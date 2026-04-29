“La ragazzina”, Valeria Parrella ci insegna che il coraggio di opporsi non ha tempo

In “La ragazzina”, Valeria Parrella racconta la sua storia per quello che è anche oggi: la storia di una ragazza che rivendica la propria voce e il proprio spazio nel mondo.

Ci sono figure che attraversano i secoli senza perdere un grammo della loro carica rivoluzionaria. Valeria Parrella, con la sua scrittura affilata e profondamente empatica, torna in libreria con “La ragazzina” (Feltrinelli), un’opera che rilegge il mito di Giovanna d’Arco spogliandolo dai paramenti della santità per restituircelo nella sua forma più pura: quella di una giovane donna che dice di no.

In questo nuovo lavoro, Parrella ci ricorda una verità fondamentale: ogni volta che una ragazza si oppone, questa storia ricomincia.

“La ragazzina” di Valeria Parrella

Cosa accomuna le grandi eroine della letteratura e della storia? Non è la corona, né il martirio, e nemmeno il successo. È quel preciso istante in cui smettono di stare al loro posto. In quel momento, la trama del mondo si incrina e si apre uno spazio nuovo. Giovanna d’Arco lo ha fatto secoli fa, ma la sua eco risuona tra le strade di oggi, nei corridoi delle scuole, nelle piazze del dissenso.

La protagonista di Valeria Parrella non è un’icona marmorea da ammirare su un piedistallo. È, appunto, una ragazzina. Una figura che rifiuta di essere definita dagli altri, di essere ridotta a un ruolo prestabilito, di essere zittita dal rumore bianco del patriarcato. È colei che si mette “di traverso”, che rompe la linearità di un destino già scritto da uomini che vorrebbero decidere per lei.

“Non una santa. Non un simbolo lontano. Ma una ragazza viva, ostinata, libera.”

Oltre il mito: la contemporaneità del dissenso

Il cuore del libro risiede nella capacità dell’autrice di annullare la distanza temporale. La lotta di Giovanna contro il potere degli uomini, contro il giudizio di chi la vorrebbe rinchiusa o spenta, è la stessa lotta che molte giovani affrontano quotidianamente. Parrella scrive senza soluzione di continuità: il passato e il presente si fondono in un’unica voce che rivendica il proprio spazio nel mondo.

Leggendo queste pagine, ci rendiamo conto che opporsi non è un atto di superbia, ma un atto di esistenza. La ragazzina di Parrella sfida le regole non per il gusto della ribellione, ma perché le regole vigenti non prevedono la sua libertà. È la cronaca di una resistenza che non ha bisogno di miracoli per essere sacra, perché la sacralità sta tutta nell’autodeterminazione.

Perché leggere “La ragazzina” oggi?

Oggi la voce delle donne è ancora troppo spesso oggetto di negoziazione: in quest’ottica il libro di Valeria Parrella si pone come un manifesto necessario: innnanzitutto, toglie la polvere dai libri di storia per mostrarci le paure, la carne e l’ostinazione di chi ha cambiato il mondo. Capace di essere poetica e brutale allo stesso tempo, l’autrice napoletana conferma la sua abilità nel dar voce a chi non vuole essere invisibile.

“La ragazzina” ha in sé un messaggio universale: è un libro che parla a chiunque si sia sentito, almeno una volta, stretto in un ruolo cucito addosso da altri.

Un filo rosso che unisce le generazioni

C’è qualcosa di profondamente commovente nel pensare che la storia di Giovanna d’Arco sia la storia di ogni ragazza che oggi decide di non abbassare lo sguardo. “La ragazzina” ci insegna che il potere ha sempre cercato di spegnere le voci fuori dal coro, giudicandole eretiche o inadeguate. Eppure, nonostante i processi, le condanne e i tentativi di oblio, quella voce continua a tornare.

Valeria Parrella ci consegna un’opera densa, che è insieme un omaggio alla storia e un monito per il futuro. Ci invita a guardare alle “ragazzine” di oggi non come a soggetti da proteggere o istruire, ma come a fiamme capaci di incendiare le ingiustizie. Perché finché ci sarà qualcuno disposto a dire “io non ci sto”, la storia ricomincerà, più forte e più libera di prima.

Se amate le storie che scuotono la coscienza e che celebrano la forza dell’identità contro ogni imposizione, questo è il libro che stavate aspettando. Perché, in fondo, siamo tutti un po’ quella ragazzina che ha deciso di smettere di chiedere il permesso.

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