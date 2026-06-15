Cattedrale dell’Assunzione di Kiev, storia del simbolo millenario tra distruzione e rinascita

Le immagini del fumo che si leva dal tetto dorato della Cattedrale dell’Assunzione (Dormizione) nel cuore di Kiev hanno fatto il giro del mondo, segnando un nuovo, drammatico capitolo nell’infinita guerra che affligge l’Ucraina. Questo edificio, non solo simbolo religioso ma vero e proprio pilastro dell’identità nazionale e mondiale, si ritrova ancora una volta al centro di uno scontro mortale tra distruzione e sopravvivenza.

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2026, l’Ucraina ha subito uno dei più violenti e massicci attacchi aerei degli ultimi mesi. Oltre 70 missili e centinaia di droni sono stati lanciati dalle forze russe su diverse città ucraine, lasciando una scia di sangue e distruzione: si contano almeno quattro vittime a Kiev e la tragica perdita di cinque coraggiosi soccorritori nella città di Kharkiv.

Tuttavia, oltre al pesante bilancio in vite umane, l’attacco ha sferrato un colpo diretto al patrimonio culturale dell’umanità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato lo scoppio di un incendio sul tetto della Cattedrale dell’Assunzione, all’interno del celebre Monastero delle Grotte (Pechersk Lavra), un sito riconosciuto e protetto dall’UNESCO fin dal 1990.

Le reazioni e lo scambio di accuse

La condanna è stata immediata e ferma. Il metropolita Epifanio di Kiev ha definito il raid “un crimine contro l’umanità, la storia e il cristianesimo”, implorando preghiere per la salvezza del santuario. Il Presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di una “barbarie russa”, esortando il G7 e la comunità internazionale a intervenire. Da Mosca, invece, la narrativa diverge nettamente: il Ministero della Difesa russo ha negato di aver preso di mira l’infrastruttura civile, sostenendo ironicamente che a colpire la cattedrale sia stato un missile contraereo americano “Patriot” fornito agli ucraini con vita operativa scaduta.

Tutela del patrimonio culturale: un principio inderogabile

Così il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in merito a quanto accaduto: “Condanno con fermezza il grave attacco russo che ha colpito la cattedrale di Kiev, un sito riconosciuto dall’Unesco, simbolo della storia e della spiritualità del popolo ucraino. La tutela del patrimonio culturale deve rimanere un principio inderogabile anche nei conflitti. Colpire un sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale significa oltraggiare un bene che appartiene all’intera umanità e rappresenta un’offesa alla memoria, all’identità dei popoli e ai valori universali della comunità internazionale”.

La Cattedrale dell’Assunzione di Kiev

Comprendere la gravità di quanto accaduto il 15 giugno 2026 richiede un viaggio indietro nel tempo di oltre un millennio. La storia del Monastero delle Grotte (in ucraino Kyjevo-Pečers’ka lavra) inizia nel 1051, quando il monaco Antonio, di ritorno dal Monte Athos, si stabili in una grotta affacciata sul fiume Dnipro. A lui si unì presto Teodosio, e insieme gettarono le basi di quella che sarebbe diventata la culla del cristianesimo orientale e della spiritualità slava.

La costruzione della Cattedrale dell’Assunzione (chiamata anche Cattedrale della Dormizione) iniziò nel 1073. Secondo le antiche cronache del Patericon delle Grotte di Kiev, la sua edificazione fu voluta da San Teodosio, finanziata dal principe Svjatoslav II di Kiev e realizzata da maestranze bizantine fatte giungere appositamente da Costantinopoli. Terminata nel 1089, la cattedrale in pietra divenne il centro vitale del monachesimo, una straordinaria biblioteca, nonché necropoli per i principi della Rus’ di Kiev.

Una storia di distruzioni e rinascite

Se c’è un filo conduttore nella storia della Cattedrale dell’Assunzione, questo è la straordinaria capacità di rinascere dalle proprie ceneri. Nel corso dei secoli, il tempio ha dovuto affrontare catastrofi naturali e invasioni brutali: Le Invasioni: Nel 1230, un grave terremoto compromise la struttura della cattedrale. Pochi anni dopo, nel 1240, durante la feroce invasione di Batu Khan e l’assedio di Kiev, i Mongoli assaltarono il monastero saccheggiandolo pesantemente. Anche nel 1482, il sito subì ingenti danni a causa di un’incursione dei Tatari di Crimea guidati da Meñli I Giray.

L’Epoca d’Oro e il Barocco: Nonostante i colpi subiti, la Lavra non perse mai la sua importanza. Nel 1718 un devastante incendio colpi Kiev, danneggiando nuovamente il sito. Questo evento portò tuttavia a una splendida ricostruzione: nel 1729, la Cattedrale dell’Assunzione fu ampiamente restaurata ed espansa, assumendo i sontuosi tratti dell’inconfondibile stile Barocco Ucraino che la caratterizza ancora oggi.

Il momento forse più drammatico della storia moderna della cattedrale, prima degli eventi odierni, si è consumato durante la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni ’20, le autorità sovietiche avevano già convertito il monastero in un museo anti-religioso. Ma fu nel 1941 che il tempio visse la sua ora più buia. II 3 novembre 1941, poco dopo l’occupazione di Kiev da parte delle truppe della Germania nazista, la Cattedrale dell’Assunzione fu completamente fatta saltare in aria.

Sebbene la propaganda sovietica avesse inizialmente incolpato i tedeschi, l’evidenza storica successiva ha rivelato che la distruzione fu opera dell’NKVD sovietico (i servizi segreti del tempo), nel contesto della tattica della “terra bruciata” volta a non lasciare nulla intatto all’esercito invasore in avanzata. L’edificio giacque in rovina per oltre cinquant’anni.

Soltanto con l’indipendenza dell’Ucraina negli anni ’90, la nazione trovò la forza (e i fondi) per restituire il suo cuore spirituale ai cittadini. I lavori di meticolosa ricostruzione terminarono alle soglie del nuovo millennio, e il 24 agosto 2000 la nuova Cattedrale dell’Assunzione fu solennemente riconsacrata, ergendosi fiera e dorata sullo skyline di Kiev.

L’importanza culturale e il Patrimonio Unesco

Sin dal 1990 la Cattedrale dell’Assunzione è Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questo luogo ha ospitato nel Seicento la prima pressa da stampa dell’Ucraina orientale, contribuendo in modo decisivo alla fondazione dell’Università Nazionale Accademia Mogila di Kiev e diffondendo l’istruzione in tutta l’Europa orientale. All’interno del complesso, i labirinti di grotte conservano mummie intatte di antichi santi, mentre le alte mura difensive e le cupole a cipolla dorata rappresentano la summa dell’architettura slavo-ortodossa.

Colpire la Cattedrale dell’Assunzione, come accaduto in questo fatidico 15 giugno 2026, significa ferire in profondità l’anima di un popolo. Come le cronache ci insegnano, però, la storia millenaria della Lavra è una testimonianza di tenacia: un santuario che è già sopravvissuto ai Mongoli, ai Tatari, agli incendi e alla furia sovietica, continuerà a simboleggiare la fede e la resistenza incrollabile della città di Kiev.

Photocredits: Falin