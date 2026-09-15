Dimmi almeno (1983) di Alda Merini: la poesia sul vero amore che non vuole difese

Perché abbiamo così paura dell’amore vero? Alda Merini lo svela in “Dimmi almeno”, la poesia che abbatte ogni difesa e cerca il contatto puro.

Dimmi almeno di Alda Merini è una poesia che mette a nudo una delle paure e delle esigenze più profonde dell’animo umano: quella di spogliarsi d’ogni difesa per lasciarsi travolgere dall’amore vero.Attraverso immagini carnali e al tempo stesso viscerali, la poetessa dei navigli lancia un’invocazione accorata a chi ama, ricordandoci che la passione autentica richiede il coraggio della vulnerabilità e non tollera scudi né riserve.

L’amore va accolto nella sua totalità di corpo e spirito quando irrompe nella vita, per non lasciarsi divorare dall’ansia o, peggio, dai fantasmi della mente, capaci di svanire soltanto di fronte alla concretezza di un abbraccio e di un bacio.

Dimmi almeno, che in molti titolano L’umile giunchiglia, è una poesia che fa parte della raccolta di poesie Le rime petrose di Alda Merini, pubblicata in forma privata nel 1983. I versi saranno poi ricompresi nella raccolta Testamento del 1988, considerata come uno dei punti più alti della produzione poetica di Alda Merini.

Leggiamo questa poesia di Alda Merini per viverne le emozioni e scoprirne il profondo significato.

Dimmi almeno di Alda Merini



Dimmi almeno che oscura meraviglia

già ti prende di me che trovi bella

questa sommessa ed umile giunchiglia

che già ti paragona ad una stella

dimmi che me divina e me presente

senti dentro il tuo letto di piacere

dimmi che un bacio fuga dolcemente

tutte le smanie e tutte le chimere.

L’amore tra resa umile e potenza carnale

In Dimmi almeno, Alda Merini traccia una lucida mappa del desiderio, polarizzata tra due momenti apparentemente opposti dell’esperienza emotiva: la resa iniziale di chi si dona e la riscoperta del proprio potere sensuale.

Il contesto in cui nasce questa composizione è di straordinario spessore umano e letterario. La lirica appartiene agli anni complessi della ripresa creativa della poetessa dei navigli. Dopo il lungo e doloroso periodo del ricovero manicomiale, la morte del marito Ettore Carniti nel luglio del 1983 e l’isolamento da parte del circuito editoriale dominante, Alda Merini vive una stagione di disperato bisogno di riscatto e di contatto umano.

È l’epoca dei dattiloscritti auto-prodotti e distribuiti a stento, e dell’inizio dei contatti telefonici con il poeta Michele Pierri, prima del nuovo matrimonio e del trasferimento a Taranto.

In questa fase di isolamento, la scrittura diventa per la Merini l’unica via per rivendicare l’esistenza del proprio corpo, la dignità della propria identità e la fame di affetto.

Il tema portante di Dimmi almeno si articola proprio sulla tensione tra la fragilità dell’Ego e l’affermazione del desiderio. Se l’avvio della lirica è segnato dal timore di chi chiede una conferma negli occhi dell’amato, il seguito capovolge ogni sottomissione: l’unione erotica cessa di essere una minaccia e si trasforma nel luogo in cui la fragilità femminile si converte in forza quasi sacra.

Il messaggio profondo della composizione risiede nella difesa della dimensione terrena e partecipe dei sentimenti. Rifiutando l’amore puramente platonico e le difese intellettuali, Alda Merini dimostra come l’autentica guarigione dai tormenti e dalla solitudine dell’anima non arrivi dall’isolamento protettivo, ma dal coraggio di abbandonarsi al contatto fisico e alla verità dei sensi.

Analisi e significato della poesia Dimmi almeno di Alda Merini

Dimmi almeno va ben oltre la semplice richiesta d’affetto: è un monito rivolto a chi ha paura di vivere la passione fino in fondo e cerca rifugio nella prudenza. Con un ritmo incalzante e una struttura metrica di straordinaria musicalità, Alda Merini smonta le difese dell’ego per dimostrare che non può esistere amore autentico senza il coraggio di spogliarsi di ogni difesa.

La poesia di Alda Merini si apre con un’invocazione che ha il sapore di una richiesta di trasparenza pura, priva di orgoglio:

Dimmi almeno che oscura meraviglia

già ti prende di me che trovi bella

questa sommessa ed umile giunchiglia

che già ti paragona ad una stella

All’origine di questo incipit non c’è una finzione poetica, ma una dinamica psicologica universale: la paura del rifiuto e l’ansia da asimmetria emotiva. Quando la Merini pronuncia quel “Dimmi almeno”, dà voce a quel bisogno primario – e per questo disarmante, quasi infantile – di sentirsi riconosciuti.

Sta chiedendo un segnale minimo ma vitale per capire se l’impatto emotivo che l’altro ha su di noi trova un corrispettivo o se stiamo precipitando da soli.

Chi ama tende spontaneamente a costruire uno squilibrio di potere: l’altro viene proiettato in alto, trasfigurato in una “stella” inaccessibile e perfetta, mentre chi prova il sentimento si percepisce nudo, fragile, esposto ai fattori atmosferici come una “giunchiglia” piegata dal vento. Questa sottomissione non è masochismo, è la naturale conseguenza dell’idealizzazione.

La richiesta di conferma non serve a nutrir l’ego, ma a colmare questa distanza abissale. La Merini definisce la meraviglia richiesta come “oscura” perché il vero desiderio non è mai del tutto limpido o razionale: nasce nelle zone d’ombra dell’inconscio, dove l’attrazione spaventa proprio perché minaccia le nostre difese.

Chiedere un “almeno” significa allora saggiare il terreno: è la ricerca di un gancio di realtà che renda tollerabile la vulnerabilità, un modo per verificare se c’è reciprocità prima di lasciarsi andare del tutto e rischiare il salto nel vuoto.

Nella parte centrale, il testo abbandona l’incertezza per spostare il baricentro emotivo dalla testa alla pelle:

dimmi che me divina e me presente

senti dentro il tuo letto di piacere

Lontano da qualsiasi idealizzazione platonica o romanticheria di maniera, la Merini affronta il nodo del desiderio corporeo come esperienza di autentica “messa a terra”. Quando l’anima è tormentata o sopraffatta dai pensieri, l’intellettualizzazione dei sentimenti si rivela inutile: è soltanto la concretezza del corpo a riportarci al centro di noi stessi.

Nel “letto di piacere”, la fragile giunchiglia subisce una trasfigurazione profonda: da figura sommessa si riscopre “divina e presente”. Questo passaggio dimostra che la passione carnale non ha nulla di volgare o degradante, ma è l’unico spazio in cui l’essere umano può spogliarsi delle proprie insicurezze quotidiane.

Nel momento del contatto intimo, l’ansia si azzera perché si è costretti a stare nel qui ed ora. La presenza fisica diventa così la risposta concreta al dubbio: il piacere condiviso spoglia la fragilità dalla sua carica di paura e la trasforma in una forma di potere sacro.

Il finale della poesia individua con precisione clinica i due grandi nemici della stabilità emotiva:

dimmi che un bacio fuga dolcemente

tutte le smanie e tutte le chimere.

Le “smanie” e le “chimere” non sono concetti astratti, ma due forme distinte di sofferenza interiore che la solitudine tende ad amplificare. Le smanie rappresentano il rumore di fondo dell’esistenza: l’irrequietezza, l’ansia da prestazione, il nervosismo quotidiano e quel senso di inadeguatezza che ci fa sentire sempre fuori posto.

Le chimere, al contrario, sono le creature mostruose della nostra mente isolata: le proiezioni catastrofiche, la paranoia del tradimento, la paura irrazionale di non essere abbastanza o la certezza preventiva che l’amore sia destinato a finire.

Il finale svela una verità disarmante: i fantasmi della mente nascono nell’isolamento e muoiono nel contatto. Un semplice bacio non è un mero gesto romantico, ma un atto esorcistico e pacificatore.

La dolcezza della vicinanza fisica agisce come un circuito che si chiude, riportando la persona fuori dal proprio abisso mentale per dimostrare che le ansie non erano altro che illusioni alimentate dalla distanza.

Il coraggio di amare senza scudi

Al di là della felice architettura poetica, Dimmi almeno ci regala una lezione di straordinaria maturità emotiva, priva di sconti e di scorciatoie: l’illusione di potersi difendere dal dolore alzando barriere è la forma più subdola di autoinganno.

Pretendere di misurare l’amore, razionalizzare i sentimenti per non correre rischi o rifugiarsi in legami comodi e indolori ci mette forse al riparo dalle ferite, ma al prezzo di anestetizzare la vita stessa e confinarci in un’esistenza a metà.

Esporre la propria fragilità non è mai un atto di debolezza o di resa, ma l’unica vera forma di coraggio che ci rende umani e autenticamente liberi. Mostrare le proprie cicatrici non significa consegnarsi all’altro per farsi distruggere, ma spalancare la porta affinché l’empatia, l’ascolto e la vicinanza reale possano curarle.

Alda Merini ci sbatte in faccia una verità disarmante: non si può conoscere la bellezza del fuoco se ci si limita a guardarlo a debita distanza per paura di scottarsi, né si può pretendere di essere amati davvero se ci si mostra soltanto protetti da armature inaccessibili.

Non serve, ci spiega Alda Merini, razionalizzare gli affetti, filtrare le emozioni attraverso lo schermo dell’orgoglio o della prudenza. Questa lirica breve, viscerale e potentissima si fa manifesto di un’esistenza che chiede solo la libertà di amare ed essere amati. Ci ricorda che l’amore autentico non si nutre di teorie, di garanzie preventive o di calcoli opportunistici, ma trova nella forza del contatto fisico e della presenza tangibile l’unico reale antidoto alla solitudine e all’alienazione del mondo.

La grande lezione universale della poetessa dei navigli sta nel dimostrarci che il contrario dell’amore non è l’odio, ma la paura: la paura di non essere abbastanza, di perdersi, di soffrire. Per salvarsi dai fantasmi che ci divorano dentro, l’unica strada possibile resta quella di spogliarsi di ogni scudo e avere l’infinita, meravigliosa audacia di farsi toccare l’anima.