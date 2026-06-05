Il tramonto della luna (1836) di Leopardi: poesia sul profondo inganno che è la vita

Il tramonto della luna di Giacomo Leopardi è una poesia che si pone come il bilancio finale dell’esistenza, il momento in cui la giovinezza è ormai passata da tempo e la vita sta per raggiungere il buio della sera.

Il poeta evidenzia il profondo inganno che ogni umano è costretto a subire nel cammino della sua vita. Il pessimismo cosmico dell’autore ha raggiunto la vetta più alta e l’opera diventa il suo testamento spirituale.

Dai versi della lirica emerge, infatti, la confessione definitiva di una verità spietata, ovvero che la giovinezza è l’unico momento in cui l’esistenza ci appare sensata, ma tutto ciò è solo una finzione, un’illusione, è come un gigantesco, dolcissimo inganno ottico. Quando la luna della giovinezza tramonta, la maschera cade. Resta solo l’arida verità di una Natura che va avanti per la sua strada nel suo ciclo eterno, del tutto indifferente al buio profondo in cui lascia cadere l’essere umano.

Il tramonto della luna è il trentatreesimo canto della raccolta di poesie Canti di Giacomo Leopardi. La poesia fu composta nel 1836 sulle pendici del Vesuvio a Villa delle Ginestre (allora Villa Ferrigni) mentre il poeta era ormai alla fine dei suoi giorni. L’opera fu pubblicata solo postuma nel 1845 grazie all’amico Antonio Ranieri, che raccolse i versi conclusivi dettati da Leopardi sul letto di morte prima di spegnersi nel giugno del 1837.

Leggiamo la poesia di Giacomo Leopardi per scoprirne il profondo significato.

Il tramonto della luna di Giacomo Leopardi



Quale in notte solinga,

Sovra campagne inargentate ed acque,

Là ‘ve zefiro aleggia,

E mille vaghi aspetti

E ingannevoli obbietti

Fingon l’ombre lontane

Infra l’onde tranquille

E rami e siepi e collinette e ville;

Giunta al confin del cielo,

Dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno

Nell’infinito seno

Scende la luna; e si scolora il mondo;

Spariscon l’ombre, ed una

Oscurità la valle e il monte imbruna;

Orba la notte resta,

E cantando, con mesta melodia,

L’estremo albor della fuggente luce,

Che dianzi gli fu duce,

Saluta il carrettier dalla sua via;



Tal si dilegua, e tale

Lascia l’età mortale

La giovinezza. In fuga

Van l’ombre e le sembianze

Dei dilettosi inganni; e vengon meno

Le lontane speranze,

Ove s’appoggia la mortal natura.

Abbandonata, oscura

Resta la vita. In lei porgendo il guardo,

Cerca il confuso viatore invano

Del cammin lungo che avanzar si sente

Meta o ragione; e vede

Che a se l’umana sede,

Esso a lei veramente è fatto estrano.



Troppo felice e lieta

Nostra misera sorte

Parve lassù, se il giovanile stato,

Dove ogni ben di mille pene è frutto,

Durasse tutto della vita il corso.

Troppo mite decreto

Quel che sentenzia ogni animale a morte,

S’anco mezza la via

Lor non si desse in pria

Della terribil morte assai più dura.

D’intelletti immortali

Degno trovato, estremo

Di tutti i mali, ritrovàr gli eterni

La vecchiezza, ove fosse

Incolume il desio, la speme estinta,

Secche le fonti del piacer, le pene

Maggiori sempre, e non più dato il bene.



Voi, collinette e piagge,

Caduto lo splendor che all’occidente

Inargentava della notte il velo,

Orfane ancor gran tempo

Non resterete; che dall’altra parte

Tosto vedrete il cielo

Imbiancar novamente, e sorger l’alba:

Alla qual poscia seguitando il sole,

E folgorando intorno

Con sue fiamme possenti,

Di lucidi torrenti

Inonderà con voi gli eterei campi.

Ma la vita mortal, poi che la bella

Giovinezza sparì, non si colora

D’altra luce giammai, nè d’altra aurora.

Vedova è insino al fine; ed alla notte

Che l’altre etadi oscura,

Segno poser gli Dei la sepoltura.

Gli umani vittime delle loro illusioni

Il tramonto della luna è una poesia di Giacomo Leopardi che tende a rendere visibile la frattura insanabile tra il ciclo eterno della Natura e il destino lineare, senza ritorno, dell’essere umano.

Leopardi ci dice che l’uomo è vittima di un paradosso crudele. Da giovani, la Natura ci dota di speranze e “dilettosi inganni”, ovvero le illusioni, al solo scopo di spingerci a vivere e a perpetuare la specie.

Tuttavia, una volta esaurita la giovinezza, quelle luci si spengono definitivamente. La verità che emerge da queste pagine è spietata. Mentre il mondo naturale sperimenta una rinascita continua, in cui al tramonto della luna seguirà sempre l’alba e il trionfo del sole, la vita umana non prevede seconde aurore. Svanita la giovinezza, l’esistenza diventa un cammino cieco nel buio, privo di mete o ragioni, destinato a consumarsi nella sofferenza.

Il tessuto tematico dell’opera si sviluppa a partire dal crollo delle illusioni, intese come l’unica fonte di luce e di senso per l’esistenza. Le speranze rappresentano una sorta di inganno biologico, una forza motrice che l’individuo sperimenta nella prima parte del cammino; quando questo chiarore svanisce, la ragione si ridesta bruscamente, svelando l’arido e nudo vero della realtà e la totale mancanza di uno scopo nell’universo.

Da questo risveglio traumatico deriva una profonda alienazione esistenziale. L’individuo smarrisce ogni coordinata e sperimenta un senso di totale estraneità rispetto al mondo che lo circonda, spezzando qualsiasi legame di armonia o di dialogo con la terra.

In questo deserto concettuale si innesta il tema del decadimento umano, che Leopardi affronta ribaltando radicalmente la visione classica ed edificante che considerava la vecchiaia come l’età della saggezza o della pacifica maturazione. Essa viene invece letta come la privazione assoluta, il peggiore dei mali possibili, caratterizzata da un cortocircuito drammatico.

Il desiderio e la tensione verso il piacere restano intatti nell’animo, mentre le possibilità biologiche di soddisfarli sono estinte per sempre. È in questo scenario di totale sofferenza che la morte perde ogni connotato spaventoso e cambia radicalmente di segno.

In un universo governato dal dolore e dall’indifferenza delle leggi cosmiche, la fine della vita cessa di essere una minaccia e si trasforma nell’unico rimedio possibile, un confine necessario e liberatorio che pone termine alla tortura dell’esistenza.

Il contesto in cui nasce la poesia

Per comprendere a fondo la genesi de Il tramonto della luna, è necessario viaggiare nel tempo fino alla primavera-estate del 1836. Giacomo Leopardi ha trentotto anni e il suo corpo, devastato dalla malattia, sta cedendo. Si trova a Torre del Greco, ospite a Villa Ferrigni (oggi universalmente nota come Villa delle Ginestre), una dimora isolata sulle pendici del Vesuvio dove l’amico intimo Antonio Ranieri lo ha condotto per sottrarlo all’epidemia di colera che sta flagellando Napoli.

Questo isolamento forzato si rivela una stagione di straordinaria e drammatica intensità creativa. Il poeta si trova sospeso tra due spettacoli naturali opposti e potentissimi: da un lato la vastità serena del mar Tirreno e del golfo di Napoli, dall’altro la sagoma minacciosa e distruttiva del vulcano.

È proprio in questo contrasto tra la bellezza del cosmo e la fragilità dell’uomo che nascono i suoi due ultimi capolavori, profondamente legati tra loro: La Ginestra e Il tramonto della luna.

Se La Ginestra rappresenta la spinta eroica e sociale, l’invito formale agli uomini a coalizzarsi in una “social catena” contro la natura matrigna, Il tramonto della luna è il ripiegamento intimo e privato.

È il pianto lirico e definitivo per la fine del proprio cammino personale. In quella villa, contemplando il calare della notte sul golfo, Leopardi non sta solo scrivendo una poesia, ma sta redigendo l’ultimo, consapevole bilancio della propria esistenza.

Analisi e significato de Il tramonto della luna di Leopardi

La lirica si apre con una vastissima e spettacolare similitudine paesaggistica che occupa l’intera strofa, costruita con una sintassi distesa e suggestiva.

Leopardi dipinge un classico notturno lunare. La luna cala nel cielo, illuminando con il suo riflesso d’argento le campagne, le acque del mare, i rami, le siepi e le ville della costiera. È una descrizione ricca di fascino e di musicalità, che evoca l’atmosfera degli idilli giovanili, ma che qui assume una funzione filosofica radicale.

Le ombre lontane e la luce lunare, infatti, “fingono” (creano l’illusione di) mille aspetti vaghi e ingannevoli. Questa bellezza naturale non è oggettiva, ma rappresenta lo schermo visivo capace di incantare l’umanità, nascondendo la vera natura delle cose.

Ma questo spettacolo dura un attimo: giunta al confine del cielo, la luna tramonta dietro gli Appennini o le Alpi, oppure si immerge nell’infinito seno del mar Tirreno.

Nel momento esatto in cui la luna scompare, l’incanto si rompe. Il mondo perde istantaneamente il suo colore, la sua profondità, e tutto piomba in un’oscurità totale, fitta e cieca, che imbruna le valli e i monti.

La notte resta “orba”, un termine potentissimo che significa letteralmente privata della vista e dei suoi figli, rimasta vedova della sua unica luce guida. È a questo punto che compare la figura del carrettiere.

Muovendosi lungo la sua strada nel buio, l’uomo saluta con un canto triste e malinconico l’ultimo chiarore di quella luce fuggente che fino a un momento prima lo aveva guidato nel cammino.

Questo personaggio non è una semplice comparsa realistica, ma diventa il simbolo dell’umanità intera. Il carrettiere rappresenta l’uomo comune che si ritrova improvvisamente smarrito, solo e disorientato nell’oscurità del mondo non appena perde i propri punti di riferimento e le certezze che lo facevano camminare sicuro.

Il crollo delle illusioni e l’esilio dell’uomo

Con la seconda strofa si compie l’analogia preannunciata dall’incipit paesaggistico, attraverso un trapasso logico immediato e netto. La sparizione fisica della luna nel cielo notturno si rivela come la perfetta metafora dello svanire della giovinezza nella vita umana

Tal si dilegua, e tale

lascia l’età mortale

la giovinezza.

Leopardi descrive la fine di questa età non come un passaggio graduale, ma come una fuga repentina e inarrestabile. Con la giovinezza se ne vanno i “dilettosi inganni”, ovvero quel sistema di dolci illusioni che la Natura assegna all’uomo all’inizio del cammino per nascondergli la reale sofferenza dell’esistere.

Insieme a essi, vengono meno le speranze lontane sulle quali la fragile natura mortale si appoggiava per trovare la forza di sopportare il peso del vivere quotidiano.

Una volta privata di questa luce interiore e artificiale, la vita umana si rivela per ciò che è veramente: un deserto abbandonato e oscuro. Per rendere visibile questa condizione, il poeta introduce una seconda figura umana dal profondo valore filosofico: il “confuso viatore”, ovvero il viandante smarrito che rappresenta l’uomo giunto alla vecchiaia.

Questo viaggiatore si volta a guardare il lungo cammino che avverte di dover ancora percorrere, ma vi cerca invano una meta, uno scopo o una ragione profonda che giustifichi il suo camminare.

La ragione, ormai sveglia e priva dello schermo delle illusioni, non trova risposte. La conclusione della strofa tocca così il vertice dell’alienazione esistenziale: l’uomo si accorge che la terra e il mondo sociale in cui vive gli sono diventati estranei, e lui stesso si scopre un perfetto estraneo sulla terra, decretando la rottura totale e dolorosa di ogni legame di armonia tra l’individuo e il cosmo.

La denuncia contro il sadismo degli Dei

Nella terza strofa il tono della poesia cambia bruscamente. Leopardi abbandona la malinconia del notturno e dello smarrimento per dare vita a una requisitoria dura, lucida e pervasa da una tragica ironia filosofica.

Al centro della riflessione c’è una ribellione contro “gli eterni”, le forze superiori che governano il cosmo. Il poeta afferma che la sorte umana sarebbe apparsa decisamente troppo felice e lieta agli dei se lo stato giovanile fosse durato per tutto il corso della vita. E questo nonostante la giovinezza sia un’età tutt’altro che perfetta, in cui ogni minimo momento di bene è comunque il faticoso frutto di mille sofferenze.

La polemica si fa ancora più radicale sul tema della fine della vita. Il verdetto biologico che condanna ogni essere vivente alla morte sarebbe stato un decreto mite e pietoso. Gli dei, però, hanno imposto all’uomo una punizione peggiore prima del traguardo finale. Hanno inventato un’età assai più dura della morte stessa: la vecchiaia. Essa viene definita come un macabro e “degno trovato di intelletti immortali”, l’estremo di tutti i mali possibili.

Con questa accusa Leopardi demolisce il mito classico della vecchiaia come età della saggezza. Il vero strazio dell’anziano non è solo il decadimento fisico. Si tratta di un cortocircuito psicologico spietato.

Il desiderio e la tensione verso il piacere rimangono intatti e vivi nell’animo. Al contrario, le possibilità biologiche di soddisfarli sono inaridite per sempre. Le speranze si estinguono, le pene aumentano e nessun bene è più concesso. L’uomo resta intrappolato in una tortura esistenziale perfetta.

Il ciclo naturale della vita umana

La quarta strofa chiude la lirica. Il poeta stringe l’obiettivo sul contrasto definitivo tra la natura e l’uomo. Leopardi si rivolge direttamente al paesaggio circostante. Parla alle “collinette” e alle “piagge” che avevano aperto il canto. Lo splendore della luna è caduto a Occidente e le ha lasciate al buio.

Tuttavia, esse non rimarranno orfane di luce per molto tempo. Presto vedranno il cielo imbiancare a Oriente. Sorgerà di nuovo l’alba. Subito dopo arriverà il sole. Con i suoi raggi possenti, il sole inonderà i campi del cielo di lucidi torrenti di luce. La natura si rigenera continuamente. Il suo ciclo ricomincia sempre uguale e indifferente.

Per la vita umana il verdetto è opposto. La linea dell’esistenza è lineare e irreversibile. Svanita la bella giovinezza, la vita non si colora più di altra luce o di altre aurore. Non esistono seconde possibilità o rinascite per l’essere umano. L’esistenza resta “vedova” della sua luce fino al termine dei suoi giorni. Resta solo un cammino triste e infelice nell’oscurità.

Il punto finale è affidato all’ultimo intervento degli dei. La vecchiaia oscura e travolge tutte le età precedenti. Per porre fine a questa tortura, le divinità hanno posto come limite estremo la sepoltura.

In questa visione la morte perde ogni connotato spaventoso. Non è più un mostro da temere. Al contrario, si trasforma nell’unico rimedio possibile. La tomba diventa il sigillo necessario che spegne definitivamente il dolore di un’esistenza basata sull’inganno.

L’illusione artificiale dell’umano di oggi

Il tramonto della luna non è solo il congedo di un poeta del passato. È uno specchio spietato che fotografa una ferita reale e quotidiana delle persone di oggi.

La nostra cultura ha rimosso la vecchiaia e il decadimento. Li ha trasformati in una colpa o in qualcosa da nascondere a tutti i costi. Chi invecchia oggi sperimenta esattamente lo strazio descritto da Leopardi. Il desiderio di vita, di affetto e di piacere rimane intatto e forte nell’animo. Intorno, però, le possibilità biologiche e sociali si inaridiscono.

La sofferenza autentica delle persone oggi non è legata a uno schermo. È legata al sentirsi improvvisamente invisibili. Quando la luna della giovinezza e della produttività tramonta, la società si gira dall’altra parte.

La Natura e il mondo del lavoro continuano il loro ciclo eterno e indifferente. L’individuo, invece, si ritrova a essere il “confuso viatore”. È l’anziano che guarda la propria terra e la sente estranea. È la persona che non trova più una meta o una ragione nel lungo cammino che le resta da percorrere.

Giacomo Leopardi ci lascia un’eredità che tocca la nostra psicologia più intima. Ci costringe a guardare in faccia l’isolamento reale, quello biologico ed esistenziale. La fine delle illusioni non è un concetto filosofico astratto. È il momento in cui ci si rende conto che le speranze su cui poggiava la nostra vita sono svanite.

Portare questa poesia nella contemporaneità significa dare voce a questo dolore taciuto. Significa riconoscere che la morte, in un mondo che punisce chi invecchia, smette di essere un mostro. Diventa, dolorosamente, l’unico approdo di dignità per chi è rimasto al buio.