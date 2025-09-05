“12 dicembre 1927”: l’amore assoluto e doloroso di Cesare Pavese

La poesia “Vorrei poter soffocare nella stretta delle tue braccia” di Cesare Pavese prende il titolo dai primi versi, ma è anche conosciuta come “12 dicembre 1927”, data in cui è stata scritta.

Ancora lontano dalle opere che lo avrebbero reso celebre, ma già segnato dal suo destino di inquietudine e tormento, questo Pavese appena ventenne sembra gridare tra i versi del “12 dicembre 1927” tutto il desiderio che in lui arde (V. 3) e si confonde con il dolore, un amore che diventa esperienza assoluta, capace anche di annientare (V. 39/48).

“12 dicembre 1927” di Cesare Pavese

Vorrei poter soffocare

nella stretta delle tue braccia

nell’amore ardente del tuo corpo

sul tuo volto, sulle tue membra struggenti

nel deliquio dei tuoi occhi profondi

perduti nel mio amore,

quest’acredine arida

che mi tormenta.

Ardere confuso in te disperatamente

quest’insaziabilità della mia anima

già stanca di tutte le cose

prima ancor di conoscerle

ed ora tanto esasperata

dal mutismo del mondo

implacabile a tutti i miei sogni

e dalla sua atrocità tranquilla

che mi grava terribile

e noncurante

e nemmeno più mi concede

la pacatezza del tedio

ma mi strazia tormentosamente

e mi pungola atroce,

senza lasciarmi urlare,

sconvolgendomi il sangue

soffocandomi atroce

in un silenzio che è uno spasimo

in un silenzio fremente.

Nell’ebbrezza disperata

dell’amore di tutto il tuo corpo

e della tua anima perduta

vorrei sconvolgere e bruciarmi l’anima

spendere quest’orrore

che mi strappa gli urli

e me li soffoca in gola

bruciarlo annichilirlo in un attimo

e stringermi stringermi a te

senza ritegno più

ciecamente, febbrile,

schiantandoti, d’amore.

Poi morire, morire,

con te.

Il giorno tetro

in cui dovrò solitario

morire (e verrà, senza scampo)

quel giorno piangerò

pensando che potevo

morire così nell’ebbrezza

di una passione ardente.

Ma per pietà d’amore

non l’ho voluto mai.

Per pietà del tuo povero amore

ho scelto, anima mia,

la via del più lungo dolore.

12 dicembre 1927