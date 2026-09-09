Il tuo sorriso (1952) di Pablo Neruda: la poesia che celebra la forza vitale dell’amore

Il tuo sorriso di Pablo Neruda racconta un aspetto dell’amore che appartiene all’esperienza di molte persone: la capacità di chi amiamo di cambiare il nostro stato d’animo attraverso un gesto semplice.

Per il poeta cileno quel gesto è il sorriso di Matilde Urrutia. Basta incontrarlo dopo una giornata difficile perché la stanchezza assuma un peso diverso, perché torni il desiderio di affrontare ciò che sembrava insopportabile.

Neruda arriva a considerare quel sorriso più necessario del pane, dell’aria, della luce e della primavera. L’esagerazione poetica serve a raccontare quanto quel sorriso sia diventato essenziale per Neruda: nella persona amata trova una ragione per continuare a vivere e per resistere anche quando il mondo intorno a lui appare incapace di cambiare.

Il tuo sorriso, nell’originale spagnolo Tu risa, fa parte della raccolta I versi del Capitano (Los versos del Capitán), pubblicata anonimamente a Napoli nel 1952. Le poesie della raccolta nascono dalla relazione tra Neruda e Matilde Urrutia e restituiscono un amore vissuto nella sua dimensione sentimentale, fisica e quotidiana.

Leggiamo questa poesia di Pablo Neruda per scoprirne il significato e capire perché il sorriso della donna amata acquisti nei versi la stessa importanza delle cose essenziali alla vita.

Il tuo sorriso di Pablo Neruda



Toglimi il pane, se vuoi,

toglimi l’aria, ma

non togliermi il tuo sorriso.



Non togliermi la rosa,

la lancia che sgrani,

l’acqua che d’improvviso

scoppia nella tua gioia,

la repentina onda

d’argento che ti nasce.



Dura è la mia lotta e torno

con gli occhi stanchi,

a volte, d’aver visto

la terra che non cambia,

ma entrando il tuo sorriso

sale al cielo cercandomi

ed apre per me tutte

le porte della vita.



Amore mio, nell’ora

più oscura sgrana

il tuo sorriso, e se d’improvviso

vedi che il mio sangue macchia

le pietre della strada,

ridi, perché il tuo riso

sarà per le mie mani

come una spada fresca.



Vicino al mare, d’autunno,

il tuo riso deve innalzare

la sua cascata di spuma,

e in primavera, amore,

voglio il tuo riso come

il fiore che attendevo,

il fiore azzurro, la rosa

della mia patria sonora.



Riditela della notte,

del giorno, della luna,

riditela delle strade

contorte dell’isola,

riditela di questo rozzo

ragazzo che ti ama,

ma quando apro gli occhi

e quando li richiudo,

quando i miei passi vanno,

quando tornano i miei passi,

negami il pane, l’aria,

la luce, la primavera,

ma il tuo sorriso mai,

perché io ne morrei.

Tu risa, Pablo Neruda (testo originale)



Quítame el pan si quieres

quítame el aire, pero

no me quites tu risa.



No me quites la rosa,

la lanza que desgranas,

el agua que de pronto

estalla en tu alegría,

la repentina ola

de plata que te nace.



Mi lucha es dura y vuelvo

con los ojos cansados

a veces de haber visto

la tierra que no cambia,

pero al entrar tu risa

sube al cielo buscándome

y abre para mí todas

las puertas de la vida.



Amor mío, en la hora

más oscura desgrana

tu risa, y si de pronto

ves que mi sangre mancha

las piedras de la calle,

ríe, porque tu risa

será para mis manos

como una espada fresca.



Junto al mar en otoño,

tu risa debe alzar

su cascada de espuma,

y en primavera, amor,

quiero tu risa como

la flor que yo esperaba,

la flor azul, la rosa

de mi patria sonora.



Ríete de la noche,

del día, de la luna,

ríete de las calles

torcidas de la isla,

ríete de este torpe

muchacho que te quiere,

pero cuando yo abro

los ojos y los cierro,

cuando mis pasos van,

cuando vuelven mis pasos,

niégame el pan, el aire,

la luz, la primavera,

pero tu risa nunca

porque me moriría.

Il sorriso della persona amata può cambiare il peso della vita

Il tuo sorriso è una poesia di Pablo Neruda che racconta quanto la presenza della persona amata possa incidere sul nostro modo di vivere, soprattutto nei momenti in cui la realtà diventa più difficile da sostenere. Al centro della poesia c’è il sorriso di Matilde Urrutia, un gesto semplice nel quale il poeta ritrova affetto, vicinanza, desiderio e soprattutto una forza che sente necessaria.

Il messaggio nasce dal contrasto tra due dimensioni che convivono nella vita di Neruda. Da una parte ci sono la fatica, le difficoltà del proprio tempo, la lontananza dal Cile e il rapporto tormentato con una realtà politica e sociale che il poeta osserva con partecipazione. Dall’altra c’è l’esperienza privata dell’amore, vissuta accanto a Matilde durante una stagione particolarmente intensa della sua esistenza.

Queste due dimensioni rimangono legate. L’amore non porta Neruda fuori dal mondo e non lo allontana dalle sue inquietudini. Gli offre piuttosto un luogo umano nel quale recuperare energie, ritrovare fiducia e sentirsi ancora profondamente coinvolto nella vita.

Matilde Urrutia assume per questo un ruolo che va oltre quello della donna desiderata. La sua presenza accompagna Neruda durante gli anni dello sradicamento e diventa parte di una nuova dimensione affettiva nella quale il poeta trova intimità e appartenenza. Dentro una vita segnata dalla lontananza dalla propria terra, l’amore crea una vicinanza concreta e quotidiana.

È questo uno dei temi più profondi della poesia: una persona può diventare importante anche per ciò che riesce a risvegliare nell’altro. Il sorriso di Matilde comunica al poeta la possibilità di continuare a desiderare, amare, progettare e affrontare quello che lo aspetta. La forza nasce dalla relazione e dalla consapevolezza di avere accanto qualcuno con cui condividere il peso dell’esistenza.

Neruda porta così l’amore su un terreno molto concreto. La felicità della coppia convive con le difficoltà, con la precarietà e con le ferite della vita. Proprio questa convivenza rende il sentimento più intenso, perché l’amore acquista valore dentro una realtà che conserva anche i suoi aspetti dolorosi.

C’è poi il tema della reciprocità. Il sorriso appartiene a Matilde, ma ciò che produce coinvolge Neruda. Un gesto dell’altra persona entra nella sua giornata, modifica il suo stato d’animo e diventa parte della sua capacità di reagire. La relazione viene raccontata come uno scambio vitale nel quale la gioia di uno può diventare energia per l’altro.

Il messaggio di Il tuo sorriso riguarda quindi il valore che può assumere una presenza affettiva nella vita di una persona. Neruda racconta un amore che sostiene senza isolare dalla realtà, che accompagna nei momenti difficili e che rende più sopportabile il peso di ciò che accade fuori dalla coppia.

Dentro questa esperienza il sorriso diventa il gesto attraverso cui il poeta riconosce tutto ciò che Matilde rappresenta per lui. La sua forza nasce dalla persona che lo offre, dalla storia che i due stanno vivendo e dal legame che si è creato tra loro. È la manifestazione più immediata di una vicinanza capace di restituire a Neruda energia e desiderio di vivere.

Analisi e significato della poesia Il tuo sorriso di Pablo Neruda

In Il tuo sorriso Pablo Neruda costruisce la poesia attorno a un solo elemento, il riso della donna amata, e lo accompagna lungo un percorso che diventa sempre più intenso. All’inizio lo mette in relazione con le necessità fondamentali dell’esistenza, poi lo trasporta nella natura, nella propria fatica, nella lotta, nel ricordo della patria e infine nella quotidianità del suo andare e tornare.

Il sorriso di Matilde Urrutia tiene insieme queste diverse dimensioni. Neruda lo osserva come espressione concreta della donna che ama, ma attraverso la poesia gli attribuisce forme e funzioni sempre nuove. La dimensione amorosa si intreccia così con quella fisica, naturale ed esistenziale tipica de I versi del Capitano.

L’intera composizione procede attraverso questa espansione. Un gesto del volto diventa progressivamente qualcosa che il poeta ritrova nell’acqua, nei fiori, nel mare e nella primavera, fino a entrare nel suo rapporto con la vita stessa.

Il sorriso è una necessità vitale

La poesia si apre con una richiesta immediata:

Toglimi il pane, se vuoi,

toglimi l’aria, ma

non togliermi il tuo sorriso.

Neruda sceglie il pane e l’aria, due elementi legati alla sopravvivenza, e li mette sullo stesso piano del sorriso di Matilde. La sproporzione è evidente e proprio da questa nasce la forza dell’apertura. Un gesto che nella vita quotidiana può apparire piccolo viene collocato accanto a ciò che permette fisicamente di vivere.

Il poeta stabilisce così fin dall’inizio la misura del proprio sentimento. Matilde occupa uno spazio talmente profondo nella sua esistenza che una sua espressione diventa un bisogno. La poesia amorosa trasforma una necessità affettiva in una necessità quasi fisica.

La scelta del possessivo “tuo” è altrettanto importante. Neruda cerca quel sorriso preciso, appartenente alla donna amata. Il centro della poesia resta quindi una relazione concreta tra due persone: Neruda non parla di un sorriso qualsiasi, ma proprio di quello della donna che ama.

La costruzione dei versi rende ancora più evidente questa tensione. Il poeta concede idealmente pane e aria, mentre pone un limite quando arriva al sorriso. In poche parole stabilisce ciò che sente di poter perdere e ciò di cui, invece, avverte un bisogno assoluto.

La gioia della persona amata può trasmettere energia

La seconda strofa amplia immediatamente l’immagine:

Non togliermi la rosa,

la lancia che sgrani,

l’acqua che d’improvviso

scoppia nella tua gioia,

la repentina onda

d’argento che ti nasce.

Il sorriso comincia a trasformarsi. Neruda ricorre alla rosa, alla lancia, all’acqua e all’onda, accostando delicatezza ed energia. Sono immagini diverse, accomunate dalla sensazione di qualcosa che nasce e si manifesta con forza.

L’acqua “scoppia” nella gioia e l’onda nasce improvvisamente. Il sorriso acquista movimento e sembra prodursi davanti agli occhi del poeta. Neruda prova a rendere visibile quel momento attraverso elementi naturali che possiedono una propria vitalità.

Anche l’accostamento tra rosa e lancia crea una tensione interessante. La dolcezza tradizionalmente associata al fiore convive con un’immagine appuntita, energica. Matilde viene rappresentata attraverso una bellezza viva, capace di raggiungere e scuotere chi le sta davanti.

La natura, quindi, serve a Neruda per dare corpo a un’emozione. Il sorriso esce dalla dimensione astratta della felicità e acquista consistenza, movimento, materia.

L’amore può dare forza quando la realtà diventa difficile

Il tono cambia nella strofa successiva:

Dura è la mia lotta e torno

con gli occhi stanchi,

a volte, d’aver visto

la terra che non cambia,

ma entrando il tuo sorriso

sale al cielo cercandomi

ed apre per me tutte

le porte della vita.

Qui entra nella poesia la fatica di Neruda. Il verbo “torno” suggerisce un movimento verso la donna dopo essere stato altrove, dentro una realtà che ha lasciato nei suoi occhi un senso di stanchezza.

La “terra che non cambia” allarga improvvisamente l’orizzonte. La poesia nasce in una fase della vita di Neruda segnata dalla lontananza dal Cile e dal suo coinvolgimento politico. Il verso può quindi essere letto dentro quella sensibilità storica e personale, senza ridurlo a un riferimento esclusivamente politico: la terra rappresenta anche una realtà resistente ai desideri e alle speranze dell’uomo.

Il contrasto decisivo avviene con l’arrivo del sorriso. La realtà osservata dal poeta conserva il proprio peso, mentre cambia la disposizione con cui lui torna a guardare la vita.

L’immagine delle “porte” rende concreto questo passaggio. Una porta chiusa limita il movimento e le possibilità; una porta che si apre consente di proseguire. Il sorriso di Matilde produce proprio questa apertura e restituisce al poeta una prospettiva che la stanchezza aveva ristretto.

Il sorriso di chi amiamo può aiutarci ad affrontare i momenti più duri

Neruda porta poi il sorriso dentro uno scenario molto più duro:

Amore mio, nell’ora

più oscura sgrana

il tuo sorriso, e se d’improvviso

vedi che il mio sangue macchia

le pietre della strada,

ridi, perché il tuo riso

sarà per le mie mani

come una spada fresca.

L’immagine del sangue sulle pietre introduce la ferita, il pericolo e la possibilità della morte. Il sorriso che poco prima apparteneva alla gioia e alla natura entra adesso nell’”ora più oscura”.

La metafora della “spada fresca” concentra due qualità differenti. La spada è uno strumento di combattimento, mentre l’aggettivo “fresca” richiama sollievo, acqua, vitalità. Il riso di Matilde offre quindi forza senza assumere la durezza della violenza che circonda il poeta.

Anche la presenza delle “mani” conta. Neruda rende fisica l’immagine: quella forza deve essere impugnata, utilizzata, portata dentro la lotta. Il sorriso diventa qualcosa che sostiene l’azione dell’uomo nei momenti in cui sente di essere più esposto.

L’amore entra così nella parte più difficile dell’esistenza. Matilde partecipa alla lotta del poeta attraverso la propria presenza e la propria vitalità.

Nell’amore per Matilde rivive anche il legame di Neruda con la sua patria

La natura torna nella strofa successiva, ma con un elemento nuovo:

Vicino al mare, d’autunno,

il tuo riso deve innalzare

la sua cascata di spuma,

e in primavera, amore,

voglio il tuo riso come

il fiore che attendevo,

il fiore azzurro, la rosa

della mia patria sonora.

Il sorriso segue adesso il passaggio delle stagioni. In autunno è una “cascata di spuma”, mentre in primavera assume la forma del fiore atteso. Il movimento dell’acqua incontrato all’inizio ritorna vicino al mare e si unisce alla rinascita primaverile.

“Il fiore atteso” permette di leggere il sorriso di Matilde come qualcosa di desiderato a lungo e finalmente trovato. La relazione viene inserita dentro un tempo fatto di desiderio, incontro e riconoscimento.

Poi arriva la “patria sonora”. Il Cile entra nel linguaggio dell’amore e si sovrappone alla figura della donna. Per un Neruda che vive lontano dalla propria terra, patria e Matilde appartengono a due forme differenti di appartenenza che la poesia riesce a far incontrare.

La “rosa della mia patria sonora” lega quindi l’esperienza privata alla memoria delle proprie origini. Matilde diventa parte del paesaggio affettivo attraverso cui Neruda continua a sentire la propria identità anche nella lontananza.

L’amore è fatto anche di complicità e leggerezza

L’ultima parte modifica ancora una volta il registro:

Riditela della notte,

del giorno, della luna,

riditela delle strade

contorte dell’isola,

riditela di questo rozzo

ragazzo che ti ama,

Dopo il sangue, la lotta, il mare e la patria, Neruda introduce un’immagine molto più intima di sé. Si definisce “rozzo ragazzo che ti ama” e accetta di essere incluso tra le cose di cui Matilde può ridere.

Il Premio Nobel per la letteratura 1971 scompare naturalmente dietro l’uomo innamorato che sta parlando alla propria compagna. L’aggettivo “rozzo” contiene una forma di autoironia e rende più domestica la relazione. Neruda si mostra imperfetto davanti a Matilde e lascia che il riso della donna raggiunga anche lui.

Il sorriso può attraversare ogni momento, dal giorno alla notte, e ogni spazio, comprese le strade dell’isola. La dimensione cosmica e quella quotidiana finiscono per convivere nello stesso movimento.

Perché Neruda sente di non poter vivere senza il sorriso di Matilde

La conclusione riprende l’inizio e amplia la richiesta:

ma quando apro gli occhi

e quando li richiudo,

quando i miei passi vanno,

quando tornano i miei passi,

negami il pane, l’aria,

la luce, la primavera,

ma il tuo sorriso mai,

perché io ne morrei.

Il ritorno al pane e all’aria crea una struttura circolare. Nel frattempo Neruda aggiunge la luce e la primavera, due elementi che portano con sé altre forme di vitalità. Tutto ciò che nel corso della poesia è stato associato alla vita viene raccolto nella conclusione.

Anche i gesti diventano essenziali: aprire e chiudere gli occhi, andare e tornare. Il sorriso viene inserito nel ritmo ordinario dell’esistenza e accompagna idealmente il poeta durante l’intera giornata, nelle partenze come nei ritorni.

La frase “perché io ne morrei” chiude il percorso portando al limite l’idea introdotta nei primi versi. Neruda utilizza l’iperbole amorosa per esprimere quanto profondamente Matilde sia ormai entrata nella sua esperienza della vita.

Il sorriso rappresenta la parte visibile di quella presenza. Dietro di esso ci sono la donna, l’amore, il desiderio, la vicinanza e la possibilità di ritrovare energia dopo la fatica. Per questo la poesia comincia chiedendo di conservarlo e termina tornando esattamente alla stessa necessità.

La struttura circolare rende ancora più forte questa idea: dopo aver attraversato natura, lotta, ferita, stagioni, patria e quotidianità, Neruda ritorna al punto da cui era partito. Al centro rimane Matilde, e sul suo volto quel sorriso che il poeta sente ormai intrecciato alla propria vita.

La lezione di Neruda: l’amore vive anche nei gesti più semplici

Il tuo sorriso di Pablo Neruda porta con sé una riflessione che riguarda il modo in cui viviamo le relazioni e il valore che attribuiamo alla presenza degli altri. Neruda sceglie un sorriso, uno dei gesti più comuni dell’esperienza umana, e attraverso di esso racconta quanto una persona possa diventare importante nella vita di un’altra.

Nelle relazioni siamo spesso portati a riconoscere come decisive le grandi dichiarazioni, le scelte importanti, i momenti che segnano un prima e un dopo. Una parte consistente dell’affetto passa invece attraverso ciò che accade ogni giorno: uno sguardo, una parola, una carezza, un sorriso che arriva nel momento in cui ne abbiamo bisogno.

La poesia di Neruda restituisce valore proprio a questa dimensione. Il sorriso di Matilde conta perché dietro quel gesto esiste una relazione, una storia condivisa, un’intimità che gli permette di riconoscere immediatamente la donna che ama e ciò che la sua presenza rappresenta.

Anche la forza che riceviamo dagli altri funziona spesso in questo modo. Una persona cara può aiutarci senza risolvere concretamente il problema che stiamo affrontando. La sua vicinanza può cambiare il modo in cui lo viviamo, può farci sentire meno soli e restituirci l’energia necessaria per continuare.

Neruda racconta così una forma di amore che comprende anche il sostegno reciproco. Amare qualcuno significa entrare nella sua vita al punto che la nostra gioia, la nostra presenza e perfino un’espressione del nostro volto possono avere un effetto sul suo modo di affrontare una giornata difficile.

La poesia invita anche a guardare con maggiore attenzione ciò che nel tempo rischiamo di considerare abituale. La familiarità rende naturali molti gesti della persona che abbiamo accanto e proprio per questo può portarci a percepirne meno il valore. Neruda compie il movimento contrario: prende ciò che potrebbe sembrare ordinario e lo osserva fino a riconoscervi qualcosa di essenziale.

Questo vale nell’amore, ma riguarda anche l’amicizia, gli affetti familiari e le relazioni che accompagnano la nostra vita. Ognuno conserva nella memoria gesti apparentemente piccoli legati a una persona: il modo in cui rideva, una frase ricorrente, uno sguardo, una particolare forma di attenzione. Con il tempo sono spesso questi dettagli a restituirci con maggiore intensità la presenza di qualcuno.

La lezione più attuale di Il tuo sorriso nasce da questa consapevolezza. Il valore di una relazione si misura anche nella qualità della presenza che riusciamo a offrire e a ricevere. Un sorriso acquista importanza quando contiene attenzione, complicità e affetto autentico.

Pablo Neruda dedica un’intera poesia al sorriso di Matilde perché in quel gesto riconosce la donna che ama e la forza che la sua presenza gli trasmette. Ci ricorda così quanto una parte importante della felicità possa abitare nelle cose che, proprio perché semplici e quotidiane, rischiamo più facilmente di dare per scontate.