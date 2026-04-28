La vita (1907) di Tagore: la poesia sul valore dell’esistere in armonia con il tutto

Scopri il significato de “La vita” di Tagore: una poesia che dissolve i confini tra uomo e universo e ci ricorda che siamo parte dello stesso flusso vitale.

La vita (Canto 69) di Rabindranath Tagore è una poesia che è una poesia che non separa, ma unisce.

Una poesia che non parla dell’uomo come individuo isolato, ma come parte di un disegno più grande, di un flusso continuo che attraversa ogni cosa. In questi versi Tagore compie un gesto radicale: cancella il confine tra noi e il mondo.

La vita che scorre nelle nostre vene è la stessa che vibra nell’erba, che si muove nelle maree, che esplode nei fiori. Non c’è distanza tra umano e natura, ma solo forme diverse di una stessa energia.

Ed è proprio qui che la sua poesia diventa contemporanea.

Perché in un tempo che ci spinge a definirci, a separarci, a costruire identità sempre più rigide, Tagore ci ricorda qualcosa di semplice e rivoluzionario: non siamo entità chiuse, ma parte di un unico movimento, che non si ferma mai.

La vita è il sessantanovesimo canto della raccolta di poesie in prosa Gitanjali (Canti di offerta) di Rabindranath Tagore, pubblicata per la prima volta nel 1910. Grazie alla traduzione in lingua inglese Song Offerings da lui stesso redatta, ricevette nel 1913 il Premio Nobel per la letteratura, divenendo il primo non europeo, il primo asiatico e l’unico indiano a ricevere questo riconoscimento.

La raccolta, che ha per tema centrale la devozione, è parte della collezione di opere rappresentative dell’UNESCO.

Leggiamo questo meraviglioso canto di Rabindranath Tagore, per coglierne il profondo significato.

La vita (Canto 69) di Rabindranath Tagore

La stessa corrente di vita

che scorre nelle mie vene,

notte e giorno scorre per il mondo

e danza in ritmica misura.



E’ la stessa vita che germoglia

gioiosa attraverso la polvere

negli infiniti fili dell’erba

e prorompe in onde tumultuose

di foglie e di fiori.



E’ la stessa Vita

che viene cullata

nella Culla Oceanica

di nascita e morte,

nel flusso e riflusso delle Maree.



Sento le mie membra

diventare leggere al tocco

di questo Mondo pieno di Vita.



E la mia Gioia

viene dall’Eternità

che Danza mio sangue

in questo istante!

Song 69, Rabindranath Tagore

The same stream of life that runs through my veins night and day runs through

the world and dances in rhythmic measures.

It is the same life that shoots in joy through the dust of the earth in numberless

blades of grass and breaks into tumultuous waves of leaves and flowers.

It is the same life that is rocked in the ocean-cradle of birth and of death, in

ebb and in flow.

I feel my limbs are made glorious by the touch of this world of life. And my

pride is from the life-throb of ages dancing in my blood this moment.



La vita è una sola corrente che attraversa ogni cosa

Il messaggio più profondo de “La vita” di Rabindranath Tagore è che l’essere umano non è separato dal mondo, ma partecipa alla sua stessa energia.

La vita che scorre nel sangue dell’uomo è la stessa che attraversa la natura, che germoglia nell’erba, che esplode nei fiori, che si muove nelle maree. Tagore non descrive semplicemente un rapporto armonioso tra uomo e universo: afferma una vera unità.

Tutto vive dello stesso respiro.

Per questo la poesia è così potente. Perché ci libera dall’idea di essere individui chiusi, separati, autosufficienti. Ci ricorda invece che siamo parte di un movimento più grande, di un ritmo universale che precede la nostra nascita e continua oltre la nostra morte.

Il primo grande tema è la connessione universale. La “corrente di vita” è l’immagine centrale del canto: una forza invisibile e concreta che unisce il corpo umano alla natura.

Il secondo tema è il ritmo. La vita, per Tagore, non è caos, ma danza. Tutto si muove secondo una misura: il sangue, l’erba, i fiori, il mare, le maree.

Il terzo tema è il ciclo di nascita e morte. La “Culla Oceanica” diventa il luogo simbolico in cui ogni forma nasce, si trasforma e ritorna al grande flusso dell’esistenza.

Il quarto tema è la gioia del presente. L’eternità non è lontana, non appartiene a un dopo indefinito. È qui, ora, nel corpo, nel sangue, nell’istante che stiamo vivendo.

La corrente invisibile che unisce uomo e mondo

La poesia si apre con un’immagine immediata e potentissima:

“La stessa corrente di vita

che scorre nelle mie vene”

Tagore parte dal corpo. Non da un’idea astratta, non da un ragionamento filosofico, ma dal sangue. La vita viene percepita come qualcosa che pulsa dentro di noi, qualcosa di fisico, intimo, quotidiano.

Ma in questo avvio c’è già un’intuizione radicale: ciò che crediamo più “nostro”, il sangue, la vita, non ci appartiene davvero. È già parte di qualcosa di più grande.

E infatti, subito dopo, questa dimensione individuale si espande:

“notte e giorno scorre per il mondo

e danza in ritmica misura.”

La corrente che attraversa l’uomo è la stessa che attraversa il mondo. Il passaggio è decisivo: dall’interno all’universale, senza soluzione di continuità.

Il sangue diventa simbolo del flusso cosmico. E la parola “danza” introduce una chiave fondamentale: la vita non è solo movimento, è movimento armonico. Non è caos, ma ritmo. Non è casualità, ma relazione.

Nella seconda strofa, Tagore porta questa energia nel cuore della natura:

“È la stessa vita che germoglia

gioiosa attraverso la polvere

negli infiniti fili dell’erba”

Qui la vita appare nella sua forma più umile e originaria: l’erba. Nasce dalla polvere, cioè dalla materia più semplice, più bassa, più anonima. Ma è proprio da lì che emerge la gioia.

È un ribaltamento importante: la vita non si manifesta solo nelle forme “alte” o spettacolari, ma soprattutto in ciò che è invisibile, quotidiano, apparentemente insignificante.

Poi il movimento si intensifica:

“e prorompe in onde tumultuose

di foglie e di fiori.”

La vita non si limita a nascere: cresce, si espande, trabocca. L’immagine delle onde trasforma la natura in un organismo dinamico, quasi marino. Non c’è staticità: tutto vibra, tutto si muove, tutto eccede i propri confini.

Nella terza strofa, il simbolo del mare diventa esplicito:

“È la stessa Vita

che viene cullata

nella Culla Oceanica

di nascita e morte”

L’oceano è il grande grembo dell’esistenza. Qui Tagore introduce uno dei nuclei più profondi della sua visione: nascita e morte non sono opposti, ma momenti dello stesso processo.

La vita non si interrompe: si trasforma.

Lo conferma l’immagine successiva:

“nel flusso e riflusso delle Maree.”

Le maree diventano metafora perfetta del ciclo vitale. Avanzano e si ritirano, ma non cessano mai di appartenere al mare.

Allo stesso modo, la vita e la morte non sono due realtà separate, ma due movimenti di un unico respiro universale.

Nella quarta strofa, il poeta torna al corpo:

“Sento le mie membra

diventare leggere al tocco

di questo Mondo pieno di Vita.”

È uno dei passaggi più significativi. La consapevolezza dell’unità non genera smarrimento, ma leggerezza.

Il corpo, che spesso percepiamo come limite o confine, diventa invece luogo di contatto.

L’uomo si alleggerisce perché smette di opporsi al flusso. Smette di pensarsi come separato.

Infine, la chiusura:

“E la mia Gioia

viene dall’Eternità

che Danza mio sangue

in questo istante!”

Qui Tagore condensa il senso dell’intera poesia.

La gioia non nasce dal possesso, dal controllo o dall’affermazione dell’io. Nasce dal riconoscere che qualcosa di infinito attraversa la nostra esistenza finita.

L’eternità non è altrove. Non è dopo. Non è fuori dal tempo. È dentro il tempo. Dentro il corpo. Dentro il sangue.

Adesso. In questo istante.

Ed è proprio in questo riconoscimento che l’individuo smette di essere centro e diventa passaggio: una forma temporanea attraverso cui la vita continua a danzare.

La vita non accade fuori da noi: accade attraverso di noi

Leggere La vita di Rabindranath Tagore significa, in fondo, spostare leggermente lo sguardo.

Non aggiunge concetti complessi, non costruisce un sistema filosofico da seguire. Piuttosto, invita a riconoscere qualcosa che spesso resta sullo sfondo: il fatto che la vita non è solo ciò che viviamo individualmente, ma qualcosa che ci attraversa insieme a tutto il resto.

Questa idea, così semplice, ha conseguenze profonde.

Se la stessa corrente attraversa ogni cosa, allora anche il modo in cui percepiamo noi stessi cambia. L’identità smette di essere un confine rigido e diventa qualcosa di più aperto, più permeabile. Non si perde, ma si ridimensiona.

Anche il rapporto con il tempo si trasforma. La tensione verso il futuro, il bisogno di trattenere o definire ogni esperienza, sembrano allentarsi. Non perché smettano di esistere, ma perché non sono più l’unico modo possibile di stare al mondo.

In questo senso, la poesia di Rabindranath Tagore non porta fuori dalla realtà, ma dentro di essa, in modo diverso.

Rende più evidente il legame tra corpo e mondo, tra ciò che sentiamo e ciò che ci circonda. E in questo legame si apre una percezione più ampia, in cui anche elementi difficili come il cambiamento o la fine trovano una collocazione meno conflittuale.

Non è una soluzione, né una risposta definitiva. È piuttosto un modo di guardare. E, a volte, basta questo perché qualcosa si sposti.