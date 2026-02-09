Scopri come si possono combattere ansia e depressione, i mali del nostro tempo, grazie ai preziosi studi di Zygmunt Bauman sulla “Paura liquida”.

Zygmunt Bauman ci ha lasciato una mappa per capire perché l’umanità moderna vive in uno stato di minaccia perenne. Quello che molti oggi diagnosticano come ansia, e che può sfociare nella depressione, per il sociologo è spesso il sintomo di un “male oscuro” che ha cambiato volto: la Paura Liquida.

Molti esperti individuano le cause nei ritmi frenetici della nostra era, Bauman scava più a fondo. Il malessere dilagante nasce dall’incapacità di potersi difendere da un nemico che non vediamo, un nemico invisibile che ci rende fragili perché non sappiamo mai da dove arriverà il prossimo colpo.

Nel secondo capitolo, dal titolo “La paura del male”, del libro Paura liquida Zygmunt Bauman descrive questa condizione con un’immagine che toglie il fiato:

la confusione, già grande, e avvolge il futuro in una nebbia ancora più fitta. E la nebbia – imperscrutabile, opaca, impermeabile – è uno dei nascondigli preferiti del male (lo sa anche un bambino). Il male trasuda dalla nebbia creata dalle esalazioni della paura.

La nebbia di cui parla il sociologo la creiamo noi ogni volta che sostituiamo un legame solido con una connessione digitale. Le nostre “reti” social sono vaste, ma sono fatte di fili sottilissimi che possono spezzarsi in ogni momento. Bauman sempre nel libro Paura liquida ci avverte che questa sostituzione ha un prezzo altissimo:

i rapporti umani cessano di essere àmbiti di certezza, tranquillità e benessere spirituale, per diventare una fonte prolifica di ansie. Anziché offrire l’agognata pace essi promettono ansia e una vita costantemente vissuta sul chi va là. Le spie rosse non cesseranno mai di accendersi, né i campanelli d’allarme di suonare.

In questo spazio liquido, l’altro smette di essere un porto sicuro e diventa una fonte di incertezza. Non cerchiamo più la profondità, ma la massa, sperando inutilmente che il numero di “contatti” possa proteggerci dal vuoto. Eppure, proprio in questa ricerca compulsiva, smarriamo la bussola:

nei nostri tempi liquido-moderni, più che in ogni altra epoca, abbiamo bisogno e desiderio di legami solidi e affidabili non fa che accentuare le nostre ansie. Incapaci di tacitare i nostri sospetti, intenti a fiutare i tradimenti e timorosi di delusioni, cerchiamo – compulsivamente e appassionatamente – «reti» più vaste di amici e di amicizie: anzi, una rete vasta quanto quella che possiamo comprimere nella rubrica del telefono cellulare che a ogni nuova generazione di apparecchi, premurosamente, offre una capienza sempre maggiore.

E mentre in tal modo cerchiamo di premunirci contro il tradimento e di ridurre i rischi, incorriamo in rischi sempre maggiori e prepariamo il terreno a nuovi tradimenti. Poiché nessun cestino è totalmente al sicuro, cerchiamo di mettervi tutte le uova che possiamo trovare.