Ci sono poesie che tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita. In occasione della Giornata mondiale della poesia abbiamo selezionato le 20 poesie italiane più belle di sempre, quelle che riescono a emozionarci come la prima volta.

Perché la poesia ha qualcosa che nessun altro linguaggio possiede davvero, ovvero la capacità di arrivare dove le parole, da sole, non bastano. Basta un verso per riconoscersi, per sentirsi capiti, per dare un nome a ciò che proviamo.

Non importa l’epoca in cui sono state scritte, né quante volte le abbiamo lette. Ci sono poesie che continuano a parlarci, ogni volta in modo diverso, come se sapessero esattamente chi siamo diventati.

Il 21 marzo, giorno in cui il mondo celebra la poesia, è l’occasione perfetta per fermarsi e riscoprirle. Non come semplici testi da studiare, ma come esperienze da vivere, capaci di generare emozioni autentiche, quelle che toccano la parte più profonda di noi.

Perché si celebra il 21 marzo?

Il 21 marzo, mentre la terra si risveglia con la primavera, il mondo intero celebra la Giornata Mondiale della Poesia. Istituita dall’UNESCO nel 1999 e celebrata per la prima volta nel 2000, questa ricorrenza vuole essere un modo per “riconoscere all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace”.

L’UNESCO ha scelto questa data per sottolineare come la poesia sia una delle forme di espressione e identità culturale e linguistica più apprezzate e universali in assoluto. Essa possiede la capacità unica di arrivare al cuore delle persone, superando i confini geografici e le barriere linguistiche, ricordandoci che, nell’emozione del verso, siamo tutti uniti a prescindere dalle nostre differenze.

Giornata Mondiale della Poesia, le 20 poesie italiane più amate di tutti i tempi

Per celebrare al meglio la Giornata Mondiale della Poesia, abbiamo selezionato le venti poesie italiane più famose, venti capolavori assoluti della nostra letteratura. Dai padri fondatori alle voci contemporanee, passando per i grandi maestri dell’Ottocento e del Novecento, queste sono le poesie che ogni italiano, e non solo, dovrebbe leggere almeno una volta nella vita.

Non è una classifica, ma un viaggio. Un percorso tra versi che hanno attraversato il tempo e continuano, ancora oggi, a parlarci.

Le origini della poesia italiana e il linguaggio dell’amore

Le poesie italiane fondamentali della nostra identità culturale e del linguaggio d’amore.

1. Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri Una, se non la, lirica d’amore per eccellenza. Tanto gentil e tanto onesta pare

la donna mia quand’ella altrui saluta,

ch’ogne lingua deven tremando muta,

e li occhi no l’ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare,

benignamente d’umilta’ vestuta;

e par che sia una cosa venuta

da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi si’ piacente a chi la mira,

che da’ per li occhi una dolcezza al core,

che ‘ntender non la puo’ chi no la prova; e par che de la sua labbia si mova

uno spirito soave pien d’amore,

che va dicendo a l’anima: Sospira.

2. Erano i capei d’oro a l’aura sparsi di Francesco Petrarca Erano i capei d’oro a l’aura sparsi

che ’n mille dolci nodi gli avolgea,

e ’l vago lume oltra misura ardea

di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi; e ’l viso di pietosi color’ farsi,

non so se vero o falso, mi parea:

i’ che l’esca amorosa al petto avea,

qual meraviglia se di sùbito arsi? Non era l’andar suo cosa mortale,

ma d’angelica forma; e le parole

sonavan altro che, pur voce umana; uno spirto celeste, un vivo sole

fu quel ch’i’ vidi: e se non fosse or tale,

piaga per allentar d’arco non sana.

3. Meravigliosa – mente di Giacomo da Lentini Meravigliosa – mente

un amor mi distringe

e mi tene ad ogn’ora.

Com’om che pone mente

in altro exemplo pinge

la simile pintura,

così, bella, facc’eo,

che ’nfra lo core meo

porto la tua figura. In cor par ch’eo vi porti,

pinta come parete,

e non pare difore.

O Deo, co’ mi par forte

non so se lo sapete,

con’ v’amo di bon core;

ch’eo son sì vergognoso

ca pur vi guardo ascoso

e non vi mostro amore. Avendo gran disio

dipinsi una pintura,

bella, voi simigliante,

e quando voi non vio

guardo ’n quella figura,

par ch’eo v’aggia davante:

come quello che crede

salvarsi per sua fede,

ancor non veggia inante. Al cor m’ard’una doglia,

com’ om che ten lo foco

a lo suo seno ascoso,

e quando più lo ’nvoglia,

allora arde più loco

e non pò star incluso:

similemente eo ardo

quando pass’e non guardo

a voi, vis’amoroso. S’eo guardo, quando passo,

inver’ voi no mi giro,

bella, per risguardare;

andando, ad ogni passo

getto uno gran sospiro

ca facemi ancosciare;

e certo bene ancoscio,

c’a pena mi conoscio,

tanto bella mi pare. Assai v’aggio laudato,

madonna, in tutte parti,

di bellezze c’avete.

Non so se v’è contato

ch’eo lo faccia per arti,

che voi pur v’ascondete:

sacciatelo per singa

zo ch’eo no dico a linga,

quando voi mi vedite Canzonetta novella,

va’ canta nova cosa;

lèvati da maitino

davanti a la più bella,

fiore d’ogn’amorosa,

bionda più c’auro fino:

«Lo vostro amor, ch’è caro,

donatelo al Notaro

ch’è nato da Lentino».

4. S’i’ fosse foco di Cecco Angiolieri S’i’ fosse foco, ardereï ‘l mondo;

s’i’ fosse vento, lo tempestarei;

s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;

s’i’ fosse Dio, mandereil’ en profondo;

5 s’i’ fosse papa, sere’ allor giocondo,

ché tutti cristïani imbrigherei

s’i’ fosse ‘mperator, sa’ che farei?

A tutti mozzarei lo capo a tondo.

S’i’ fosse morte, andarei da mio padre;

10 s’i’ fosse vita, non starei con lui:

similemente faria da mi’ madre,

S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui,

torrei le donne giovani e leggiadre:

e vecchie e laide lasserei altrui.

Le poesie italiane dell’ottocento tra infinito, memoria e nostalgia

In nessun altro periodo come l’Ottocento la poesia italiana ha saputo interrogare così profondamente l’esistenza. È il secolo delle grandi domande, in cui i versi diventano spazio di riflessione sul destino umano, sul tempo che scorre e sulle illusioni che si infrangono.

Tra il desiderio di infinito e il peso della memoria, i poeti trasformano l’esperienza personale in una visione universale. Nascono così alcune delle liriche più intense della nostra tradizione, capaci ancora oggi di parlare al cuore e alla coscienza di chi le legge.

5. L’Infinito, Giacomo Leopardi Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

6. A Silvia di Giacomo Leopardi Silvia, rimembri ancora

Quel tempo della tua vita mortale,

Quando beltà splendea

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,

E tu, lieta e pensosa, il limitare

Di gioventù salivi? Sonavan le quiete

Stanze, e le vie dintorno,

Al tuo perpetuo canto,

Allor che all’opre femminili intenta

Sedevi, assai contenta

Di quel vago avvenir che in mente avevi.

Era il maggio odoroso: e tu solevi

Così menare il giorno. Io gli studi leggiadri

Talor lasciando e le sudate carte,

Ove il tempo mio primo

E di me si spendea la miglior parte,

D’in su i veroni del paterno ostello

Porgea gli orecchi al suon della tua voce,

Ed alla man veloce

Che percorrea la faticosa tela.

Mirava il ciel sereno,

Le vie dorate e gli orti,

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte.

Lingua mortal non dice

Quel ch’io sentiva in seno. Che pensieri soavi,

Che speranze, che cori, o Silvia mia!

Quale allor ci apparia

La vita umana e il fato!

Quando sovviemmi di cotanta speme,

Un affetto mi preme

Acerbo e sconsolato,

E tornami a doler di mia sventura.

O natura, o natura,

Perchè non rendi poi

Quel che prometti allor? perchè di tanto

Inganni i figli tuoi? Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,

Da chiuso morbo combattuta e vinta,

Perivi, o tenerella. E non vedevi

Il fior degli anni tuoi;

Non ti molceva il core

La dolce lode or delle negre chiome,

Or degli sguardi innamorati e schivi;

Nè teco le compagne ai dì festivi

Ragionavan d’amore Anche peria fra poco

La speranza mia dolce: agli anni miei

Anche negaro i fati

La giovanezza. Ahi come,

Come passata sei,

Cara compagna dell’età mia nova,

Mia lacrimata speme!

Questo è quel mondo? questi

I diletti, l’amor, l’opre, gli eventi

Onde cotanto ragionammo insieme?

Questa la sorte dell’umane genti?

All’apparir del vero

Tu, misera, cadesti: e con la mano

La fredda morte ed una tomba ignuda

Mostravi di lontano.

7. A Zacinto, Ugo Foscolo Né più mai toccherò le sacre sponde

ove il mio corpo fanciulletto giacque,

Zacinto mia, che te specchi nell’onde

del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde

col suo primo sorriso, onde non tacque

le tue limpide nubi e le tue fronde

l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali, ed il diverso esiglio

per cui bello di fama e di sventura

baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio,

o materna mia terra; a noi prescrisse

il fato illacrimata sepoltura.

8. Il cinque maggio di Alessandro Manzoni Ei fu. Siccome immobile,

Dato il mortal sospiro,

Stette la spoglia immemore

Orba di tanto spiro,

Così percossa, attonita

La terra al nunzio sta, Muta pensando all’ultima

Ora dell’uom fatale;

Né sa quando una simile

Orma di pie’ mortale

La sua cruenta polvere

A calpestar verrà. Lui folgorante in solio

Vide il mio genio e tacque;

Quando, con vece assidua,

Cadde, risorse e giacque,

Di mille voci al sònito

Mista la sua non ha: Vergin di servo encomio

E di codardo oltraggio,

Sorge or commosso al sùbito

Sparir di tanto raggio;

E scioglie all’urna un cantico

Che forse non morrà. Dall’Alpi alle Piramidi,

Dal Manzanarre al Reno,

Di quel securo il fulmine

Tenea dietro al baleno;

Scoppiò da Scilla al Tanai,

Dall’uno all’altro mar. Fu vera gloria? Ai posteri

L’ardua sentenza: nui

Chiniam la fronte al Massimo

Fattor, che volle in lui

Del creator suo spirito

Più vasta orma stampar. La procellosa e trepida

Gioia d’un gran disegno,

L’ansia d’un cor che indocile

Serve, pensando al regno;

E il giunge, e tiene un premio

Ch’era follia sperar; Tutto ei provò: la gloria

Maggior dopo il periglio,

La fuga e la vittoria,

La reggia e il tristo esiglio;

Due volte nella polvere,

Due volte sull’altar. Ei si nomò: due secoli,

L’un contro l’altro armato,

Sommessi a lui si volsero,

Come aspettando il fato;

Ei fe’ silenzio, ed arbitro

S’assise in mezzo a lor. E sparve, e i dì nell’ozio

Chiuse in sì breve sponda,

Segno d’immensa invidia

E di pietà profonda,

D’inestinguibil odio

E d’indomato amor. Come sul capo al naufrago

L’onda s’avvolve e pesa,

L’onda su cui del misero,

Alta pur dianzi e tesa,

Scorrea la vista a scernere

Prode remote invan; Tal su quell’alma il cumulo

Delle memorie scese.

Oh quante volte ai posteri

Narrar se stesso imprese,

E sull’eterne pagine

Cadde la stanca man! Oh quante volte, al tacito

Morir d’un giorno inerte,

Chinati i rai fulminei,

Le braccia al sen conserte,

Stette, e dei dì che furono

L’assalse il sovvenir! E ripensò le mobili

Tende, e i percossi valli,

E il lampo de’ manipoli,

E l’onda dei cavalli,

E il concitato imperio

E il celere ubbidir. Ahi! forse a tanto strazio

Cadde lo spirto anelo,

E disperò; ma valida

Venne una man dal cielo,

E in più spirabil aere

Pietosa il trasportò; E l’avviò, pei floridi

Sentier della speranza,

Ai campi eterni, al premio

Che i desideri avanza,

Dov’è silenzio e tenebre

La gloria che passò. Bella Immortal! benefica

Fede ai trïonfi avvezza!

Scrivi ancor questo, allegrati;

Ché più superba altezza

Al disonor del Gòlgota

Giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri

Sperdi ogni ria parola:

Il Dio che atterra e suscita,

Che affanna e che consola,

Sulla deserta coltrice

Accanto a lui posò».

9. San Martino di Giosuè Carducci La nebbia agli irti colli

piovigginando sale,

e sotto il maestrale

urla e biancheggia il mar; ma per le vie del borgo

dal ribollir de’ tini

va l’aspro odor dei vini

l’anime a rallegrar. Gira su’ ceppi accesi

lo spiedo scoppiettando:

sta il cacciator fischiando

su l’uscio a rimirar tra le rossastre nubi

stormi d’uccelli neri,

com’esuli pensieri,

nel vespero migrar.

Le poesie italiane del simbolismo e il decadentismo

In questa fase della poesia italiana, i versi smettono di raccontare in modo diretto e iniziano a suggerire, evocare, alludere. La realtà non viene più descritta, ma filtrata attraverso simboli, suoni e immagini capaci di restituire il mistero dell’esistenza.

È il tempo in cui la poesia diventa musica, percezione, atmosfera. Il dolore si fa più intimo, la natura si carica di significati nascosti e l’esperienza umana si trasforma in qualcosa di sfuggente e profondo.

Tra simbolismo e decadentismo nascono così alcune delle liriche più suggestive della nostra tradizione, in cui ogni parola non dice soltanto, ma lascia intuire molto di più.

10. X Agosto di Giovanni Pascoli San Lorenzo , io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché si gran pianto

nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto :

l’uccisero: cadde tra i spini;

ella aveva nel becco un insetto:

la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono ;

e restò negli aperti occhi un grido:

portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano. E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!

11. La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio Taci. Su le soglie

del bosco non odo

parole che dici

umane; ma odo

parole più nuove

che parlano gocciole e foglie

lontane.

Ascolta. Piove

dalle nuvole sparse.

Piove su le tamerici

salmastre ed arse,

piove sui pini

scagliosi ed irti,

piove su i mirti

divini,

su le ginestre fulgenti

di fiori accolti,

su i ginepri folti

di coccole aulenti,

piove su i nostri volti

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti

leggeri,

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,

su la favola bella

che ieri

t’illuse, che oggi m’illude,

o Ermione. Odi? La pioggia cade

su la solitaria

verdura

con un crepitio che dura

e varia nell’aria secondo le fronde

più rade, men rade.

Ascolta. Risponde

al pianto il canto

delle cicale

che il pianto australe

non impaura,

né il ciel cinerino.

E il pino

ha un suono, e il mirto

altro suono, e il ginepro

altro ancora, stromenti

diversi

sotto innumerevoli dita.

E immensi

noi siam nello spirito

silvestre,

d’arborea vita viventi;

e il tuo volto ebro

è molle di pioggia

come una foglia,

e le tue chiome

auliscono come

le chiare ginestre,

o creatura terrestre

che hai nome

Ermione. Ascolta, Ascolta. L’accordo

delle aeree cicale

a poco a poco

più sordo

si fa sotto il pianto

che cresce;

ma un canto vi si mesce

più roco

che di laggiù sale,

dall’umida ombra remota.

Più sordo e più fioco

s’allenta, si spegne.

Sola una nota

ancor trema, si spegne,

risorge, trema, si spegne.

Non s’ode voce del mare.

Or s’ode su tutta la fronda

crosciare

l’argentea pioggia

che monda,

il croscio che varia

secondo la fronda

più folta, men folta.

Ascolta.

La figlia dell’aria

è muta: ma la figlia

del limo lontana,

la rana,

canta nell’ombra più fonda,

chi sa dove, chi sa dove!

E piove su le tue ciglia,

Ermione. Piove su le tue ciglia nere

sì che par tu pianga

ma di piacere; non bianca

ma quasi fatta virente,

par da scorza tu esca.

E tutta la vita è in noi fresca

aulente,

il cuor nel petto è come pesca

intatta,

tra le palpebre gli occhi

son come polle tra l’erbe,

i denti negli alveoli

son come mandorle acerbe.

E andiam di fratta in fratta,

or congiunti or disciolti

(e il verde vigor rude

ci allaccia i melleoli

c’intrica i ginocchi)

chi sa dove, chi sa dove!

E piove su i nostri volti

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti

leggeri,

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,

su la favola bella

che ieri

m’illuse, che oggi t’illude,

o Ermione.

Il novecento: le poesie italiane della trincea e dell’esistenza

Il Novecento segna una frattura profonda. La guerra entra nella vita degli uomini e la poesia perde ogni ornamento, diventando essenziale, diretta, necessaria. I versi si accorciano, si spezzano, ma acquistano una forza nuova. Raccontano la fragilità dell’esistenza, la precarietà della vita, il senso di smarrimento di fronte a un mondo che cambia troppo velocemente.

Dalla trincea alla solitudine interiore, la poesia del Novecento diventa una ricerca di senso, un tentativo di restare umani dentro l’esperienza più dura.

12. Soldati di Giuseppe Ungaretti Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie.

13. Mattina di Giuseppe Ungaretti M’illumino

d’immenso.

14. Spesso il male di vivere ho incontrato di Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato:

era il rivo strozzato che gorgoglia,

era l’incartocciarsi della foglia

riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio

che schiude la divina Indifferenza:

era la statua nella sonnolenza

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

15. Ho sceso, dandoti il braccio di Eugenio Montale Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

16. Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo Ognuno sta solo sul cuor della terra,

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera. 17. Shemà (Se questo è un uomo) di Primo Levi

Voi che vivete sicuri

nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

il cibo caldo e visi amici: Considerate se questo è un uomo

che lavora nel fango

che non conosce pace

che lotta per mezzo pane

che muore per un si o per un no.

Considerate se questa è una donna,

senza capelli e senza nome

senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo

come una rana d’inverno. Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa andando per via,

coricandovi, alzandovi.

Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa,

la malattia vi impedisca,

i vostri nati torcano il viso da voi.

Le poesie italiane contemporanee, tra cuore, corpo e vita

Nella poesia contemporanea la distanza si accorcia. I versi tornano a parlare in modo diretto, attraversano il corpo, le emozioni, la vita quotidiana. Non cercano più di spiegare il mondo, ma di restituirne l’intensità.

Amore, fragilità, desiderio, dolore: tutto diventa esperienza viva, concreta, spesso senza filtri.

È una poesia che non si limita a essere letta, ma si sente. Che entra dentro, che tocca, che resta. Tra voce e carne, tra pensiero e sentimento, la poesia contemporanea riscopre il suo legame più profondo con l’essere umano.

18. Ieri sera era amore (A Ettore) di Alda Merini Ieri sera era amore,

io e te nella vita

fuggitivi e fuggiaschi

con un bacio e una bocca

come in un quadro astratto:

io e te innamorati

stupendamente accanto.

Io ti ho gemmato e l’ho detto:

ma questa mia emozione

si è spenta nelle parole.

19. Sono nata il ventuno a primavera di Alda Merini Sono nata il ventuno a primavera

ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle

potesse scatenar tempesta.

Così Proserpina lieve

vede piovere sulle erbe,

sui grossi frumenti gentili

e piange sempre la sera.

Forse è la sua preghiera.

20. Sii dolce con me. Sii gentile di Mariangela Gualtieri Sii dolce con me. Sii gentile.

È breve il tempo che resta. Poi

saremo scie luminosissime.

E quanta nostalgia avremo

dell’umano. Come ora ne

abbiamo dell’infinità.

Ma non avremo le mani. Non potremo

fare carezze con le mani.

E nemmeno guance da sfiorare

leggere. Una nostalgia d’imperfetto

ci gonfierà i fotoni lucenti.

Sii dolce con me.

Maneggiami con cura.

Abbi la cautela dei cristalli

con me e anche con te.

Quello che siamo

è prezioso più dell’opera blindata nei sotterranei

e affettivo e fragile, tiepido. La vita ha bisogno

di un corpo per essere e tu sii dolce

con ogni corpo. Tocca leggermente

leggermente poggia il tuo piede

e abbi cura

di ogni meccanismo di volo

di ogni guizzo e volteggio

e maturazione e radice

e scorrere d’acqua e scatto

e becchettio e schiudersi o

svanire di foglie

fino al fenomeno

della fioritura,

fino al pezzo di carne sulla tavola

che è corpo mangiabile

per il mio ardore d’essere qui. Ringraziamo. Ogni tanto.

Sia placido questo nostro esserci –

questo essere corpi scelti

per l’incastro dei compagni

d’amore.

Perché la poesia è ancora così importante oggi

La poesia continua a essere importante perché è uno dei pochi linguaggi capaci di restituire complessità all’esperienza umana. In un tempo in cui tutto tende a semplificarsi, a ridursi, a diventare immediato, la poesia compie un gesto opposto: rallenta, approfondisce, stratifica. Non si limita a dire, ma invita a sentire, a sostare, a entrare in relazione con ciò che viviamo.

Il malessere contemporaneo nasce spesso da una distanza: quella tra ciò che proviamo e la nostra capacità di comprenderlo. Emozioni che restano indistinte, pensieri che si accavallano, sensazioni che non trovano parole.

È proprio qui che la poesia diventa necessaria. Perché offre un codice diverso, più vicino alla natura profonda dell’essere umano. Un linguaggio che non separa ragione ed emozione, ma le tiene insieme. Che non spiega, ma rivela.

Leggere poesia significa allora riattivare uno spazio interiore. Significa riconoscersi, dare forma a ciò che è informe, ritrovare un senso dentro la complessità.

E in questo processo, la poesia smette di essere qualcosa da studiare o ricordare. Diventa un’esperienza viva, capace di accompagnarci, orientarci, e, in qualche modo, prenderci cura di noi.