“Il giorno più bello” di Madre Teresa, poesia per scoprire e vivere la vera felicità

Il giorno più bello di Madre Teresa di Calcutta è una vera poesia, in cui la Premio Nobel per la pace del 1979, offre attraverso un discorso in versi le giuste risposte per affrontare la vita nel migliore dei modi.

È un autentico manuale d’istruzioni per vivere e scoprire la vera felicità, l’amore, l’altruismo, il benessere, il rispetto.

Le riflessioni di Madre Teresa non lasciano nessuno spazio all’incomprensione. Si esplicano in delle domande che trovano immediate e dirette risposte, utili ad avere un approccio alla vita davvero virtuoso.

Il giorno più bello è un discorso poetico contenuto nel libro La matita di Dio. Conversazioni con Madre Teresa di Calcutta di Borja Loma Barrie, scrittore spagnolo che racconta il viaggio romanzato dell’incontro di Ramon Basualdo, un giovane che vive una vita difficile, con la grande “Missionaria della carità”.

Leggiamo questo discorso poetico per apprezzarne i validi suggerimenti e cogliere il pensiero di Madre Teresa.

Il giorno più bello di Madre Teresa Il giorno più bello? Oggi. L’ostacolo più grande? La paura.

La cosa più facile? Sbagliarsi.

L’errore più grande? Rinunciare.

La radice di tutti i mali? L’egoismo. La distrazione migliore? Il lavoro.

La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento.

I migliori professionisti? I bambini.

Il primo bisogno? Comunicare.

La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il mistero più grande? La morte.

Il difetto peggiore? Il malumore.

La persona più pericolosa? Quella che mente.

Il sentimento più brutto? Il rancore.

Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia.

La rotta migliore? La via giusta.

La sensazione più piacevole? La pace interiore.

L’accoglienza migliore? Il sorriso.

La miglior medicina? L’ottimismo. La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto.

La forza più grande? La fede.

Le persone più necessarie? I sacerdoti.

La cosa più bella del mondo? L’amore.

Il senso più alto dell’amore per sé stessi e per gli altri

Il giorno più bello è la poesia di Madre Tersa di Calcutta che offre una visione sana e costruttiva dell’esistenza. Il lucido sguardo di chi ha toccato con mano la vera sofferenza e trasferisce ai più fortunati una lezione di vita che di dovrebbe imparare a memoria.

Madre Teresa è l’assoluta protagonista. Siamo alla Casa del Moribondo, la sede della congregazione delle missionarie della carità, e il Premio Nobel fa delle riunioni con le persone che andavano a farle visita. Tra questi c’è Ramon Basualdo, il ragazzo che ha lasciato la Spagna per gravi problemi personali, il quale ascolta le parole della grande suora.

Come abbiamo letto sopra sono parole sagge che offrono sano buonsenso. “Il giorno più bello?” è “Oggi”, afferma Madre Teresa. Non c’è ieri e non c’è domani, c’è il senso che il presente è il dono più grande che abbiamo ricevuto. Bisogna onorarlo ed omaggiarlo.

Madre Teresa continua la riunione ponendosi le domande che immagina tutti le vorrebbero fare. E ad ognuna offre una risposta breve, immediata, intensa. Non c’è nessuno che interviene, tutti l’ascoltano senza dire nulla. Sa già cosa vogliono sapere le persone che ha davanti. È a conoscenza che tutti hanno bisogno di trovare la serenità, la pace, la gioia, la felicità per affrontare i giorni che passano con il giusto approccio.

Le frasi che Madre Teresa pronuncia sono semplici è vero, ma di fatto nella pratica pochi li applicano. L’egoismo, il malumore, lo scoraggiamento, la rinuncia purtroppo finiscono per colpire il modo di agire e di esistere di molti, questo purtroppo fa sì che il giorno quando inizia non appare così bello, come invece dovrebbe essere.

Bisognerebbe partire dalla considerazione che svegliarsi la mattina è già la cosa più grande che ci possa accadere. Fuori da noi la vita potrebbe essere bellissima, se solo siamo convinti possa essere tale.

Una donna come Madre Teresa che ha vissuto la sua vita al fianco della malattia, della povertà, della morte non può in nessun modo pensare di non essere fortunata solo per il fatto di poter essere in vita.

Madre Teresa ci regala tanto su cui riflettere con la sua saggezza. Il giorno più bello è una poesia severa e dolce, qualcosa che ci vuole insegnare a vivere in modo migliore, che vuole farci vedere le cose con un punto di vista diverso, vivere la vita con occhi diversi.

Madre Teresa ci propone una serie di domande e risposte dirette per guidarci in un profondo esame di coscienza che mira a migliorarci come persone per affrontare meglio noi stessi e gli altri.

Il giorno più bello è un ulteriore modo per farci capire quanto, alla fine, “l’amore” sia “la cosa più bella del mondo” e che trovare la pace necessaria e vivere tutto con il sorriso siano fondamentali per poter apprezzare lo scorrere della nostra esistenza.