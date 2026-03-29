Le golose (1907) di Guido Gozzano, poesia sull’amore per la vita vera, quella senza maschere

Le golose di Guido Gozzano è una poesia che celebra la spontaneità in tutte le sue forme. Sotto l’apparenza leggera, il poeta mette in scena una verità più profonda: quella che affiora quando smettiamo di trattenerci e torniamo, anche solo per un istante, a essere autentici.

Ma ciò che rende questa poesia ancora oggi così attuale non è la scena che racconta, quanto lo sguardo con cui viene osservata. Gozzano non giudica, non idealizza, non trasforma la realtà in qualcosa di più nobile o distante. Fa qualcosa di molto più raro: la riconosce.

Riconosce che la vita non accade nei momenti perfetti, né in quelli costruiti per essere mostrati. Accade, piuttosto, in quegli attimi in cui abbassiamo la soglia del controllo, in cui smettiamo di difendere l’immagine che diamo agli altri.

È lì che emerge qualcosa di più vero. Qualcosa che non ha bisogno di essere spiegato, né giustificato. Qualcosa che semplicemente accade. La sua non è solo un’osservazione ironica, ma una presa di posizione profonda. La bellezza non risiede nell’ideale, ma nell’imperfezione vissuta. E, soprattutto, non sta nella distanza, ma nella partecipazione alla vita.

È per questo che questa poesia non parla solo di un gesto quotidiano, ma di una condizione che attraversa tutti. Perché ognuno, almeno una volta, ha sentito il bisogno di uscire dal ruolo, di smettere di controllarsi, di lasciare che qualcosa di più istintivo prenda il sopravvento.

Ed è proprio in quei momenti, brevi, fragili, spesso invisibili, che la vita si avvicina di più alla sua forma più autentica.

Leggiamo questa meravigliosa poesia di Guido Gozzano per viverne la bellezza e scoprirne il profondo significato.

Le golose di Guido Gozzano Io sono innamorato di tutte le signore

che mangiano le paste nelle confetterie. Signore e signorine –

le dita senza guanto –

scelgon la pasta. Quanto

ritornano bambine! Perché nïun le veda,

volgon le spalle, in fretta,

sollevan la veletta,

divorano la preda. C’è quella che s’informa

pensosa della scelta;

quella che toglie svelta,

né cura tinta e forma. L’una, pur mentre inghiotte,

già pensa al dopo, al poi;

e domina i vassoi

con le pupille ghiotte. un’altra – il dolce crebbe –

muove le disperate

bianchissime al giulebbe

dita confetturate! Un’altra, con bell’arte,

sugge la punta estrema:

invano! ché la crema

esce dall’altra parte! L’una, senz’abbadare

a giovine che adocchi,

divora in pace. Gli occhi

altra solleva, e pare sugga, in supremo annunzio,

non crema e cioccolatte,

ma superliquefatte

parole del D’Annunzio. Fra questi aromi acuti,

strani, commisti troppo

di cedro, di sciroppo,

di creme, di velluti, di essenze parigine,

di mammole, di chiome:

oh! le signore come

ritornano bambine! Perché non m’è concesso –

o legge inopportuna! –

il farmivi da presso,

baciarvi ad una ad una, o belle bocche intatte

di giovani signore,

baciarvi nel sapore

di crema e cioccolatte? Io sono innamorato di tutte le signore

che mangiano le paste nelle confetterie.

La bellezza della vita quando smette di essere una forma

Le golose di Guido Gozzano è una poesia che colpisce nella sua attualità, perché attarverso il racconto di una semplice scena di vita quotidiana, riesce a celebrare la donna in una chiave nuova, contemporanea: quando è davvero spontanea. I versi del poeta offrono una riflessione ancora superiore in quanto mostra tutta la bellezza della la vita quando si manifesta nel mopdo più vero possibile, quando smette di essere contenuta e imprigionata dentro le forme, le convenzioni imposte dall’etichetta, dal galateo, dalla stessa società.

Al centro del testo c’è una tensione profonda tra ciò che siamo e ciò che ci viene richiesto di essere. La società costruisce ruoli, impone misure, definisce comportamenti. Ci chiede di apparire in un certo modo, di controllare i gesti, di aderire a un’immagine.

Gozzano guarda esattamente nel punto in cui questa costruzione si incrina. Non si innamora della donna ideale, né di una figura distante e perfetta. Non c’è traccia della donna angelicata, né dell’estetica costruita e sensuale di Gabriele D’Annunzio. Il suo sguardo si posa sulla donna nella sua essenza, colta in un momento in cui smette di rappresentare qualcosa e torna semplicemente a essere.

Ed è proprio lì che nasce la bellezza. Non nella perfezione, ma nella spontaneità. Non nella forma, ma in ciò che la eccede. Non nell’immagine, ma nella vita che emerge quando il controllo si allenta.

La poesia suggerisce che la vita, quando è costretta dentro le convenzioni, perde qualcosa della sua verità. Diventa rappresentazione, diventa superficie. Solo quando queste strutture cedono, anche per un attimo, ciò che siamo davvero riesce a manifestarsi. È in questi momenti che la distanza tra individuo e vita si riduce.

Gozzano riconosce questo passaggio e lo trasforma in poesia. Non celebra un gesto in sé, ma ciò che quel gesto rende possibile. Il ritorno a una dimensione più immediata, meno filtrata, più vicina a ciò che siamo prima di ogni costruzione.

In questo senso, Le golose parla di una condizione che riguarda tutti. Della possibilità, rara ma decisiva, di uscire dal ruolo e coincidere, anche solo per un istante, con la propria verità. Per questo quelle donne meritano tutte di essere “baciate”, amate.

Un momento di vita quotidiana che diventa poesia

Le golose è una poesia di Guido Gozzano viene pubblicata per la prima volta il 28 luglio 1907 sulle pagine della Gazzetta del Popolo della Domenica, in un contesto che spiega molto del suo carattere.

All’inizio del Novecento, i giornali erano il luogo più diretto per incontrare il pubblico. Pubblicare lì significava entrare in contatto con quella stessa borghesia urbana che il poeta osserva, con uno sguardo attento e insieme ironico.

Questa origine segna profondamente la poesia. Le golose ha infatti un taglio immediato, quasi da cronaca, come se fosse uno sguardo colto nel momento stesso in cui accade. Non nasce per essere inserita in un progetto organico, ma per intercettare la vita mentre si manifesta.

Le golose è contenuta nella sezione Poesie Sparse della raccolta Poesie di Guido Gozzano, a cura di Giorgio Barberi Squarotti e pubblicata per la prima volta da Rizzoli Libri nel 1977.

La poesia è rimasta fuori dalle raccolte in vita dell’autore proprio perché non segue l’architettura rigorosa delle raccolte, ma conserva qualcosa di più immediato, quasi occasionale. E forse è proprio questa sua posizione marginale a renderla così potente. Perché nasce fuori dalla forma

e, proprio per questo, riesce ancora oggi a restare dentro la vita.

Quando la vita rinuncia alla forma e rivela la sua bellezza più vera

Le golose di Guido Gozzano è una poesia che mette in scena un momento solo apparentemente lieve. In realtà, dentro quella scena di confetteria, il poeta riconosce qualcosa di molto più profondo: il momento in cui la vita smette di restare chiusa nella forma e si manifesta nella sua verità più spontanea.

Tutto comincia da una dichiarazione che ha il tono dell’ironia, ma già contiene il cuore del testo:

Io sono innamorato di tutte le signore

che mangiano le paste nelle confetterie.

Gozzano non dice di essere innamorato di una donna particolare. Non costruisce un volto unico, non elegge una figura ideale, non sceglie la donna eccezionale. Il suo amore nasce davanti a un gesto. Nasce di fronte a una scena di vita. Questo è già un rovesciamento fortissimo rispetto alla tradizione. L’oggetto del desiderio non è la donna trasfigurata, ma la donna colta mentre abbassa la guardia, mentre vive un piacere semplice, mentre si lascia attraversare da qualcosa di immediato e di vero.

Il momento in cui le convenzioni cedono

La chiave della poesia è tutta racchiusa in una quartina fondamentale:

Signore e signorine –

le dita senza guanto –

scelgon la pasta. Quanto

ritornano bambine!

Quelle “dita senza guanto” sono un dettaglio solo in apparenza marginale. In realtà contengono già l’intero significato del testo. Il guanto appartiene al mondo della forma, della mediazione, dell’eleganza sorvegliata. La mano senza guanto, invece, rimanda al contatto diretto, all’immediatezza, a una corporeità che non è più schermata. È il primo segnale di una trasformazione.

Subito dopo arriva il verso decisivo: “Quanto ritornano bambine!”. Qui Gozzano non sta semplicemente usando un’immagine graziosa. Sta indicando un regresso simbolico verso una condizione anteriore alle convenzioni, un ritorno a una spontaneità che la vita sociale tende invece a comprimere. La bellezza di queste donne non nasce allora dalla loro compostezza, ma dal momento in cui la compostezza si incrina e lascia passare qualcosa di più originario.

Questo processo si approfondisce ulteriormente nei versi successivi:

Perché nïun le veda,

volgon le spalle, in fretta,

sollevan la veletta,

divorano la preda.

Qui la tensione è chiarissima. Da una parte c’è il bisogno di nascondersi, il peso dello sguardo sociale, la necessità di non essere viste. Dall’altra c’è l’impulso, la fame, il desiderio che non aspetta. Le donne si voltano, cercano riparo, ma intanto “divorano la preda”. Il verbo è fortissimo, quasi animale. Il dolce non è più un oggetto raffinato da gustare con misura, ma qualcosa che chiama una risposta immediata. In questi versi Gozzano suggerisce che la vita vera comincia proprio quando il controllo non riesce più a contenere del tutto il desiderio. Non la donna ideale, ma la donna nella sua essenza

Da qui in avanti la poesia costruisce una piccola galleria di figure femminili, ma ogni figura serve a mostrare una diversa modulazione del rapporto tra forma e spontaneità:

C’è quella che s’informa

pensosa della scelta;

quella che toglie svelta,

né cura tinta e forma.

In questi verswi emerge una contrapposizione significativa. C’è chi riflette, chi ancora prova a mantenere un contegno, e c’è chi invece “toglie svelta”, senza più curarsi di “tinta e forma”. È un punto importante, perché Gozzano lascia capire che a un certo punto l’immagine perde centralità. Ciò che conta non è più come si appare, ma il rapporto immediato con il piacere.

Lo stesso vale per la strofa successiva:

L’una, pur mentre inghiotte,

già pensa al dopo, al poi;

e domina i vassoi

con le pupille ghiotte.

Il desiderio invade perfino lo sguardo. Le “pupille ghiotte” sono una splendida immagine di un corpo e di una mente già proiettati oltre il presente, dentro una fame che non è solo alimentare ma vitale. Gozzano osserva tutto questo con ironia, certo, ma anche con una forma di ammirazione. Perché quelle donne, mentre si lasciano prendere dal piacere, mostrano una capacità di adesione al momento che lui riconosce come intensamente viva.

Il punto in cui questa dinamica si fa ancora più evidente è forse nei versi successivi:

Un’altra, con bell’arte,

sugge la punta estrema:

invano! ché la crema

esce dall’altra parte!

Il tentativo di trattenere la forma fallisce apertamente. C’è ancora la ricerca della grazia, del gesto misurato, della “bell’arte”. Ma è tutto inutile. La crema esce dall’altra parte. La materia eccede la forma. La vita supera l’eleganza costruita. Ed è proprio in questo piccolo scarto comico che Gozzano trova la verità. Non nella perfezione del controllo, ma nel suo inevitabile cedimento.

Per questo la poesia si allontana radicalmente dalla donna angelo e anche dalla donna sensuale, artificiosa e sublime della tradizione dannunziana. Lo si capisce benissimo in parte della lirica:

altra solleva, e pare sugga, in supremo annunzio,

non crema e cioccolatte,

ma superliquefatte

parole del D’Annunzio.

L’ironia verso D’Annunzio è scoperta. Gozzano mette in ridicolo quella lingua gonfia, sensuale, enfatica, contrapponendole la concretezza di una scena quotidiana. Dove D’Annunzio costruiva l’estasi estetica, Gozzano riconosce la verità dei corpi, dei gusti, dei gesti minimi. È una presa di distanza poetica e culturale. Non gli interessa la donna come mito. Gli interessa la donna nella sua essenza umana. Ed è proprio per questo che la trova bellissima.

Tutto culmina in una ripresa che suona ormai come una rivelazione:

oh! le signore come

ritornano bambine!

A questo punto il verso non è più solo un’osservazione. È la formula che racchiude l’intero significato della poesia. La bellezza, sembra dirci Gozzano, non nasce quando la vita si irrigidisce nella forma, ma quando torna a una verità più semplice, immediata, quasi infantile. Non perché l’infanzia sia ingenuità, ma perché rappresenta simbolicamente una condizione non ancora interamente colonizzata dalle convenzioni.

Ed è proprio per questo che “Le golose” continua a parlarci. Perché ci ricorda che la vita non raggiunge la sua verità nella perfezione, ma in quei momenti in cui smettiamo di difendere l’immagine di noi stessi e lasciamo emergere qualcosa di più spontaneo, più vulnerabile, più vivo.

Il desiderio del poeta: amare la vita restando fuori

È nei versi finali che Le golose di Guido Gozzano rivela davvero il suo significato più profondo.

Fino a questo momento il poeta ha osservato, descritto, colto dettagli e trasformazioni. Ma qui accade qualcosa di diverso. La distanza si rompe. Lo sguardo si espone.

Perché non m’è concesso –

o legge inopportuna! –

il farmivi da presso,

baciarvi ad una ad una,

Quella “legge inopportuna” non è soltanto il galateo, né semplicemente la morale del tempo. È qualcosa di più sottile e più radicale. È la condizione stessa del poeta.

Gozzano è costretto a restare fuori. Fuori dalla scena, fuori dal gesto, fuori da quella immediatezza che ha appena raccontato. Non perché non la comprenda, ma perché non può abitarla fino in fondo. La sua è una posizione di confine. Vede la vita, la riconosce, la ama. Ma non riesce a entrarci completamente.

Per questo il desiderio che emerge nei versi successivi cambia completamente natura:

o belle bocche intatte

di giovani signore,

baciarvi nel sapore

di crema e cioccolatte?

Non è un desiderio puramente sensuale. È un desiderio di contatto con la vita. Quel “sapore di crema e cioccolatte” non è solo un dettaglio sensoriale. È il simbolo di una realtà concreta, imperfetta, persino disordinata, ma piena. È la vita che si lascia vivere senza filtri. Gozzano vorrebbe entrarci. Vorrebbe partecipare a quella spontaneità che ha osservato dall’esterno. Vorrebbe smettere di essere solo sguardo e diventare esperienza. Ma non può.

Ed è proprio in questa distanza che si genera la malinconia della poesia.

Perché l’innamoramento dichiarato all’inizio ritorna, ma con un significato completamente diverso:

Io sono innamorato di tutte le signore

che mangiano le paste nelle confetterie.

Non è più una frase leggera. È una dichiarazione esistenziale. Gozzano non è innamorato delle donne in quanto tali, ma di ciò che rappresentano in quel momento. È innamorato della loro capacità di aderire alla vita, di lasciarsi attraversare dal piacere, di vivere senza quella distanza che invece lo definisce.

In questo senso, Le golose non è solo una poesia sulla spontaneità. È una poesia sulla distanza dalla vita.

Su quel confine sottile tra chi vive e chi osserva. Tra chi si lascia andare e chi trattiene. Tra chi è dentro l’esperienza e chi, pur comprendendola, resta fuori.

Ed è proprio questa tensione a renderla così potente. Perché, in fondo, quella distanza non appartiene solo a Gozzano. Attraversa tutti.

Ogni volta che ci tratteniamo, che controlliamo, che restiamo un passo indietro rispetto a ciò che potremmo vivere. E ogni volta che, anche solo per un attimo, vorremmo invece entrare davvero nella vita.

La vita vera comincia quando smettiamo di trattenerci

Le golose di Guido Gozzano non si limita a raccontare una scena leggera o ironica. Ci lascia, piuttosto, con una percezione più sottile, che riguarda il modo in cui la vita prende forma dentro le nostre esistenze.

Gozzano sembra suggerire che ciò che chiamiamo eleganza, misura, controllo non coincide necessariamente con la verità dell’esperienza. Anzi, spesso finisce per allontanarla. Le convenzioni, i ruoli, le aspettative sociali costruiscono una forma dentro cui siamo chiamati a rientrare, ma quella forma, proprio mentre cerca di contenerci, rischia di impoverire ciò che siamo.

Questo discorso, nella poesia, attraversa in modo particolare la figura femminile. Le donne osservate da Gozzano appartengono a un mondo borghese in cui il comportamento è fortemente regolato. Il corpo deve essere controllato, i gesti misurati, il desiderio trattenuto. Tutto è orientato a mantenere un’immagine coerente, composta, riconoscibile.

Eppure, è proprio nel momento in cui questo controllo si incrina che emerge qualcosa di diverso. Non una perdita di dignità, ma una forma di verità. Non una caduta, ma un ritorno.

Quelle donne, quando smettono per un attimo di aderire al ruolo che viene loro imposto, non diventano meno eleganti. Diventano più vive. Più vicine a se stesse. Più autentiche.

Gozzano non le guarda con ironia distaccata, né con giudizio. In quelle piccole fratture riconosce qualcosa che lo attrae profondamente. Perché lì la vita non è più rappresentata, ma vissuta.

E forse è proprio questo che rende la poesia ancora attuale.

Non tanto la scena in sé, ma la tensione che la attraversa. Quella tra controllo e spontaneità, tra forma e vita, tra ciò che siamo e ciò che ci viene chiesto di essere.

È una tensione che non riguarda solo il tempo di Gozzano. Continua a esistere, in modi diversi, anche oggi. Cambiano i contesti, cambiano le regole, ma resta la stessa difficoltà a concedersi uno spazio di autenticità che non sia immediatamente filtrato.

Per questo quei versi non parlano soltanto di alcune signore in una confetteria. Parlano di tutti i momenti in cui tratteniamo qualcosa di noi. E di quelli, più rari, in cui invece lasciamo che emerga.

È lì che la vita si avvicina di più alla sua forma vera. Non quando è perfettamente controllata, ma quando riesce, anche solo per un attimo, a sottrarsi alla forma e a manifestarsi nella sua spontaneità.

In fondo, Guido Gozzano ci invita a fare un atto di ribellione dolcissima: togliere i guanti della perfezione e sporcarci le dita con la realtà. Perché la vita vera non è quella che mettiamo in vetrina, ma quella che ha il sapore disordinato e irresistibile della crema e del cioccolatte.