La più bella storia d’amore (1997) di Luis Sepùlveda: la poesia che svela l’algebra dell’amore

La più bella storia d’amore di Luis Sepùlveda è una poesia che nasce nel punto esatto in cui un amore sembra finire e, invece, comincia a insegnare. Dedicata a “Pelusa“, soprannome della poetessa Carmen Yáñez, prima moglie dello scrittore cileno e poi di nuovo sua compagna dopo una lunga separazione, questa lirica racconta ciò che resta dell’amore quando attraversa l’addio, il tempo, la distanza, l’esilio, altre vite, e ritorna trasformato in una forma più alta di conoscenza.

Il poeta cileno offre una visione nuova della vita e dell’amore, riscrivendo le leggi della materia, della matematica e dell’esistenza. Sommare non significa più calcolare, ma unire; sottrarre non indica più una differenza, ma il vuoto lasciato da chi se ne va.

Anche la geometria cambia senso: unire due punti non è tracciare una linea retta, ma compiere quel percorso che genera vicinanza, appartenenza, relazione. In questo senso, la poesia non celebra l’amore come idealizzazione romantica, ma come esperienza capace di modificare la realtà.

Dopo vent’anni di separazione, Pelusa non è soltanto la donna amata: è lo sguardo attraverso cui tutto torna ad avere senso. È una vera e propria rivoluzione dell’amore, in cui il tempo non è più lineare ma circolare, e conduce inevitabilmente verso ciò che ha davvero valore.

La più bella storia d’amore è stata scritta nel 1997 ed è contenuta nella raccolta Istruzioni per il viaggiatore – Poesie (1967 – 2016) di Luis Sepùlveda, a cura di Alejandro Cespedes Diaz Gutierrez e la traduzione di Ilide Carmignani, pubblicato da Guanda nel 2022.

Leggiamo questa intensa poesia di Luis Sepùlveda per viverne lle emozioni e scoprirne il significato.

La più bella storia d’amore di Luis Sepùlveda

A Pelusa



L’ultima nota del tuo addio

mi disse che non sapevo nulla

e che arrivavo

al necessario tempo

di imparare i perché della materia.

Così, fra pietra e pietra

seppi che sommare è unire

e che sottrarre ci lascia

soli e vuoti.

Che i colori riflettono

l’ingenua volontà dell’occhio.

Che i solfeggi e i sol

raddoppiano la fame dell’orecchio.

Che è la strada, e la polvere,

la ragione dei passi.

Che la via più breve

fra due punti

è il giro che li unisce

in un abbraccio sorpreso.

Che due più due

può essere un pezzo di Vivaldi.

Che i geni gentili

stanno nelle bottiglie di buon vino.

Una volta imparato tutto questo

tornai a disfare l’eco del tuo addio

e al suo posto palpitante scrissi

La Più Bella Storia d’Amore

ma, come dice l’adagio,

non si finisce mai

d’imparare e aver dubbi.

Così, ancora una volta

facilmente come nasce una rosa

o si morde la coda una stella cadente,

seppi che la mia opera era scritta

perché La Più Bella Storia d’Amore

è possibile solo

nella serena e inquietante

calligrafia dei tuoi occhi.



(Espresso Basilea-Parigi, luglio 1997)



L’amore riesce a riscrivere anche le leggi dell’esistenza

La più bella storia d’amore è una poesia di Luis Sepùlveda che va oltre la dimensione sentimentale per diventare una riflessione profonda su come l’amore possa trasformare il nostro modo di comprendere il mondo.

Fin dai primi versi, il poeta ci mette di fronte a una verità che è illuminante: l’addio non segna la fine, ma l’inizio di un percorso di conoscenza. È proprio attraverso la perdita che nasce la possibilità di scoprire ciò che sembrava impossibile, ovvero potersi incontrare e unire di nuovo, più forti e coesi di prima.

Una grande lezione di vita sull’amore che ridisegna il destino,

Le leggi della matematica, della percezione e dello spazio vengono progressivamente riscritte. Sommare non è più un’operazione, ma un gesto che unisce; sottrarre non è una differenza, ma il vuoto che resta dopo l’assenza. Anche la geometria perde la sua rigidità: la via più breve tra due punti non è la linea retta, ma il percorso che li conduce a incontrarsi.

In questo modo, Sepúlveda costruisce una visione dell’esistenza in cui nulla è davvero oggettivo. Tutto passa attraverso l’esperienza, lo sguardo, il desiderio. I colori esistono perché qualcuno li guarda, la musica vive perché qualcuno la ascolta, il cammino ha senso solo perché qualcuno lo percorre.

L’amore diventa così il principio che tiene insieme tutto questo. Non come idealizzazione romantica, ma come forza concreta capace di trasformare la realtà.

Eppure, proprio quando il poeta sembra aver compreso tutto, arriva il limite. La volontà di scrivere “La più bella storia d’amore” si scontra con una consapevolezza più profonda: alcune esperienze non possono essere fissate sulla pagina.

Perché l’amore, nella sua forma più autentica, non è qualcosa che si racconta. È qualcosa che si riconosce.

Per questo la poesia si chiude con un’immagine potente e definitiva: quella della “calligrafia dei tuoi occhi”. È lì, nello sguardo dell’altro, che la storia prende davvero forma. Non nella scrittura, ma nella relazione.

Sepúlveda ci lascia così un messaggio semplice e radicale:

l’amore non si limita a essere vissuto, ma cambia il modo stesso in cui comprendiamo l’esistenza.

E forse è proprio per questo che, anche quando pensiamo di aver capito, continuiamo a imparare.

Come è nato il testo de La più bella storia d’amore

La più bella storia d’amore nasce in uno dei momenti più intensi e simbolici della vita di Luis Sepúlveda: il ritrovarsi con Carmen Yáñez, “Pelusa”, dopo oltre vent’anni di separazione segnati dall’esilio, dalla dittatura e da vite vissute altrove.

A rendere possibile questo incontro è una situazione tanto rara quanto profondamente umana. Margarita, la compagna di Sepúlveda negli anni successivi alla separazione da Carmen, comprende con lucidità che quel legame non si è mai realmente spezzato. È lei stessa a invitare Pelusa dalla Svezia in Germania, dove vive con Luis nella Foresta Nera, vicino al confine svizzero. In un momento emblematico, dirà allo scrittore: «Tu sei ancora innamorato di Carmen».

Quando Sepúlveda rientra da un viaggio in Spagna, dove aveva partecipato come ospite alla Semana Negra di Gijón, trova Carmen ad aspettarlo. Non sapeva nulla della sua presenza. È un incontro improvviso, carico di passato e di possibilità: due vite che si erano separate si ritrovano improvvisamente nello stesso spazio, pronte a riconoscersi di nuovo.

Carmen arriva con il figlio Jorge Amadeus, e per un breve tempo le loro esistenze si intrecciano anche con quella di Margarita e dei figli avuti con Luis, in un equilibrio complesso e sorprendentemente armonico. Poi qualcosa cambia. Lucho e Pelusa riprendono quel filo interrotto, senza cancellare ciò che è stato, ma attraversandolo.

Poco dopo partono insieme per Parigi. È durante quel viaggio, sull’Espresso Basilea–Parigi nel luglio del 1997, che Sepúlveda scrive la poesia, come spesso faceva: in movimento, nel passaggio, in uno spazio sospeso tra un prima e un dopo. Sarà poi rivista e corretta, ma nasce lì, nel momento in cui l’amore non è più ricordo né possibilità, ma ritorno concreto.

Quel viaggio segna l’inizio di una seconda vita insieme. Dopo alcuni mesi trascorsi tra Germania e Svezia, tra incontri e distanze ancora da colmare, i due decidono di trasferirsi definitivamente a Gijón, dove vivranno fino alla morte dello scrittore nel 2020.

La più bella storia d’amore si apre con un addio, ma non resta dentro la dimensione della perdita. Al contrario, trasforma l’assenza in un’occasione di conoscenza. L’io poetico comprende, proprio nel momento in cui l’amore sembra interrompersi, di non sapere ancora nulla: né della materia, né della vita, né del sentimento. L’addio di Pelusa diventa così una soglia, il punto da cui comincia un apprendimento nuovo e doloroso.

Il verso iniziale è decisivo perché rovescia l’idea comune dell’addio come conclusione.

L’ultima nota del tuo addio

mi disse che non sapevo nulla

Qui l’addio parla, insegna, obbliga il poeta a guardare il mondo con occhi diversi. Non è solo una ferita: è una rivelazione.

Sepúlveda scrive che arriva

al necessario tempo

di imparare i perché della materia,

In questi versi introduce uno dei nuclei più importanti della poesia: l’amore non è soltanto emozione, ma conoscenza.

Tuttavia, la materia che il poeta deve comprendere non è quella della fisica o della scienza, ma quella dell’esistenza. Le cose, dopo la perdita, non hanno più lo stesso significato.

Da qui nasce la grande forza del testo: la riscrittura delle leggi del mondo. “Sommare è unire” e “sottrarre ci lascia

soli e vuoti” non sono semplici giochi poetici. Sono una nuova grammatica dell’amore. La matematica smette di essere astratta e diventa esperienza umana: aggiungere significa creare legame, togliere significa sentire la mancanza.

Lo stesso accade con la percezione.

I colori riflettono “l’ingenua volontà dell’occhio”, la musica raddoppia “la fame dell’orecchio”, la strada e la polvere diventano “la ragione dei passi”. Ogni elemento della realtà esiste perché qualcuno lo guarda, lo ascolta, lo attraversa. Il mondo non è più neutro: prende senso attraverso il desiderio, la memoria, l’amore.

Il passaggio più celebre è quello geometrico:

la via più breve

fra due punti

è il giro che li unisce

in un abbraccio sorpreso.

Qui Sepúlveda ribalta la logica dell’efficienza. La linea retta non basta più. La vera distanza non si misura nello spazio, ma nella possibilità dell’incontro. L’amore non cerca la scorciatoia: cerca il ritorno, il ricongiungimento, l’abbraccio.

Anche quando cita i versi

due più due

può essere un pezzo di Vivaldi

porta questa visione al massimo grado. La logica numerica si apre all’armonia. Il risultato non è più quattro, ma musica. È come se il poeta dicesse che l’amore rende insufficiente ogni risposta esatta, perché ciò che conta davvero non è il calcolo, ma la vibrazione emotiva che nasce dall’incontro tra le cose.

Nella seconda parte, il testo diventa metapoetico. Dopo aver imparato tutto questo, l’io poetico prova a scrivere “La Più Bella Storia d’Amore”. Ma proprio qui arriva la consapevolezza più profonda:

non si finisce mai

d’imparare e aver dubbi.

L’amore non è una formula conclusa, non è un sapere definitivo. È una materia viva, mutevole, sempre più grande di ciò che possiamo dire.

Il finale è il cuore della poesia. La più bella storia d’amore non è l’opera scritta dal poeta, ma quella custodita nella

serena e inquietante

calligrafia dei tuoi occhi.

L’immagine è potentissima: gli occhi di Pelusa diventano una scrittura più vera della poesia stessa. La pagina non basta. La parola non basta. La storia d’amore più autentica non è quella raccontata, ma quella vissuta e riconosciuta nello sguardo dell’altro.

In questo senso, la poesia di Sepúlveda non celebra un amore ideale, ma un amore attraversato dal tempo, dalla separazione e dal ritorno. È una poesia sulla perdita, ma anche sulla possibilità che ciò che sembrava finito continui a insegnare.

E soprattutto è una poesia sul limite della scrittura: l’amore può ispirare un’opera, ma la sua verità più profonda resta sempre altrove, viva negli occhi di chi amiamo.

L’amore che attraversa il tempo

C’è, in questa poesia, qualcosa che va oltre la riflessione sulla conoscenza, oltre la riscrittura delle leggi della realtà, oltre persino il limite della parola.

C’è una verità più semplice e, allo stesso tempo, più difficile da accettare: alcune storie d’amore non finiscono davvero.

La più bella storia d’amore non è solo il racconto di un sentimento che si trasforma, ma la testimonianza di un legame che resiste al tempo, alla distanza, alle vite vissute altrove. Luis Sepúlveda e Carmen Yáñez non sono due amanti che si ritrovano per caso, ma due persone che, pur attraversando vent’anni di separazione, continuano a esistere l’una nell’orizzonte dell’altra.

È questo che dà alla poesia la sua profondità più autentica. Non l’idea astratta dell’amore, ma la sua prova concreta: il fatto che, nonostante tutto, quel legame ritorna.

Il tempo, che nella vita reale separa, qui non cancella. Trasforma. Stratifica. Costringe a cambiare, a vivere altre esperienze, a diventare altri. Eppure, quando l’incontro avviene di nuovo, non è un ritorno al passato, ma un riconoscimento. Come se ciò che era stato non si fosse mai davvero interrotto, ma fosse rimasto in attesa di essere compreso.

In questo senso, la poesia acquista un valore che va oltre il piano letterario. Diventa una riflessione sulla natura stessa dei legami umani. Non tutti gli amori sono destinati a durare, ma alcuni, anche quando si interrompono, continuano a esercitare una forza silenziosa, capace di attraversare il tempo e riemergere quando le condizioni lo permettono.

È qui che si inserisce il senso più profondo del finale. La “più bella storia d’amore” non può essere scritta perché non è un’opera. Non è qualcosa che si costruisce o si definisce una volta per tutte. È qualcosa che accade, che si modifica, che sfugge al controllo di chi la vive.

Per questo Luis Sepúlveda affida la verità della sua storia non alla pagina, ma allo sguardo. La “calligrafia dei tuoi occhi” non è solo un’immagine poetica: è il riconoscimento che l’amore più autentico esiste fuori dal linguaggio, in uno spazio in cui le parole non bastano più.

Alla fine, ciò che resta non è una definizione dell’amore, ma una consapevolezza: che esistono legami capaci di sopravvivere alla distanza, al tempo e alla trasformazione, e che quando tornano non chiedono di essere spiegati, ma semplicemente riconosciuti.

Ed è forse proprio questa la forma più alta e più rara di amore: non quella che non cambia, ma quella che, nonostante tutto, trova il modo di tornare.