Il perdono è l’unico potente antidoto al veleno del rancore

È una delle emozioni più umane e, allo stesso tempo, più distruttive. Inizia con un torto subìto, un’ingiustizia che non si riesce a digerire, e poi, invece di svanire, rimane. Il rancore non è un’emozione passeggera. È una memoria che si rifiuta di farsi passato. Si incista nell’anima, diventa un rumore di fondo che non abbandona più l’individuo. Solo il perdono può curare da questo veleno terribile.

Nelson Mandela, dopo ventisette anni di carcere, lo sintetizzò con la frase più lucida:

Provare rancore è come bere veleno e sperare che uccida il tuo nemico.

È la trappola perfetta, un’arma che l’individuo crede di rivolgere contro gli altri, ma che ferisce solo se stesso. Ma come funziona esattamente questo veleno? Perché ci si attacca così tanto a un dolore che fa così male?

Per capirlo, la filosofia offre una diagnosi spietata e uno strumento più preciso. Non lo chiama semplicemente “rancore”. Lo chiama Ressentiment. È qui che si trova la vera radice dell’auto-intossicazione, come ha mostrato per primo il filosofo Friedrich Nietzsche.

Il rancore: il veleno dell’impotenza

A “diagnosticare” questo veleno in modo definitivo è stato il filosofo Friedrich Nietzsche. La sua analisi più spietata si trova in Genealogia della Morale (Zur Genealogie der Moral), pubblicato nel 1887, e in particolare nel paragrafo 10 della Prima Dissertazione. È qui che Nietzsche definisce il Ressentiment come il veleno dell’impotenza.

Nietzsche compie una diagnosi brutale: il rancore appartiene a “esseri ai quali è negata la reazione vera e propria, quella dell’azione, e che si sentono risarciti da una vendetta soltanto immaginaria”. Quando subiamo un torto da qualcuno che percepiamo come “più forte” e non possiamo (o non osiamo) reagire, la rabbia non svanisce: inizia a ristagnare e si rivolge all’interno.

Ma il colpo di genio di Nietzsche è mostrare che questo veleno non è passivo: è creativo. Il vero dramma è che questa rabbia ristagnante diventa la base per un nuovo modo di vedere il mondo. Mentre l’individuo libero e “aristocratico” sorge da un trionfante “Sì” a se stesso,

“la morale degli schiavi fin da principio dice no a un «fuori», a un «altrimenti», a un «non se stessi»: e questo no è la sua azione creatrice.”

Per sopportare la propria impotenza, il rancoroso compie un capolavoro di autoinganno: inverte i valori. L’altro è forte? “La sua forza è cattiva”. L’altro ha successo? “Il suo successo è spregevole”. Io sono debole? “No, la mia debolezza è buona, si chiama umiltà, pazienza, bontà”.

È la dinamica della “volpe e l’uva” elevata a sistema di vita: ciò che non posso raggiungere non è irraggiungibile, è acerba; ciò che non posso essere è peccaminoso. In questo modo, l’esistenza del rancoroso diventa parassitaria: egli smette di definire se stesso per i propri meriti e inizia a definirsi solo in opposizione al suo nemico. Ha bisogno dell’altro, e del suo odio per lui, per sentirsi “buono”.

L’Auto-Avvelenamento dell’Anima

Se Nietzsche identifica la fonte del veleno (l’impotenza), il filosofo Max Scheler, nel suo saggio Il Risentimento (Über Ressentiment und moralisches Werturteil), pubblicato nel 1912, mette il fenomeno al microscopio. Lo definisce, con una precisione chirurgica, un “auto-avvelenamento dell’anima“.

Non si tratta di un semplice dolore esterno, ma di una secrezione psichica tossica che l’individuo produce da solo. Questo stato nasce da un’”inibizione sistematica dello sfogo” di emozioni naturali: è il trattenere, il rimuginare e il soffocare l’impulso di vendetta che finisce per intossicare la psiche.

L’effetto finale di questo avvelenamento è una radicale distorsione percettiva: il rancoroso smette di vedere la realtà per quella che è. La sua anima si trasforma in una lente deformante attraverso cui ogni successo altrui diventa un’offesa personale e ogni bellezza un insulto alla propria miseria.

Come scrive Scheler, ne conseguono “permanenti disposizioni a determinate specie di illusori scambi di valori”. Il mondo non è più un luogo di possibilità, ma uno specchio malato che riflette costantemente il torto subìto.

Il veleno totale: quando la bontà diventa “Raggiro”

Questa diagnosi raggiunge il suo stadio terminale nell’analisi che Nietzsche compie in Umano, troppo umano (1878). Qui il veleno del Ressentiment smette di essere solo un malessere interno e diventa uno strumento di falsificazione totale della realtà.

Il veleno è così potente da distruggere la capacità stessa di riconoscere il bene. L’individuo totalmente intossicato cade in una forma di paranoia esistenziale: non può più credere a un gesto disinteressato. Come scrive Nietzsche, nell’anima di chi vive nel risentimento, anche i segni della bontà, della carità e della compassione:

“…vengono accolti con angoscia come malizie, preludii di un risultato pauroso, mezzi di stordimento e di raggiro; insomma, come una cattiveria raffinata.”

È il culmine dell’auto-intossicazione. La “lente” è ormai così distorta che la bontà altrui non è più un conforto, ma una minaccia, una “cattiveria raffinata“. Il rancore ha compiuto la sua opera distruttrice: ha reso l’individuo prigioniero di un mondo dove il sole non scalda più, ma scotta, e dove ogni carezza è percepita come l’inizio di uno schiaffo.

La prevenzione è non farsi contagiare dal rancore

Già circa duemila anni fa filosofia offre una barriera protettiva: la via degli Stoici. Se il perdono cura una ferita già aperta, lo stoicismo insegna a rendere l’anima impenetrabile all’offesa.

Il riferimento cardine è Epitteto che, nel suo Manuale, descrive la “dicotomia del controllo“. Il rancore nasce perché diamo potere a ciò che non dipende da noi: le azioni, le parole e i torti degli altri. Epitteto è drastico:

Non sono i fatti in sé a turbare gli uomini, ma i loro giudizi sui fatti.

Per uno Stoico, il torto subito è un “indifferente esterno”. Il veleno del rancore può infettarci solo se noi, con il nostro giudizio, decidiamo che quell’evento è un “male” irreparabile. L’antidoto stoico consiste nel ritirarsi nella propria “cittadella interiore”, separando nettamente ciò che l’altro ha fatto (fuori dal nostro controllo) dalla nostra reazione (sotto il nostro controllo).

Applicare lo stoicismo significa disinnescare il rancore sul nascere, rifiutandosi di etichettare l’azione altrui come un’offesa personale.

Il perdono come atto di potere personale

La diagnosi è cupa, ma la cura è potente. Tuttavia, la prima medicina è spesso la più difficile da accettare perché viene fraintesa. Quando sentiamo la parola “perdono”, pensiamo a un atto di debolezza o a una giustificazione del torto. La filosofa Hannah Arendt, in Vita Activa (1958), offre una prospettiva che è l’esatto opposto: il perdono è un atto di potere supremo.

Il problema del rancore è che ci incatena all’irreversibilità: il torto è accaduto e non si può tornare indietro. Senza la possibilità di perdonare, l’agire umano rimarrebbe paralizzato, “confinato a un singolo gesto da cui non potremmo mai riprenderci”. Il rancore è questo confinamento; è la prigione di un unico atto passato.

Qui risiede la distinzione fondamentale: il Ressentiment è una pura re-azione, un automatismo meccanico che non fa altro che continuare la catena del male. Il perdono, al contrario, è l’unica azione che spezza quella catena. Come scrive Arendt:

Perdonare è la sola reazione che non si limita a reagire, ma agisce in maniera nuova e inaspettata. È la libertà dall’automatismo implacabile del processo dell’azione.

Non si perdona per “scusare” l’altro, ma per licenziare il proprio carnefice. È un atto di sovranità che non si basa necessariamente sull’amore, ma sul rispetto: la capacità di vedere la persona (“chi” è) separatamente dall’atto commesso (“ciò” che ha fatto). È il momento in cui dichiariamo: “Quello che hai fatto non definirà il mio futuro. Rifiuto di rimanere tuo prigioniero”.

La Scelta: bere il veleno o tornare liberi

Il rancore è una dipendenza: ti illude di punire l’altro mentre stai consumando te stesso. Il perdono, invece, è un atto di potere: non cambia il passato, ma ti restituisce il futuro.

La scelta è semplice, ma non facile: continuare a bere veleno… o smettere, e tornare liberi.

La traiettoria filosofica, da Nietzsche a Max Scheler, è stata una discesa nell’auto-intossicazione. Ma se il risentimento è una cella che costruiamo da soli, Hannah Arendt ci ricorda che la chiave è sempre stata nelle nostre mani.

La filosofia offre un’intera cassetta degli attrezzi per disinnescare il veleno:

La via preventiva degli Stoici, per non far entrare affatto il tossico separando il fatto dal giudizio.

La via radicale di Spinoza, che dissolve il rancore nella comprensione intellettuale della necessità.

La via politica di Arendt, che usa il perdono per ricominciare.

Tutti questi percorsi portano allo stesso punto rivelato da Mandela: l’antidoto non dipende dal colpevole, dalle sue scuse o dalla sua punizione. Smettere di provare rancore non significa diventare “buoni”, significa diventare liberi.

La scelta, alla fine, spetta solo a chi sa decidere: continuare a bere il veleno sperando che il nemico muoia, o smettere di essere una vittima per tornare, finalmente, a essere un individuo.