Le 12 poesie più belle dedicate all’estate

Poesie sull’estate per celebrare l’inizio della bella stagione. Inizia finalmente oggi l’estate, e con essa arriva anche quel momento dell’anno che ci permette di avere, nel corso della stagione, più tempo libero da dedicare ai propri hobby, a se stessi, ma soprattutto al riposo.

I momenti di relax non piacciono solo a noi e addirittura un gran numero di artisti e poeti hanno deciso di dedicare versi e poesie sull’estate per celebrare questa stagione. Chi con allegria, chi con profonda malinconia.

Quindi, dopo avervi fatto una carrellata delle più belle frasi dedicate alla bella stagione, ora vi proponiamo le poesie più belle dedicate all’estate.

E andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com’e’ tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Ho veduto cadere molti frutti, dolci, su un’erba che so, con un tonfo. Così trasalisci tu pure al sussulto del sangue. Tu muovi il capo come intorno accadesse un prodigio d’aria e il prodigio sei tu. C’è un sapore uguale nei tuoi occhi e nel caldo ricordo.

La bianca e polverosa strada maestra era arroventata, dai boschi diventati più scuri risuonava più spossato, più greve e penetrante il richiamo del cuculo, nei prati delle alture, sui loro flessibili steli, si cullavano le margherite e le lupinelle, la sabbia e le scabbiose, già tutte in pieno rigoglio e nel febbrile, folle anelito della dissipazione dell’approssimarsi della morte perché a sera si sentiva qua e là nei villaggi il chiaro, inesorabile avvertimento delle falci in azione.

Oh estate abbondante, carro di mele mature, bocca di fragola in mezzo al verde, labbra di susina selvatica, strade di morbida polvere sopra la polvere, mezzogiorno, tamburo di rame rosso, e a sera riposa il fuoco, la brezza fa ballare il trifoglio, entra nell’officina deserta; sale una stella fresca verso il cielo cupo, crepita senza bruciare la notte dell’estate

estate, pesce del cielo infinito, elitra lusinghiera, pigro letargo pancino di ape, sole indiavolato, sole terribile e paterno, sudato come un bue lavorando, sole secco nella testa come un inaspettato garrotoazo, sole della sete camminando per la sabbia,

Dalla stanza vicina ascolto care voci nel letto dove il sonno accolgo. Per l’aperta finestra un lume brilla, lontano, in cima al colle, chi sa dove.

10. ARTHUR RIMBAUD – Sensazione

Le sere blu d’estate, andrò per i sentieri

graffiato dagli steli, sfiorando l’erba nuova:

ne sentirò freschezza, assorto nel mistero.

Farò che sulla testa scoperta il vento piova.

Io non avrò pensieri, tacendo nel profondo:

ma l’infinito amore l’anima mia avrà colmato,

e me ne andrò lontano, lontano e vagabondo,

guardando la Natura, come un innamorato.