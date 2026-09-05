L’Italia è un set naturale: scopri i luoghi italiani e le location iconiche per vivere i tuoi film non da spettatore, ma da vero protagonista

Mentre la Mostra del Cinema di Venezia sta riaccendendo i riflettori sul grande schermo, è impossibile non pensare al potere che hanno i film di trasformare alcuni luoghi italiani e non in pura emozione. Al cinema basta spesso un’inquadratura – un vicolo, una spiaggia, una collina – per rendere un paesaggio iconico e farlo sedimentare per sempre nell’immaginario collettivo. Quando ci si ritrova davvero lì, davanti a quel panorama e illuminati da quella stessa luce, succede qualcosa di semplice ma potentissimo: ci si sente dentro la scena, non più come spettatori, ma da protagonisti.

I luoghi italiani da visitare dove sentirsi protagonisti di un film: un viaggio nella poesia del cinema d’autore

L’Italia è un set naturale straordinario che nel tempo ha affascinato registi di ogni epoca, dalle grandi produzioni di Hollywood ai film cult italiani. Freedome, celebre piattaforma in Italia dedicata alle esperienze outdoor, ha raccolto alcune delle attività più suggestive per attraversare fisicamente questi mondi.

I Giardini Naxos sulle tracce del “Padrino”

Il cinema italiano e internazionale ha spesso trovato nel nostro Sud un rifugio ideale. Le riprese siciliane del capolavoro di Francis Ford Coppola sono state girate nei borghi di Savoca e Forza d’Agrò, luoghi che conservano intatta l’atmosfera dell’esilio e del matrimonio di Michael Corleone.

Un tour in Vespa in partenza da Giardini Naxos permette di attraversare strade rimaste identiche a quelle del film, svelando una Sicilia in cui ogni scorcio richiama la malinconica luce de Il Padrino.

Visitare l’isola di Procida come ne “Il Postino”

Spostandoci in Campania, Procida è la location ufficiale dell’amato film con Massimo Troisi. Navigare in barca attorno all’isola significa immergersi tra i colori pastello delle case e quella quiete sospesa del set, ritrovando la delicatezza e la poesia de Il Postino.

Da Cala Gonone a Cala Goloritzè sulle tracce di “Travolti da un insolito destino”

La natura selvaggia è invece protagonista in Sardegna: un tour in gommone da Cala Gonone a Cala Goloritzé, facendo tappa a Cala Luna, attraversa le location del cult Travolti da un insolito destino di Lina Wertmüller.

Tour in Val d’Orcia sulle tracce del “Gladiatore”

La nostra penisola è stata teatro anche di kolossal ed epopee. La Val d’Orcia, nei pressi di Pienza, ospita la ricostruzione della casa di Massimo Decimo Meridio e i luoghi della celebre scena del “campo di grano”. Esplorare queste colline morbide con un tour in quad riporta alla memoria il perfetto connubio tra silenzio ed epica de Il Gladiatore.

Tour a Favignana e Levanzo ispirato all’immaginario epico dell’Odissea

Le Isole Egadi sono state invece scelte dal regista Christopher Nolan per le riprese del suo film Odissea. Navigare tra Favignana e Levanzo, ammirando Cala Rossa e il Bue Marino, permette di ritrovare i paesaggi epici che fungono da simbolo di viaggio e trasformazione nel film.

Visita a Maratea sulle orme di James Bond

Non manca lo spazio per l’adrenalina e la fantascienza. Le meravigliose scogliere e le grotte di Maratea hanno fatto da cornice a “No Time to Die”, trasformandosi nel set naturale perfetto per le scene d’azione di James Bond, esplorabile oggi attraverso dinamici tour in kayak.

Tour in barca da Como a Bellagio e Varenna come in “Star Wars – L’attacco dei cloni”

Il Lago di Como, invece, regala panorami di eleganza impareggiabile: un tour in barca tra Bellagio e Varenna permette di ammirare Villa del Balbianello, set ufficiale delle scene romantiche di “Star Wars – L’attacco dei cloni”.

Trekking con gli asini a Rocca Calascio come in Ladyhawke

Gli amanti degli anni Ottanta possono infine rivivere la fiaba di Ladyhawke, con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer, attraverso un lento trekking con gli asini lungo i sentieri di Rocca Calascio.

Notte in Casa Hobbit nella Maremma Toscana

Per i lettori appassionati, la magia più grande è vedere i propri libri del cuore prendere vita. Pur non trattandosi di location cinematografiche ufficiali, la Maremma Toscana offre incredibili soggiorni a tema immersi nella natura. È possibile trascorrere una notte in una vera “Casa Hobbit”, le cui porte rotonde e i dettagli fantasy ricreano l’amata Contea de Il Signore degli Anelli.

Soggiorno a tema Harry Potter: la Casa di Hagrid in Maremma

E per i fan di J.K. Rowling, la stessa zona offre una perfetta ricostruzione della capanna di Hagrid: legno grezzo e oggetti magici creano un angolo del mondo di Harry Potter, ideale per chi sogna di vivere la saga dall’interno.