Garofano (1918) di Hermann Hesse: poesia sull’amore che travolge e consuma

Garofano di Hermann Hesse è una poesia che racconta l’amore come una forza vitale impetuosa e travolgente, destinata a consumare chi la vive quando perde ogni misura.

Scritta nel 1918, in uno dei momenti più complessi della vita dello scrittore, questa poesia dà forma a un desiderio che non conosce attesa, che rifiuta ogni limite e che proprio per questo tende a esaurirsi fino a spegnersi.

Nei suoi versi, Hesse non descrive l’amore come rifugio o consolazione, ma come una forza che attraversa l’individuo, lo mette in tensione e lo spinge oltre i propri limiti, fino a trasformarlo.

Garofano è una poesia che fa parte della raccolta Sull’amore (titolo originale Wer lieben kann, ist glücklich) di Hermann Hesse, a cura di Volker Michels e pubblicata da Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, nel 1985. L’edizione italiana, con traduzione e introduzione di Bruna Bianchi, è stata pubblicata da Mondadori nel 1988.

Leggiamo ora questa poesia di Hermann Hesse per scoprirne il significato più profondo.

Garofano di Hermann Hesse Garofano rosso fiorisce in giardino,

irradia profumi d’amore,

non vuole dormire, non vuole aspettare,

un impulso, uno solo, ha il garofano:

più in fretta, più ardente e selvaggio fiorire! E vedo una fiamma rifulgere viva,

e il vento ne attizza il rossore,

e lei trema, lei palpita di desiderio,

un impulso ha la fiamma, uno solo:

più in fretta, più in fretta bruciare e finire! O tu nel mio sangue, nell’intimo mio,

che vuole il tuo sogno, tu amore?

Non vuoi scorrere in piccole gocce,

in fiumane, in schiumanti maree tu vuoi solo

dissiparti, esaurirti, morire! Nelke, Hermann Hesse Rote Nelke blüht im Garten,

Läßt verliebte Düfte glühen,

Will nicht schlafen, will nicht warten,

Einen Trieb nur hat die Nelke:

Rascher, heißer, wilder blühen! Eine Flamme seh ich prangen,

Wind in ihre Röte rennen,

Und sie zittert vor Verlangen,

Einen Trieb nur hat die Flamme:

Rascher, rascher zu verbrennen! Du in meinem Blute innen,

Liebe du, was soll dein Träumen?

Willst ja nicht in Tropfen rinnen,

Willst in Strömen, willst in Fluten

Dich vergeuden, dich verschäumen!

Quando l’amore diventa una forza che consuma

Il nucleo più profondo di Garofano sta nel fatto che l’amore non viene raccontato come una forza che costruisce, ma come un impulso che non conosce misura. Nei versi di Hesse non c’è equilibrio, non c’è gradualità, non c’è attesa. C’è una spinta unica, totalizzante, che vuole esprimersi subito e completamente.

Questo è ciò che possiamo definire un vitalismo tragico, ovvero quell forma di energia vitale così intensa da non riuscire a trasformarsi in qualcosa di duraturo. L’amore diventa allora una forza che non si sviluppa nel tempo, ma si consuma nel momento stesso in cui si manifesta.

Il problema non è l’intensità in sé, ma l’incapacità di contenerla. Quando il desiderio perde ogni misura, smette di essere una forza creativa e diventa un movimento che porta inevitabilmente all’esaurimento. Più è forte, più accelera. Più accelera, più si avvicina alla fine.

È questa la verità scomoda che attraversa la poesia. Non tutto ciò che nasce dall’amore è destinato a durare. A volte, ciò che ci fa sentire più vivi è anche ciò che ci consuma più velocemente.

Per comprendere davvero Garofano, bisogna seguire il movimento interno della poesia. Hesse costruisce il testo come una progressione. Parte da un’immagine naturale, passa a un’immagine ancora più intensa e arriva infine all’interiorità più profonda. In questo modo mostra come il desiderio non resti fuori dall’individuo, ma lo invada completamente.

Il viaggio del desiderio dentro l’anima e la mente

La poesia di Hermann Hesse si apre con un’immagine che richiama immediatamente l’idea dell’amore. Il garofano rosso che fiorisce nel giardino sembra evocare una vitalità piena, una bellezza che si manifesta nel modo più naturale possibile. Eppure questa impressione dura pochissimo, perché Hesse interrompe subito ogni possibile equilibrio.

Il fiore non vuole dormire, non vuole aspettare. In queste parole si concentra già il senso profondo della poesia. Non c’è spazio per la lentezza, per la maturazione, per il tempo necessario a ogni forma di vita. Il garofano ha un solo impulso, uno soltanto, e questo impulso è andare oltre, più in fretta, più ardente, più selvaggio.

È qui che l’amore smette di essere una fioritura e diventa una spinta. Non cresce, accelera. Non si sviluppa, si intensifica. E proprio questa intensità lo porta fuori dalla sua stessa natura, trasformandolo in qualcosa di incontrollabile.

Nella seconda strofa questo movimento si radicalizza. L’immagine cambia e diventa più estrema. Non siamo più davanti a un fiore, ma a una fiamma. E la differenza è decisiva. Il fiore può ancora suggerire durata, la fiamma no. La fiamma vive consumandosi.

Il vento non la spegne, ma la alimenta, rendendola ancora più instabile. Il tremore e il palpito trasformano il desiderio in una condizione che attraversa il corpo, che scuote, che rende impossibile qualsiasi forma di equilibrio. Anche qui ritorna la stessa logica: un solo impulso, una sola direzione.

Ma ora il significato è esplicito. Non si tratta più di fiorire, ma di bruciare. E soprattutto di finire. Il desiderio non cerca più una forma, cerca un esito. E questo esito coincide con il suo stesso esaurimento.

Nell’ultima strofa avviene il passaggio più profondo. Dopo aver osservato il garofano e la fiamma, Hesse non guarda più fuori. Si rivolge a ciò che sente dentro. L’amore entra nel sangue, diventa parte dell’intimità più radicale dell’individuo.

A questo punto cambia anche la prospettiva. Non è più il soggetto a interrogarsi, ma l’amore stesso a essere interrogato, come se fosse una forza autonoma, dotata di una propria volontà. E questa volontà rifiuta ogni forma di misura.

Non vuole scorrere lentamente, non vuole distribuirsi nel tempo, non vuole restare. Vuole diventare piena, travolgente, totale. Ma proprio in questa totalità si nasconde il punto più tragico della poesia.

Ciò che non accetta limite non può durare. E così il movimento si compie. Dalla fioritura si passa alla combustione, dalla combustione alla dissipazione. Il desiderio si espande, si intensifica, ma invece di trasformarsi in qualcosa che resta, si esaurisce.

È in questa traiettoria che Hesse racchiude il senso più radicale della poesia. L’amore non viene negato, ma portato fino alle sue conseguenze estreme. E quando diventa assoluto, quando perde ogni misura, smette di essere una forza che costruisce e diventa una forza che consuma.

E a quel punto non resta più nulla da trattenere. Solo il segno di ciò che è stato vissuto troppo intensamente per poter durare.

Quando l’amore non è fatto per durare, ma per trasformare

Alla fine di questa poesia di Hesse resta una sensazione difficile da semplificare. Non è solo inquietudine, non è solo malinconia. È la consapevolezza che esistono forme di amore che non nascono per costruire qualcosa che resti, ma per attraversare l’individuo e cambiarlo.

Hesse non sta dicendo che l’amore sia necessariamente distruttivo. Sta mostrando che esiste un tipo di amore che non accetta compromessi, che non si adatta al tempo, che non si lascia contenere. Un amore che vuole tutto, subito, completamente. E proprio per questo non può durare.

In questo senso, Garofano non è una poesia sull’amore felice, né sull’amore infelice. È una poesia sull’amore necessario. Quello che arriva in alcuni momenti della vita e che non ha come obiettivo la stabilità, ma la trasformazione.

Ci sono esperienze che non servono a restare, ma a portarci oltre. Che non costruiscono una continuità, ma interrompono ciò che eravamo per aprire qualcosa di diverso. E spesso lo fanno con una forza che non è possibile governare.

È qui che la poesia diventa profondamente attuale. Perché in un tempo in cui si cerca nell’amore sicurezza, equilibrio, rassicurazione, Hermann Hesse ci ricorda che non tutte le forme di amore rispondono a questo bisogno. Alcune esistono per metterci in crisi, per portarci al limite, per costringerci a confrontarci con parti di noi che altrimenti resterebbero nascoste.

E forse è proprio questo il punto più radicale. Non siamo sempre noi a scegliere l’amore che viviamo. A volte è l’amore a scegliere noi, a imporsi, a travolgerci, a consumarci.

Non per distruggerci, ma per trasformarci. E quando accade, non resta qualcosa da conservare. Resta qualcosa da comprendere, e, soprattutto, da diventare.