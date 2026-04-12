L’aquilone (1899) di Pascoli: poesia che spiega perché crescere distrugge i sogni

L’aquilone di Giovanni Pascoli è un poemetto che rovescia la nostra idea di vita e destino. Per il poeta, vivere a lungo non è un premio ma una condanna, significa assistere alla lenta caduta dei propri sogni, vedere le illusioni sgretolarsi una dopo l’altra. Morire giovani, invece, diventa paradossalmente una salvezza, perché permette di portare con sé un mondo interiore ancora intatto, puro, non violato dall’amarezza dell’età adulta.

Nell’universo pascoliano, memoria e morte sono le uniche vere difese contro la realtà. La vita consuma, disincanta, ferisce; la memoria preserva, la morte protegge. È un pensiero radicale, quasi scandaloso agli occhi di oggi, eppure profondamente coerente con la sensibilità fragilissima del poeta di San Mauro di Romagna.

L’aquilone fu composto nel 1899 e fa parte della seconda edizione della raccolta di poesie Poemetti di Giovanni Pascoli pubblicata nel 1900. Dalla terza edizione del 1904 la raccolta fu titolata dal poeta Primi Poemetti. Dentro questo libro, L’aquilone è uno dei testi più rivelatori, un rito della memoria, un frammento di infanzia che riemerge per parlare della condizione umana, del destino delle illusioni e del prezzo che si paga crescendo.

Leggiamo il poema di Giovanni Pascoli per scoprirne il profondo significato.

L’aquilone di Giovanni Pascoli C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,

anzi d’antico: io vivo altrove, e sento

che sono intorno nate le viole. Son nate nella selva del convento

dei cappuccini, tra le morte foglie

che al ceppo delle quercie agita il vento. Si respira una dolce aria che scioglie

le dure zolle, e visita le chiese

di campagna, ch’erbose hanno le soglie: un’aria d’altro luogo e d’altro mese

e d’altra vita: un’aria celestina

che regga molte bianche ali sospese… sì, gli aquiloni! E’ questa una mattina

che non c’è scuola. Siamo usciti a schiera

tra le siepi di rovo e d’albaspina. Le siepi erano brulle, irte; ma c’era

d’autunno ancora qualche mazzo rosso

di bacche, e qualche fior di primavera bianco; e sui rami nudi il pettirosso

saltava, e la lucertola il capino

mostrava tra le foglie aspre del fosso. Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino

ventoso: ognuno manda da una balza

la sua cometa per il ciel turchino. Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza,

risale, prende il vento; ecco pian piano

tra un lungo dei fanciulli urlo s’inalza. S’inalza; e ruba il filo dalla mano,

come un fiore che fugga su lo stelo

esile, e vada a rifiorir lontano. S’inalza; e i piedi trepidi e l’anelo

petto del bimbo e l’avida pupilla

e il viso e il cuore, porta tutto in cielo. Più su, più su: già come un punto brilla

lassù, lassù… Ma ecco una ventata

di sbieco, ecco uno strillo alto… – Chi strilla? Sono le voci della camerata mia:

le conosco tutte all’improvviso,

una dolce, una acuta, una velata… A uno a uno tutti vi ravviso,

o miei compagni! E te, sì, che abbandoni

su l’omero il pallor muto del viso. Sì: dissi sopra te l’orazioni,

e piansi: eppur, felice te che al vento

non vedesti cader che gli aquiloni! Tu eri tutto bianco, io mi rammento:

solo avevi del rosso nei ginocchi,

per quel nostro pregar sul pavimento. Oh! te felice che chiudesti gli occhi

persuaso, stringendoti sul cuore

il più caro dei tuoi cari balocchi! Oh! dolcemente, so ben io, si muore

la sua stringendo fanciullezza al petto,

come i candidi suoi pètali un fiore ancora in boccia! O morto giovinetto,

anch’io presto verrò sotto le zolle

là dove dormi placido e soletto… Meglio venirci ansante, roseo, molle

di sudor, come dopo una gioconda

corsa di gara per salire un colle! Meglio venirci con la testa bionda,

che poi che fredda giacque sul guanciale,

ti pettinò co’ bei capelli a onda tua madre… adagio, per non farti male.

Una poesia che è il simbolo di una giovinezza spezzata

L’aquilone è una poesia di Giovanni Pascoli che porta in superficie uno dei nuclei più radicali della sua poetica.

L’infanzia non è soltanto un ricordo felice: è un luogo interiore che protegge dal disincanto del mondo. Quando questo luogo si perde, comincia la parte più dolorosa della vita.

Per Pascoli, il dolore nasce proprio da questa frattura: la distanza tra ciò che siamo stati e ciò che siamo costretti a diventare.

Dentro questa prospettiva, la morte giovanile assume un significato che sorprende il lettore contemporaneo. Non è soltanto un evento tragico, ma una forma estrema di innocenza che si conserva.

L’aquilone che sale nel cielo diventa allora l’immagine di un’anima che resta intatta, che sfugge al destino di chi cresce e vede le illusioni spegnersi una dopo l’altra.

È un pensiero che intreccia tenerezza, nostalgia e un lutto mai risolto, restituendo alla memoria un potere salvifico: ciò che la vita consuma, il ricordo può ancora custodire.

L’aquilone racconta così una giovinezza spezzata, ma salvata nel punto esatto in cui era ancora pura. Il compagno che muore giovane non conoscerà la caduta delle illusioni; il poeta adulto, invece, vive ormai dentro quella perdita.

L’aquilone del bambino resta sospeso nel cielo di Urbino. Quello di Pascoli è già caduto.

La genesi de L’aquilone, la morte dell’amico Pirro

L’aquilone nasce nel 1899 da una precisa sovrapposizione temporale: un giorno d’autunno che sembra primavera riattiva nel poeta il ricordo degli anni trascorsi al collegio Raffaello di Urbino (1862-1871).

Il cuore narrativo del poema è la rievocazione di una giornata senza scuola e, soprattutto, della figura di Pirro Viviani, compagno morto prematuramente a diciassette anni.

Tuttavia, come Pascoli stesso chiarì in una lettera a Tommaso Ricciarelli (1901), il testo non è una semplice cronaca autobiografica.

Pirro non rappresenta solo se stesso: diventa il simbolo universale di una giovinezza interrotta. La sua morte è la morte dell’infanzia e delle sue illusioni — e l’aquilone che vola alto ne è l’emblema perfetto.

Se questo tema avvicina Pascoli a Leopardi (e alla sua A Silvia), il poeta romagnolo ne ribalta il significato.

Per Leopardi, la morte precoce è una tragedia che spezza la vita. Per Pascoli, è un tragico privilegio.

Chi muore giovane non assiste alla dissoluzione dei sogni: li porta con sé, intatti.

Questa visione culmina nell’immagine finale della madre che pettina il figlio morto: un gesto delicato che svela il nucleo più profondo della poetica pascoliana, dove la morte non è solo fine, ma ritorno a un rifugio originario, protetto e materno.

La spiegazione dei versi de L’aquilone di Pascoli

Il poema si apre con un disorientamento percettivo. Pascoli è adulto, ma un’aria insolitamente mite lo riporta indietro nel tempo.

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico” è l’interruttore della memoria: ciò che appare nuovo è, in realtà, già vissuto.

Il contrasto tra le viole appena nate e le foglie morte del bosco dei Cappuccini crea una tensione visiva che riflette la natura stessa dell’illusione. La realtà sembra travestirsi da primavera pur restando autunno: un inganno dolce e fragile, destinato a dissolversi.

È la stessa dinamica delle illusioni umane.

Il ricordo prende forma nel paesaggio di Urbino, che non è semplice sfondo ma scenografia emotiva. Le siepi di rovo, le bacche rosse rimaste per caso, i primi fiori bianchi: tutto costruisce un mondo sospeso tra dolcezza e durezza.

È l’immagine perfetta dell’infanzia, che è insieme gioco e ferita, luce e spine.

Ed è qui che appare l’oggetto simbolico centrale: l’aquilone.

L’aquilone come immagine dell’anima che fugge

Il volo dell’aquilone è descritto con straordinaria vitalità: ondeggia, cade, risale, come se fosse animato da una forza propria.

La similitudine con il fiore che fugge sullo stelo suggerisce un’immagine naturale e fragile.

Il filo è ciò che lo ancora alla terra. Quando si spezza, l’aquilone sembra liberarsi dalla gravità del mondo, dirigendosi verso un altrove senza peso né dolore.

È l’illusione che tenta di sottrarsi alla realtà.

A un certo punto, il ricordo cambia tono.

Tra le voci della camerata emerge quella di Pirro Viviani. È qui che il poemetto rivela la sua verità più radicale. Giovanni Pascoli lo considera felice.

Non per provocazione, ma perché Pirro ha visto cadere solo gli aquiloni, non le grandi illusioni della vita. Ha lasciato il mondo stringendo sul petto il suo balocco più caro, portando con sé la dolcezza della fanciullezza.

È un privilegio amaro. Chi non cresce, che non avanza con l’età, non conosce il peso della disillusione.

Il finale e la cura materna che annulla la morte

Gli ultimi versi racchiudono una delle immagini più tenere e struggenti della poesia italiana. Giovanni Pascoli immagina Pirro disteso dopo la morte, e la madre gli pettina i capelli con gesto lento, quasi temesse di fargli male.

In questa scena, la morte perde la sua durezza e si trasforma in ritorno. È il ritorno alla madre, all’unico luogo davvero protetto, dove il dolore non può più arrivare.

Qui si compie la visione pascoliana: nella morte rinasce l’infanzia. Ed è forse questa, per il poeta, l’unica forma possibile di consolazione.

Perché L’aquilone di Pascoli è sempre attuale

C’è qualcosa, ne L’aquilone, che continua a inquietarci anche oggi. Non è solo la nostalgia dell’infanzia, né il dolore per una giovinezza spezzata. È la domanda che resta sospesa tra i versi: cosa perdiamo davvero crescendo?

Pascoli non offre una risposta rassicurante. Al contrario, suggerisce una verità scomoda: il tempo consuma l’anima di ogni umano. Ogni anno che passa non aggiunge soltanto esperienza, ma sottrae possibilità, erode sogni, ridimensiona illusioni che un tempo sembravano assolute.

In questo senso, L’aquilone è una poesia radicalmente moderna. Perché parla a una generazione che conosce bene il senso di disillusione, il momento in cui ciò che si immaginava di essere si scontra con ciò che si è diventati.

L’aquilone che si alza nel cielo di Urbino è la metafora di tutto ciò che, a un certo punto, sfugge. La leggerezza, la fiducia, la possibilità di credere senza difese. E quando il filo si spezza, ciò che cade non è solo un oggetto, ma un intero modo di guardare il mondo.

È qui che il pensiero di Giovanni Pascoli diventa più estremo e più difficile da accettare. Perché ci costringe a considerare che forse la vera perdita non è morire troppo presto, ma vivere abbastanza a lungo da assistere alla fine delle proprie illusioni.

Eppure, dentro questa visione così dolorosa, esiste una forma di resistenza. È la memoria.

Non come semplice nostalgia, ma come spazio interiore in cui ciò che è stato continua a esistere. Un luogo in cui l’aquilone resta sospeso, in cui l’infanzia non è completamente perduta, ma custodita.

Forse è proprio questo il senso più profondo del poemetto: non salvare la vita dal tempo, ma salvare qualcosa dal suo passaggio.

E allora L’aquilone non è soltanto il racconto di una giovinezza spezzata. È il tentativo, fragile e potentissimo, di trattenerne almeno il volo.