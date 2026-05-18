E la bellezza non potrà cessare (1955) di Alda Merini: la poesia che insegna a reagire al dolore

E la bellezza non potrà cessare di Alda Merini è una poesia che che arriva dritta al cuore come una carezza e, al tempo stesso, come uno scudo. In questi versi straordinari, la poetessa dei navigli non ci parla di un’estetica superficiale, ma di una forza cosmica e incrollabile: la capacità della vita di rigenerarsi e splendere, anche quando tutto intorno sembra crollare.

La giovane Alda, poco più che ventenne, sente il bisogno di armare la propria anima. Scegliere di vedere la bellezza non è un’ingenuità da sognatori, ma un atteggiamento spirituale di una donna che vuole mangiarsi la vita. È il rifiuto totale e fiero di farsi contaminare dalle ombre del mondo e dalle fragilità dell’esistenza.

E la bellezza non potrà cessare è una posia che fa parte della raccolta Nozze romane di Alda Merini pubblicata nel 1955 dall’editore Schwarz.

Leggiamo la poesia di Alda Merini per scoprirne il profondo significato.

E la bellezza non potrà cessare di Alda Merini



... E la bellezza non potrà cessare:

io non potrò dividere superbe

grazie di tempo dalla confluente

armonia della vita né i germogli

cesseranno di crescere dal ceppo

della mia aspettazione. Benedetta

alba di luce, ti ritrovo eguale,

inadulta e perciò sempre

ignara della morte e tanto più

grata alla fonte prima del concetto!

E non sarà ch’io incida sulla pietra

sacra del cuore il segno del sospetto

mortale, né mi inarchi di supina

trasparenza sul male, né decada

di somiglianza impura con la vita:

io voglio e saprò essere dissimile,

nella mia conoscenza ad ogni cosa

e il tutto condurrò gradatamente

alla risoluzione della sfera.



Ah, orme gigantesche d’ogni intatta

visione, non seguitemi tramando

il mio crollo violento; la mia sola

traccia è di bene e il tempo del mio sguardo

è impassibilità di stella fissa.

La resistenza di una donna contro i dolori dell’esistenza

E la bellezza non potrà cessare è una poesia di Alda Merini che fa emergere un paradosso potentissimo: la bellezza non è un fatto estetico, ma una decisione etica e una strategia di sopravvivenza. La poetessa milanese non ci dice che il mondo è un luogo idilliaco e privo di ombre. Al contrario, ne percepisce già le fragilità. La sua, però, è una ribellione spirituale. Scegliere di sintonizzarsi sulla “confluente armonia della vita” significa rifiutare il ruolo di vittima degli eventi. Salvare la bellezza, per lei, significa salvare la propria umanità.

La ricerca ostinata di un luogo dell’anima che sia totalmente immune dal dolore e dalla corruzione del tempo. L’alba diventa il simbolo di una dimensione “inadulta”, talmente giovane e pulita da ignorare persino l’esistenza della morte. È il bisogno viscerale di ritrovare lo stupore delle origini.

Di fronte alle durezze e alle meschinità del quotidiano, la reazione più comune è diventare diffidenti, freddi o arrabbiati. La Merini oppone a tutto questo un “no” gigantesco. Si rifiuta di far abitare il proprio cuore dal sospetto e rivendica con orgoglio il diritto di essere diversa dalla massa, impermeabile al conformismo sbiadito del mondo.

C’è una profonda tensione mistica e filosofica in questi versi. La poesia diventa uno strumento cosmico per rimettere ordine nel caos delle passioni umane. Attraverso simboli antichi come la perfezione della sfera e la luce immobile delle stelle fisse, Alda Merini ci proietta verso l’eterno, insegnandoci che lo sguardo dell’anima può rimanere incrollabile anche sotto la tempesta.

Quando l’anima sceglie la luce e si oppone al buio

La poesia di Alda Merini inizia con un paradosso tipografico e grammaticale: quei tre puntini di sospensione seguiti da una congiunzione («… E la bellezza non potrà cessare»). È un attacco che mozza il fiato perché la Merini non sta prendendo la parola per prima, sta rispondendo. Sta replicando a voce alta a un interlocutore invisibile ovvero il male che colpisce la vita: il cinismo del mondo, la paura del futuro o le prime delusioni della giovinezza.

Quel «… E» spezza il silenzio e introduce una certezza assoluta, un dogma personale: la bellezza non è negoziabile, non può finire.

Subito dopo, la poetessa mette in chiaro che la sua non è un’illusione astratta. C’è un legame viscerale, quasi biologico, tra il suo respiro e il cosmo. Scrive infatti che non potrà mai separare il tempo che passa dall’armonia complessiva della vita. Per spiegare questa scommessa sul futuro usa una metafora vegetale di straordinaria potenza:

né i germogli

cesseranno di crescere dal ceppo

della mia aspettazione.

Il ceppo è il tronco tagliato, ciò che resta di un albero potato o ferito, un simbolo che evocando il legno vecchio potrebbe far pensare alla resa. E invece no: su quel legno apparentemente morto, alimentati dalla linfa dell’attesa e della speranza («aspettazione»), continueranno a nascere e a fiorire nuovi rami. La vita, in casa Merini, ha sempre l’ultima parola.

Questa professione di fede si traduce, a metà della prima strofa, in una vera e propria preghiera laica e cosmica rivolta alla luce del mattino:

Benedetta

alba di luce, ti ritrovo eguale,

inadulta e perciò sempre

ignara della morte.

Qui la Merini dimostra una precisione filosofica strabiliante per la sua età. L’alba è benedetta perché è «inadulta», non è ancora cresciuta, non è diventata adulta e non si è ancora sporcata con il compromesso, il rumore e la fatica del giorno che avanza.

Proprio per questa sua natura primordiale ed eterna, l’alba è l’unica dimensione terrena che può ignorare la fine di tutte le cose. Ritrovare l’alba «eguale» significa sapere che esiste un nucleo profondo dentro ognuno di noi che rimane perennemente sintonizzato con l’inizio del mondo, intatto e incorruttibile.

Subito dopo questa immersione nella luce, il tono della poesia cambia marcia e diventa epico, solenne, quasi un giuramento di stampo cavalleresco. La giovane donna indossa la sua armatura:

E non sarà ch’io incida sulla pietra

sacra del cuore il segno del sospetto

mortale.

Quando la vita inizia a colpire, la tentazione più forte è quella di diventare diffidenti, di proteggersi dietro lo schermo del cinismo e della malizia, incidendo sul cuore la cicatrice del “sospetto”. La Merini rifiuta questa resa psicologica. Il cuore è una «pietra sacra» e deve rimanere consacrato alla fiducia. Non c’è spazio per l’inchino servile davanti al male («né mi inarchi di supina trasparenza sul male»), né per il rischio di mimetizzarsi con la mediocrità circostante, che lei definisce con disprezzo «somiglianza impura con la vita».

Ed è qui che esplode il verso-manifesto di tutta la lirica, una dichiarazione di assoluta indipendenza intellettuale e spirituale:

io voglio e saprò essere dissimile.

Non è solo un desiderio, è una certezza granitica («voglio e saprò»). In un’epoca che spingeva il femminile verso il conformismo e l’allineamento, Alda rivendica l’orgoglio della diversità.

Questa alterità non è isolamento sterile, ma lo strumento per compiere una missione quasi pitagorica o dantesca:

e il tutto condurrò gradatamente

alla risoluzione della sfera.

La sfera, nella filosofia antica, è la figura geometrica perfetta, il simbolo della totalità dove non esistono spigoli o fratture. Condurre il caos del mondo alla “risoluzione della sfera” significa prendere i frammenti sparsi dell’esistenza, i dolori quotidiani, le contraddizioni della realtà, e ricomporli attraverso l’atto poetico in un disegno perfetto, dove ogni cosa trova finalmente il suo senso e la sua totale pacificazione.

La poesia si chiude con una seconda strofa più breve, intima e quasi drammatica. All’improvviso, l’atmosfera si popola di ombre affascinanti e terribili:

Ah, orme gigantesche d’ogni intatta

visione, non seguitemi tramando

il mio crollo violento.

Le visioni, le intuizioni mistiche, la sensibilità esasperata della Merini sono “gigantesche”, sono fiammate di genio puro che però portano con sé il rischio del baratro, l’ombra del crollo psichico ed emotivo. La giovane poetessa sente il peso del proprio talento e della propria mente straordinaria. Eppure, proprio mentre evoca la vertigine della caduta, trova la forza per il colpo di coda definitivo.

Le ultime parole sono un trionfo di luce che sigilla l’intera opera e la consegna all’eternità:

la mia sola

traccia è di bene e il tempo del mio sguardo

è impassibilità di stella fissa.

Non importa quanto la terra tremi sotto i piedi, non importa quanto sia faticoso restare in piedi: la scia, l’impronta che questa donna decide di lasciare nel mondo sarà fatta esclusivamente di “bene”. E il suo occhio non si lascerà distrarre o spaventare dalle tempeste del quotidiano. Il suo sguardo acquista la fermezza immobile, siderale e luminosa di una stella fissa. Una stella che non smette di brillare e che, dal 1955, continua a indicare la rotta a chiunque si rifiuti di arrendersi al buio.

Il diritto di splendere: perché questi versi ci servono proprio oggi

Leggere oggi E la bellezza non potrà cessare significa fare un bagno di realtà e di luce al tempo stesso. Ci sbatte in faccia una verità che troppo spesso dimentichiamo: il cinismo non è un segno di maturità, è solo una resa.

Ci hanno insegnato a considerare la disillusione come una forma di intelligenza, una corazza da adulti scaltri. In realtà, è lo schermo dietro cui ci nascondiamo quando abbiamo paura di essere feriti dal mondo, la scusa perfetta per smettere di rischiare. Ci anestetizziamo per non soffrire, ma così facendo smettiamo anche di vivere davvero.

Ma la ventenne Alda Merini ci offre un’alternativa decisamente più rock, una via di fuga che è anche un ritorno a casa. Ci dimostra che possiamo stare su questa terra con i piedi nel fango ma con gli occhi fissi sul cielo, senza farci spegnere dalle meschinità quotidiane o dalle batoste dell’esistenza.

Ci insegna che la purezza non è l’ingenuità di chi non conosce il male, ma la forza d’urto devastante di chi, pur intuendone l’ombra, sceglie deliberatamente di non farsi corrompere. È la lucidità di capire che se lasciamo che il sospetto e il rancore prendano il controllo, abbiamo già perso la nostra battaglia più importante.

Questi versi di Alda Merini non sono un invito alla contemplazione passiva, sono una chiamata alle armi per le nostre anime. Ci costringono a guardarci allo specchio e a fare una scelta qui e ora: possiamo continuare a subire il grigiore dei tempi, uniformandoci a quel lamento collettivo che ci trascina verso il basso, oppure possiamo trovare il coraggio di essere “dissimili”.

Possiamo decidere di fare spazio all’inatteso, di piantare i nostri germogli sul legno vecchio dei nostri fallimenti e delle nostre ferite, sintonizzando lo sguardo sulla luce dell’alba.

Non è un percorso facile, richiede una disciplina spirituale ferrea, la stessa che permette a una stella di restare fissa mentre intorno tutto trema. Ma è l’unico modo che abbiamo per rimetterci a masticare la vita a pieno ritmo, con l’intensità che meritiamo.

Perché alla fine, la bellezza non è un accessorio decorativo: è un fuoco sacro che custodiamo dentro e che nessuno, là fuori, avrà mai il potere di spegnere. A patto che noi, uniti in questa resistenza, decidiamo di non dargliela vinta.