Khalil Gibran svela il vero significato e il valore della bellezza

Che cos’è la bellezza? Khalil Gibran ci offre una definizione articolata e profonda su che cosa significhi il concetto di “Bello”. Lo fa attraverso metafore utili alla comprensione, attraverso una poesia in prosa che dona parole in grado di far arrivare a tutti il significato vero del termine.

Sulla bellezza è una poesia tratta dalla raccolta di poesie in prosa Il Profeta (The Prophet) di Khalil Gibran, pubblicata a New York, dall’editore Knopf per la prima volta nel 1923. Il Profeta fino ad oggi è stato tradotta in oltre 100 lingue e non è mai andata fuori catalogo.

Gibran nella sua definizione cerca di guidare oltre le convenzioni, la bellezza è qualcosa che travalica le mere proiezioni dei desideri umani, la vera bellezza risiede nella capacità individuale di meraviglia e di connessione l’Assoluto.

Rispetto alle altre poesie presenti nel libro del poeta libanese, questo poema è più filosofico e si concentra sull’essenza della bellezza, piuttosto che su specifiche esperienze umane. Condivide il tema centrale della spiritualità, ma lo affronta attraverso una lente più astratta e contemplativa.

Leggiamo la poesia di Khalil Gibran per esplorare il vero significato della bellezza.

E un poeta domandò: Parlaci della Bellezza.Ed egli rispose:

Dove cercherete la bellezza, e dove pensate di trovarla, se non sarà lei stessa vostra via e vostra guida?

Come potrete parlarne, se non sarà lei stessa la tessitrice del vostro discorso?

L’afflitto e l’offeso dicono: «La bellezza è benevola e gentile.

Cammina tra noi come una giovane madre, quasi schiva del proprio splendore».

E l’appassionato dice: «No, la bellezza è qualcosa di possente e pauroso;

Come tempesta, fa tremare la terra sotto di noi e il cielo sopra di noi».

Lo stanco e l’accasciato dicono: «La bellezza è un tenue bisbiglio. Parla nel nostro spirito.

La sua voce si adegua al nostro silenzio come una debole luce che trema per timore dell’ombra».

Ma l’irrequieto afferma: «Abbiamo udito il suo grido tra i monti,

E col suo urlo un rumore di zoccoli, e un battere di ali, e un ruggire di leoni».

A notte i guardiani della città dicono: «La bellezza sorgerà a oriente con l’aurora».

E nel meriggio gli operai e i viaggiatori dicono:

«L’abbiamo vista affacciarsi sulla terra dalle finestre del tramonto».

D’inverno, chi è isolato dalla neve dice: «Arriverà a primavera, saltellando sulle colline».

E nel calore dell’estate, i mietitori dicono: «L’abbiamo vista danzare con le foglie d’autunno, e aveva tra i capelli uno spruzzo di neve».

Tutto questo avete detto della bellezza,

Ma in realtà, non parlavate di lei, ma di bisogni insoddisfatti;

La bellezza non è un bisogno, ma un’estasi.

Non è una bocca assetata né una mano vuota protesa,

È piuttosto un cuore infiammato e un’anima incantata.

Non è l’immagine che vorreste vedere, e non è il canto che vorreste udire,

È piuttosto un’immagine da vedere a occhi chiusi e un canto da udire con le orecchie tappate.

Non è la linfa nei solchi della corteccia, né un’ala accanto a un artiglio.

È piuttosto un giardino sempre fiorito, e una moltitudine d’angeli eternamente in volo.

Popolo d’Orphalese, la bellezza è la vita quando la vita toglie il velo dal proprio volto santo.

Ma voi siete la vita e siete il velo.

La bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio.

Ma voi siete l’eternità e siete lo specchio.