Il più bello dei mari (1942) di Nazım Hikmet: la poesia che insegna a credere al domani

Il più bello dei mari di Nazim Hikmet è una poesia di grande impatto emotivo, anche perché arriva da uno dei momenti più bui della vita del suo autore e malgrado ciò riesce ad avere la forza e il coraggio di saper credere ad un domani.

La poesia è un inno alla bellezza, all’amore, alla vita e alla speranza. Esprime il desiderio di vivere pienamente con le persone amate, senza limiti, malgrado i problemi e le costrizioni che la vita può imporre.

I versi di Hikmet nascono nel buio ma sono fatti per accendere la luce. Quando scrisse Il più bello dei mari nel 1942, l’autore si trovava già da anni rinchiuso nel carcere di Bursa, isolato dal mondo. Eppure, tra quelle mura di pietra, il poeta turco non compose un lamento, ma uno dei più straordinari tributi alla speranza che il Novecento ricordi. Il poema è indirizzato alla prima moglie Piraye Ran, la donno che lo sostenne nei dodici anni di prigionIa.

La poesia è contenuta nella sezione Lettere dal Carcere a Munnevvér della raccolta Poesie d’amore, pubblicata per la prima volta in Italia da Arnoldo Mondadori Editore nel 1963, con la traduzione di Joyce Lussu.

Leggiamo questa stupenda poesia di Nazim Hikmet per coglierne il profondo significato.

Il più bello dei mari di Nazim Hikmet Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.

En Güzel Deniz, Nazim Hikmet (Testo originale)



En güzel deniz:

henüz gidilmemiş olanıdır,

En güzel çocuk:

henüz büyümedi.

En güzel günlerimiz:

henüz yaşamadiklarımız,

Ve sana söylemek istedigim en güzel söz:

henüz söylememiş olduğum sözdu.

L’infinita speranza di chi crede all’amore per la vita

Il più bello dei mari è una poesia di Nazim Hikmet che tutti dovremmo fare nostra. I suoi versi racchiudono un messaggio universale che va ben oltre la semplice dedica romantica, configurandosi come una vera e propria filosofia di resistenza esistenziale. Al centro dell’opera pulsa l’idea del “non ancora”, un ribaltamento radicale della classica nostalgia poetica: il baricentro della felicità viene strappato al passato e proiettato interamente nel futuro.

Esplorando l’ignoto attraverso la metafora del mare non navigato, Hikmet suggerisce che il motore segreto dell’esistenza umana non sia ciò che abbiamo già conquistato o vissuto, ma la tensione costante verso ciò che dobbiamo ancora scoprire.

Il figlio non ancora cresciuto e i giorni non ancora spesi diventano simboli di un potenziale infinito, un invito disarmante a non rassegnarsi mai e a considerare il presente, per quanto doloroso, solo come una tappa di passaggio verso un domani inevitabilmente più luminoso.

Il messaggio di totale fiducia nel domani che pulsa ne Il più bello dei mari acquista una potenza dirompente se calato nel drammatico contesto storico e biografico del suo autore. Nel 1942, anno di composizione del testo, Nazim Hikmet si trovava recluso nel penitenziario di Bursa, vittima di una durissima condanna a oltre ventotto anni per le sue idee politiche e la sua poesia dissidente. In un regime di isolamento e censura, dove lo spazio fisico era ridotto a pochi metri quadrati di pietra, la scrittura divenne il suo principale atto di evasione.

In quegli anni durissimi, l’ancora di salvezza del poeta fu la prima moglie, Piraye Ran, la donna che lo sostenne mentalmente a distanza e a cui l’opera era originariamente destinata.

Tuttavia, la vita in cella consumò lentamente quel legame e nell’autunno del 1948, durante un breve ricovero ospedaliero, l’universo di Hikmet venne nuovamente sconvolto dall’incontro con la cugina Münevver Andaç. Fu un colpo di fulmine travolgente, consumato nel silenzio di un parlatorio, che spinse il poeta a interrompere dolorosamente il matrimonio con Piraye per legarsi indissolubilmente a questa nuova, giovane musa.

La straordinaria resistenza del poeta dietro le sbarre divenne ben presto un caso internazionale, trasformandosi in una delle più grandi mobilitazioni culturali del Novecento. Mentre l’anziana madre del poeta, Celile, ormai quasi cieca, protestava coraggiosamente sul ponte di Galata a Istanbul con un cartello al collo per chiedere la liberazione del figlio, le più grandi menti del pianeta unirono le loro voci.

Intellettuali e artisti del calibro di Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Tristan Tzara, Albert Camus e Pablo Neruda esercitarono una pressione costante e asfissiante sul governo turco. Questa mobilitazione globale, unita a un drammatico sciopero della fame intrapreso da Hikmet che ne minò gravemente il cuore, costrinse infine le autorità a rilasciarlo nel luglio del 1950, dopo dodici anni consecutivi di cella.

Ad attenderlo ai cancelli del carcere c’era proprio Münevver, pronta a iniziare con lui una convivenza che si sarebbe rivelata tanto intensa quanto breve.

La libertà di Hikmet fu infatti solo un’illusione. Braccato costantemente dalla polizia segreta e con il timore concreto di essere ucciso, il poeta fu costretto a pianificare una fuga disperata nel 1951, fuggendo clandestinamente a bordo di un motoscafo attraverso le acque del Mar Nero per riparare in Unione Sovietica.

Münevver, incinta del figlio Mehmet, non potè seguirlo e rimase a Istanbul, trasformata dal governo in un vero e proprio ostaggio politico. Per un decennio, la donna visse in una condizione di semi-clausura in un appartamento di periferia, costantemente sorvegliata da una jeep con tre agenti piazzata davanti alla porta, privata di ogni documento e isolata dal mondo, mentre si ingegnava a tradurre romanzi gialli per sopravvivere.

Questa drammatica separazione si interruppe solo nel 1961 grazie all’audacia di Joyce Lussu, la scrittrice che per prima tradusse e fece conoscere Hikmet in Italia, la quale orchestrò e portò a termine una rocambolesca fuga clandestina per salvare Münevver e i suoi figli, ricongiungendo idealmente quella catena d’amore e libertà che il poeta aveva iniziato a forgiare vent’anni prima nel buio di una prigione.

Analisi e significato de Il più bello dei mari di Nazim Hikmet

La straordinaria forza de Il più bello dei mari risiede nella sua struttura geometrica, quasi elementare, capace di veicolare un pensiero filosofico monumentale attraverso la figura retorica dell’anfora e della negazione.

Nazim Hikmet costruisce un percorso ascensionale in cui ogni strofa sposta l’orizzonte un passo più in là, insegnandoci che il vero antidoto alle prove dell’esistenza non è la rassegnazione, ma la capacità di abitare il futuro. Nel punto più basso e claustrofobico della sua vita, il poeta si rifiuta di farsi schiacciare dal presente e trasforma la privazione in un infinito inventario di possibilità.

L’incipit della poesia di Hikmet opera una vera e propria rivoluzione copernicana del sentimento nostalgico.

Il più bello dei mari

è quello che non navigammo.

Il mare, nella letteratura di ogni tempo, è l’archetipo ancestrale della vita, dell’avventura, del viaggio e dell’ignoto. Tradizionalmente, il “mare più bello” è quello del ricordo, l’itinerario mitico già compiuto o l’età dell’oro ormai svanita. Hikmet ribalta questa prospettiva spostando il baricentro della bellezza nel “non ancora”.

Per un uomo rinchiuso tra le mura di pietra del carcere di Bursa, evocare un mare non navigato non è il rimpianto di un’occasione perduta, ma un potente atto di evasione spirituale. Il mare inesplorato pulsa di alternative libere e pulite: i carcerieri possono imprigionare il corpo del poeta, ma la sua mente sta già solcando un oceano che la censura non può confinare.

L’attesa del nuovo diventa così un’esperienza emotiva molto più intensa e salvifica rispetto al ricordo di ciò che è già avvenuto.

Il più bello dei nostri figli

non è ancora cresciuto.

Dallo spazio immenso e astratto della natura, la lirica stringe l’obiettivo sull’interiore umano e sugli affetti più intimi. Il figlio non ancora cresciuto rappresenta la speranza in forma concreta, il potenziale puro, i progetti e le relazioni che devono ancora fiorire nel tempo. In questo verso si legge la dolorosa ma ferma proiezione di un uomo privato della sua quotidianità familiare, che sceglie di non piangere per il tempo sottratto, ma di scommettere sul domani.

Il “bello” non è cristallizzato nell’infanzia o nell’età adulta, ma risiede proprio nel processo biologico ed emotivo del divenire, nella promessa di futuro che ogni nuova vita porta con sé.

I più belli dei nostri giorni

non li abbiamo ancora vissuti.

Questo fulcro centrale è un invito perentorio a non arrendersi e a reagire con orgoglio alle brutalità del cammino. Hikmet ci ricorda che la felicità non è un capitolo chiuso, ma un foglio bianco. Affermare che i giorni migliori devono ancora arrivare, mentre si sconta una condanna politica a ventotto anni, trasforma la speranza da un sentimento passivo a una forma di resistenza attiva, una vera e propria forza d’urto interiore.

È una dichiarazione di pura dignità, dove il presente difficile e oppressivo viene ridotto a una temporanea eccezione, una parentesi che non ha il potere di definire l’intera esistenza. Ogni giorno successivo conserva intatta la possibilità di essere il migliore.

E quello

che vorrei dirti di più bello

non te l'ho ancora detto.

Nelle tre brevi battute conclusive si condensa l’intero senso e il segreto della poesia. Il climax si compie e si personalizza nell’intimità della parola d’amore sospesa. Hikmet rivela che la vita non è mai esaurita, la bellezza non è mai completamente svelata e l’amore non è mai del tutto pronunciato. Il valore profondo dell’esistenza sta tutto nella splendida tensione verso quel nucleo che custodiamo dentro e che decidiamo di offrire al momento giusto.

Questo finale non è un’ammissione di timidezza o di incompiutezza, ma il regalo più grande che il poeta potesse fare a sua moglie Piraye: la certezza che il loro legame, nonostante i dodici anni di separazione forzata, possiede un serbatoio di parole e sentimenti ancora intatto, pronto per essere liberato una volta riconquistata la libertà.

La poesia si fa così promessa solenne, un abbraccio lanciato oltre le sbarre e oltre il tempo, lasciando al lettore un messaggio universale di ottimismo, positività e sconfinata fiducia nella vita.

La speranza come l’unica forza di sopravvivenza

Alla fine, ridurre Il più bello dei mari a una rassicurante metafora poetica significa disinnescarne la reale carica esplosiva. Quella di Nazim Hikmet non è la speranza ingenua di chi aspetta passivamente che la tempesta passi, ma una precisa tecnologia di sopravvivenza psicologica, un rifiuto programmatico di farsi definire dalle sbarre del proprio presente.

In questo meccanismo di difesa interiore, il ruolo di Piraye Ran non è stato quello di una semplice spettatrice o di una destinataria distratta, ma il pilastro stesso su cui si è retto l’intero impianto umano del poeta. È a lei, alla moglie che gli è rimasta ostinatamente vicina durante i dodici anni di inferno del carcere di Bursa, che Hikmet rivolge questo “manifesto del domani”.

Senza la presenza silenziosa, costante e protettiva di Piraye fuori da quelle mura, quelle parole non avrebbero avuto una terra su cui poggiare. Scrivere “non te l’ho ancora detto” non era un esercizio di stile, ma un patto di sangue con la donna che stava custodendo la sua vita all’esterno: era il riconoscimento che ogni giorno di privazione condiviso valeva solo in funzione del riscatto futuro.

L’attuale società è sempre più schiacciata dall’ansia del domani e dalla tendenza a rifugiarsi nella nostalgia del passato, Hikmet e Piraye ci lasciano una lezione di ecologia mentale e di fedeltà assoluta. Il futuro non è una minaccia, ma l’unico spazio in cui siamo davvero liberi di esistere.

La complessa e persino dolorosa vicenda umana che ha orbitato intorno a questi versi dimostra che la cultura non è un freddo esercizio accademico. Al contrario, quando è alimentata da un amore che accetta di farsi scudo contro le costrizioni della realtà, la poesia diventa una forza cinetica concreta.

È una scintilla capace di spostare confini, mobilitare le coscienze del mondo e far evadere la mente in mari che nessuno, prima di allora, aveva avuto il coraggio di navigare.