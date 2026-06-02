Tu (1949) di Nazım Hikmet: poesia sull’Amore assoluto, quello che conquista anche nell’assenza

Tu di Nazım Hikmet è una poesia che non si limita a raccontare un sentimento, ma ne fotografa l’essenza più pura, viscerale e paradossale. È una dichiarazione che dà voce all’Amore assoluto: quello totale, capace di sopravvivere a qualsiasi barriera, prigione o distanza.

Questi versi definiscono una forza rara e devastante che non si cura dello spazio, del tempo e nemmeno delle sbarre di una cella; descrivono un sentimento che non sbiadisce nella lontananza, ma che al contrario si fa più nitido, fecondo e totalizzante proprio quando l’altro è fisicamente irraggiungibile. È l’amore che non ha bisogno di toccare per stringere, perché ha già colonizzato l’anima.

Sen 2, questo il titolo con cui l’opera è spesso catalogata nelle raccolte digitali turche, è stata composta nel 1949 e fa parte della sezione Lettere dal carcere a Munevvér della celebre raccolta Poesie d’amore di Nazım Hikmet, pubblicata per la prima volta in Italia da Arnoldo Mondadori Editore nel 1963, grazie alla straordinaria traduzione di Joyce Lussu.

I versi del poeta acquistano un significato ancora più profondo se si considera il contesto in cui nascono. Nel 1949 Hikmet è rinchiuso nel duro carcere di Bursa, in Anatolia: sono passati più di dieci anni dal suo arresto, avvenuto nel 1938 con l’accusa di attività sovversive da parte del regime turco.

Nel buio di un confinamento che avrebbe potuto annullare qualsiasi slancio vitale, questa lirica si eleva come un monumento all’assoluto, capace di travalicare i confini fisici per farsi spazio, carne e respiro. Hikmet ci dimostra così che la vera vicinanza non è una questione di centimetri o di stanze condivise, ma una risonanza dello spirito che non teme la separazione e che conquista proprio attraverso l’assenza.

Leggiamo la poesia di Nazim Hikmet per viverne la bellezza e scoprirne il profondo significato.

Tu di Nazım Hikmet



Sei la mia schiavitù sei la mia libertà

sei la mia carne che brucia

come la nuda carne delle notti d’estate

sei la mia patria

tu, coi riflessi verdi dei tuoi occhi

tu, alta e vittoriosa

sei la mia nostalgia

di saperti inaccessibile

nel momento stesso

in cui ti afferro .

Sen 2, Nâzım Hikmet (testo originale)



Sen esirliğim ve hürriyetimsin

Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin,

Sen memleketimsin.



Sen ela gözlerinde yeşil hareler,

Sen büyük,güzel ve muzaffer,

Ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin.

Un amore totale vissuto da dietro le sbarre della prigione

Per comprendere fino in fondo il messaggio di questo capolavoro, è necessario dare un nome alla donna a cui Nazim Hikmet si rivolge con quel “Tu” così assoluto: Piraye Altınoglu. Piraye non è stata soltanto la moglie del poeta, ma la sua musa, la sua ancora di salvezza e la destinataria di un epistolario dal carcere tra i più intensi della storia della letteratura.

Quando Hikmet scrive questi versi, i due sono separati da anni di isolamento forzato. Eppure, l’assenza fisica di Piraye non genera un vuoto, ma una presenza straripante: lei non è “lontana”, lei è ovunque, capace di occupare ogni cella e ogni pensiero.

Il messaggio profondo della lirica si snoda proprio attraverso il totale scardinamento della logica comune, a partire dalla coesistenza degli opposti. Rinchiuso in pochi metri quadrati di cemento, il poeta sperimenta la vera libertà solo pensando a Piraye.

Certamente si tratta di una “schiavitù” perché il pensiero di lei lo incatena e lo rende dipendente, ma è proprio questa sacra dipendenza a salvarlo dalle mura del carcere di Bursa, regalando alla sua anima uno spazio infinito che nessuna guardia può confinare.

Allo stesso tempo, privato della sua terra e dei suoi diritti dal regime, Hikmet compie un gesto rivoluzionario: elegge la donna amata a sua unica patria. Il corpo di Piraye, evocato come “carne che brucia nelle notti d’estate”, e i suoi occhi nocciola dai riflessi verdi diventano l’unica geografia possibile, l’unico luogo sicuro in cui il poeta si sente davvero a casa. Il finale della poesia svela poi il segreto più intimo dell’amore assoluto attraverso il mistero dell’inaccessibilità.

Nazim Hikmet confessa la nostalgia di saperla irraggiungibile nel momento stesso in cui la afferra mentalmente. È la consapevolezza che l’altro, anche quando lo si stringe con il pensiero o con la carne, mantiene sempre un nucleo di mistero inviolabile. È proprio questo limite a fare in modo che l’amore non si spenga mai: la distanza ravviva il desiderio, trasformando l’assenza in una continua, eterna conquista.

Analisi e significato di Tu poesia di Nazim Hikmet

Entrare nei versi di questa meravigliosa poesia di Hikmet significa comprendere come la traduzione italiana di Joyce Lussu sia riuscita a restituire la verticalità e la spietata dolcezza dei versi originali turchi. Analizziamo la struttura interna della poesia per metterne a nudo i meccanismi emotivi.

Sei la mia schiavitù sei la mia libertà

sei la mia carne che brucia

come la nuda carne delle notti d’estate

L’incipit fulmineo stabilisce le coordinate dell’amore assoluto attraverso un cortocircuito logico: schiavitù e libertà coincidono. In turco, il contrasto tra esirlik (prigionia) e hürriyet (libertà) risuona ancora più tragico se pensiamo alle catene reali del poeta. Subito dopo, la poesia si fa improvvisamente fisica, carnale.

Non siamo di fronte a un amore platonico o puramente spirituale; la memoria del corpo di Piraye “brucia” come l’aria pesante e sensuale delle notti estive. La sensualità diventa qui uno strumento di sopravvivenza: ricordare il calore della pelle serve a sconfiggere il freddo e il grigiore della cella di Bursa.

sei la mia patria

tu, coi riflessi verdi dei tuoi occhi

tu, alta e vittoriosa

Dire a qualcuno “sei la mia patria” (sen memleketimsin) ha un peso politico e umano immenso per un uomo perseguitato dal proprio governo. Hikmet ridefinisce il concetto di Stato e di appartenenza: la patria non è la terra che lo ha condannato, ma la donna che lo ama.

L’attenzione si sposta poi su dettagli fisici specifici e maestosi. I “riflessi verdi dei tuoi occhi” (nell’originale ela gözlerinde yeşil hareler, ovvero gli occhi cangianti tra il nocciola e il verde, tipici delle donne anatoliche) diventano i confini di questo nuovo territorio protetto.

Piraye viene poi definita “alta e vittoriosa” (büyük, güzel ve muzaffer): non è una vittima che piange il marito carcerato, ma una figura fiera, monumentale, che trionfa idealmente sulle miserie dei persecutori.

sei la mia nostalgia

di saperti inaccessibile

nel momento stesso

in cui ti afferro.

La chiusura della lirica è un capolavoro di psicologia amorosa. La parola chiave è “nostalgia” (hasretimsin, che in turco indica una brama dolorosa, una mancanza che scava dentro). Hikmet esprime un concetto che rasenta il misticismo: l’inaccessibilità dell’altro non è un limite temporaneo dovuto alla prigione, ma una condizione intrinseca dell’amore profondo.

Anche quando il poeta riesce a stringerla, sia nell’abbraccio mentale della cella, sia nei rari momenti di vicinanza reale, Piraye resta parzialmente inafferrabile. Questo non genera frustrazione, ma un desiderio perenne. L’amore assoluto descritto da Hikmet conquista proprio perché rifiuta di farsi “proprietà”. È costretto a vivere nella tensione costante tra il darsi completamente e il rimanere un mistero da scoprire, ieri come oggi, immutato oltre l’assenza.

Cosa significa amare in modo totale

A distanza di più di ottant’anni dalla sua composizione, Tu continua a risuonare con una forza immutata, dimostrando che la grande poesia non invecchia, ma si stabilizza nel tempo come un classico dell’anima. Nazım Hikmet, interpretato dalla sensibilità di Joyce Lussu, che ha permesso a noi lettori italiani di conoscere questi versi, ha scritto molto più di una dedica d’amore a sua moglie Piraye.

Il poeta turco ha tracciato i confini di un territorio filosofico in cui le barriere umane perdono qualsiasi potere e l’assenza cessa di essere una condanna per diventare una forma superiore di presenza.

Questo testo si inserisce in quella nobile tradizione letteraria in cui l’isolamento forzato si trasforma nel motore di un’espansione interiore senza precedenti. Come la Beatrice di Dante o la Laura di Petrarca, la Piraye di Hikmet viene sublimata, ma senza perdere la sua vibrante carnalità.

La moglie-musa non diventa un’astrazione angelica, resta “carne che brucia”, una donna reale e fiera capace di farsi scudo contro l’orrore della reclusione. La grandezza del poeta turco risiede proprio in questo, ovvero nell’aver fuso il misticismo dell’amore totalizzante con la concretezza della passione fisica e dell’impegno politico.

La cella di Bursa, da luogo di privazione e di silenzio indotto dal regime, si trasforma grazie a questi versi in una cassa di risonanza universale, dove il privato diventa politico e l’amore privato si fa manifesto di libertà per l’umanità intera.

Il viaggio tra queste righe ci lascia una certezza profonda: l’Amore assoluto non subisce la distanza, la cavalca e la vince. La lezione che arriva da Nazim Hikmet è un promemoria tanto devastante quanto necessario. Ci insegna che l’amore non è un oggetto da trattenere o una presenza da esigere, ma un atto di fede verso l’inaccessibilità dell’altro.

Amare qualcuno significa accettarne il mistero, abitarne il ricordo e lasciarsi conquistare dalla sua essenza anche quando non c’è. Perché le mura e i regimi possono recludere un corpo, ma non potranno mai imprigionare una patria che ha gli occhi cangianti di chi ci ama, simili alla vastità del cielo intero.