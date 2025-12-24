Le 11 poesie di Natale di Gianni Rodari per vivere la vera magia delle feste

Le poesie di Natale di Gianni Rodari sono il modo più autentico per riscoprire la forza rivoluzionaria delle parole durante le feste. Nessuno come il grande “Maestro” della letteratura italiana ha saputo trasformare l’attesa del 25 dicembre in un’occasione di riflessione, tolleranza e fantasia pura.

Questi versi non sono semplici filastrocche, ma ponti generazionali capaci di resistere alle intemperie del tempo. Attraverso il gioco linguistico e il ritmo delle rime baciate, Rodari affronta temi complessi con estrema leggerezza: l’impegno sociale, la pace, la solidarietà e il rispetto per la natura.

Ma perché Gianni Rodari è il cuore del Natale? Il Maestro d’Omegna ha compreso che l’educazione deve avere strumenti accessibili per suscitare l’attenzione di tutti. Le sue opere trasmettono messaggi di forte impegno sociale attraverso:

Solidarietà

L’attenzione verso chi ha meno.

L’accoglienza di chi è diverso da noi.

La certezza che, uniti, si possono fare miracoli.

Leggere Rodari oggi significa educare i bambini alla gentilezza, offrendo uno strumento accessibile per cambiare il mondo, un verso alla volta.

Le più belle filastrocche e poesie di Natale di Gianni Rodari

In questa raccolta abbiamo selezionato 11 filastrocche e poesie di Natale di Gianni Rodari che spaziano dalla riflessione sociale al gioco fantastico. Queste poesie non sono solo da leggere, ma da vivere: sono perfette per essere recitate sotto l’albero, scritte sui biglietti d’auguri o utilizzate in classe per stimolare il pensiero critico dei più piccoli. Ogni verso è un invito a guardare il Natale con occhi nuovi, più attenti e gentili.

1. L’albero dei poveri Filastrocca di Natale,

la neve è bianca come il sale,

la neve è fredda, la notte è nera

ma per i bambini è primavera:

soltanto per loro, ai piedi del letto

è fiorito un alberetto.

Che strani fiori, che frutti buoni

Oggi sull’albero dei doni:

bambole d’oro, treni di latta,

orsi dla pelo come d’ovatta,

e in cima, proprio sul ramo più alto,

un cavalo che spicca il salto.

Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato,

ed ecco, adesso, mi sono destato:

nella mia casa, accanto al mio letto

non è fiorito l’alberetto.

Ci sono soltanto i fiori del gelo

Sui vetri che mi nascondono il cielo.

L’albero dei poveri sui vetri è fiorito:

io lo cancello con un dito. 2. Sull’albero di Natale Sul ramo più alto

vicino alla stella

c’è un passero vero

che cinguetta e saltella.

Ha visto dal davanzale

quest’albero fatato:

la finestra era aperta,

con un frullo è volato

sul ramo più alto,

proprio accanto alla stella,

il passero vero

che cinguetta e saltella.

Fuori fa freddo

non lo cacciate via

è l’ospite di Natale

vi metterà allegria.

Di tutta la vostra festa

una briciola gli basterà,

sulla tovaglia rossa

un poco passeggerà,

poi tornerà al suo ramo,

vicino alla sua stella,

il passero vero

che cinguetta e saltella.

3. Il mago Natale S’io fossi il mago di Natale

farei spuntare un albero di Natale

in ogni casa, in ogni appartamento

dalle piastrelle del pavimento,

ma non l’alberello finto,

di plastica, dipinto

che vendono adesso all’Upim:

un vero abete, un pino di montagna,

con un po’ di vento vero

impigliato tra i rami,

che mandi profumo di resina

in tutte le camere,

e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me ne andrei

a fare magie

per tutte le vie. In via Nazionale

farei crescere un albero di Natale

carico di bambole

d’ogni qualità,

che chiudono gli occhi

e chiamano papà,

camminano da sole,

ballano il rock an’roll

e fanno le capriole.

Chi le vuole, le prende:

gratis, s’intende. In piazza San Cosimato

faccio crescere l’albero

del cioccolato;

in via del Tritone

l’albero del panettone

in viale Buozzi

l’albero dei maritozzi,

e in largo di Santa Susanna

quello dei maritozzi con la panna. Continuiamo la passeggiata?

La magia è appena cominciata:

dobbiamo scegliere il posto

all’albero dei trenini:

va bene piazza Mazzini?

Quello degli aeroplani

lo faccio in via dei Campani.

Ogni strada avrà un albero speciale

e il giorno di Natale

i bimbi faranno

il giro di Roma

a prendersi quel che vorranno.

Per ogni giocattolo

colto dal suo ramo

ne spunterà un altro

dello stesso modello

o anche più bello.

Per i grandi invece ci sarà

magari in via Condotti

l’albero delle scarpe e dei cappotti.

Tutto questo farei se fossi un mago.

Però non lo sono

che posso fare?

Non ho che auguri da regalare:

di auguri ne ho tanti,

scegliete quelli che volete,

prendeteli tutti quanti. 4. Sulla neve D’inverno, quando cade

la neve e imbianca il prato

e nasconde le strade

sotto il manto gelato,

ai bimbi, avventurieri

dal cuore senza paura,

non servono sentieri

per tentar l’avventura:

marciano arditi dove

la nevicata è intatta

aprendo strade nuove

nel deserto d’ovatta.

(Ma l’orme dei piedini

la neve serberà

per guidare i bambini

a casa, quando mamma chiamerà…

5. Anno Nuovo “Indovinami, Indovino,

tu che leggi nel destino:

l’anno nuovo come sarà?

Bello, brutto o metà e metà?”.

“Trovo stampato nei miei libroni

che avrà di certo quattro stagioni,

dodici mesi, ciascuno al suo posto,

un Carnevale e un Ferragosto

e il giorno dopo del lunedì

sarà sempre un martedì.

Di più per ora scritto non trovo

nel destino dell’anno nuovo:

per il resto anche quest’anno

sarà come gli uomini lo faranno!”.

6. Lo zampognaro Se comandasse lo zampognaro

che scende per il viale,

sai che cosa direbbe

il giorno di Natale?

«Voglio che in ogni casa

spunti dal pavimento

un albero fiorito

di stelle d’oro e d’argento».

Se comandasse il passero

che sulla neve zampetta,

sai che cosa direbbe

con la voce che cinguetta?

«Voglio che i bimbi trovino,

quando il lume sarà acceso,

tutti i doni sognati

più uno, per buon peso».

Se comandasse il pastore

del presepe di cartone,

sai che legge farebbe

firmandola col lungo bastone?

«Voglio che oggi non pianga

nel mondo un solo bambino,

che abbiano lo stesso sorriso

il bianco, il moro, il giallino».

Sapete che cosa vi dico,

io che non comando niente?

Tutte queste belle cose

accadranno facilmente;

se ci diamo la mano,

i miracoli si faranno

e il giorno di Natale

durerà tutto l’anno.

7. Il pianeta degli alberi di Natale Dove sono i bambini che non hanno

l’albero di Natale

con la neve d’argento, i lumini

e i frutti di cioccolata?

presto, presto adunata, si va

sul Pianeta degli alberi di natale,

io so dove sta. Che strano, beato Pianeta… Qui è Natale ogni giorno.

Ma guardatevi attorno:

gli alberi della foresta,

illuminati a festa,

sono carichi di doni.

Crescono sulle siepi i panettoni,

i platani del viale

sono platani di Natale.

Perfino l’ortica,

non punge mica,

ma tiene su ogni foglia

un campanello d’argento

che si dondola al vento. In piazza c’e’ il mercato dei balocchi.

Un mercato coi fiocchi,

ad ogni banco lasceresti gli occhi.

E non si paga niente, tutto gratis.

Osservi, scegli, prendi e te ne vai.

Anzi, anzi, il padrone

Ti fa l’inchino e dice:’Grazie assai,

torni ancora domani, per favore:

per me sarà un onore…’ Che belle le vetrine senza vetri!

Senza vetri, s’intende,

così ciascuno prende

quello che più gli piace: e non si passa

mica alla cassa, perché

la cassa non c’è. Un bel Pianeta davvero

Anche se qualcuno insiste

A dire che non esiste…

Ebbene, se non esiste, esisterà:

che differenza fa?

8. Il pellerossa del presepe Il pellerossa con le piume in testa

e con l’ascia di guerra in pugno stretta,

come è finito tra le statuine

del presepe, pastori e pecorine,

e l’asinello, e i Magi sul cammello,

e le stelle ben disposte,

e la vecchina delle caldarroste?

Non è il tuo posto, via, Toro Seduto:

torna presto da dove sei venuto.

Ma l’indiano non sente.

O fa l’indiano.

Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso?

O darà noia agli angeli di gesso?

Forse è venuto fin qua

ha fatto tanto viaggio,

perché ha sentito il messaggio:

pace agli uomini di buona volontà.

9. Ritorna ogni anno Ritorna ogni anno, arriva puntuale

con il suo sacco Babbo Natale:

nel vecchio sacco ogni anno trovi

tesori vecchi e tesori nuovi. C’e’ l’orsacchiotto giallo di stoffa,

che ballonzola con aria goffa;

c’e’ il cavalluccio di cartapesta

che galoppa e scrolla la testa;

e in fondo al sacco, tra noci e confetti,

la bambolina che strizza gli occhietti. Ma Babbo Natale sa che adesso

anche ai giocattoli piace il progresso:

al giorno d’oggi le bambole han fretta,

vanno in auto o in bicicletta.

Nel vecchio sacco pieno di doni

ci sono ogni anno nuove invenzioni. Io del progresso non mi lamento

anzi, vi dico, ne son contento.

10. L’abete di Natale Chi abita sull’abete

tra i doni e le comete?

C’ è un Babbo Natale

alto quanto un ditale.

Ci sono i sette nani,

gli indiani, i marziani.

Ci ha fatto il suo nido

perfino Mignolino.

C’è posto per tutti,

per tutti c’è un lumino

e tanta pace per chi la vuole

per chi da che la pace

scalda anche più del sole.

11. L’uomo di neve. Bella è la neve per l’uomo di neve,

che ha vita allegra anche se breve

e in cortile fa il bravaccio

vestito solo d’un cappellaccio.

A lui non vengono i geloni,

i reumatismi, le costipazioni…

Conosco un paese, in verità,

dove lui solo fame non ha.

La neve è bianca, la fame è nera,

e qui finisce la tiritera.

Rodari e il Natale che dura tutto l’anno

Gianni Rodari ha affidato al Natale una missione precisa: ricordare che la fantasia non è evasione, ma responsabilità. Le sue poesie non addolciscono il mondo, lo rendono più abitabile. In ogni filastrocca c’è l’idea che la felicità non sia un privilegio, ma un diritto condiviso, costruito con piccoli gesti, parole semplici e immaginazione attiva.

Rileggere Rodari oggi significa riscoprire un’educazione sentimentale che parla a bambini e adulti allo stesso modo. Le sue rime insegnano che la pace è un esercizio quotidiano, che la solidarietà può essere allegra, che la giustizia può avere il ritmo di una canzone. Il Natale, nelle sue parole, smette di essere una parentesi e diventa una direzione.

È questo il miracolo più duraturo della poesia di Gianni Rodari, trasformare una festa in un metodo, e la gentilezza in una forma concreta di futuro.