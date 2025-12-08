“Sonetto 130” di William Shakespeare, poesia che rivela l’autentico amore

Il Sonetto 130 (Sonnet 130) di William Shakespeare è uno dei tributi più sinceri e coraggiosi che un uomo possa dedicare alla propria amata. Una poesia anticonvenzionale, lontanissima dai modelli estetici del suo tempo, proprio per questo geniale e modernissima.

Il Bardo d’Inghilterra continua a sorprenderci ancora oggi. La visione di un autore vissuto tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento appare incredibilmente avanti rispetto al suo contesto storico. I suoi Shake-Speares Sonnets vengono pubblicati nel 1609, mentre la composizione del Sonetto 130 è generalmente collocata tra il 1591 e il 1595.

Le poesie d’amore, in genere, celebrano la donna attraverso metafore luminose: occhi come stelle, labbra come corallo, pelle come neve. Trasfigurano la realtà per esaltare sentimenti romantici o per raccontare il dolore provocato dall’amore.

Shakespeare, invece, sceglie un’altra strada. Nel Sonetto 130 presenta una visione dell’amata che esalta la sincerità dell’amore: realistica, concreta, umana. Una donna che lui non cambierebbe con nessun’altra. Pregi e difetti compresi, perché fanno parte di ogni persona.

Ed è sorprendente che questa poesia, scritta oltre quattro secoli fa, sembri parlare direttamente alla nostra epoca. In un tempo dominato dall’esibizionismo televisivo e dai social, dal culto della bellezza apparente e dall’estetica del corpo, Shakespeare rovescia il paradigma. Nel XVII secolo rifiuta il modello idealizzato e afferma, con disarmante chiarezza, che la sua amante non la sostituirebbe neppure con una dea.

Molti studiosi leggono questo sonetto come una parodia ironica delle poesie d’amore dell’epoca elisabettiana, ma la sua forza va oltre la satira. Il Sonetto 130, pur non essendo la tipica “poesia d’amore” secondo i canoni, diventa un inno all’amore assoluto, all’unicità irripetibile della persona amata.

Leggiamo questa geniale poesia di William Shakespeare per condividere il potente significato.

Sonetto 130 di William Shakespeare Gli occhi della mia donna non sono per niente come il sole;

Il corallo è molto più rosso del rosso delle sue labbra;

Se la neve è bianca, allora i suoi seni sono grigi;

Se i capelli sono fili, neri fili crescono sul suo capo. Ho visto rose damascate, rosse e bianche,

Ma non vedo nessuna di queste rose sulle sue guance;

E in certi profumi c’è più delizia

Che nel fiato che dalla mia donna esala. Amo sentirla parlare, eppure so bene

Che la musica ha un suono molto più piacevole.

Ammetto di non aver mai visto camminare una dea:

la mia donna, quando cammina, non ha grazia. Eppure, per il cielo, ritengo che la mia amata sia straordinaria

Più di ogni altra lei smentisce qualsiasi falso paragone.

Sonnet 130, William Shakespeare My mistress’ eyes are nothing like the sun;

Coral is far more red, than her lips red:

If snow be white, why then her breasts are dun;

If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked, red and white,

But no such roses see I in her cheeks;

And in some perfumes is there more delight

Than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know

That music hath a far more pleasing sound:

I grant I never saw a goddess go,

My mistress, when she walks, treads on the ground: And yet by heaven, I think my love as rare,

As any she belied with false compare.

L’amore non ha bisogno d’iperboli, ma di onestà

Di solito, i poeti che dedicano versi all’amore descrivono la donna ricorrendo a paragoni raffinati per esaltarne la bellezza e la delicatezza. Shakespeare ribalta tutto questo. Parlando della sua amata, mette in ridicolo l’uso eccessivo di metafore iperboliche che idealizzano l’aspetto femminile.

Fin dal primo verso, dichiara apertamente che la sua donna non somiglia affatto agli ideali poetici diffusi nella letteratura. Gli occhi non sono come il sole, le labbra non sono più rosse del corallo, la pelle non è bianca come la neve, il viso non ricorda le rose damascate.

Perfino l’alito non è particolarmente gradevole e la sua voce non regge il confronto con la musica.

La donna di William Shakespeare non è una creatura celeste, ma una donna reale. Una donna che “cammina per terra”, non una dea sospesa in un altrove irraggiungibile.

Eppure tutto questo conduce alla rivelazione finale.

I due ultimi versi sono un capolavoro assoluto: qui emerge l’amore vero del poeta. Shakespeare dichiara che la sua amata è “straordinaria” proprio perché non ha bisogno di falsi paragoni. L’ironia si scioglie in una confessione limpida: l’amore autentico nasce dalla verità, non dalla finzione estetica.

Shakespeare non sta sminuendo la donna. Sta sminuendo i cliché.

Fa a pezzi l’ideale irrealistico con cui la poesia dell’epoca imprigionava il femminile e chiede ai poeti di guardare ciò che hanno realmente accanto. Di celebrare la donna per ciò che è, non per ciò che ci si aspetta che sia.

È un modo straordinario di mettere al centro la persona, non lo stereotipo. Un modo di guardare al genere femminile con rispetto e autentica ammirazione.

L’amore vero va oltre le apparenze e le convenzioni

Il sonetto racconta un amore che vede davvero. Un amore che non si lascia fuorviare dalla bellezza esteriore e non si perde nei falsi miti del romanticismo esasperato. L’amata non è perfetta, ma proprio per questo è unica. Nessun’altra potrebbe sostituirla, perché l’amore non è un concorso estetico.

Chi legge potrebbe pensare che Shakespeare stia ironizzando sugli autori che usano paragoni troppo romantici per descrivere la bellezza femminile. Ma lo scopo del poeta è più profondo: suggerire che l’amore, nella vita reale, è fatto di presenza, non di idealizzazione. È fatto di imperfezioni accolte, non di perfezioni inventate.

William Shakespeare offre una visione della donna più veritiera, concreta, vicina alla realtà quotidiana. Ricorda che la bellezza è varia, molteplice, e che ben poche persone corrispondono ai canoni estetici imposti dalla società.

Questa consapevolezza oggi è più attuale che mai. Molti umani soffrono per mancanza di autostima, per la pressione dei modelli estetici, per la sensazione di non essere all’altezza delle aspettative. L’esibizionismo estetico è diventato un fenomeno globale e spesso tossico.

La letteratura può e deve essere un antidoto. Shakespeare sembra intuire la fragilità dell’essere umano davanti al giudizio altrui, e risponde con una poesia che cura: amare significa accogliere, proteggere, custodire l’altro, non giudicarlo.

Ecco perché ogni verso del Sonetto 130 dovrebbe essere letto come un manifesto dell’amore autentico. Per le donne e per gli uomini. Per chi si sente adeguato e per chi non lo è affatto. Perché al cuore non si comanda: si protegge. Sempre.