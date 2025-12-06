“Le foglie morte” di Jaacques Prévert, poesia che svela come il vero amore non finisce mai

Le foglie morte di Jacques Prévert è una poesia che racconta una verità semplice e profonda: alcuni amori non finiscono davvero. Anche quando una storia si chiude, anche quando la vita porta lontano, ciò che si è vissuto resta dentro, come una musica che continua a suonare anche quando tutto il resto tace.

Prévert ci ricorda che le storie importanti non si cancellano. I ricordi, i giorni felici, i gesti condivisi, perfino una canzone possono attraversare il tempo e la distanza, e continuare a vivere nell’intimità della memoria.

Le foglie morte fa parte della raccolta Paroles (Parole), pubblicata nel 1946. È il libro che ha fatto di Prévert il “poeta del popolo”, la voce capace di raccontare i sentimenti universali con parole semplici, vicine, immediate. Molte delle sue poesie più celebri vengono proprio da questa raccolta, diventata un classico della letteratura francese del Novecento.

Leggiamo adesso questa splendida poesia di Jacques Prévert per assaporarne la delicatezza e comprenderne davvero il significato.

Le foglie morte di Jacques Prévert Oh, vorrei tanto che anche tu ricordassi

i giorni felici del nostro amore

Com’era più bella la vita

E com’era più bruciante il sole

Le foglie morte cadono a mucchi…

Vedi: non ho dimenticato

Le foglie morte cadono a mucchi

come i ricordi, e i rimpianti

e il vento del nord porta via tutto

nella più fredda notte che dimentica

Vedi: non ho dimenticato

la canzone che mi cantavi È una canzone che ci somiglia

Tu che mi amavi

e io ti amavo

E vivevamo, noi due, insieme

tu che mi amavi

io che ti amavo

Ma la vita separa chi si ama

piano piano

senza nessun rumore

e il mare cancella sulla sabbia

i passi degli amanti divisi Le foglie morte cadono a mucchi

e come loro i ricordi, i rimpianti

Ma il mio fedele e silenzioso amore

sorride ancora, dice grazie alla vita

Ti amavo tanto, eri così bella

Come potrei dimenticarti

Com’era più bella la vita

e com’era più bruciante il sole

Eri la mia più dolce amica…

Ma non ho ormai che rimpianti

E la canzone che tu cantavi

la sentirò per sempre È una canzone che ci somiglia

Tu che mi amavi

e io ti amavo

E vivevamo, noi due, insieme

tu che mi amavi

io che ti amavo

Ma la vita separa chi si ama

piano piano

senza nessun rumore

e il mare cancella sulla sabbia

i passi degli amanti divisi. Les feuilles mortes, Jacques Prévert Oh! je voudrais tant que tu te souviennes

Des jours heureux où nous étions amis

En ce temps-là la vie était plus belle,

Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle

Tu vois, je n’ai pas oublié…

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du nord les emporte

Dans la nuit froide de l’oubli.

Tu vois, je n’ai pas oublié

La chanson que tu me chantais. C’est une chanson qui nous ressemble

Toi, tu m’aimais et je t’aimais

Et nous vivions tous deux ensemble

Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment

Tout doucement, sans faire de bruit

Et la mer efface sur le sable

Les pas des amants désunis. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,

Les souvenirs et les regrets aussi

Mais mon amour silencieux et fidèle

Sourit toujours et remercie la vie

Je t’aimais tant, tu étais si jolie,

Comment veux-tu que je t’oublie?

En ce temps-là, la vie était plus belle

Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Tu étais ma plus douce amie

Mais je n’ai que faire des regrets

Et la chanson que tu chantais

Toujours, toujours je l’entendrai! C’est une chanson qui nous ressemble

Toi, tu m’aimais et je t’aimais

Et nous vivions tous deux ensemble

Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment

Tout doucement, sans faire de bruit

Et la mer efface sur le sable

Les pas des amants désunis.

Gli amori importanti non scompaiono mai davvero

Le foglie morte di Jacques Prévert racconta che gli amori importanti non svaniscono del tutto. Anche quando una storia finisce e la vita porta lontano, ciò che è stato vissuto continua a esistere dentro chi lo ha provato, come una melodia che non smette di suonare.

La poesia mette al centro la forza della memoria, la dolcezza della separazione silenziosa e la gratitudine per un amore che, pur appartenendo al passato, continua a illuminare il presente. Prévert mostra come i sentimenti profondi non si cancellino, ma si trasformano, rimangono, si fanno presenza discreta nelle pieghe del ricordo.

Quando la vita separa, ma il cuore continua a ricordare

La poesia di Jacques Prévert si apre con un gesto delicato: il poeta affida alla memoria il compito di tenere vivo un amore ormai lontano. Non pretende un ritorno né una giustificazione; desidera soltanto che l’altra persona ricordi il tempo in cui la vita sembrava più intensa, quasi più luminosa. I giorni felici diventano un luogo interiore, un territorio che solo il ricordo può proteggere.

Le foglie morte che “cadono a mucchi” sono l’immagine attraverso cui Prévert racconta l’accumularsi dei ricordi. Così come l’autunno riempie le strade di foglie, la memoria riempie l’animo di ciò che è stato vissuto: i momenti belli, i rimpianti, le parole non dette. Il vento del nord, metafora del tempo che passa, prova a trascinare via tutto nella “notte fredda dell’oblio”, ma il poeta afferma con fermezza che non ha dimenticato. Ciò che è appartenuto al cuore non è facile da cancellare.

Quando afferma “È una canzone che ci somiglia”, Prévert definisce l’amore come una canzone che assomiglia agli amanti. Un amore semplice, autentico, fatto di reciprocità. Non c’è teatralità, non c’è retorica: c’è la naturale fusione di due vite che si incontrano e camminano insieme. È un ritratto di amore quotidiano, quello che esiste nella sua forma più pura.

Poi arriva l’immagine più potente della poesia: la vita che separa chi si ama “piano, senza fare rumore”. Non è una frattura improvvisa, ma un distacco lento, quasi impercettibile. Le persone cambiano, il tempo modifica le abitudini, le strade si allontanano. Prévert non accusa nessuno. Riconosce che la separazione è una legge della vita, una marea che non si può controllare.

La metafora del mare che cancella le orme degli amanti sulla sabbia è un’immagine definitiva. Le tracce esteriori svaniscono, ma ciò che è stato vissuto resta inciso invisibilmente.

Nella parte finale, la poesia trova una nuova pace. L’amore del poeta, pur non essendo più corrisposto, non si spegne. Rimane un sentimento “silenzioso e fedele”, che continua a ringraziare la vita per il dono ricevuto.

La persona amata era “così bella”, “la più dolce amica”, proprio per questo dimenticare è impossibile. E la canzone che lei cantava, simbolo della loro storia, diventa ciò che sopravvive al tempo, l’eco che accompagna il cuore oltre la fine.

La fine di una relazione non coincide con la fine del sentimento

Le foglie morte non è soltanto un ricordo d’amore. È una meditazione sulla natura stessa dei legami umani. Prévert mostra come l’amore, una volta vissuto in modo autentico, non possa essere confinato nel passato. Anche quando la vita impone la separazione, anche quando le strade si distanziano e il tempo cerca di cancellare le tracce, ciò che si è provato rimane come un’impronta emotiva incisa in profondità.

La poesia rivela una verità spesso taciuta: la fine di una relazione non coincide con la fine del sentimento. Ciò che conta davvero, ovvero la tenerezza dei momenti condivisi, la complicità quotidiana, la bellezza dell’amata, continua a vivere nella memoria, trasformandosi in una presenza che non fa rumore, ma che abita i pensieri e le emozioni di chi resta.

Prévert offre un’immagine straordinaria della perdita: non la descrive come lacerazione, ma come un processo naturale, quasi inevitabile. La vita separa “dolcemente, senza fare rumore”, proprio come il mare che cancella le impronte sulla sabbia. È un modo per dire che non sempre la separazione nasce da colpe o da errori. Spesso è il mondo stesso, con il suo movimento continuo, a determinare i distacchi.

Eppure la poesia non si chiude nell’amarezza. Al contrario, il suo centro emotivo è la gratitudine. L’amore del poeta, pur non essendo più ricambiato, “sorride e ringrazia la vita”. È un sentimento che non pretende, non reclama, non chiede di tornare: riconosce che essere stati amati e aver amato è già di per sé un dono.

In questa prospettiva, il rimpianto perde peso, e ciò che resta è una memoria luminosa, capace di accompagnare chi legge con delicatezza.

La canzone cantata dall’amata diventa il simbolo di ciò che sopravvive al tempo: una melodia che continua a suonare anche quando tutto sembra concluso. Ed è proprio questa immagine finale a restituire alla poesia la sua forza universale: gli amori veri non si cancellano, si trasformano in una musica interiore che accompagna l’intera vita.

Le foglie morte è dunque una riflessione profonda sulla durata delle emozioni. Insegna che ciò che abbiamo vissuto davvero non svanisce mai del tutto, e che l’amore, anche quando cambia forma, continua a essere una delle tracce più resistenti e preziose lasciate dal passaggio umano.

È per questo che la poesia di Jacques Prévert, letta oggi come ieri, continua a commuovere, perché riconosce, con una sincerità disarmante, che chi ha amato non smette mai davvero di sentire quella canzone che ha cambiato il suo cuore.