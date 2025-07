La poesia sul tempo di Marcel Proust, sul valore dell’amore per la memoria

Il tempo tutto cancella come le onde i giochicostruiti dai bimbi sulla sabbia spianata,così precise e vaghe dimenticheremo paroledietro le quali ognuno sentiva l’infinito.Il tempo tutto cancella gli occhi li lascia accesisiano d’opale o stella o d’acqua trasparentebelli come in cielo o da un mercante di gemmearderanno per noi d’un fuoco triste o lieto.

Gli uni monili rapiti al loro scrigno vivente

mi getteranno in cuore i duri riflessi di pietra

come il giorno in cui cinti, cerchiati nella palpebra

splendevano d’un raggio prezioso e deludente.

Altri dolci fuochi che rubò Prometeo

amorosa scintilla che nei loro occhi brillava

per un caro tormento l’abbiamo portata con noi

chiarità troppo pure o troppo rari gioielli.

Costellate per sempre il cielo della memoria

occhi inestinguibili di quelle che amai

sognate come morti, splendete come glorie

sarà acceso il mio cuore come una notte di Maggio.

L’oblio come una bruma cancella i volti i gesti

che adorammo allora nel divino passato,

per cui noi fummo folli, per cui fummo sapienti

miraggi di perdizione e simboli di fede.

Il tempo tutto cancella l’intimità delle sere

le mie mani nel suo vergine collo di neve

sguardi che carezzavano come un arpeggio i miei nervi

la primavera scuoteva su di noi i suoi incensieri.

Altri, erano occhi d’una donna gioiosa,

pure come dolori erano vasti e neri

spavento delle notti e mistero delle sere

portava tutta l’anima fra quelle ciglia incantevoli

e il suo cuore era vano come uno sguardo gioioso.

Altri ci perdevano, mare cangiante e dolce,

dietro l’anima fuggita nei suoi occhi,

in certe sere marine così c’incalza l’ignoto.

Mare degli occhi navigammo sulle tue limpide acque

il desiderio gonfiava le nostre vele rappezzate

partivamo dimentichi delle tempeste passate

sopra gli sguardi alla scoperta delle anime.

Sguardi diversi anime uguali, meglio per noi,

vecchi prigionieri degli occhi, tanto provati,

restarcene a dormire sotto il pergolato

ma sareste partito anche sapendo il poi

per avere in cuore quegli occhi pieni di promesse

come un mare la sera pensoso di sole

avete compiuto tante inutili prodezze

per giungere al paese di sogno che, vermiglio,

oltre l’acqua vera si lamentava d’estasi

sotto l’arco santo d’una nube onesto profeta

ma è dolce per un sogno avere queste pene

e il ricordo di voi brilla come una festa.