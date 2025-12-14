Penso la mia vecchiezza (1928) di Cesare Pavese, poesia sulla vita che va amata fino in fondo

Penso la mia vecchiezza solitaria di un ventenne Cesare Pavese è una poesia che colpisce per la sua lucidità precoce. Nei suoi versi il poeta immagina una vecchiaia segnata dall’isolamento non per indulgere nella malinconia, ma per mettere a fuoco una condizione esistenziale che attraversa l’intera vita.

La solitudine diventa così una lente attraverso cui osservare il rapporto fragile con il mondo e con gli altri, anticipando uno dei nuclei centrali della sua poetica. È da questa consapevolezza che nasce una riflessione profonda sull’urgenza di amare la vita fino in fondo, anche quando espone al dolore.

Composta il 25 agosto 1928, Penso la mia vecchiezza solitaria appartiene alla sezione Rinascita della raccolta Le poesie di Cesare Pavese, pubblicata da Einaudi nel 1998. Un testo giovanile che, con sorprendente chiarezza, anticipa temi e tensioni destinati a segnare tutta l’opera del poeta.

Leggiamo la poesia di Cesare Pavese per coglierne la straordinaria bellezza e comprenderne il significato.

Penso la mia vecchiezza solitaria di Cesare Pavese Saremo come morti, anima mia,

sotto gli urli di un mondo

che non conosceremo

e nessuno degli uomini

ci guarderà più in viso. Ma sapremo esser soli e silenziosi. Ascolteremo nella calma stanca

la musica remota

della nostra tremenda giovinezza

che in un giorno lontano

si curvò su sé stessa

e sorrideva come inebbriata

dalla troppa dolcezza e dal tremore.

Sarà come ascoltare in una strada

nella divinità della sera

quelle note che salgono slegate

lente come il crepuscolo

dal cuore di una casa solitaria. Battiti della vita,

spunti senz’armonia,

ma che nell’ansia tesa del tuo amore

ci crearono, o anima,

le tempeste di tutte le armonie.

Ché da tutte le cose

siamo sempre fuggiti

irrequieti e insaziati

sempre solo portando nel cuore

l’amore disperato

verso tutte le cose. Questo ricorderemo quando saremo soli come morti.

E nessuno degli uomini

ci guarderà più in viso. 25 agosto 1928

La vecchiezza come condizione dell’anima

In Penso la mia vecchiezza solitaria la vecchiaia non coincide con il tempo biologico. È una condizione interiore che può manifestarsi molto prima dell’età avanzata. Pavese la immagina come una forma di distanza definitiva dal mondo, un punto in cui il legame con gli altri si è spezzato in modo irreversibile. Non è la solitudine di chi è rimasto solo, ma quella di chi non viene più visto.

Il verso che apre e chiude la poesia, “nessuno degli uomini ci guarderà più in viso”, definisce con precisione questa condizione. Essere guardati in viso significa essere riconosciuti, esistere nello sguardo altrui. La vecchiezza diventa allora una sorta di morte simbolica, una presenza ancora fisica ma già esclusa dal circuito umano del senso.

Per questo l’incipit “saremo come morti” non ha nulla di metaforico. Pavese nomina una morte che avviene mentre si è ancora vivi, quando il mondo continua a urlare ma non parla più la nostra lingua.

Il silenzio come forma di resistenza

Di fronte a questa esclusione, la poesia di Cesare Pavese non reagisce con la ribellione, ma con una scelta più radicale. “Sapremo esser soli e silenziosi”. Il silenzio non è subìto, è appreso. Diventa una forma di disciplina interiore, quasi una resistenza dignitosa contro il rumore di un mondo che non si riconosce più.

In questo silenzio accade qualcosa di decisivo. La solitudine smette di essere vuoto e si trasforma in ascolto. Non verso l’esterno, ma verso ciò che è stato. Pavese non immagina una vecchiaia fatta di rimpianto attivo, ma di attenzione estrema alla memoria.

La giovinezza come musica remota

La giovinezza non ritorna come racconto ordinato o come nostalgia felice. Ritorna come suono lontano, come “musica remota”. È significativa la scelta di questa immagine. La musica non si afferra, non si possiede. Esiste solo nel tempo in cui risuona, poi svanisce.

Pavese definisce la giovinezza “tremenda”, aggettivo chiave della sua poetica. Tremenda perché vitale, eccessiva, incapace di equilibrio. È un tempo in cui la vita si piega su sé stessa, inebriata da una dolcezza che è già sul punto di diventare dolore.

L’immagine della strada al crepuscolo, con le note che salgono lente da una casa solitaria, è una delle più alte della poesia. La vita appare come una somma di frammenti, di suoni slegati, mai come una sinfonia compiuta. Eppure, proprio in quella frammentarietà, si è giocato tutto ciò che contava.

Amore, irrequietezza, fuga

La parte finale della poesia chiarisce l’origine di questa solitudine. Non è il mondo ad aver respinto il poeta. È il poeta ad essere sempre fuggito. Da tutte le cose. L’irrequietezza diventa un tratto strutturale dell’esistenza. Il desiderio è troppo vasto per fermarsi, troppo assoluto per trovare una dimora stabile.

L’espressione “amore disperato verso tutte le cose” concentra l’essenza di Pavese. È un amore totale, senza misura, che proprio per questo non riesce a tradursi in un legame sereno con la realtà. L’attaccamento alla vita è così intenso da diventare insostenibile. Non salva, consuma.

In questo senso, la poesia non è una resa, ma una presa d’atto. Pavese riconosce che l’amore per il mondo è stato la sua forza e insieme la sua condanna.

Una poesia giovanile che contiene già tutto Pavese

Pur appartenendo a una stagione ancora vicina al simbolismo e al crepuscolarismo, Penso la mia vecchiezza solitaria contiene già con chiarezza i nuclei fondamentali della poetica pavesiana. La solitudine come destino, il cuore come luogo di esilio, l’amore come tensione mai pacificata, la memoria come ultimo rifugio.

Colpisce la maturità con cui un ventenne riesce a nominare tutto questo senza compiacimento, senza enfasi, con una lucidità che non cerca consolazione. La vecchiaia immaginata diventa così una lente per leggere l’intera esistenza.

Perché la vita va amata fino in fondo

In Penso la mia vecchiezza solitaria, Cesare Pavese affida il senso della vita a un dialogo interiore. L’“anima” a cui si rivolge non è una persona concreta, ma la parte più profonda di sé, quella che accompagna l’esistenza quando ogni altro legame si assottiglia. La poesia nasce da questa intimità estrema, da una voce che parla a sé stessa per tenere insieme ciò che il tempo disperde.

La vecchiaia immaginata diventa così uno spazio di ascolto. In quel silenzio prende forma la memoria, e la giovinezza ritorna come musica lontana, come vibrazione che continua a esistere anche quando l’azione è finita. I battiti della vita, irregolari e incompiuti, trovano senso proprio nel fatto di essere stati vissuti con intensità, con un amore teso verso il mondo intero.

L’espressione “amore disperato verso tutte le cose” racchiude il cuore di questa poesia. Non indica un sentimento rivolto a qualcuno, ma una disposizione totale dell’anima. Un modo di stare nella vita che accetta l’eccesso, l’irrequietezza, l’apertura continua. È in questo slancio che l’esistenza acquista valore, perché ogni esperienza, anche la più fragile, entra a far parte di una trama profonda.

Amare la vita fino in fondo, in questi versi, significa riconoscerne la forza anche quando si fa distante, anche quando diventa ricordo. Significa restare fedeli a ciò che ha acceso il desiderio, a ciò che ha fatto vibrare il cuore. In questa fedeltà silenziosa, Cesare Pavese consegna una delle sue verità più alte. La vita trova senso nell’intensità con cui viene attraversata, e nell’ascolto paziente di ciò che continua a risuonare dentro.