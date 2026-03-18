Ancona eletta Capitale Italiana della Cultura 2028

Esistono momenti in cui la storia di una città si fonde con la sua vocazione più profonda, trasformando un semplice annuncio in una promessa di rinascita. Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, tra le mura solenni del Collegio Romano, quella promessa ha trovato un nome: Ancona. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha proclamato il capoluogo marchigiano Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2028, consegnando alla città dorica lo scettro che fu, tra le altre, di Procida, Pesaro e che sarà di Pordenone nel 2027.

Non è solo una vittoria burocratica o un riconoscimento istituzionale. È l’affermazione di una visione: quella di una città che ha saputo guardare al proprio orizzonte adriatico non come a un confine, ma come a un ponte.

Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028

Il cammino verso questo traguardo non è stato solitario. La Giuria, nel suo giudizio “eccellente” espresso all’unanimità, ha riconosciuto in Ancona un modello di valorizzazione culturale capace di tenere insieme due anime apparentemente distanti: la solida identità territoriale e una vibrante apertura internazionale.

Nelle motivazioni della Commissione emerge un ritratto d’Ancona che scalda il cuore di chi crede nella cultura come bene comune. Il dossier presentato non è un semplice elenco di eventi, ma un progetto di rigenerazione urbana e inclusione sociale. È la cultura che esce dai musei per farsi strada, piazza, porto e parco. È un invito a partecipare, a sentirsi parte di una comunità che non aspetta il futuro, ma lo abita con consapevolezza.

“Desidero esprimere le mie congratulazioni alla città di Ancona per la qualità del progetto presentato e per il traguardo raggiunto,” ha dichiarato il Ministro Giuli. “Un plauso sincero va a tutte le città finaliste — da Forlì a Catania, da Sarzana a Tarquinia — che hanno offerto una straordinaria testimonianza di vitalità culturale.”

La doppia natura della città

Il cuore pulsante della candidatura di Ancona risiede nella sua doppia natura. È una città-porto, da sempre abituata allo scambio, all’accoglienza di genti e idee che arrivano dal mare; ed è una città-parco, dove il verde del Conero bacia l’azzurro delle onde. In questo scenario, la cultura diventa il motore per un domani sostenibile.

Il progetto vincitore punta a coinvolgere le nuove generazioni non solo come spettatori, ma come protagonisti dei processi creativi. È una scommessa sui giovani, sulla loro capacità di reinterpretare le tradizioni e di proporre linguaggi innovativi. Con il contributo di un milione di euro stanziato dal Ministero, Ancona potrà dare vita a un palinsesto interdisciplinare capace di attrarre visitatori da tutta Europa, rafforzando quel posizionamento mediterraneo che la rende unica.

La cultura come cantiere aperto

Essere Capitale della Cultura significa anche consapevolezza che la bellezza non deve essere un evento isolato, ma un processo continuo. Ed è qui che si inserisce la quinta edizione di “Cantiere Città”.

L’iniziativa di capacity building, promossa dal Ministero e dalla Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali, si rivolge a tutte le dieci finaliste: Forlì, Anagni, Catania, Colle di Val d’Elsa, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia. L’obiettivo è nobile e necessario: non disperdere il patrimonio di idee, relazioni e sogni che ogni città ha messo nel proprio dossier. Perché la cultura vince sempre, anche quando non arriva al primo posto, se riesce a creare reti e a risvegliare il desiderio di bellezza nei cittadini.

Verso il 2028

Guardando al calendario, il cammino è già tracciato. Dopo l’attuale guida de L’Aquila e la futura gestione di Pordenone nel 2027, il 2028 sarà l’anno in cui Ancona mostrerà al mondo come la cultura possa essere uno strumento di crescita economica e, soprattutto, umana.

Ancona si prepara dunque a splendere della sua luce dorata, invitandoci tutti a riscoprire quel “modello di progettazione culturale innovativa” che l’ha portata sul gradino più alto. Non ci resta che attendere il 2028, pronti a lasciarci incantare da una città che ha deciso di fare della propria storia il prologo di un futuro meraviglioso.