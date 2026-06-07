PER SEMPRE (1898) di Giovanni Pascoli: poesia sulla disillusione dell’amore e dei legami

PER SEMPRE di Giovanni Pascoli è una poesia che che scava nel vuoto della disillusione, mettendo a nudo la fragilità assoluta dell’amore e dei legami umani. Dietro la formula romantica del titolo non si nasconde una promessa, ma il resoconto di un fallimento: la scoperta amara che tutto ciò che consideriamo eterno, nel mondo dei vivi, è destinato a mutare, a sbiadire o a spezzarsi.

Pascoli mette in scena il dramma del ritorno a un “nido” ormai vuoto, dove dell’antica passione non resta che un’eco tormentosa. Non c’è spazio per l’odio o per il rancore; c’è solo la fredda, lucida consapevolezza che nemmeno i legami più profondi resistono al tempo e alle scelte altrui.

È un pezzo di bravura letteraria che maschera una ferita privata e autobiografica sanguinante: il matrimonio della sorella Ida, vissuto dal poeta come il più radicale dei tradimenti e come la distruzione definitiva della propria stabilità affettiva.

PER SEMPRE apparve per la prima volta sul periodico letterario fiorentino Marzocco del 19 giugno 1898. Il canto entrò a far parte dopo nella prima edizione della raccolta di poesie Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli, pubblicata nel 1903.

Castelvecchio è una frazione di Barga, nella valle del Serchio (mediavalle), in provincia di Lucca, dove Pascoli aveva acquistato una casa in cui soggiornò molto a lungo, dedicandosi alla poesia e agli studi di letteratura classica. La raccolta è caratterizzata da richiami autobiografici, recupera la poetica del fanciullino e in essa il poeta fa un uso esteso del fonosimbolismo.

Leggiamo questa poesia di Giovanni Pascoli per scoprirne il profondo significato.

PER SEMPRE di Giovanni Pascoli



Io t’odio?!... Non t’amo più, vedi,

non t’amo... Ricordi quel giorno?

Lontano portavano i piedi

un cuor che pensava al ritorno.

E dunque tornai... tu non c’eri.

Per casa era un’eco dell’ieri,

d’un lungo promettere. E meco

di te portai sola quell’eco:

PER SEMPRE!



Non t’odio. Ma l’eco sommessa

di quella infinita promessa

vien meco, e mi batte il cuore

col palpito trito dell’ore;

mi strilla nel cuore col grido

d’implume caduto dal nido:

PER SEMPRE!



Non t’amo. Io guardai, col sorriso,

nel fiore del molle tuo letto.

Ha tutti i tuoi occhi, ma il viso...

non tuo. E baciai quel visetto

straniero, senz’urto alle vene.

Le dissi: «E a me, mi vuoi bene?»

«Sì, tanto!» E i tuoi occhi in me fisse.

«Per sempre?» le dissi. Mi disse:

PER SEMPRE!



Risposi: «Sei bimba e non sai

Per sempre che voglia dir mai!»

Rispose: «Non so che vuoi dire?

Per sempre vuol dire Morire...

sì: addormentarsi la sera:

restare così come s’era,

PER SEMPRE!

Quando i legami si spezzano e danno vita alla grande disillusione

Il messaggio profondo di questa lirica di Pascoli si fonda su un paradosso drammatico che investe l’intera filosofia pascoliana, ovvero la certezza che l’assoluto non parli al mondo dei vivi, ma possa esistere soltanto nella morte. Nella realtà di tutti i giorni tutto muta, si deteriora o si rompe, e l’essere umano pronuncia la parola “sempre” solo per illudersi di poter fermare il tempo.

Questa radicale disillusione affettiva si traduce nel crollo del mito dell’amore eterno, dove al ritorno del poeta non corrispondono braccia aperte, ma solo stanze vuote e la fredda consapevolezza che le promesse umane sono inganni destinati a trasformarsi in un’eco tormentosa.

È il dramma del nido violato e della stabilità familiare distrutta, in cui la partenza della donna spezza il legame originario e condanna chi resta a una solitudine assoluta. Eppure, in questo deserto sentimentale, Pascoli introduce la voce di una bambina che parla per intuizione pura, incarnando perfettamente la poetica del “fanciullino”.

Senza i filtri e le paure tipiche degli adulti, la piccola coglie una verità profonda che l’adulto rifiuta, arrivando a comprendere che l’unica vera eternità coincide, in realtà, con la fine della vita.

Dietro le quinte di questo perfetto meccanismo letterario si nascondono dettagli biografici e curiosità private che gettano una luce accecante sulle reali intenzioni del poeta.

Il titolo stesso, PER SEMPRE non è una scelta casuale, ma un richiamo diretto al motto che Pascoli aveva fatto incidere sull’anello d’oro donato all’altra sorella, Maria, per sancire il loro patto di fedeltà domestica.

Al contrario, a Ida, la sorella che aveva abbondanato il “nido”, il poeta aveva regalato in tre diverse occasioni un orologino, descrivendolo in una lettera come il battito del proprio cuore sempre vicino a lei. Possiamo considerare il dono come un feticcio che nella poesia si corrompe, trasformandosi nel tormentoso ticchettio del tempo che scorre.

Per elaborare il trauma del distacco dalla sorella, vissuto come un vero e proprio tradimento matrimoniale, Pascoli si rifugia nei classici latini e in particolare in Catullo, recuperando la celebre distinzione tra la passione carnale e il legame affettivo puro dei familiari.

Quando il poeta chiede alla bambina se gli voglia bene, non sta cercando un brivido sentimentale, ma tenta disperatamente di recuperare quel sentimento pulito e gratuito che la sorella, andandosene con uno straniero, gli ha negato per sempre.

Analisi e significato di PER SEMPRE di Pascoli

La poesia di Pascoli ha una struttura metrica precisa: è divisa in due grandi blocchi, ognuno formato da un’ottava e da una sestina di novenari. Ogni blocco si chiude con un verso cortissimo di sole tre sillabe che si ripete costantemente come un rintocco funebre: PER SEMPRE!

Il ritorno al nido vuoto

La lirica inizia in modo brusco con una doppia smentita:

Io t’odio?!… Non t’amo più, vedi,

non t’amo… Ricordi quel giorno?

Lontano portavano i piedi

un cuor che pensava al ritorno.

E dunque tornai… tu non c’eri.

Per casa era un’eco dell’ieri,

d’un lungo promettere. E meco

di te portai sola quell’eco:

PER SEMPRE!

Il poeta risponde a un’accusa rimasta implicita e chiarisce subito, con un andamento teatrale e spezzato dalla punteggiatura, che il sentimento è finito. Il verso iniziale («Io t’odio?!… Non t’amo più») si rifà alla tradizione classica del contrasto amoroso, ma anziché confermare il classico dissidio tra odio e amore, li nega entrambi, stabilendo una distanza siderale e rassegnata.

La domanda «Ricordi quel giorno?» introduce una forte componente di dialogo familiare, quasi domestico. È il ricordo del giorno della partenza, l’inizio del distacco. Nei versi successivi viene rievocata la dinamica del viaggio e il contrasto psicologico si fa netto: mentre i piedi portavano fisicamente l’uomo lontano da casa, il suo cuore vi era rimasto ancorato, proiettato già verso il momento del ritorno.

La frattura drammatica e la vera svolta del testo arrivano al verso «E dunque tornai… tu non c’eri» con una coordinata conclusiva che gela ogni aspettativa.

Al ritorno fisico non corrisponde il ricongiungimento affettivo. L’assenza della donna svuota lo spazio e trasforma la casa in una scatola vuota, un luogo deserto in cui si riverbera solo l’elemento acustico del passato:

L’”eco dell’ieri” rappresenta il cumulo delle vecchie promesse d’amore e fedeltà scambiate prima della partenza.

La strofa si conclude con il poeta che constata con amarezza che l’unica cosa che è riuscito a portare via con sé («meco / di te portai sola quell’eco») non è la presenza fisica dell’amata, ma il fantasma acustico delle sue parole.

Il primo «PER SEMPRE!» isolato, che chiude graficamente e metricamente la strofa, assume così un valore ironico e doloroso: è il resoconto di un inganno, il rintocco di una promessa assoluta che si è scontrata con la realtà dell’abbandono e del nido distrutto.

Il tormento del ricordo

La lirica prosegue descrivendo gli effetti devastanti di quell’assenza:

Non t’odio. Ma l’eco sommessa

di quella infinita promessa

vien meco, e mi batte nel cuore

col palpito trito dell’ore;

mi strilla nel cuore col grido

d’implume caduto dal nido:

PER SEMPRE!

Il poeta si apre qui con un’ennesima e ferma precisazione: «Non t’odio». Non c’è rancore o rabbia violenta nel suo animo, ma qualcosa di molto più logorante. Quell’eco di cui si parlava nella prima strofa, definita ora «sommessa», diventa una presenza fissa, quasi fisica, che lo insegue e lo accompagna ovunque («vien meco»). La promessa d’amore fatta in passato viene definita «infinita», un termine che accentua la distanza tra la pretesa umana di eternità e la cruda realtà del distacco.

Nei versi successivi, Pascoli descrive l’impatto psicologico di questo ricordo attraverso due potentissime e dolorose immagini analogiche e fonosimboliche: l’eco «mi batte nel cuore / col palpito trito dell’ore». Il termine «trito» (dal latino, col significato di fitto, incessante) paragona l’angoscia interiore al ticchettio meccanico e ripetitivo di un orologio. Il ricordo della sorella o dell’amata non è più un pensiero dolce, ma una tortura del tempo che passa e distrugge le illusioni.

Subito dopo, la sofferenza cambia registro acustico e si fa lacerante: «mi strilla nel cuore col grido / d’implume caduto dal nido». L’uso del verbo «strilla» e del sostantivo «grido» rompe la dimensione sommessa dell’inizio e introduce un suono aspro.

Torna qui la metafora pascoliana per eccellenza: il nido familiare violato. Il poeta assimila se stesso e il proprio dolore a un «implume», un uccellino senza piume, caduto al suolo e condannato alla fine. La solitudine dell’uomo rimasto solo a casa viene così caricata di un senso di totale impotenza e fragilità biologica.

La strofa si chiude con il secondo rintocco isolato del «PER SEMPRE!». Se nel finale della prima strofa questa formula rappresentava il resoconto dell’inganno subito, qui diventa il sigillo del tormento eterno: la promessa infranta si è trasformata in una condanna a ricordare, un dolore fisso da cui il poeta non può più liberarsi.

L’incontro e l’anestesia del cuore

La scena si sposta sul piano della realtà presente, introducendo un elemento di novità:

Non t’amo. Io guardai, col sorriso,

nel fiore del molle tuo letto.

Ha tutti i tuoi occhi, ma il viso…

non tuo. E baciai quel visetto

straniero, senz’urto alle vene.

Le dissi: «E a me, mi vuoi bene?»

«Sì, tanto!» E i tuoi occhi in me fisse.

«Per sempre?» le dissi. Mi disse:

PER SEMPRE!

La strofa si apre con il tassello definitivo che chiude il cerchio aperto nel primo verso: «Non t’amo». Questa rassegnata constatazione introduce un cambio di atmosfera, sottolineato da un gesto apparentemente sereno, «Io guardai, col sorriso», che introduce l’incontro ravvicinato con il frutto del “tradimento” affettivo. Il poeta rivolge lo sguardo «nel fiore del molle tuo letto»: una perifrasi carica di ambiguità e sensualità negativa, dove l’aggettivo «molle» evoca il letto matrimoniale in cui la donna si è unita a un altro uomo, lo “Straniero”.

La bambina che si trova in quel letto riaccende immediatamente il cortocircuito dei ricordi attraverso un dettaglio somatico impressionante: «Ha tutti i tuoi occhi». Lo sguardo della piccola è l’esatta replica di quello della donna amata o della sorella perduta. Tuttavia, la somiglianza si interrompe bruscamente sul resto dei lineamenti: «ma il viso… / non tuo». Quel volto appartiene a un’altra stirpe, porta i tratti del marito che ha violato e distrutto il vecchio nido familiare.

Il culmine psicologico della strofa si consuma nel contatto fisico, descritto ai versi «E baciai quel visetto / straniero, senz’urto alle vene». L’espressione «senz’urto alle vene» è una delle più potenti della lirica pascoliana: certifica l’avvenuta anestesia del cuore. Nel baciare la bambina non c’è più la passione gelosa, il tormento o il brivido carnale che legavano il poeta alla madre; c’è solo un distacco rassegnato, che permette al sentimento di sublimarsi e trasformarsi in un affetto puramente paterno.

Nei versi successivi si instaura un dialogo che ricalca i formularî affettivi della casa. Con un pleonasmo tipico del parlato («E a me, mi vuoi bene?»), Pascoli non cerca un brivido sentimentale, ma si rifugia nella dimensione catulliana del bene velle (l’affetto puro e gratuito dei familiari).

Chiede alla figlia una corrispondenza affettiva che la madre gli ha negato. La piccola risponde «Sì, tanto!» fissando l’uomo con quegli occhi che appartenevano a Ida, spingendo il poeta a tentare un ultimo esperimento verbale: «Per sempre? le dissi».

La strofa si chiude così con il terzo rintocco del «PER SEMPRE!», pronunciato stavolta dalla voce innocente della bambina. Qui la formula subisce un’ulteriore metamorfosi: non è più l’eco di una vecchia promessa tradita, ma l’ingenua e spontanea rassicurazione dell’infanzia, che non conosce ancora le leggi del tempo e del distacco.

La rivelazione della morte

L’ultima parte conclude l’itinerario filosofico della poesia e svela il significato finale dell’opera:

Risposi: «Sei bimba e non sai

Per sempre che voglia dir mai!»

Rispose: «Non so che vuoi dire?

Per sempre vuol dire Morire…

sì: addormentarsi la sera:

restare così come s’era,

PER SEMPRE!»

Il poeta reagisce alle parole della piccola con lo scetticismo disilluso dell’adulto che ha già sperimentato il dolore dell’abbandono: «Sei bimba e non sai / Per sempre che voglia dir mai!». Per l’uomo, l’infanzia è sinonimo di inconsapevolezza. La bambina è troppo giovane per comprendere che nel mondo dei vivi il tempo distrugge ogni legame e che quella parola è solo un’illusione.

La svolta decisiva e spiazzante dell’intero componimento avviene nei versi successivi, quando la piccola ribalta l’osservazione dell’adulto con una naturalezza disarmante: «Non so che vuoi dire? / Per sempre vuol dire Morire…».

In questo esatto momento si compie la poetica del fanciullino: la bambina parla per intuizione pura, rivelando una verità profonda che gli adulti tendono a ignorare o a nascondere.

Per lei la morte non ha tratti lugubri, spaventosi o tragici, ma viene definita attraverso una metafora quotidiana e rassicurante: «sì: addormentarsi la sera». L’annotazione temporale della sera si rifà alla tradizione classica, in cui la fine del giorno rappresenta la naturale conclusione del breve viaggio umano.

Il cuore filosofico della lirica si concentra interamente al verso: «restare così come s’era». È qui che Pascoli esprime il suo paradosso più doloroso e radicale. La vita è sottomessa al mutamento, alla vecchiaia, al distacco e al tradimento dei patti (come il matrimonio di Ida che ha distrutto il nido familiare).

Di conseguenza, l’unico modo possibile per salvare un affetto dal flusso distruttivo della realtà è l’immobilità assoluta. Solo chi muore smette di cambiare, si fissa in un eterno presente e rimane fedele a ciò che era.

La poesia si sigilla con l’ultimo, definitivo rintocco del «PER SEMPRE!». Questa formula perde definitivamente ogni connotazione amorosa o romantica per stabilizzarsi come sinonimo di eternità tombale. La morte diventa così l’unico, paradossale rifugio in cui i legami non possono più essere spezzati.

Le promesse non possono durare per sempre

Con PER SEMPRE, Giovanni Pascoli firma uno dei verbali più spietati sulla fine delle illusioni umane. Non c’è consolazione nei suoi versi, né la speranza che il tempo possa sanare la ferita del nido violato dal matrimonio di Ida. La disillusione è totale e investe ogni forma di legame, da quello amoroso a quello di sangue.

Il colpo di genio della lirica sta nel consegnare la chiave di volta del testo non alla cultura accademica o ai classici latini, ma all’intuizione pura di una bambina. È lei a svelare la cruda verità che l’adulto cercava di rimuovere: l’assoluto non abita lo spazio dei vivi. Finché c’è vita, c’è mutamento, e finché c’è mutamento, c’è il rischio del tradimento, della partenza, della solitudine.

L’unica eternità a cui l’uomo può davvero ambire si nasconde nell’immobilità della fine. Solo addormentandosi per sempre, solo uscendo dal raggio d’azione del tempo, si può rimanere fedeli a ciò che si era, proteggendo i sentimenti dalla distruzione della realtà. Una lezione amara, durissima, che trasforma il “per sempre” da promessa d’amore a epitaffio sulla tomba delle illusioni.