale 4K per trasformare oltre 300 dipinti selezionati in un capolavoro digitale interattivo a 360 gradi.

Che cos’è un’esperienza immersiva

Un’esperienza immersiva è una situazione che permette al visitatore di sentirsi completamente avvolto e coinvolto in un ambiente, sia esso virtuale o fisico. Questa sensazione si ottiene attivando più sensi – vista, udito, tatto e persino olfatto – e permettendo l’interazione con l’ambiente circostante, creando così la percezione di farne parte attivamente.

Tecnologie come la realtà virtuale la realtà aumentata, le proiezioni 360°, e installazioni interattive sono spesso utilizzate per creare questi effetti, che permettono un’ esperienza fuori dal comune gli utenti, infatti, non sono più semplici spettatori, ma possono agire sull’ambiente in modo dinamico in un setting coinvolgente: vengono create scenografie elaborate, illuminazione e sound design per trasportare il partecipante in un altro mondo o contesto.

Non solo: spesso un’esperienza immersiva è costruita attorno a una narrazione, che evoca emozioni, stimola la curiosità e crea una connessione più profonda con il contenuto. Così succede con la mostra presentata da Exhibition Hub, grazie alla quale i visitatori potranno esplorare i lavori più celebri e molte altre opere di Monet, proiettati su larga scala, dal pavimento al soffitto, per un’immersione totale nel suo mondo incantato e vivere un’esperienza di realtà virtuale che li guiderà in un viaggio ancora più profondo tra i paesaggi e le atmosfere del Maestro dell’Impressionismo.

Il percorso immersivo è pensato per ogni categoria di visitatore: un’esperienza straordinaria per chi cerca un momento fuori dai soliti schemi, ma anche un viaggio di scoperta per gli appassionati d’arte interessati ad approfondire l’eredità e l’influenza di Monet.

Cosa aspettarsi da “Claude Monet: The Immersive Experience”

Claude Monet The immersive Experience consente di approfondire, in modo diverso ed originale, la rivoluzione del colore attuata dall’ Impressionismo, la scelta della pittura en plein air, la scoperta della natura e della vita in tutto il suo dinamismo. Attraverso i capolavori del pittore, visti e sentiti da vicino grazie all’immersività, cogliamo la rottura con la pittura accademica, lo scandalo dei borghesi e le polemiche degli intellettuali, il superamento delle convenzioni accademiche del tempo, la scoperta di un nuovo modo di fare arte.

Allo stesso tempo, questa esperienza consente di cogliere come, in modo diverso da qualunque altro artista prima o dopo di lui, Monet sia riuscito a far rivivere l’attimo in cui la realtà è potuta divenire immagine nelle corrispondenze tra luce e colore, movimento e sospensione, natura e arte. Il percorso virtuale della mostra asseconda , in modo originale, le grandi novità della grande arte impressionista, consentendo di vivere in prima persona, attraverso il linguaggio contemporaneo del digitale, i cromatismi del grande pittore francese. Un ‘esperienza da non perdere.

