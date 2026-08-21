Le 72 stagioni giapponesi: il calendario che insegna a osservare il tempo invece di rincorrerlo

Le 72 stagioni giapponesi è un antico sistema che invita a rallentare e ad accorgersi dei cambiamenti più piccoli: il primo canto di un uccello, la comparsa di un fiore, l’arrivo delle lucciole, la rugiada sull’erba o il momento esatto in cui gli aceri iniziano ad arrossire.

Non è un semplice calendario poetico, ma un modo diverso di interpretare il rapporto tra esseri umani e natura. Ancora oggi le 72 stagioni, conosciute in Giappone come shichijūni kō, continuano a influenzare l’arte, la cucina, la letteratura e perfino il linguaggio quotidiano, ricordando che ogni periodo dell’anno possiede una propria identità e un proprio ritmo.

Un anno diviso in 72 piccoli frammenti

Il sistema delle 72 stagioni deriva dall’antico calendario lunisolare cinese, adottato e successivamente adattato dal Giappone nel corso dei secoli. L’anno viene innanzitutto suddiviso in 24 termini solari(sekki), ciascuno della durata di circa quindici giorni. Ognuno di questi viene poi ulteriormente diviso in tre microstagioni di circa cinque giorni, arrivando così a un totale di 72 periodi.

La differenza rispetto alle quattro stagioni occidentali è evidente. Primavera, estate, autunno e inverno non sono più blocchi omogenei, ma un susseguirsi continuo di trasformazioni. La natura non cambia improvvisamente il 21 marzo o il 21 settembre: evolve giorno dopo giorno, e il calendario cerca di registrare proprio quei passaggi quasi impercettibili che spesso sfuggono a uno sguardo distratto.

Ogni microstagione prende il nome da un fenomeno naturale preciso. Non si parla quindi genericamente di primavera, ma del momento in cui “i pesci emergono dal ghiaccio”, “i fiori di ciliegio iniziano a sbocciare” oppure “i grilli cantano”. È un lessico che restituisce dignità agli eventi più piccoli, considerandoli indicatori del tempo tanto quanto il passaggio dei mesi.



Le stagioni raccontano ciò che accade, non ciò che dice il calendario

La caratteristica più affascinante delle 72 stagioni è forse proprio questa: il tempo viene definito da ciò che accade nella natura.

Tra le microstagioni più celebri troviamo: il vento orientale sceglie il ghiaccio, che annuncia l’arrivo della primavera, oppure, i fiori di ciliegio iniziano a sbocciare, uno dei momenti più attesi dell’anno. Non solo, c’è poi la stagione delle lucciole che iniziano a brillare, simbolo delle serate estive, e ancora, la rugiada diventa bianca che segna il passaggio verso l’autunno, le foglie d’acero di colorano che anticipano l’inverno, e poi gli orsi entrano in letargo, una delle ultime micro stagioni dell’anno.

Questi nomi non hanno soltanto una funzione descrittiva. Invitano a osservare ciò che ci circonda e a riconoscere che ogni cambiamento, anche il più piccolo, possiede un significato.



Il legame con il concetto di mono no aware

Le 72 stagioni si comprendono pienamente solo accostandole a uno dei concetti fondamentali dell’estetica giapponese: il mono no aware, cioè la consapevolezza della bellezza racchiusa nella transitorietà delle cose.

I fiori di ciliegio sono splendidi proprio perché durano pochissimo. Le foglie rosse degli aceri emozionano perché presto cadranno. Le lucciole illuminano la notte solo per alcune settimane. Tutto è destinato a cambiare, ed è proprio questa fragilità a renderlo prezioso.

Le microstagioni trasformano questa filosofia in esperienza quotidiana. Invece di vivere l’anno come una linea continua, lo frammentano in decine di piccoli momenti irripetibili, ciascuno con un’identità propria.

Letteratura, haiku e il linguaggio delle stagioni

Non sorprende che questo modo di osservare il tempo abbia influenzato profondamente la letteratura giapponese.

Nella poesia haiku, ad esempio, è tradizione inserire un kigo, una parola stagionale capace di evocare un preciso momento dell’anno. Non basta scrivere “primavera”: basta nominare un usignolo, un ciliegio o una cicala perché il lettore sappia immediatamente quale atmosfera immaginare.

Anche nella narrativa contemporanea il ritmo delle stagioni continua a essere fondamentale. Autrici come Hiromi Kawakami, Yoko Ogawa o Mieko Kawakami raccontano spesso il passare del tempo attraverso piccoli dettagli naturali, lasciando che siano la pioggia, la luce o il cambiamento del paesaggio a riflettere lo stato emotivo dei personaggi.

Persino in molti manga e anime le stagioni diventano parte integrante della narrazione. Il passaggio dei ciliegi in fiore, delle piogge estive o dell’autunno non serve solo a collocare temporalmente gli eventi, ma accompagna la crescita dei protagonisti e scandisce le trasformazioni interiori.

Anche il cibo segue le 72 stagioni

Uno dei principi fondamentali della gastronomia è il rispetto dello shun, cioè il momento esatto in cui un ingrediente raggiunge il proprio apice naturale. Mangiare secondo stagione non significa soltanto seguire il calendario agricolo, ma cogliere il momento migliore di ogni prodotto.

Le 72 stagioni rendono questo principio ancora più preciso. Alcuni ingredienti compaiono soltanto per pochi giorni o poche settimane e vengono celebrati proprio per la loro breve disponibilità.

Anche la presentazione dei piatti cambia continuamente, adattandosi ai colori, ai fiori e ai materiali tipici di quel preciso periodo dell’anno.

Un modo diverso di vivere il tempo

Per molti osservatori occidentali il fascino delle 72 stagioni non risiede tanto nella loro precisione quanto nella filosofia che rappresentano.

Siamo abituati a misurare il tempo in termini di produttività: settimane, appuntamenti, obiettivi, scadenze. Il calendario giapponese propone invece una domanda completamente diversa: che cosa sta accadendo oggi nella natura?

Non invita a fermare il tempo, ma a riconoscere che ogni periodo possiede caratteristiche uniche che non torneranno identiche l’anno successivo.

È un cambio di prospettiva che modifica anche il modo di percepire la quotidianità. Se ci si abitua a osservare i piccoli cambiamenti, anche le giornate apparentemente uguali smettono di esserlo.

Le 72 stagioni continuano ad affascinare

Negli ultimi anni questo antico calendario ha suscitato un crescente interesse anche fuori dal Giappone. Libri, illustratori e fotografi hanno riscoperto le microstagioni come strumento per rallentare il ritmo della vita contemporanea e recuperare un rapporto più attento con l’ambiente.

Non si tratta di nostalgia né di idealizzazione del passato. Piuttosto, è il tentativo di recuperare una capacità di osservazione che spesso viene sacrificata alla velocità con cui viviamo.

Le 72 stagioni ricordano che il tempo non cambia soltanto quando arriva un nuovo mese o una nuova stagione. Cambia ogni giorno, in modi quasi impercettibili. Un germoglio che compare, una pioggia diversa dalle altre, il canto di un insetto o il colore del cielo possono raccontare il passaggio del tempo meglio di qualsiasi calendario.

Ed è forse questa la lezione più preziosa di questo antico sistema giapponese: la natura non corre mai, eppure non arriva mai in ritardo. Imparare a seguirne il ritmo significa anche imparare a riconoscere il valore dei cambiamenti più piccoli, quelli che spesso passano inosservati ma che, sommati insieme, costruiscono il corso della nostra vita.