Mercatini di Natale: viaggio a Colmar nella fiaba dell’Alsazia

Se si vuole vivere un’esperienza fantastica, in occasione del prossimo Natale, il viaggio a Colmar in Alsazia è da suggerire. Quest’anno, fino al 29 dicembre 2025 si celebra l’avvento delle festività di fine anno con meravigliosi mercatini di Natale dislocati in diverse parti della piccola città. francese. Una rarità, dato che molti mercati europei chiudono il 24. Il mercato gastronomico (Marché Gourmand) prosegue addirittura fino al 4 gennaio 2026.

Grazie alla sua atmosfera, ai suoi edifici, i suoi canali sembra di entrare in una fiaba. Le luci, i colori e anche il freddo tipico del periodo fanno il resto. Colmar a Natale, e non solo, sembra un ambientazione della Disney da poter vivere dal vivo senza nessuna finzione. È tutto vero.

Situata nel nord est della Francia, vicino al confine tedesco, Colmar è la cittadina perfetta per passare uno squisito weekend, immersi nella magia di un’autentica fiaba. Formaggi e buon vino, casette caratteristiche e canali. Colmar è davvero un gioiellino da godersi in completa serenità.

Immaginatevi di passeggiare tra le sue stradine, di attraversare i suoi ponti suggestivi e che ricordano le atmosfere di Lewis Carroll, di perdervi nella cittadina, di assaporare i prodotti tipici.

I sei mercatini di Natale di Colmar

Se volete progettare di visitare una meta suggestiva per le prossime vacanze natalizie, passare le feste a Colmar rappresenta una bellissima opportunità per respirare l’atmosfera scintillante e calda di questa città.

La particolarità di Colmar è che non troverete un unico, immenso assembramento di bancarelle, ma sei “villaggi” distinti, ognuno con la propria anima, incastonati nelle piazze medievali come gemme preziose. Ai cinque precedenti si è aggiunto un nuovissimo mercato gourmet incentrato su deliziosi cibi su ordinazione.

Ciascun mercatino ha cose diverse da poter offrire: passeggiare, bere vin brulé, fare acquisti per i nostri cari, mangiare gustosi dolci qua a Colmar è impagabile.

1. Place des Dominicains – L’atmosfera spirituale

Dominato dalle vetrate illuminate della chiesa dei Domenicani (XIV secolo), questo è il mercato più suggestivo al calar della sera. Circa 60 chalet si stringono attorno all’edificio sacro, offrendo decorazioni artigianali di altissimo livello. È qui che si compra la pallina di vetro soffiato che renderà unico il vostro albero.

2. Place Jeanne d’Arc – Il trionfo del gusto

Se siete gourmand, questa è la vostra tappa obbligata. Qui l’atmosfera ricrea un villaggio tradizionale alsaziano. Niente ninnoli turistici, ma solo eccellenze locali: foie gras, salumi, liquori, vini d’Alsazia e i famosi biscotti Bredele. È il mercato della “verità” gastronomica della regione.

3. Place de l’Ancienne Douane – Il cuore pulsante

Attorno alla fontana Schwendi e all’antico edificio della dogana (Koïfhus), si snoda il mercato più grande e vivace. Di notte, l’illuminazione dell’edificio storico, con il suo tetto di tegole verniciate, crea riflessi magici che da soli valgono il viaggio.

4. Koïfhus – Il calore dell’artigianato

Se il freddo si fa sentire, rifugiatevi all’interno dell’Antica Dogana. Questo mercato coperto è il santuario degli artigiani d’arte: ebanisti, vetrai, cappellai e maestri ceramisti espongono qui pezzi unici. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

5. Petite Venise – Il paradiso dei bambini

Nel quartiere più fotografato, dove i canali riflettono le luci, c’è il regno dei più piccoli. Troverete la cassetta della posta gigante per le lettere a Babbo Natale, giocattoli in legno e una giostra di cavalli che sembra uscita da un libro di fiabe vintage. L’atmosfera qui è di pura meraviglia infantile.

6. Marché Gourmand – La cena sotto le stelle

In Place de la Cathédrale si trova il villaggio dedicato allo street food di qualità. Nove chef, maestri ristoratori, preparano piatti caldi da gustare in piedi ai tavolini alti. Dimenticate il panino triste: qui si mangia risotto al tartufo, zuppe raffinate e ostriche, il tutto accompagnato dai migliori vini bianchi della zona.

Perché Colmar ricorda Venezia?

Colmar con i suoi canali ricorda la nostra Venezia, tanto che una parte della città viene soprannominata Le petite Venise per questo sui tratto davvero particolare e suggestivo: essa è infatti attraversata da un canale navigabile, che accarezza le case e i palazzi storici.

Quanto è romantico fare un giretto in barca lungo questo fiume! Le case che si specchiano nell’acqua sono stupende. Alte, colorate, tipiche dei villaggi alsaziani, le loro facciate sono realizzate con imponenti travi di legno a vista.

Sono davvero simili alle case delle fiabe, tanto che sembrano fatte di marzapane. In alcuni punti i ponti sono così bassi che, durante il giro in barca, bisogna abbassare la testa per non sbatterla.

La magia di Colmar oltre i mercatini di Natale

Colmar non è solo una destinazione, è un’emozione. Passeggiare lungo la Petite Venise con un bicchiere fumante tra le mani, mentre la nebbia sale dai canali e le luci si riflettono sull’acqua, è il regalo di Natale più bello che possiate farvi. Ma oltre ai mercatini, ci sono altri luoghi da scoprire di questa favolosa città che contribuiscono a renderla magica.

Il mercato coperto

La Lauch, ossia il mercato coperto di Colmar, è da visitare sia per la struttura del luogo, sia per la qualità dei prodotti tipici che potrete degustare e acquistare.

Profumi, aromi e cultura: tutto questo troverete in questo bellissimo mercato. Qui la bancarella dei formaggi, là quella della tarte flambée e… poi ancora dolci, bagel, torte rustiche e pane speziato.

Ehi, ma guarda, là in quell’angolo ci sono delle signore che acquistano frutta e verdura con cestini di vimini, come si faceva un tempo! Una delizia per gli occhi, ma soprattutto per il palato.

I parchi e le stradine di Colmar: mondi incantati da scoprire

Anche solo passeggiare per la stradine di Colmar è bellissimo. La cittadina è piccola e perfettamente a misura di uomo, per cui tanto vale dimenticarsi dei navigatori e delle cartine, perché il bello della città è scoprire tutto vagando.

Infatti svoltando un angolo ci si può imbattere in un bellissimo parco, dove fare romantici pic-nic, come Parc Du Champ De Mars, oppure Square De La Montagne-Verte.

Proprio in questi parchi da novembre a gennaio vengono allestiti mercatini gastronomici. I palazzi storici sono un vero incanto, come la Casa delle Teste, la struttura che ospitava l’Antica Dogana, e la Maison Pfister.

Se c’è un luogo in Europa dove la realtà supera l’immaginazione e sconfina nel regno della fantasia, quello è Colmar. Specialmente ora, nel cuore della stagione 2025, quando la cittadina alsaziana si spoglia della sua quotidianità per indossare l’abito scintillante della “Magia del Natale”. Se ne avete l’opportunità, non possiamo non consigliarvi di scoprirla durante le festività natalizie.

