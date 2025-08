Da leggere al mattino e alla sera di Bertolt Brecht è un a poesia di grande amore e rivela un pensiero profondo di grande dialettica. Amare significa prenersi cura degli altri, sicuramente, ma per rispetto di chi ama bisogna prendere cura di sé stessi.

Con pochi versi e un linguaggio semplice e diretto, il poeta tedesco mette in luce la potenza dell’amore, capace di spingere l’io lirico a prendersi cura della propria esistenza non per sé, ma per l’altro. Il bisogno espresso dall’amato (“ha bisogno di me”) diventa così fondamento di una responsabilità profonda: amare vuol dire anche restare in vita per chi ci ama.

Da leggere al mattino e alla sera nel 1937 durante l’esilio in Danimarca e dedicata a Ruth Berlau, compagna e collaboratrice di Bertolt Brecht.

Leggiamo questa splendida poesia di Bertolt Brecht per coglierne il profondo significato e l’enorme sensibilità.

Da leggere al mattino e alla sera di Bertolt Brecht La persona che amo

mi ha detto

che ha bisogno di me. Per questo

Faccio attenzione a me stessa

Guardo dove metto i piedi e

Temo ogni goccia di pioggia

che possa uccidermi.

Morgens und abends zu lesen, Bertolt Brecht Der, den ich liebe

Hat mir gesagt

Daß er mich braucht. Darum

Gebe ich auf mich acht

Sehe auf meinen Weg und

Fürchte von jedem Regentropfen

Daß er mich erschlagen könnte.

Avere cura di sé significa amarsi. E amarsi significa rispettarsi.

Da leggere al mattino e alla sera è una poesia di Bertolt Brecht che suona come un mantra, un promemoria discreto e necessario da ripetersi ogni giorno, al risveglio e prima di andare a dormire. Dobbiamo scrivere in testa e immortalare nel cervello che ogni esistenza non è isolata, ma intimamente intrecciata con quella di chi ama. E da quell’intreccio nasce una responsabilità: prendersi cura della propria vita, è un dovere per l’altro e del proprio amore nei nostri riguardi.

Viviamo portando insieme a qualcuno un fardello chiamato “vita”, e non siamo mai davvero soli. Per questo, “al mattino e alla sera”, dovremmo tornare a queste parole come a una preghiera laica. Per ricordarsi che il tempo che si vive ha valore, che la cura di sé è un atto d’amore e che la nostra presenza conta, anche e soprattutto per chi ci ama. Questa poesia accompagna svelando sottovoce qualcosa di grandioso: “non sei solo, e chi ti ama ha bisogno di te.”

Una poesia semplice, ma capace di toccare profondamente

La poesia, nella sua brevità, riflette un meccanismo psicologico tanto semplice quanto universale.

La persona che amo

mi ha detto

che ha bisogno di me.

leggendo questi versi di Brecht, l’amore non si manifesta in gesti grandiosi, né in dichiarazioni struggenti, ma in un’affermazione essenziale: “ha bisogno di me”. È in questa frase che il legame si fa concreto, quasi tangibile. Non è un amore idealizzato o astratto, ma un rapporto reale, fatto di presenza, fragilità, dipendenza reciproca.

Il poeta anche se la poesia è dedicata all’amata Ruth Berlau, sceglie di non usare nomi o pronomi specifici rende l’espressione universale: “la persona che amo”. Potrebbe essere chiunque: un partner, un figlio, un genitore, un amico. Chiunque amiamo e ci ami. In ciò sta la grandezza di questo poema, perché segna un’interconnessione, un legame profondo per tutti gli affetti che diventano importanti, dando alla cura della propria vita un valore enorme.

Il vero l’amore diventa responsabilità della propria vita

Prendere coscienza che c’è qualcuno che ci ama e che per questo la nostra vita va tutelata ancora di più segna la bellezza della seconda parte di questa breve poesia.

Per questo

Faccio attenzione a me stessa

Guardo dove metto i piedi e

Temo ogni goccia di pioggia

che possa uccidermi.

Il verso “Per questo” fa capire che si passa dalla rivelazione che c’è qualcuno che vive per noi, che ci ama, che ha bisogno del nostro esistere, all’azione di prendersi cura di se stessi. Quel bisogno espresso dall’altro cambia tutto: modifica il comportamento, dà un nuovo senso alla cura di sé.

Non si tratta più di egoismo, ma di responsabilità affettiva. La cura di sé, in questa prospettiva, diventa un atto d’amore. Nella versione originale tedesca il poeta utilizza un’espressione idiomatica “Gebe ich auf mich acht” che significa appunto che si prende cura di sé stessa, che presta attenzione alla propria vita.

Non è un gesto narcisistico o egoistico. La protagonista (l’io lirico femminile) decide di proteggersi perché è necessaria a qualcuno. L’amore, quindi, non genera abbandono, ma attenzione; non porta a perdersi, ma a salvarsi.

L’io lirico rafforza il concetto affermando “Guardo dove metto i piedi”, ovvero non procede più distratta nella vita, ma osserva con cura il suo cammino, le sue scelte, i suoi gesti quotidiani. C’è un senso di responsabilità e presenza attiva: vivere bene, vivere con consapevolezza, perché la propria vita conta anche per un altro.

La poesia si conclude con un’immagine potente e poetica. Anche una goccia di pioggia, qualcosa di minuscolo, naturale, banale, viene percepita come una possibile minaccia. È una metafora della fragilità umana: quando si ama e si è amati, anche i pericoli più piccoli sembrano enormi, perché la perdita avrebbe conseguenze non solo per sé, ma per chi ci ama.

La paura non è vaga o poetica, è fisica, reale, radicale. Ogni rischio viene vissuto con timore, non per debolezza, ma perché la vita ora ha un significato più grande: è un dono anche per l’altro.

Bertolt Brecht ci offre una definizione profondamente umana dell’amore: non solo sentimento, ma presa di coscienza. Una poesia che trasforma il gesto più intimo, prendersi cura do sé, in atto di amore altruista e in promessa silenziosa di esserci.