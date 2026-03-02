La profezia di Collodi: perché rischiamo di cadere tutti nella trappola di Pinocchio

Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi ancora oggi, forse più di prima, riescono a dare una lettura profetica di ciò che tutti i giorni rischiamo di subire. Non siamo di fronte a una semplice favola morale, ma a ciò che possiamo definire come profezia di Collodi, un’analisi spietata della fragilità umana di fronte alle lusinghe di chi ci vuole “pezzi di legno” manovrabili. Pinocchio non è un ribelle eroico. È l’incarnazione di chiunque scambia l’assenza di impegni con la libertà.

Il vero dramma della nostra epoca è la santificazione del disimpegno. Cerchiamo la gratificazione senza il processo, il risultato senza l’attrito. Collodi inchioda questa tendenza in uno scambio di battute che sembra scritto oggi per descrivere l’illusione del successo facile e del tempo libero infinito:

«E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere…»

«Vuoi che te lo dica?» replicò Pinocchio… «Fra tutti i mestieri del mondo non ce n’è che uno solo che veramente mi vada a genio: quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo.»

Il problema è che abbiamo trasformato il “mestiere del vagabondo” nel nostro ideale collettivo. La trappola scatta quando crediamo che la libertà sia il diritto di non avere pesi, mentre è proprio quel “pezzo di pane guadagnato onestamente” a darci la dignità di esseri umani e non di burattini.

Il legno dell’umanità: oltre la favola per bambini

Per capire la portata della profezia di Collodi e del suo grande capolavoro Le avventure di Pinocchio, bisogna guardare oltre la superficie della “letteratura per l’infanzia”. Pubblicato per la prima volta nel 1881 come La storia di un burattino, il romanzo di Carlo Lorenzini (in arte Collodi) divenne subito un caso letterario mondiale, oggi tradotto in oltre 260 lingue.

Non è un caso che Benedetto Croce abbia scritto che «il legno, in cui è tagliato Pinocchio, è l’umanità». Collodi non stava solo inventando un personaggio; stava scolpendo un’icona universale. Pinocchio, pur essendo morfologicamente una marionetta mossa dai fili, viene chiamato “burattino”, un termine che all’epoca indicava il fantoccio mosso dai fili ma profondamente umanizzato nelle sue cadute.

Questa “Bibbia del cuore” ci insegna che il passaggio da pezzo di legno a bambino vero non è un evento magico, ma il culmine di un percorso di maturazione morale.

Ambientato in una Toscana rurale e povera, il viaggio di Pinocchio è la metafora perfetta di chiunque cerchi di elevarsi dalla propria natura istintiva per diventare, finalmente, un individuo libero.

L’illusione di poter arricchirsi facilmente e senza fatica

Il problema che subiamo oggi è una forma di cecità collettiva: vogliamo credere che la fortuna possa sostituire il lavoro. Pinocchio non scava quella buca perché è cattivo, ma perché è sedotto dall’idea che la ricchezza sia un evento magico e non il frutto di un “mestiere”. Questa è la stessa esca che oggi ci spinge verso investimenti oscuri, scommesse facili e la ricerca del successo virale ottenuto dal nulla.

Il Gatto e la Volpe moderni ci vendono esattamente la stessa ricetta che mandarono a memoria al burattino:

«Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c’è un campo benedetto, chiamato da tutti il Campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio, uno zecchino d’oro. Poi ricopri la buca con un po’ di terra: l’annaffi con due secchie d’acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale, e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce… Trovi un bell’albero carico di tanti zecchini d’oro…»

Questa è la descrizione perfetta della “pappa pronta”. È l’idea che basti un gesto minimo (un click, una scommessa, un “investimento” al buio) per poi andare a dormire e svegliarsi ricchi. Ma Collodi ci avverte che, chi cerca di scavalcare la fatica della semina e dell’attesa, non troverà un albero carico d’oro, ma un campo vuoto e le tasche rase al suolo.

La voce del Grillo Parlante, che oggi cerchiamo di silenziare con le notifiche dei nostri smartphone, ci sbatte in faccia la realtà che non vogliamo accettare:

«Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito o sono matti o imbroglioni! Dài retta a me, ritorna indietro.»

La trappola di Pinocchio è credere che il tempo sia un ostacolo da abbattere e non lo spazio necessario per costruire se stessi. Chi insegue la ricchezza facile smette di essere il padrone della propria vita per diventare la preda di chiunque sappia vendere un sogno confezionato bene.

La “vita del vagabondo” e il rifiuto di avere un peso nel mondo

La diagnosi che Collodi fa del nostro malessere è racchiusa in una perdita di pazienza. Pinocchio non sopporta più l’idea che per mangiare un “pezzo di pane” serva un mestiere, una competenza, un sudore. Questa insofferenza è la stessa che proviamo noi davanti a un video troppo lungo, a un libro impegnativo o a un lavoro che non dia gratificazione istantanea.

Nello scambio con il Grillo, emerge la patologia del nostro tempo: l’aspirazione a esistere senza gravità.

«Fra tutti i mestieri del mondo non ce n’è che uno solo che veramente mi vada a genio: quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo.»

Il “mestiere del vagabondo” oggi è diventato l’ideale collettivo mascherato da successo. È l’aspirazione a una vita fatta di solo consumo, dove il mondo deve servirci mentre noi ci limitiamo a “divertirci”. Ma Collodi, attraverso la calma glaciale del Grillo, ci sbatte in faccia la fine inevitabile di chi sceglie di non avere un ruolo:

«Per tua regola, tutti quelli che fanno codesto mestiere, finiscono sempre allo spedale o in prigione.»

La diagnosi è chiara. Chi rifiuta di “pesare” nel mondo attraverso il lavoro e lo studio, finisce per essere rinchiuso nella prigione della propria inutilità. Senza un mestiere e senza cultura, diventiamo asini pronti per il Paese dei Balocchi.

Si rischia di ritrovarsi degli esseri che non sanno più parlare, ma solo ragliare slogan, incapaci di difendersi perché hanno scambiato la libertà con il diritto di non fare nulla.

L’attrito con la realtà e il “bruciore” della consapevolezza

La cura che Collodi prescrive non è una medicina dolce, ma una serie di urti violenti contro la vita vera. Pinocchio inizia a guarire solo quando capisce che il mondo non è un palcoscenico allestito per il suo divertimento. La cura per noi, oggi, è la stessa: smettere di anestetizzare il fallimento e tornare a sentire il “morso” della necessità.

«Ragazzo mio,» disse la Fata «… L’uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall’ozio! L’ozio è una bruttissima malattia…»

La cura passa per tre tappe fondamentali:

1. Il riconoscimento dell’errore

Smettere di dare la colpa al destino e guardare le proprie mani vuote.

2. L’accettazione della fatica

Capire che per mangiare quel “pezzo di pane” bisogna imparare un mestiere.

3. Il dolore dell’empatia

Quando il dolore di Geppetto diventa più importante del proprio divertimento, il burattino inizia a morire per lasciar spazio all’uomo.

Il guscio vuoto e la conquista dell’essere

La fine de Le Avventure di Pinocchio non è un lieto fine magico, ma un atto di morte e rinascita. Quando Pinocchio si sveglia e vede il burattino di legno appoggiato a una sedia, con le braccia ciondoloni, sta guardando la spoglia di chi ha vissuto senza uno scopo.

«Com’ero buffo, quand’ero un burattino! e come ora son contento di esser diventato un ragazzino perbene!»

Viviamo in una società che ci sprona a restare burattini: ci vuole impulsivi, consumatori di “sabati perenni”, vagabondi digitali che saltano da una gratificazione all’altra. Il sistema moderno non vuole che diventiamo “ragazzini perbene”, ovvero persone autonome e responsabili, perché un uomo che sa badare a se stesso non è più manovrabile.

La profezia di Collodi ci dice che la trappola della passività è una scelta quotidiana. Possiamo continuare a scambiare il capriccio per libertà, o possiamo accettare il richiamo che il Pappagallo rivolge a Pinocchio, la verità che trasforma la materia in spirito:

«… mi son dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o coll’ingegno della propria testa.»

Uccidere il burattino che è in noi significa smettere di aspettare l’albero degli zecchini e iniziare a piantare alberi veri, che crescono piano, con la pazienza di chi sa che il “pezzo di pane” più buono è quello che profuma di dignità e di fatica scelta, non subita. Questa è la grande lezione che Carlo Collodi ci dona ancora oggi.