Le mete di viaggio perfette se ami House of the Dragon: 8 luoghi reali che sembrano usciti da Westeros

House of the Dragon occupa un posto speciale, pur raccontando un mondo fantastico popolato da draghi, casate nobiliari e castelli inespugnabili, la serie utilizza paesaggi europei autentici, molti dei quali visitabili. Negli ultimi anni il turismo ispirato al cinema e alle serie TV è diventato uno dei fenomeni più interessanti del settore dei viaggi. C’è persino…

House of the Dragon occupa un posto speciale, pur raccontando un mondo fantastico popolato da draghi, casate nobiliari e castelli inespugnabili, la serie utilizza paesaggi europei autentici, molti dei quali visitabili.

Negli ultimi anni il turismo ispirato al cinema e alle serie TV è diventato uno dei fenomeni più interessanti del settore dei viaggi. C’è persino un termine inglese per definirlo: set-jetting. Dopo il successo di Il Signore degli Anelli in Nuova Zelanda e di Harry Potter nel Regno Unito, oggi sono sempre di più i fan che scelgono la loro prossima destinazione seguendo le ambientazioni delle serie che amano.

Itinerario nelle terre dei draghi

Prima di partire vale la pena soffermarsi su un dato interessante: sempre più persone scelgono la propria meta di vacanza dopo aver visto una serie televisiva o un film. Il fenomeno del set-jetting è cresciuto enormemente negli ultimi anni e ha trasformato molte location cinematografiche in vere destinazioni turistiche. House of the Dragon si inserisce perfettamente in questa tendenza grazie ai suoi scenari spettacolari girati tra Regno Unito, Spagna e Portogallo.

Cáceres, Spagna: passeggiare tra le strade di Approdo del Re

Il centro storico medievale di Cáceres è probabilmente la destinazione più iconica per gli appassionati della serie.

Le sue mura, le piazze in pietra e gli stretti vicoli sono diventati il nuovo volto di Approdo del Re, sostituendo in parte la Dubrovnik di Game of Thrones. Camminare tra questi edifici significa ritrovarsi nelle atmosfere della capitale dei Sette Regni.

Trujillo: la città dei Targaryen

Sempre in Estremadura si trova Trujillo, altra grande protagonista della serie.

Il suo castello medievale domina la città dall’alto e le sue piazze sono state utilizzate per numerose sequenze ambientate nella capitale di Westeros. È una meta ideale anche per chi ama la storia spagnola, oltre che il fantasy.



Monsanto, Portogallo: il villaggio che sembra Roccia del Drago

Tra le località più suggestive compare Monsanto, considerato uno dei borghi più belli del Portogallo.

Le case costruite tra enormi massi granitici, le stradine acciottolate e il castello medievale regalano l’impressione di trovarsi davvero a Dragonstone, la storica dimora della casata Targaryen.

St Michael’s Mount, Cornovaglia: la vera Driftmark

Un’isola collegata alla terraferma da una strada percorribile con la bassa marea.

Il castello che domina St Michael’s Mount è stato trasformato nella dimora della casata Velaryon, una delle più potenti alleate dei Targaryen. È uno dei luoghi più fotografati dell’intera produzione.

Il Galles del Nord: la natura selvaggia di Westeros

Scogliere, vallate e antiche cave hanno trasformato il Galles in alcune delle ambientazioni più spettacolari della serie.

Qui prendono vita Dragonstone, la Valle e le Terre dei Fiumi, grazie a paesaggi ancora poco modificati dall’uomo che restituiscono perfettamente il senso di un mondo antico e leggendario.

Bourne Wood, Inghilterra: il bosco delle grandi battaglie

Questa foresta del Surrey è da anni una delle location preferite dal cinema internazionale.

In House of the Dragon ospita diverse sequenze di guerra, ma è comparsa anche in numerose produzioni hollywoodiane, dal Gladiatore a Napoleon. Per gli appassionati di cinema rappresenta una tappa quasi obbligata.

I Giardini di Santa Clotilde: il volto elegante della Fortezza Rossa

Affacciati sul Mediterraneo, nei pressi di Lloret de Mar, questi giardini rinascimentali sono stati utilizzati per rappresentare alcuni degli spazi esterni della Fortezza Rossa.

Fontane, statue e terrazze panoramiche restituiscono l’immagine raffinata della corte dei Targaryen.

Leavesden Studios: dove nasce la magia

Molte delle scenografie interne, come la sala del Trono di Spade e numerosi ambienti della Fortezza Rossa, sono state costruite ai Leavesden Studios, gli stessi utilizzati per Harry Potter.

Gli studi non sono aperti al pubblico per le visite dedicate a House of the Dragon, ma rappresentano il cuore produttivo della serie.

Uno degli aspetti più affascinanti di House of the Dragon è proprio la capacità di trasformare luoghi realmente esistenti in un universo fantastico credibile. Castelli medievali, borghi arroccati, coste battute dal vento e foreste secolari dimostrano come la realtà possa essere persino più suggestiva della fantasia.

Per questo un viaggio sulle tracce dei Targaryen non è soltanto un modo per rivivere alcune delle scene più amate della serie, ma anche un’occasione per scoprire angoli d’Europa ricchi di storia, architettura e paesaggi straordinari. In fondo è proprio questo il fascino del set-jetting: accorgersi che, a volte, Westeros è molto più vicino di quanto immaginiamo.