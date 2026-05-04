True Love Impact: quando lo sport si fa cuore pulsante del cambiamento sociale

Vero Volley lancia “True Love Impact” a Monza dal 4 al 6 maggio: un’alleanza tra sport e sociale per affrontare fragilità giovanili, abusi e disabilità con azioni concrete. Seguilo sui nostri canali social.

Il Consorzio Vero Volley scende in campo con il progetto True Love Impact, che si propone di affrontare in maniera sistematica le principali fragilità che interessano soprattutto le fasce più giovani della popolazione. Proprio per questo nasce la prima edizione di True Love Impact, che si terrà dal 4 al 6 maggio all’Opiquad Arena di Monza, con l’obiettivo di sviluppare azioni concrete capaci di rispondere alle principali criticità sociali che coinvolgono le nuove generazioni spaziando dai temi del benessere, dell’inclusione e del disagio giovanile.

True Love impact: il programma e le macro-aree

Saranno quattro le macro-categorie principali, che saranno ulteriormente articolate in ambiti specifici che prendono spunto dall’ultima Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze stesa dal Dipartimento delle Politiche Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al centro del programma di True Love Impact ci saranno quattro grandi aree che toccano alcune delle principali sfide sociali che riguardano oggi i giovani. La prima riguarda gli abusi, con focus su bullismo e cyberbullismo (1,7 milioni di studenti interessati secondo il Consiglio nazionale delle ricerche), diritti LGBTQ+ e violenza di genere (soprattutto nelle ragazze tra i 16-24 anni con un +37,6% nel 2025 come riportato dal report Istat “Sicurezza delle donne 2025”). Fenomeni che richiedono nuove strategie educative e culturali.

La seconda area è dedicata al benessere psicologico, affrontando temi sempre più urgenti come i disturbi del comportamento alimentare (Dca) che colpiscono, secondo i dati del Ministero della Salute, circa 2 milioni di studenti italiani.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche al tema della disabilità, sia fisica sia intellettiva (40% del totale), includendo condizioni come la Sindrome di Down e altre patologie, con l’obiettivo di promuovere inclusione e piena partecipazione sociale (circa 359mila studenti secondo i dati Istat).

Infine, la tre giorni affronterà i disagi sociali, tra difficoltà familiari, dispersione scolastica e marginalità. Sempre stando agli ultimi rapporti dell’Istituto nazionale di statistica, sono 1,3 milioni i giovani che vivono in condizioni di povertà, mentre oltre 500mila gli studenti e studentesse che abbandonano la scuola. Numeri che sottolineano l’urgenza di creare spazi di confronto e azione condivisi come True Love Impact.

Non solo parole: l’esperienza dell’Opiquad Arena

L’evento è stato concepito come un’esperienza attiva e partecipata. Il programma alternerà momenti di riflessione sul Main Stage, con testimonianze di leader del mondo sociale e culturale , a percorsi esperienziali e laboratori diretti al pubblico. Non mancheranno momenti di intrattenimento e convivialità, come la Charity Dinner che vedrà la partecipazione dell’attore e regista Paolo Ruffini con la sua Associazione UP Impresa Sociale. Sarà un’occasione preziosa per mettere in rete istituzioni, imprese e realtà del terzo settore.

Anche noi di Libreriamo saremo presenti all’Opiquad Arena per raccontarvi da vicino ogni emozione di “True Love Impact”: restate connessi e seguiteci sui nostri canali social per non perdere aggiornamenti, interviste e contenuti esclusivi dall’evento.

Un evento necessario per riflettere insieme

La necessità di un evento di tale portata è dettata da dati che non lasciano spazio a interpretazioni. In Italia, l’80% dei problemi mentali insorge prima dei 18 anni , e oltre 700mila giovani under 25 soffrono di disturbi psichici. Il post-pandemia ha visto un raddoppio dei casi di ansia e depressione tra i 15 e i 29 anni in Europa , un segnale inequivocabile di un disagio profondo che richiede interventi trasversali e immediati.

Ma le fragilità non si fermano alla salute mentale. I numeri relativi alla violenza sono altrettanto sconcertanti: nel 2025, circa 6,4 milioni di donne in Italia hanno dichiarato di aver subito violenza almeno una volta nella vita. Un dato particolarmente doloroso riguarda i minori; ben 4 su 10 dichiarano di essere stati vittime di violenza in ambito sportivo, con prevalenza di abusi psicologici (30%) e fisici (19%). Per quanto riguarda il disagio sociale ben 1,3 milioni di giovani vivono in povertà e oltre 500mila abbandonano prematuramente la scuola.

Verso un futuro più inclusivo

Con True Love Impact, Vero Volley avvia un nuovo percorso che guarda oltre la dimensione sportiva, mettendo lo sport al servizio della comunità e della crescita sociale. L’obiettivo è costruire un appuntamento capace di diventare negli anni un punto di riferimento per il dialogo sui temi del benessere giovanile, generando consapevolezza, collaborazione e nuove opportunità di impatto positivo. La prima edizione rappresenta il primo passo di questo progetto: tre giorni di incontri, esperienze e testimonianze dedicati a costruire insieme un presente e futuro più inclusivo e consapevole.