Uomo vs Donna: Oscar Wilde e il geniale doppio racconto in poesia sulla fine di una storia d’amore

C’è chi chiude una porta con un bacio e chi resta a fissare quella porta finché non gli mancano le forze. Oscar Wilde, nel suo geniale esperimento poetico, di 145 anni fa, ha deciso di dare voce agli speculari punti di vista che segnano ka fine di una storia d’amore.

Ma, attenzione, quello che emerge da La sua voce (Her Voice) e La mia voce (My Voice) non è solo un addio, è una lezione su come il genere e l’identità trasformano il dolore in poesia.

Wilde non si limita a scrivere dei versi, ma si sdoppia, recita entrambe le parti di un dramma interiore, offrendoci una bussola per orientarci nel caos di cuori che si spezzano.

Le poesie fanno parte della sezione The fourth movement (“Il quarto movimento”) della raccolta Poems di Oscar Wilde, pubblicata nel 1881.

Leggiamo le due poesie di Oscar Wilde per vivere, attraverso i loro versi, il magico viaggio nelle emozioni intime del più classico degli addii.

Storia finita. La sua voce e La mia voce per capire i 2 punti di vista

La sua voce di Oscar Wilde

L'ape selvatica si muove di ramo in ramo

con il suo manto peloso e la sua ala vaporosa.

Ora in una coppa di giglio, e ora

facendo oscillare una campana di giacinto,

nel suo girovagare;

Siediti vicina amore: fu qui che promisi

che feci quel voto,



giurai che due vite sarebbero state come una sola

Finché il gabbiano amava il mare,

Finché il girasole cercava il sole, -

Sarà così, dissi, per l'eternità

Tra me e te!

Caro amico, quei tempi sono acqua passata.

La tela dell'amore si è sciolta.



Guarda in alto, dove i pioppi

Oscillano nell'aria estiva,

Qui nella valle mai una brezza

Sparge il cardo, ma laggiù

I grandi venti soffiano leggeri

Dai potenti mormorii misteriosi dei mari,

E dalle coste bagnate dalle onde.



Guardate in alto, dove il gabbiano bianco grida,

Cosa vede che noi non vediamo?

È una stella? O la lampada che brilla

Su qualche flotta in partenza.

Ah! Può essere

Abbiamo vissuto la nostra vita in una terra di sogni!

Come sembra triste.



Dolce, non c'è più nulla da dire

Ma solo questo, che l'amore non è mai perduto,

L'inverno pungente trafigge i petti di maggio

Le cui rose cremisi bruciano il suo gelo,

Le navi in balia della tempesta

Troveranno un rifugio in qualche baia,

E così potremo fare anche noi.



E non resta altro da fare

se non baciarci ancora una volta e separarci,

Non c'è nulla che dovremmo rimpiangere,

Io ho la mia bellezza, - tu la tua arte,

No, non cominciare,

Un mondo non era abbastanza per due

Come me e te.



(Traduzione Libreriamo)

La mia voce di Oscar Wilde

In questo mondo inquieto, frenetico e attuale Ci siamo presi il pieno piacere dei nostri cuori - Io e te, E ora le bianche vele della nostra nave sono state spiegate, e il carico del nostro veliero si è esaurito. Per questo le mie guance prima del tempo sono avvizzite, Il molto pianto ha fatto svanire la mia gioia, Il dolore ha inaridito il vermiglio del mio labbro, E la Rovina avvolge le tende del mio letto. Ma tutta questa vita densa è stata per te Non più della lira, del liuto o del sottile incantesimo di viole, o della musica del mare che assopisce, in un eco simulato, nella conchiglia. (Traduzione Libreriamo)

L’anatomia della fine di un amore da punti di vista opposti

ìn queste due liriche, Oscar Wilde opera un’anatomia del sentimento che anticipa la modernità. L’innovazione radicale risiede nella capacità di scardinare la “verità unica” del dolore, insegnandoci che l’amore è, intrinsecamente, un duello di percezioni asimmetriche.

Wilde compie un ribaltamento rivoluzionario per l’epoca vittoriana: spoglia la figura femminile dal cliché della fragilità passiva per darle la dignità di un arbitro consapevole, capace di trasformare il congedo in un atto di volontà estetica.

Parallelamente, rivendica per l’uomo il diritto a una vulnerabilità quasi somatica, dove il cuore non si spezza solo metaforicamente, ma agisce sul corpo, spegnendo i sensi e inaridendo la vita. È la scoperta che la fine di un rapporto non produce un vuoto universale, ma due forme di solitudine profondamente diverse.

La sua voce e La mia voce: il doppio racconto di un addio

Attraverso questo dittico, l’autore ci sprona a esercitare l’ascolto delle “due campane”. Quando una rottura lacera il quotidiano, Wilde ci mostra come collidano due universi di pensiero e due diverse interpretazioni dell’esistenza.

Nella poesia Her Voice, la protagonista abita un paesaggio simbolico dove la natura funge da specchio e da scudo. Il componimento si apre con l’immagine dell’ape selvatica, emblema di quella dedizione laboriosa che caratterizza l’inizio di ogni legame. Lei rievoca i voti di eternità, ma lo fa con la fredda consapevolezza che il tempo è un flusso trasformativo e che la tela dell’amore si è ormai sciolta.

Per lei, la fine non è un abisso, ma un necessario mutamento di rotta: come le navi che trovano rifugio in una baia dopo la tempesta, lei si dichiara pronta ad approdare a una nuova fase, forte della consolazione di conservare intatta la propria bellezza, lasciando all’altro il dominio della sua arte.

La prospettiva maschile in My Voice è, al contrario, compressa e crepuscolare. Se lei si riflette nello spazio aperto dei gabbiani e delle valli, lui si sente assediato dal “mondo inquieto e frenetico” della modernità metropolitana.

L’amore vissuto non è più un volo, ma un veliero che ha ammainato le bianche vele dopo aver esaurito il proprio prezioso carico. Per l’uomo di Wilde, l’epilogo non è una transizione ma una consunzione: il dolore si fa visibile nelle guance appassite e nella “Rovina” che avvolge il letto, centro nevralgico dell’intimità perduta.

La vita trascorsa insieme viene crudelmente reinterpretata nel finale come un’eco simulata, un incantesimo sottile che per lei è stato solo un diletto acustico, privo della profondità che lui ha invece impresso nella propria carne.

Il duello in versi dei due punti di vista

Il cuore pulsante di questo dittico risiede nella divergenza tra lo sguardo che punta all’orizzonte e quello che si ripiega su se stesso. Oscar Wilde utilizza la struttura delle strofe per costruire una tensione crescente, dove ogni parola funge da mattone per due diverse cattedrali della memoria.

La sua voce: L’astrazione del dolore attraverso la Bellezza

Nelle strofe iniziali di Her Voice, il richiamo sul luogo del giuramento non è un atto di nostalgia, ma un rito di esorcismo. L’eternità promessa, una volta ancorata alla stabilità dei cicli naturali – il gabbiano e il mare, il girasole e il sole – viene dichiarata nulla davanti alla forza trasformativa del tempo.

Wilde eleva lo sguardo della protagonista verso l’alto, tra i pioppi oscillanti e i venti oceanici: qui l’aria diventa il simbolo di una nuova libertà. L’ammissione di aver vissuto in una “terra di sogni” è il momento della catarsi; non è un lamento per ciò che è finito, ma una presa di coscienza necessaria per la separazione.

Il punto di rottura definitivo avviene nella spartizione finale delle identità. Quando lei afferma:

«Io ho la mia bellezza, tu la tua arte»,

non sta solo dividendo dei beni immateriali, ma sta sancendo l’impossibilità della fusione. In questa visione, l’amore non è un fine, ma un mezzo di perfezionamento estetico.

Se il mondo non basta per entrambi, è perché due “divinità” dell’io non possono condividere lo stesso spazio senza annullarsi. Il suo addio è un atto di orgoglio aristocratico: la bellezza sopravvive alla relazione, diventando l’unico porto sicuro.

La mia voce: La prigionia del corpo e il vuoto dell’eco

In My Voice, il primo movimento poetico satura l’atmosfera di una stanchezza plumbea. Se lei è vento e spazio, lui è peso e materia. La contrapposizione tra il piacere goduto e la vacuità della nave ferma in porto suggerisce che, per l’uomo, l’amore era l’unica forza motrice; senza di esso, il veliero della vita non ha più ragione di navigare.

Wilde scende poi nel dettaglio del deterioramento fisico con un gusto quasi necrofilo per il dettaglio. Il vermiglio delle labbra che sbiadisce e il pianto che devasta la gioia dipingono un ritratto decadente della sconfitta, dove l’anima non può svincolarsi dalle macerie del corpo.

L’affondo finale è una riflessione brutale sull’incomunicabilità. Lui suggerisce che per lei tutto sia stato una “melodia leggera”, un incantesimo ascoltato per diletto ma mai realmente interiorizzato. L’immagine della conchiglia che “finge” il suono del mare attraverso un’eco simulata è una delle metafore più potenti della letteratura wildiana.

Rappresenta la tragedia del malinteso: ciò che per lui era l’oceano infinito del sentimento, per lei era solo il ronzio piacevole di un guscio vuoto. L’amore, suggerisce Wilde, finisce non perché i sentimenti muoiono, ma perché scopriamo di aver parlato due lingue diverse per tutto il tempo.

La verità del “Game Over”: il rispetto dei due punti di vista

La conclusione di questo duello poetico non è un vincitore, ma una verità scomoda: il “Game Over” non è solo la fine di un rapporto, è l’inizio di una solitudine consapevole. Wilde, con la sua sensibilità quasi profetica, ci lascia un’eredità che è un monito per il presente: il rispetto intellettuale per la verità dell’altro.

In un’epoca come la nostra, ossessionata dalla ricerca di un colpevole o dalla pretesa che il partner provi esattamente lo stesso dolore che proviamo noi, Wilde ci insegna l’arte della resa onorevole.

Invitandoci ad accettare che l’altro possa abitare una sofferenza cupa o una leggerezza quasi eterea, Wilde definisce l’amore non più come fusione totale – quel “due vite come una sola” che si rivela un’illusione – ma come il riconoscimento del mistero altrui.

È qui che risiede l’universalità di queste due poesie: esse non appartengono al 1881, ma a ogni tempo e a ogni cuore. Ci dicono che la fine di una storia è l’unico momento in cui siamo costretti a vedere l’altro per quello che è veramente: un individuo separato da noi, con un proprio modo di processare la perdita.

La suprema forma di dignità umana non sta nel trattenere chi vuole andare, né nel pretendere lacrime da chi ha già lo sguardo rivolto al mare. Risiede, invece, nella capacità di guardare il naufragio comune con occhi diversi, accettando che la nostra “musica del mare” possa essere stata per l’altro solo un’eco in una conchiglia.

In questo distacco asimmetrico, Oscar Wilde ci regala la lezione più alta: si può smettere di essere amanti senza smettere di essere testimoni rispettosi dell’altrui umanità. È questo il vero porto sicuro dove, dopo ogni tempesta, possiamo finalmente approdare.

I testi originali delle 2 poesie di Oscar Wilde

Her Voice, Oscar Wilde

The wild bee reels from bough to bough

With his furry coat and his gauzy wing.

Now in a lily-cup, and now

Setting a jacinth bell a-swing,

In his wandering;

Sit closer love: it was here I trow

I made that vow,

Swore that two lives should be like one

As long as the sea-gull loved the sea,

As long as the sunflower sought the sun,—

It shall be, I said, for eternity

‘Twixt you and me!

Dear friend, those times are over and done.

Love’s web is spun.

Look upward where the poplar trees

Sway in the summer air,

Here in the valley never a breeze

Scatters the thistledown, but there

Great winds blow fair

From the mighty murmuring mystical seas,

And the wave-lashed leas.

Look upward where the white gull screams,

What does it see that we do not see?

Is that a star? or the lamp that gleams

On some outward voyaging argosy,—

Ah! can it be

We have lived our lives in a land of dreams!

How sad it seems.

Sweet, there is nothing left to say

But this, that love is never lost,

Keen winter stabs the breasts of May

Whose crimson roses burst his frost,

Ships tempest-tossed

Will find a harbor in some bay,

And so we may.

And there is nothing left to do

But to kiss once again, and part,

Nay, there is nothing we should rue,

I have my beauty,—you your Art,

Nay, do not start,

One world was not enough for two

Like me and you.

My Voice, Oscar Wilde

Within this restless, hurried, modern world

We took our hearts’ full pleasure—You and I,

And now the white sails of our ship are furled,

And spent the lading of our argosy.

Wherefore my cheeks before their time are wan,

For very weeping is my gladness fled,

Sorrow hath paled my lip’s vermilion,

And Ruin draws the curtains of my bed.

But all this crowded life has been to thee

No more than lyre, or lute, or subtle spell

Of viols, or the music of the sea

That sleeps, a mimic echo, in the shell.