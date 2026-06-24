La vertigine (1908) di Pascoli: poesia sulla fragilità umana di fronte alla perdita delle certezze

Scopri il significato profondo de “La Vertigine” di Pascoli: una straordinaria e attuale riflessione sulla fragilità umana e il vuoto dell’infinito.

La vertigine di Giovanni Pascoli è una poesia che evidenzia lo smarrimento e la fragilità degli umani di fronte all’infinito e alla perdita delle certezze che la vita irrimediabilmente pone davanti.

Pascoli ci dice che l’apparente stabilità in cui viviamo è un’illusione. Gli uomini camminano tranquilli solo perché vivono nell’”oblio”, cioè scelgono di ignorare la realtà. In verità, siamo tutti appesi a testa in giù su un abisso infinito di stelle, passeggeri di una Terra che sfreccia nel vuoto. Questa condizione finisce per rendere l’essere umano fragile e instabile.

Paradossalmente, la conoscenza rende gli umani meno protagonisti del loro cammino, in quanto cade l’illusione di essere al centro dell’universo. Si scopre invece di essere sempre più piccoli, infinitesimali e abbandonati al vuoto dell’esistenza.

Gli umani sono colti dal panico di fronte al nulla e all’infinito, cercando disperatamente un punto di appiglio, un senso, una sosta. Si cerc a di invocare Dio, ma l’Assoluto non può rispondere. Nell’universo moderno di Pascoli, Dio è diventato “incomprensibile” e lontano, e l’invocazione del poeta rimane un grido disperato che risuona nel vuoto

La vertigine è stata editata per la prima volta sulla Rassegna contemporanea del 17 gennaio 1908. Entra a far parte della raccolta di poesie Nuovi poemetti, pubblicata originariamente nel 1909. Colpisce che la prefazione della raccolta a firma di Giovanni Pascoli è datata 24 giugno 1909, ovvero ben centodiciasette anni fa.

Leggiamo la poesia di Giovanni Pascoli per scoprirne il profondo e attuale significato.

La vertigine di Giovanni Pascoli



Si racconta di un fanciullo che aveva

perduto il senso della gravità...



I



Uomini, se in voi guardo, il mio spavento

cresce nel cuore. Io senza voce e moto

voi vedo immersi nell'eterno vento;



voi vedo, fermi i brevi piedi al loto,

ai sassi, all'erbe dell'aerea terra,

abbandonarvi e pender giù nel vuoto.



Oh! voi non siete il bosco, che s'afferra

con le radici, e non si getta in aria

se d'altrettanto non va su, sotterra!



Oh! voi non siete il mare, cui contraria

regge una forza, un soffio che s'effonde,

laggiù, dal cielo, e che giammai non varia.



Eternamente il mar selvaggio l'onde

protende al cupo; e un alito incessante

piano al suo rauco rantolar risponde.



Ma voi... Chi ferma a voi quassù le piante?

Vero è che andate, gli occhi e il cuore stretti

a questa informe oscurità volante;



che fisso il mento a gli anelanti petti,

andate, ingombri dell'oblio che nega,

penduli, o voi che vi credete eretti!



Ma quando il capo e l'occhio vi si piega

giù per l'abisso in cui lontan lontano

in fondo in fondo è il luccichìo di Vega...?



Allora io, sempre, io l'una e l'altra mano

getto a una rupe, a un albero, a uno stelo,

a un filo d'erba, per l'orror del vano!



a un nulla, qui, per non cadere in cielo!



II



Oh! se la notte, almeno lei, non fosse!

Qual freddo orrore pendere su quelle

lontane, fredde, bianche azzurre e rosse,



su quell’immenso baratro di stelle!

sopra quei gruppi, sopra quelli ammassi,

quel seminìo, quel polverio di stelle!



Su quel immenso baratro tu passi

correndo, o Terra, e non sei mai trascorsa,

con noi pendenti, in grande oblìo, dai sassi.



Io, veglio. In cuor mi venta la tua corsa.

Veglio. Mi fissa di laggiù coi tondi

occhi, tutta la notte, la Grande Orsa:



se mi si svella, se mi si sprofondi

l’essere, tutto l’essere, in quel mare

d’astri, in quel cupo vortice di mondi!



veder d’attimo in attimo più chiare

le costellazïoni, il firmamento

crescere sotto il mio precipitare!



precipitare languido, sgomento,

nullo, senza più peso e senza senso:

sprofondar d’un millennio ogni momento!



di là da ciò che vedo e ciò che penso,

non trovar fondo, non trovar mai posa,

da spazio immenso ad altro spazio immenso!



forse, giù giù, via via, sperar... che cosa?

La sosta! Il fine! Il termine ultimo! Io,

io te, di nebulosa in nebulosa,



di cielo in cielo, in vano e sempre, Dio!

L’eredità di un trauma cosmico che arriva dalla conoscenza

La Vertigine non è un semplice esercizio di stile, ma un grido d’allarme filosofico di sconvolgente attualità. Al suo interno si intrecciano i temi più intimi della transizione pascoliana tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, a partire dal trauma copernicano e dalla conseguente perdita dell’antropocentrismo.

Per secoli l’uomo si era cullato nell’illusione tolemaica di essere al centro dell’universo, protetto da una cupola celeste rassicurante. La scienza moderna demolisce questa certezza, rivelando che l’essere umano è in realtà un’entità infinitesimale persa nel vuoto.

A fronte di questa scoperta, Giovanni Pascoli introduce un concetto psicologico modernissimo, ovvero l’oblio come meccanismo di difesa. Gli uomini riescono a vivere, produrre e camminare apparentemente dritti solo perché scelgono deliberatamente di dimenticare la propria condizione di precarietà.

Chi si risveglia da questo sonno cosciente e si accorge dell’oscurità volante su cui viaggia viene inevitabilmente travolto dal panico. Il viaggio cosmico del fanciullo si conclude così con un’invocazione nel vuoto, la ricerca disperata di un confine e di un limite incarnato in Dio, ma l’Assoluto risponde con il silenzio. Non siamo davanti al Dio provvidenziale della tradizione cristiana, ma a un principio lontano, muto e incomprensibile.

Dietro la nascita di questo componimento si nascondono dettagli biografici e suggestioni culturali affascinanti che ne arricchiscono il significato. Anche se l’epigrafe parla di una storia raccontata, la critica concorda sul fatto che quel bambino terrorizzato dalla rotazione terrestre fosse Pascoli stesso, che soffriva realmente di attacchi di panico e insonnia fin dai tempi del collegio a Urbino.

Inoltre, il poeta era un avido lettore di astronomia e la sua fonte principale furono le opere dello scienziato francese Camille Flammarion, il quale descriveva l’universo non come un meccanismo freddo, ma come un abisso poetico capace di generare il brivido dell’infinito.

Infine, la parola stessa che dà il titolo all’opera nasconde un doppio senso che evidenzia, oltre alla paura psicologica del vuoto, Pascoli gioca su un tecnicismo galileiano. Nel Dialogo sopra i massimi sistemi, Galileo usa infatti il termine “vertigine” proprio per indicare il movimento rotatorio della Terra, descrivendo il timore degli antichi che i sassi e gli uomini potessero essere scagliati verso il cielo a causa di tale velocità.

Un’opera in cui versi fanno vivere la vertigine umana

Dal punto di vista della struttura metrica, Pascoli sceglie per La Vertigine la terzina incatenata di endecasillabi, il celebre metro utilizzato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Questa scelta non è affatto casuale, ma rappresenta un preciso e ironico cortocircuito letterario.

Se in Dante la terzina era la struttura geometrica perfetta che guidava il lettore verso la stabilità e la pienezza della visione di Dio nel Paradiso, in Pascoli diventa il veicolo di un movimento opposto. La catena delle rime non sostiene più il poeta nella sua ascesa, ma lo trascina verso il basso in una reazione a catena che simula la caduta libera. Il metro dell’ordine medievale e teocentrico viene così riutilizzato per dare voce al caos e al vuoto dell’epoca moderna.

Pascoli, da maestro del fonosimbolismo, costruisce un vero e proprio spartito acustico per trasmettere l’angoscia. Nella prima parte, il poeta gioca sulla contrapposizione tra suoni duri e suoni aperti per imitare la stabilità della natura rispetto alla precarietà umana.

Il bosco “s’afferra con le radici”, dove l’insistenza sulla consonante doppia e sulla vibrante R restituisce l’idea fisica del fare presa sul terreno. Al contrario, il mare è caratterizzato da un “rauco rantolar”, un’allitterazione cupa e ossessiva che evoca il respiro affannoso di un’agonia cosmica.

Quando la vertigine si fa più intensa nella seconda sezione, i suoni subiscono una mutazione. Prevalgono le vocali calde e cupe come la O e la U (“freddo orrore”, “immensamente cupo”, “vortice di mondi”), alternate a suoni sibilanti e liquidi che cancellano ogni durezza e danno la sensazione di uno scivolamento continuo, di una perdita progressiva di consistenza della materia.

La vera forza destabilizzante dell’analisi stilistica risiede però nella gestione della sintassi e della punteggiatura, che si frantuma parallelamente al crollo emotivo del protagonista. Pascoli utilizza in modo massiccio lo stile nominale e le frasi spezzate.

Nel cuore della seconda parte, i punti fermi isolano singole parole, interrompendo bruscamente il ritmo e simulando i sobbalzi del cuore di fronte al vuoto:

Io, veglio. In cuor mi venta la tua corsa.

Veglio.

La ripetizione ravvicinata del verbo, isolata dalla punteggiatura forte, trasmette lo stato di iper-vigilanza tipico di chi è colto da un attacco di panico notturno.

Subito dopo, la sintassi si sfilaccia del tutto attraverso l’uso della coordinazione per asindeto, ossia l’accostamento di aggettivi senza congiunzioni (“languido, sgomento, nullo, senza più peso”). La totale assenza di verbi di azione in questi passaggi centrali della caduta indica che il soggetto non è più padrone del proprio corpo né dei propri movimenti: è diventato un oggetto inerte, un puro punto di coscienza che precipita nell’infinito, privo di gravità e, infine, privato anche del senso.

Analisi e significato di La vertigine di Giovanni Pascoli

La poesia si apre con una confessione di puro terrore. Il fanciullo dichiara che guardare l’umanità gli mozza il fiato e lo raggela. Perché questo spavento? Perché lui vede ciò che gli altri non vedono.

Gli uomini camminano convinti di calpestare un suolo solido, ma il poeta li vede “immersi nell’eterno vento”, appoggiati con i loro piccoli piedi a una terra “aerea”, cioè fatta di aria, che vola nel nulla. L’immagine è violentissima: gli uomini non camminano sulla terra, ma vi sono appesi sopra, abbandonati e penzolanti nel vuoto.

Per farci capire l’assurdità della condizione umana, Pascoli introduce il confronto con il bosco e con il mare. Il bosco ha una sua logica geometrica: tanto si protende verso l’alto con i rami, quanto scende in profondità nel sottosuolo con le radici per ancorarsi. Il mare, dal canto suo, è tenuto saldo da una forza contraria, una pressione atmosferica costante che arriva dal cielo e lo schiaccia in basso, impedendogli di disperdersi nello spazio.

L’uomo, invece, non ha radici fisiche e non ha spinte che lo salvino. Qui scatta la domanda drammatica: “Chi ferma a voi quassù le piante?”, cioè chi garantisce la stabilità dei vostri piedi? La risposta è amara: nessuno.

Gli uomini continuano a camminare solo perché hanno gli occhi e il cuore stretti, chiusi, concentrati su questa “informe oscurità volante” che è il pianeta Terra. Sono “ingombri dell’oblio che nega”: la loro mente nega la realtà per autodifesa. Si credono eretti, ma sono penduli.

Il dramma si consuma quando questo meccanismo di difesa salta, quando per un attimo l’occhio dell’uomo si piega verso il basso, dove in fondo all’abisso brilla la stella Vega. In quel momento, l’alto e il basso si invertono. Il cielo non è più sopra, è sotto.

E il fanciullo, colto dall’orrore del vuoto (“l’orror del vano”), compie un gesto istintivo e disperato: allunga le mani e cerca di afferrare qualsiasi cosa, una rupe, un albero, persino un insignificante filo d’erba. Si aggrappa a un nulla pur di non cadere verso l’alto, pur di “non cadere in cielo”.

Nella seconda sezione, il quadro si fa ancora più cupo perché cala la notte. Se di giorno l’azzurro del cielo può ancora illudere l’uomo, la notte spalanca la verità: la Terra sta sfrecciando dentro un “immenso baratro di stelle”.

Pascoli usa parole come seminìo e polverìo per farci sentire la vastità incontenibile del cosmo. La Terra corre e non è mai arrivata a destinazione, e noi siamo passeggeri aggrappati ai sassi, sospesi nel vuoto.

Mentre l’umanità dorme nell’oblio, il poeta dichiara: “Io, veglio”. È l’unico sveglio, l’unico consapevole. Sente nel cuore il vento generato dalla corsa folle del pianeta. Alza lo sguardo e vede la Grande Orsa che lo fissa con i suoi occhi tondi, quasi fosse una creatura mostruosa e indifferente che lo osserva dall’abisso.

A questo punto, l’ipotesi terrificante diventa realtà nella mente del poeta: l’essere si svella, si stacca dalla Terra e sprofonda in quel mare di astri. Comincia la caduta libera. Nel precipitare, l’universo cambia forma sotto i suoi occhi: il firmamento cresce perché lui ci sta cadendo dentro.

È una caduta strana, “languida” (perché manca la resistenza dell’aria e della gravità) e “sgomenta”. L’uomo perde il suo peso, perde i suoi punti di riferimento sensoriali. Il tempo impazzisce: ogni momento che passa equivale a sprofondare di un millennio.

Il finale è un naufragio totale, sia fisico che filosofico. Il fanciullo precipita oltre i confini di ciò che si può vedere o pensare, da uno spazio immenso all’altro, senza trovare mai un fondo, senza trovare mai posa. In questa caduta eterna, l’anima conserva un’unica, ultima speranza: “La sosta! Il fine! Il termine ultimo!”, cioè un limite, un punto di arresto che dia un senso a tutto quel vuoto.

Questa richiesta di aiuto viene lanciata, di nebulosa in nebulosa, direttamente a Dio. Ma l’ultimo verso spezza ogni consolazione. L’invocazione è “in vano e sempre”.

L’uomo continuerà a cercare Dio per l’eternità, ma Dio in questo universo moderno non è un porto sicuro in cui approdare: è solo un’altra parola per indicare l’immensità incomprensibile e vuota del cielo.

L’attualità di un’ansia contemporanea

A distanza di oltre un secolo dalla sua prima pubblicazione, La Vertigine ha smesso di essere un semplice esperimento letterario legato alle scoperte astronomiche di inizio Novecento per trasformarsi in uno specchio della cultura umana contemporanea.

Il dramma del fanciullo pascoliano che perde il senso della gravità anticipa, con una lucidità quasi profetica, la condizione dell’uomo del nostro tempo. Oggi non è più soltanto la rotazione terrestre a metterci di fronte al vuoto, ma la vertigine di una complessità tecnologica e sociale che corre a velocità incontrollabili, demolendo quotidianamente le nostre coordinate etiche, sociali e psicologiche.

Viviamo immersi in un flusso costante di informazioni e cambiamenti, eppure, esattamente come gli uomini descritti da Pascoli, camminiamo ignorando l’abisso sotto i piedi, aggrappati all’oblio quotidiano pur di non ammettere la nostra intrinseca fragilità.

La straordinaria modernità di questa lirica risiede nel fatto che non offre facili consolazioni o risposte preconfezionate. Il silenzio di Dio nel finale, quel grido che si disperde inutilmente tra le nebulose, riflette la solitudine esistenziale di una civiltà iper-connessa eppure profondamente isolata, costantemente alla ricerca di un baricentro, di un limite o di un senso ultimo che sembra sfuggire a ogni tentativo di comprensione.

Giovanni Pascoli, riutilizzando lo stupore e il terrore del “fanciullino”, ci ha lasciato un’opera che parla al cuore di chiunque si sia fermato, almeno una volta nella vita, a guardare il cielo notturno, scoprendo che la vera vertigine non è la paura di cadere verso il basso, ma lo smarrimento profondo di scoprirsi infinitamente piccoli di fronte all’immensità del Tutto.