Carta della Cultura Giovani e del Merito: gli acquisti più frequenti tra i giovani

Tra le iniziative promosse dal Ministero della Cultura dedicate ai giovani adulti troviamo la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, utilizzabili per gli acquisti online. Si tratta degli strumenti per sostenere l’arricchimento culturale dei giovani previsti dalla Legge di Bilancio 2023.

In particolare, su Amazon è possibile acquistare un’ampia selezione di prodotti – come libri, CD e vinili, eBook Kindle, DVD Blu-ray, strumenti musicali – che possono contribuire alla formazione dei giovani e al loro arricchimento culturale. I prodotti idonei sono disponibili all’interno del catalogo dedicato a questi link.

Cosa sono la Carta della Cultura Giovani e del Merito

La Carta della Cultura Giovani e quella del Merito offrono un bonus di 500€ ciascuna. Per ottenerle, i beneficiari devono registrarsi entro il 30 giugno 2025 sul portale cartegiovani.cultura.gov.it utilizzando la propria identità SPID o la propria CIE. Una volta ricevuti i Buoni ministeriali, sarà possibile ottenere, attraverso il proprio account Amazon, Codici Amazon utilizzabili entro il 31 dicembre 2025 per acquistare prodotti idonei venduti e spediti da Amazon.

Bestseller 2025: il panorama culturale giovanile tra pagine, note e mondi immaginari

Tra i libri più acquistati dai giovani adulti durante i primi mesi dell’edizione 2025 della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito, spiccano “Harry Potter, La serie completa” di J.K. Rowling, che conferma il proprio status di classico intramontabile, “L’alba sulla mietitura. Hunger Games” di Suzanne Collins, prequel intenso e avvincente della celebre saga, e “Niente puo’ fermarti” di David Goggins, potente testimonianza di resilienza e trasformazione personale.

La scena musicale italiana nel 2025 continua a essere dominata dalle sonorità urban, con rap e trap tra i generi più influenti. Tra i vinili più amati figurano “Umile” di Tony Boy , “Persona” di Marracash e “X2VR” di Sfera Ebbasta, mentre nel formato CD brillano le performance di Geolier con “Dio lo sa” e Ultimo con il suo live negli stadi 2024. Il piano digitale si afferma infine come lo strumento musicale più acquistato.

Il genere fantasy e i grandi classici continuano a dominare le scelte dei giovani. In particolare, i boxset completi rappresentano la scelta preferita, con il cofanetto “ Classici Disney” che si afferma come il più popolare grazie ad una raccolta di 60 film Disney senza tempo. Il fenomeno Il “Trono di Spade“, la sempre verde trilogia “Il Signore degli Anelli” e la saga di “Star Wars” continuano poi ad incantare il pubblico, creando un ponte tra vecchie e nuove generazioni.

Come utilizzare la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito su Amazon.it

I giovani adulti che rispondono ai requisiti, già registrati su cartegiovani.cultura.gov.it con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) – possono richiedere le Carte sul sito ministeriale dedicato entro il 30 giugno 2025.

Per utilizzare la Carta Cultura Giovani o la Carta del Merito su Amazon.it basterà creare un Buono ministeriale pari all’importo esatto dei prodotti idonei che si desidera acquistare (disponibili all’interno del Catalogo amazon) su cartegiovani.cultura.gov.it. Una volta generato il Buono ministeriale, il titolare della Carta potrà ottenere uno o più Codici Amazon di valore corrispondente su amazon.cartegiovaniemerito.it.

I Codici Amazon sono validi per 48 ore dalla loro ricezione e possono essere utilizzati per acquistare, tramite il proprio account Amazon, prodotti idonei venduti e spediti da Amazon. Se non utilizzati, interamente o parzialmente, entro 48 ore dalla loro ricezione, i Codici Amazon verranno automaticamente riaccreditati sul Saldo Ministeriale Carta della Cultura Giovani o Carta del Merito.

Qualora non si volesse più utilizzare il Codice Amazon entro le 48 ore, è sempre possibile chiederne il riaccredito sul Saldo Ministeriale Carta Cultura Giovani o Carta del Merito compilando il relativo modulo.