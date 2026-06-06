Viaggio culturale in Andalusia: Lorca e lo stupore dello sguardo

Un viaggio culturale in Andalusia tra Siviglia, Granada e Cordoba. Scopri la meraviglia e le tradizioni di questa terra unica e ricca di vita.

Il viaggiatore lo sa: partire significa sospendere giudizi e preconcetti, lasciando che siano i luoghi a parlare per primi. In Andalusia questo atteggiamento diventa immediato. Non c’è una sola storia ad attraversarla, ma una pluralità di voci che convivono nello stesso spazio, senza annullarsi a vicenda. Anzi, traendo l’una dall’altra una valenza che da sole non avrebbero mai.

Viaggio culturale alla scoperta dell’Andalusia

Città che si sovrappongono, lingue che hanno abitato le stesse pietre, architetture che si rispondono a distanza di secoli: ciò che si incontra non è mai un’unica forma definitiva, ma un dialogo continuo tra presenze diverse che persistono.

È in questa coesistenza che nasce lo stupore, non come emozione passeggera, ma come condizione matura dello sguardo.

«Il paesaggio non è altro che uno stato d’animo.»

— Federico García Lorca, Impresiones y paisajes (1918)

È da questo sguardo che inizia il nostro viaggio a Siviglia: non da ciò che appare, ma da ciò che la sua presenza lascia affiorare.

Siviglia – Lo stupore della superficie

Nel cuore di Siviglia la città si apre su una piazza dove il tempo sembra rallentare e, non di rado, si intravedono carrozze che attraversano il centro. Qui si affacciano la Cattedrale gotica, tra le più grandi d’Europa, e la Giralda, torre campanaria che un tempo era il minareto della moschea almohade e che ancora oggi conserva una stratificazione culturale evidente.

Fin da subito si percepisce una città costruita sull’incontro tra civiltà diverse, dove il passato non viene cancellato ma incorporato nelle forme presenti. Salire verso la Giralda significa osservare la città da un punto in cui le distanze si ricompongono in un unico sguardo.

Poco distante si trova l’Alcázar, antica residenza reale, dove la facciata sobria nasconde un universo interno fatto di sale decorate, cortili d’acqua e giardini che sospendono il tempo. L’architettura non anticipa ciò che contiene, ma lo rivela solo dopo essere stata attraversata.

Ma è in Plaza de España che Siviglia raggiunge il suo punto di massima apertura scenica: un grande semicerchio che non solo accoglie lo spazio ma, con le sue maioliche scintillanti al sole, lo moltiplica. Acqua, ponti e pietra definiscono un ritmo circolare dello sguardo, che il viaggiatore non può che abbracciare.

Quando il sole è alto, l’Andalusia rischia di far male ed è per questo che, di fronte a tanta bellezza, abbiamo bisogno di un po’ di ristoro.

Córdoba – Lo stupore del riparo

A Córdoba sono due le sensazioni che rapiscono: il bianco accecante delle case quando il cielo è sgombro di nuvole e l’aria si fa densa, quasi a sottrarre respiro, e l’ombra fresca della Mezquita-Catedral de Córdoba, la Grande Moschea, che con il suo colonnato si apre come una foresta di pietra capace di accogliere chi cerca riparo.

Raccontare la Mezquita è un esercizio inevitabilmente parziale: ogni descrizione resta insufficiente davanti a un luogo che conserva, nello stesso spazio, storie di epoche, culture e tradizioni religiose. È un’architettura che non separa ma sovrappone, restituendo un’idea di sacralità condivisa e ancora percepibile.

Qui la bellezza, benché evidente, non si impone: si rende tale nel ristoro. Nei colonnati che si ripetono come un ritmo visivo, nelle nicchie decorate, nei giardini degli aranci che interrompono la geometria con la presenza della natura.

Dopo il riparo silenzioso di Córdoba, il viaggio cambia densità. Non è più l’ombra a guidare lo sguardo, ma una forma di attesa luminosa, come se qualcosa dovesse ancora accadere. È spinti da questo richiamo che entriamo a Granada.

Granada – Lo stupore del sogno

Granada coincide inevitabilmente con l’Alhambra, luogo che appartiene tanto alla storia quanto ai suoi racconti fiabeschi. È una costruzione che non si limita a essere osservata: si ricompone nello sguardo.

La sua forma nasce dall’incontro tra tradizioni diverse, dove superfici ornamentali e geometrie essenziali convivono senza annullarsi.

All’interno, l’acqua diventa struttura invisibile: riflette, separa, moltiplica. I cortili non sono spazi statici, ma variazioni continue di percezione.

Dal Mirador de San Nicolás, quando la città si spegne lentamente, l’Alhambra non diventa immagine ma permanenza. Il viaggio non si chiude: si sposta nella memoria. Granada è questo: una città che non si esaurisce nello sguardo, ma lo oltrepassa.

Ed è sorseggiando un vino de Jerez, un po’ scottati dal sole caldo, che annotiamo le ultime sensazioni, mentre dal barrio vicino il flamenco continua a farsi spazio tra le strade.