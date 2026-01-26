O Donna (1913) di Rabindranath Tagore: poesia che celebra la bellezza femminile come opera

Il Giardiniere 59 – O Donna di Rabindranath Tagore è una poesia che celebra la bellezza delle donne e rende omaggio alla figura femminile. Il poeta evidenzia come le donne siano state il centro dell’attenzione di poeti, artisti che hanno reso la figura femminile una vera opera universale. Tagore tende ad esaltare la sensibilità femminile in tutte le sue forme.

Il poeta bengalese dona un tributo a tutte le donne del mondo nessuna esclusa, un inno che si dovrebbe abbracciare per far sì che il rispetto del genere femminile possa finalmente diventare concreto e universale. Bisognerebbe imparare a memoria i versi di Tagore e diffonderli in ogni parte del Pianeta, iniziando dagli adulti e coinvolgendo bambini e ragazzi, affinché le sue parole possano diventare condivise e riconosciute.

Il Giardiniere 59 – O Donna fa parte del libro The Gardener (Il Giardiniere) di Rabindranath Tagore, pubblicato per la prima volta nel 1913.

Leggiamo subito questa breve poesia di Rabindranath Tagore che rende omaggio a tutte le donne per apprezzarne il significato.

Il Giardiniere 59 – O Donna di Rabindranath Tagore O donna, non sei solo opera di Dio, ma anche degli uomini,

che dal loro cuore ti donano sempre più bellezza.

I poeti tessono per te una tela con fili di immagini dorate;

i pittori danno alla tua forma un’immortalità sempre nuova.

Il mare dà le sue perle, le miniere il loro oro, i giardini estivi i loro fiori

per adornarti, coprirti, renderti più prezioso.

Il desiderio dei cuori degli uomini ha sparso la sua gloria sulla tua giovinezza.

Sei per metà donna e per metà sogno.

The Gardener 59 – O Woman, Rabindranath Tagore O woman, you are not merely the handiwork of God, but also of men;

these are ever endowing you with beauty from their hearts.

Poets are weaving for you a web with threads of golden imagery;

painters are giving your form ever new immortality.

The sea gives its pearls, the mines their gold, the summer gardens their flowers

to deck you, to cover you, to make you more precious.

The desire of men’s hearts has shed its glory over your youth.

You are one half woman and one half dream.

La donna l’essenza della bellezza

Il Giardiniere 59 – O Donna è un poesia di Rabindranath Tagore che rende omaggio alla bellezza e al fascino femminile, concepiti come una creazione che va oltre l’opera divina e si completa attraverso lo sguardo, l’immaginazione e la devozione degli uomini. La donna viene celebrata come una figura sospesa tra realtà e ideale, sintesi perfetta tra natura e sogno.

Tagore riconosce il contributo che poeti, pittori e artisti hanno dato nel corso dei secoli alla costruzione dell’immagine femminile: l’arte, la parola e la materia preziosa della natura – perle, oro, fiori – diventano strumenti simbolici attraverso cui l’umanità ha cercato di rendere eterna la bellezza della donna. Non si tratta di un’esaltazione superficiale dell’aspetto fisico, ma del riconoscimento di una forza ispiratrice che attraversa la storia culturale dell’uomo.

Rispetto ad altre opere di Tagore, questa poesia appare meno filosofica e più concentrata sull’estetica e sulla fascinazione esercitata dal femminile. Il linguaggio è lineare, armonioso, quasi classico, e riflette anche il clima culturale dell’epoca, ancora influenzato da una visione idealizzata della donna come oggetto di contemplazione e desiderio.

La donna l’opera d’arte più bella

Fin dai primi versi, la donna è descritta come una vera opera d’arte. Una creazione divina che l’uomo ha continuato a plasmare attraverso la poesia, la pittura, il mito. La figura femminile si colloca così in una dimensione di costante sospensione, in bilico tra ciò che è reale e ciò che appartiene al sogno. È un’immagine insieme poetica e spirituale, capace di conquistare l’anima degli uomini.

La donna diventa quindi frutto dell’arte e dell’immaginazione, musa inesauribile che ha acceso l’ispirazione di poeti, scrittori e artisti di ogni epoca. In questa visione, essa rappresenta l’armonia tra il mondo naturale e quello spirituale, tra la materia e l’ideale, tra il corpo e il desiderio.

Tagore evidenzia la profondità dell’essere femminile, fonte inesauribile di attrazione e desiderio, ma anche di elevazione spirituale. È proprio attraverso questo sguardo innamorato e creativo che la bellezza della donna diventa immortale.

Il poeta chiude la lirica con un verso di straordinaria intensità:

Sei per metà donna e per metà sogno.

Tagore non sta idealizzando la figura femminile: sta riconoscendo la sua natura liminale. La donna abita una soglia. È corpo e visione, presenza concreta e proiezione interiore, realtà che non si esaurisce mai nella materia.

La forza della lirica sta nel suggerire che la bellezza femminile non è un dato biologico né un semplice oggetto di contemplazione, ma un processo relazionale. Esiste perché viene guardata, amata, pensata. È un’opera aperta, che si compie nell’incontro tra l’essere e l’immaginazione.

In questa prospettiva, la donna diventa l’archetipo stesso dell’ispirazione: il luogo in cui la natura si fa spirito e il desiderio si trasforma in durata. Non musa passiva, ma origine di senso. Non immagine fissa, ma movimento continuo tra ciò che è e ciò che potrebbe essere.

Rabindranath Tagore non celebra la donna perché bella, ma perché capace di trascendere la realtà senza abbandonarla. È questa tensione, tra il mondo reale e quello possibile, a rendere la figura femminile, nella sua poesia, una presenza eterna.