Márquez svela perché soffrire per amore ci rende più vivi e felici

C’è un momento quando l’amore finisce o sembra irraggiungibile, in cui il dolore smette di essere un pensiero e diventa un peso fisico. Lo senti nelle ossa, nello stomaco che si chiude, nel respiro che si fa corto. In quegli istanti la tentazione è quella di scappare, di cercare una cura rapida, di aver paura di quel vuoto perché ci fa sentire fragili e sconfitti.

Gabriel García Márquez, nel celebre romanzo L’amore ai tempi del colera, rende evidente gli effetti strazianti che può creare l’amare, ma allo stesso tempo riesce a dare evidenza che quella sofferenza, quel dolore sono essenziali per poter scoprire il vero senso dell’esistenza, per trovare quell’energia interiore, quella vitalità che sono essenziali per sentirci umani.

La lezione che ci offre Márquez è che il dolore che genera l’amore, va considerato come l’urlo di una vita che sta vibrando alla sua massima potenza.

Nelle pagine del Capitolo 2 del suo romanzo, Gabriel García Márquez ci porta nella penombra della stanza dove il giovane Florentino Ariza giace prostrato dal rifiuto di Fermina Daza. Sua madre, spaventata da quel deperimento improvviso, chiama un medico convinta che il figlio sia stato contagiato dall’epidemia. Ma è proprio in quel momento che la narrazione ci svela una verità che scuote le fondamenta di ciò che pensiamo di sapere sui sentimenti.

Ma la visita rivelò che non aveva febbre né dolore in alcuna parte e che l’unica cosa concreta che sentiva era un bisogno urgente di morire. Gli bastò un interrogatorio insidioso, prima a lui e poi alla madre, per constatare un’ennesima volta che i sintomi dell’amore sono gli stessi del colera. Prescrisse infusi di fiori di tiglio per svagare i nervi e suggerì un cambiamento d’aria per cercare conforto nella distanza, ma quello cui anelava Florentino Ariza era tutto il contrario: godere del suo martirio.

L’amore ai tempi del colera: una mappa della resistenza emotiva

Pubblicato nel 1985, questo romanzo è il testamento di Márquez sulla forza d’inerzia del cuore. La trama del libro è un cerchio che si chiude.

Tutto inizia con la morte del dottor Juvenal Urbino e la scandalosa dichiarazione d’amore che Florentino Ariza rivolge alla vedova Fermina Daza durante il funerale. Per capire come si sia arrivati a quel momento, Márquez ci riporta indietro di mezzo secolo.

È la storia di un telegrafista povero che sfida la barriera sociale e il tempo stesso, restando fedele a un’immagine giovanile per cinquantatré anni, sette mesi e undici giorni.

Un aneddoto fondamentale è che Márquez scrisse questo libro partendo dal reale corteggiamento dei suoi genitori, ostacolato dal nonno che, proprio come Lorenzo Daza, vedeva nel pretendente un “poveraccio” senza futuro.

Se il resto dell’opera segue l’evoluzione dei personaggi attraverso i decenni, il Capitolo 2 rappresenta il laboratorio clinico della passione. È in queste pagine che Márquez spoglia l’amore da ogni sovrastruttura romantica per restituirlo alla sua verità biologica. In queste pagine, l’innamoramento non è descritto come un idillio, ma come un evento traumatico che deforma la percezione e aggredisce l’organismo.

È il capitolo in cui Florentino Ariza smette di essere un semplice spasimante per diventare un martire volontario, stabilendo un’identità fondata sulla propria vulnerabilità. Qui incontriamo un Florentino adolescente che scopre che l’amore non è un idillio, ma un’invasione. Amare significa stare male davvero, annullarsi, avere il desiderio che la vita finisca.

Quando Fermina viene portata via dal padre per “dimenticare”, Florentino non vive una malinconia poetica, ma un vero e proprio decadimento organico. Márquez indaga qui la la forte vulnerabilità, la fragilità fisica ed emotiva che può scatenare una storia d’amore. L’innamorato non è un eroe, è un naufrago che perde i confini tra il suo io e il mondo esterno.

Quando amare può portare ad ammalarsi

Márquez introduce il conflitto amoroso non come un disagio dell’anima, ma come una violenta perdita di controllo dell’individuo sulle proprie funzioni vitali. Il dolore d’amore invade la dimensione fisica, privando il soggetto della sua compostezza sociale e restituendolo a uno stato di natura crudo e anti-estetico.

Come ogni malattia vera, il tormento amoroso segue le sue fasi:

Quando Florentino Ariza la vide per la prima volta, sua madre l’aveva scoperto prima che lui glielo raccontasse, perché gli andarono via la parola e l’appetito e passava le notti in bianco a rigirarsi nel letto.

Man mano che il paziente Florentino non ottiene risontro alla sua sete d’amore le conseguenze iniziano a diventare sempre più evidenti. Ciò che prima era un semplice malessere, inizia a ttrasfromarsi in vera malattia.

Ma quando cominciò ad aspettare la risposta alla sua prima lettera, l’ansia si complicò con diarree e vomiti verdi, smarrì il senso dell’orientamento e aveva svenimenti repentini, e la madre si terrorizzò perché le sue condizioni non assomigliavano ai disordini dell’amore ma agli scempi del colera.

Il termine “scempio” è la chiave di volta di questa analisi. Márquez ci suggerisce che la sofferenza autentica è intrinsecamente degradante per l’immagine pubblica, ma necessaria per la verità privata.

Ci rende più vivi proprio perché distrugge la finzione del decoro, obbligandoci a riconoscere che, sotto la pelle, siamo pura materia capace di vibrare di dolore. Se l’anima soffre, il corpo deve urlare: questa sovrapposizione elimina ogni distinzione tra psiche e biologia.

La diagnosi del mal d’amore

Superata la fase dell’allarme materno, l’intervento del padrino di Florentino, un anziano omeopata, sposta il piano del discorso dalla paura alla conoscenza. La diagnosi non è un atto di rassicurazione, ma una constatazione della potenza devastante dell’amore, inteso come forza che abita il corpo con la stessa ferocia di un’infezione o peggio di un virus.

…si allarmò pure lui a prima vista per le condizioni del malato, che aveva il polso debole, il respiro affannoso e i sudori pallidi dei moribondi. Ma la visita rivelò che non aveva febbre né dolore in alcuna parte e che l’unica cosa concreta che sentiva era un bisogno urgente di morire.

L’omeopata constatò in modo concreto che il mal d’amore iniziava ad avere effetti palesi e certificati. La preoccupazione anche del medico iniziava a farsi evidente, al punto di dover prescrivere una cura per affrontare l’infermità.

Gli bastò un interrogatorio insidioso, prima a lui e poi alla madre, per constatare un’ennesima volta che i sintomi dell’amore sono gli stessi del colera. Prescrisse infusi di fiori di tiglio per svagare i nervi e suggerì un cambiamento d’aria per cercare conforto nella distanza

Fermo restando che il padrino aveva già preso ampia consapevolezza che la cura prescritta non avrebbe portato lontano, perché l’infermo era il poter “godere del suo martirio“.

Bisogna saper accettare che l’amore può far soffrire

Come abbiamo visto e come è consapevole anche il padrino di Florentino, la cura non può essere solo il “tiglio”. Ma, serve una reazione che parta direttamente dal malato. La madre, inizialmente, cerca di “ingannare i brividi” del figlio con le coperte e gli infusi, ma Márquez ci svela che questa è una cura che non tocca il nucleo del problema.

Márquez, attraverso la voce di Tránsito Ariza, ci dice che l’unico modo per riprendere vitalità e avere il coraggio di accettare che il mal d’amore fa parte della vita.

Gli ricordò che i deboli non sarebbero mai entrati nel regno dell’amore, che è un regno inclemente e meschino, e che le donne si concedono solo agli uomini dall’animo risoluto, perché infondono loro la sicurezza che tanto bramano per affrontare la vita.

La vera cura non è dimenticare (fuga), né calmarsi (tiglio), ma trasformare il dolore in risolutezza. La società vuole curare Florentino per renderlo sano. Ma la saggezza e l’esperienza di sua madre vuole che lui “approfitti” proprio della sofferenza finché è giovane, perché è quel dolore a dargli la forza di entrare nel “regno inclemente” dell’amore.

E la lezione materna ebbe i suoi frutti. Florentino mostrò tutto il suo coraggio riuscendo nel difficile compito di ottenere l’attenzione dell’amata.

Trasformare il martirio in determinazione

Quando Florentino “assimilò la lezione forse più del dovuto”, assistiamo alla vera cura. Non è l’oblio, ma la metamorfosi. Tránsito Ariza vede suo figlio uscire di casa vestito di velluto nero, un’immagine che evoca un funerale. Alla domanda ironica della madre, lui risponde con una lucidità raggelante: «È quasi la stessa cosa». In quel momento, Florentino accetta la morte della sua vecchia identità per rinascere come guerriero del sentimento.

La soluzione di Márquez è sovversiva. La felicità non è l’assenza di dolore, ma la capacità di cavalcarlo. Florentino inizia a nutrire il suo amore di gesti estremi e simbolici, portando la sofferenza in trasgressione. Il modo per reagire è rompere con gli schemi abituali imposti e trovare una nuovo linfa nel diverso.

La vera guarigione di Florentino non avviene con il ritorno alla normalità, ma con l’ingresso nel “regno inclemente” dell’amore. Márquez ci descrive l’anno dell’innamoramento accanito come un periodo di vitalità assoluta, dove il dolore non è più un sintomo del colera, ma il motore di una corrispondenza frenetica.

Né lui né lei avevano vita per nulla di diverso che pensare all’altro, per sognare l’altro, per aspettare le lettere con la stessa ansia con cui rispondevano.

Lo scrittore colombiano esplicita come soffrire per amore rende più vivi perché restringe l’universo all’essenziale. Rende più felici perché ogni lettera sporca di fango o bagnata dalla pioggia diventa un trofeo di caccia, una prova di esistenza che il dottor Juvenal Urbino, con la sua medicina razionale e il suo matrimonio di convenienza, non potrà mai comprendere.

Serve il coraggio di saper affrontare la tempesta dell’amore

La lezione di Gabriel García Márquez offre una provocazione necessaria. Soffrire per amore non è un errore di percorso, né una debolezza da nascondere sotto il velo di una finta rassegnazione.

È la prova inconfutabile della capacità umana di vibrare, la garanzia che il cuore non sia diventato di plastica. Florentino Ariza non sopravvive a cinquant’anni di attesa nonostante il dolore, ma grazie ad esso. È quel martirio scelto che lo mantiene giovane mentre il tempo devasta ogni cosa.

La soluzione, dunque, non è la guarigione, ma la fedeltà alla propria intensità. Non occorre scappare dal peso fisico dell’amore, né cercare la “distanza” suggerita dal buonsenso sociale per paura della fragilità. Occorre saper abitare il martirio, indossandolo con l’orgoglio di chi è “animo risoluto”.

È infinitamente meglio bruciare nell’incendio di un sentimento accanito che spegnersi lentamente nel freddo di una vita senza scosse. Come suggerisce Tránsito Ariza, conviene approfittarne finché si è vivi, perché questa è l’unica “malattia” che, invece di uccidere, restituisce il senso profondo di ogni respiro.