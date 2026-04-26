Leonardo da Vinci: il disegno è la vera anima della cultura umana

Il 27 aprile si celebra il World Design Day (Giornata mondiale del disegno), ma per comprendere la forza dirompente di questa disciplina dobbiamo tornare al momento in cui essa è diventata lo strumento supremo di conoscenza dell’uomo: la creazione de I Manoscritti dell’Anatomia (Fogli A) di Leonardo da Vinci.

In quest’opera monumentale, frutto di indagini condotte intorno al 1510, il disegno non è un semplice esercizio estetico, ma una tecnologia intellettuale capace di rivelare verità che la parola non può nemmeno scalfire. Leonardo riconosce alla linea e alla figura una precisione scientifica e un valore culturale assoluto, elevando il disegno a linguaggio universale dell’umanità.

Egli affida a queste pagine una citazione che è il manifesto eterno di ogni progettista e ricercatore:

“E tu che vogli con parole dimostrare la figura dell’omo con tutti li aspecti della sua membrificazione, removi da te tale openione, perché quanto più minutamente descriverai, tanto più confonderai la mente del lectore, e più lo removerai dalla cognizione della cosa descritta. Adunque è necessario figurare e descrivere.”

Per Leonardo, poeti e scrittori finiscono per generare “notizie confuse”, poiché la mente umana non riesce a trattenere la successione frammentaria delle parole, mentre l’occhio riceve la forma “tutta in un istante”.

Il disegno diventa dunque l’unico strumento capace di rendere l’anima “capace di vedere”. Mentre le lingue dividono le culture, il disegno di Leonardo si pone come il primo grande linguaggio universale dell’umanità: un’interfaccia che permette a ogni essere umano, indipendentemente dalla lingua, di comprendere la struttura profonda della natura.

Questo volume non è dunque un solo trattato tecnico, ma il luogo in cui il disegno viene consacrato come l’unica “notizia vera” della realtà, fondamento imprescindibile della cultura umana, in quanto mette la comprensione visiva al centro dell’evoluzione della civiltà.

Il codice che ha cambiato la visione dell’uomo

L’opera che incarna questa rivoluzione intellettuale è nota come I Manoscritti di Leonardo da Vinci dell’Anatomia (Fogli A), una collezione di diciotto fogli e trentaquattro pagine conservata oggi nella Biblioteca Reale di Windsor.

Scritto prevalentemente intorno al 1510, questo volume rappresenta il culmine degli studi di Leonardo sul corpo umano e sugli esseri viventi. Non si tratta di un semplice manuale medico del tempo, ma di un’indagine totale condotta da Leonardo come filosofo e ricercatore solitario, spinto dal desiderio di penetrare il meccanismo delle funzioni più intime dell’organismo.

In queste pagine, Leonardo da Vinci non si limita a ritrarre le forme esteriori; egli analizza:

Lo scheletro e la miologia

Ricostruisce l’ossatura e vi congiunge nervi e muscoli con un ordine rigoroso.

La meccanica animale

Studia la resistenza delle leve ossee, le proporzioni e il funzionamento dei muscoli durante il movimento, come il camminare o il saltare.

Le funzioni vitali

Descrive con precisione il meccanismo della respirazione, paragonando il polmone a un mantice , e i processi della fonazione e della deglutizione.

Il valore straordinario di questo libro risiede nel fatto che Leonardo, anticipando di secoli la scienza moderna, è stato il primo a inaugurare l’uso dei disegni anatomici come strumento conoscitivo imprescindibile.

Come sottolineato nello studio di Mathias-Duval, con quest’opera si apre l’era della scienza messa al servizio dell’artista, dove il “saper vedere” diventa il segreto di ogni capolavoro.

Il disegno per dare visione della complessità della conoscenza

La comprensione umana, secondo Leonardo, non può essere parziale. Il disegno permette di catturare l’oggetto da ogni angolazione, offrendo una “notizia vera” che la tridimensionalità della natura stessa a volte nasconde all’osservatore distratto. Egli scrive letteralmente nel Folio 1 verso:

“La vera cognizione della figura di qualunche corpo fia il vedere quello per diversi aspecti; adunque, per dare notizia della vera figura di qualunche membro dell’omo […] io osserverò la predecta regola, facendo di ciascun membro 4 dimostrazioni per 4 loro lati, e nell’ ossa ne farò 5, segandole in mezzo.”

Questo approccio trasforma il disegnatore in un analista che “smonta” il mondo per comprenderne la struttura interna. Leonardo non si ferma alla superficie; egli introduce un metodo di sezione rigoroso per distinguere tra ciò che è “midolloso, spugnoso, vacuo o solido”.

Questa capacità di “segare le ossa in mezzo” per vederne la vacuità o la solidità è l’atto di nascita della cultura del progetto: il disegno non è più una copia del visibile, ma un’indagine sulla resistenza, sulla struttura e sull’armonia funzionale delle parti.

È qui che il pensiero sull’importanza del disegno da parte di Leonardo si manifesta pienamente, ovvero nell’idea che non si può curare, né costruire, né abitare ciò che non si è prima compreso in ogni sua dimensione.

Il disegno come rito dell’anima e custode della vita

Il valore del disegno nel Codice Anatomico raggiunge il suo apice quando Leonardo connette la precisione della mano alla profondità della coscienza umana.

Nelle sue note, il disegno non è solo un esercizio per comprendere la materia, ma una vera e propria educazione etica al rispetto della vita. Leonardo ammonisce con solennità il ricercatore e il progettista nel Folio 2 recto:

“E tu omo, che consideri in questa mia fatica l’opere mirabile della natura, se giudicherai esser cosa nefanda il destruggerla, or pensa essere cosa nefandissima il torre la vita all’omo, del quale, se questa sua composizione ti pare di maraviglioso artifizio, pensa questa essere nulla rispetto all’anima, che in tale architettura abita.”

In questo passaggio, il disegno assume una dimensione spirituale: esso serve a rivelare la “divina architettura” del corpo per impedire che l’ira o la malignità umana la distruggano.

Questa è la lezione più alta della della visione culturale vinciana: il design è un atto di conservazione e cura. Chi impara a “vedere” e a ritrarre la perfezione di un muscolo o la delicatezza di un nervo, non può più restare indifferente al valore sacro dell’essere umano.

Il disegno diventa così il punto d’incontro tra scienza (osservazione del vero) e umanesimo (l’immaginazione della mente), trasformando il progettista in un custode della salute e della bellezza.

La potenza della creazione: il disegno che genera il futuro

Se l’analisi anatomica serve a comprendere “l’architettura dell’anima”, la vera missione del disegnatore è quella di utilizzare tale conoscenza per creare ciò che ancora non esiste. Leonardo eleva il disegno a un grado quasi divino, definendolo non solo scienza, ma forza generatrice.

Nel Folio 13 verso del Trattato della Pittura (che riassume i concetti sparsi nei suoi codici), egli esprime la libertà assoluta del progetto:

“Il disegno è di tanta eccellenza, che non solo ricerca le opere di natura, ma infinite più che quelle che fa natura.”

In questa frase risiede l’essenza stessa del design contemporaneo: la capacità dell’uomo di non essere solo spettatore del mondo, ma suo trasformatore. Leonardo ci insegna che il disegno è lo strumento con cui la mente umana può immaginare macchine, città e soluzioni che la natura non ha previsto. È la “deità” dell’intelletto umano che, attraverso la matita, trasmuta la propria immaginazione in realtà tangibile.

Questa “deità” non è un atto di superbia, ma il fine ultimo del “saper vedere”. Una volta compreso come un tendine trasmette forza o come un osso sostiene il peso, il disegnatore può progettare ali per volare o macchine per sollevare carichi immensi. Il disegno è, dunque, il codice sorgente del progresso umano.

Un tributo al disegno come forma di espressione umana

Celebrare il World Design Day attraverso Leonardo da Vinci non significa rendere omaggio a un maestro del passato, ma riconoscere l’origine stessa del nostro modo di conoscere il mondo.

Nei Fogli A, il disegno non è mai decorazione, né semplice rappresentazione: è un atto radicale di verità. È il momento in cui l’uomo smette di accontentarsi delle parole, inevitabilmente frammentarie, sequenziali, imperfette, e costruisce un linguaggio capace di restituire la realtà nella sua interezza, tutta in un solo istante.

Questa è la lezione più alta di Leonardo, quella che oggi dovremmo esaltare con forza: non si conosce davvero ciò che non si è saputo disegnare.

Disegnare, per Leonardo, significa vedere davvero. Significa attraversare la superficie delle cose, penetrare la loro struttura, comprenderne i rapporti interni, le tensioni, le funzioni. Significa smontare il mondo per restituirlo alla sua verità. È un esercizio di precisione, ma anche di responsabilità: perché chi impara a vedere non può più ignorare.

Per questo il disegno diventa, nelle sue mani, molto più di uno strumento: è un metodo universale. È il punto in cui arte e scienza cessano di essere discipline separate e diventano un unico gesto conoscitivo. È ciò che permette all’uomo non solo di osservare la natura, ma di dialogare con essa, comprenderne le leggi e, infine, proiettarle nel futuro.

E qui si compie il passaggio decisivo, quello che ancora oggi definisce il design: il disegno non serve solo a capire ciò che esiste, ma a rendere possibile ciò che ancora non esiste.

Leonardo lo afferma con lucidità disarmante, in quanto il disegno può produrre “infinite più cose che quelle che fa la natura”. Non è un atto di imitazione, ma di creazione. Non è subordinato al reale: lo espande.

Ecco perché la sua lezione è oggi più urgente che mai.

In un mondo saturo di immagini, ma povero di visione, il rischio non è quello di non vedere abbastanza, ma di non comprendere ciò che vediamo. Leonardo ci ricorda che la vera differenza non sta nell’occhio, ma nello sguardo. E che lo sguardo si educa attraverso il disegno.

Celebrare il disegno, allora, non significa celebrare l’estetica, ma riaffermare un principio fondamentale della cultura umana:

che la conoscenza passa attraverso la forma,

che la comprensione richiede visione,

che il futuro nasce sempre da una linea tracciata con consapevolezza.

Perché, come ci insegna Leonardo non è il mondo a diventare visibile quando lo guardiamo. È il disegno che lo rende finalmente comprensibile.

Il disegno nell’era dell’intelligenza artificiale: cosa rischiamo di perdere

Oggi, il disegno è sempre più delegato all’intelligenza artificiale, la quale è in grado di generare immagini perfette in pochi secondi. Ecco perché la lezione di Leonardo diventa ancora più urgente e necessaria.

Perché se è vero che l’IA può produrre disegni, non può sostituire il processo attraverso cui il disegno genera conoscenza.

Leonardo non disegnava per ottenere immagini, ma per comprendere. Ogni linea era il risultato di un’osservazione, di un dubbio, di un errore corretto. Disegnare significava entrare nella struttura delle cose, attraversarle, ricostruirle mentalmente. Era un esercizio dello sguardo e della mente.

L’IA, invece, tende a eliminare questo processo: restituisce direttamente il risultato, senza passare dalla fatica della comprensione. E proprio in questa accelerazione si nasconde il rischio più grande.

Non quello di perdere la capacità di produrre immagini, ma quello di perdere l’abitudine a guardare davvero.

Perché senza il disegno come pratica cognitiva, lo sguardo si indebolisce, la complessità si semplifica e la conoscenza rischia di diventare superficiale.

Per questo, oggi più che mai, la vera eredità di Leonardo non è nello stile, ma nel metodo: continuare a disegnare per capire, anche quando le macchine possono farlo al posto nostro.

Il futuro del design non dipenderà da chi saprà generare più immagini, ma da chi saprà ancora vedere. Perché, come ci insegna Leonardo, non è il disegno a imitare il mondo. È il disegno che ci permette, ancora oggi, di comprenderlo.