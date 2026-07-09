al fuoco, al fuoco di Charles Bukowski, poesia sul caldo soffocante che fa impazzire

al fuoco, al fuoco di Charles Bukowski è una poesia in cui il caldo soffocante di una serata estiva finisce per diventare la perfetta metafora della gabbia psicologica che destabilizza mandando il cervello in tilt. L’afa estrema agisce come un amplificatore della propria inquietudine, dove le emozioni diventano distruttive. Il caldo, insomma, toglie i filtri e mette a nudo i nostri deliri.

Bukowski lancia un messaggio fortemente controcorrente e anti-romantico. Smantella l’idea dell’estate da cartolina (quella del mare, delle vacanze, della spensieratezza). Per chi vive ai margini, per chi è bloccato in città a lavorare o non ha i mezzi per scappare, l’estate è una condanna alla sopravvivenza. È una stagione che finisce per molte persone un atto di lotta fisica e mentale contro il cemento che brucia.

Questa lirica testo ci tocca da vicino perché descrive perfettamente quell’istante in cui tutti noi, davanti a una giornata d’afa insopportabile, abbiamo desiderato “mollare tutto” o abbiamo sentito i nervi cedere. Bukowski legittima la nostra frustrazione quotidiana.

burning, burning, questo il titolo originale della poesia, fa parte della raccolta di poesie Sifting through the Madness for the Word, the Line, the Way di Charles Bukowski, pubblicata nel 2023 e contiene le liriche tutte postume dell’autore statunitense. In Italia si può trovare la poesia nel volume Cena a sbafo, pubblicato da Guanda.

Leggiamo la poesia di Charles Bukowski per condividerne le sensazioni e scoprirne il profondo significato.

al fuoco, al fuoco di Charles Bukowski



una lugubre notte maledetta, gli uccelli sono deboli

sul filo, i gatti addormentati a pancia in su,

zampe che si protendono nell’aria

immobile. i senzatetto sono ancora

senzatetto mentre una campana mi suona in testa

e

alla radio un tizio

mi lancia una rapsodia spagnola di Liszt

come un insulto.

poi, termina e mi viene detto che alla fine

seguirà qualcosa di Bach se riesco a

stare sveglio.

come per aiutarmi, le sirene delle navi suonano dal

porto.

se non facesse così caldo stanotte tutte queste cose

andrebbero d’accordo ma invece

c’è follia nell’aria. ricevuta lettera da un tizio in Inghilterra oggi, scrive

che sono una tra le poche persone che

ammira.

be’, non mi ha mai conosciuto di persona. e, anche qualcos’altro: non ci sono più vite eroiche,

neanche una.

l’unica azione coraggiosa rimasta è quando

uccidiamo.

e non sto predicando o suggerendo.

sto solo dicendo come stanno

le cose. divento insofferente col caldo, bevo troppo, fumo mozziconi

di vecchi sigari, mi tiro l’orecchio sinistro, mi gratto le

braccia, penso agli ombelichi, alle lapidi, ai cactus,

alle molle degli orologi, ad altre stranezze. be’, senti, ecco Bach e sono ancora sveglio.

mi serve un altro motivo per stare in questa stanza piena di fantasmi,

alcuni dei quali miei.

potrebbe esser peggio, lo sarà. serate così. imprigionato qui. la realtà orribile

erutta, altre

sirene di navi suonano.

gli anni appesi impiccati. mi

brucio la mano con un fiammifero. il sogno è appiattito, offuscato. regnano confusione e santità. notti indolenti, dolorose, disgustose, belle

come questa. vite

come questa. c’è troppo da dire, i morti

ridono mentre Bach arriva

erigendo palazzi di suono, non lo sopporto eppure sì

posso farcela.

burning, burning, Charles Bukowski



a dismal god-damned night, the birds are limp

on the wire, the cats asleep on their backs,

legs stuck up into the lifeless

air. the homeless are still

homeless as a bell rings in my head

and

on the radio a man

shoves a Spanish rhapsody by Liszt

at me like an insult.

then, that’s over and I’m told that eventually

something by Bach will be along if I manage to

stay awake.

as if to help, boat horns now blast from the

harbor.

if it weren’t so hot tonight those things would all

fit together but instead

there’s a madness in the air. letter from a fellow from England today, he writes

that I am one of the few people he

admires.

well, he hasn’t met me personally. and, something else: there are no daring lives anymore,

none at all.

the only daring activity left is when

we kill.

and I’m not preaching or suggesting.

I’m simply telling you how

it is. I get cranky in the heat, drink too much, smoke bits

of old cigars, pull at my left ear, scratch my

arms, think of bellybuttons, tombstones, cacti,

watchsprings, other oddities. well, look, here’s Bach and I’m still awake.

I need another reason to stay in this room full of ghosts,

some of them my own.

it could be worse, it will be. nights like this. stuck here. grim reality

belches, more

boat horns blow.

the years hang strangled. I

burn my hand with a match. the dream lies huddled, muddy. confusion and sanctity reign. effortless, painful, obnoxious, beautiful nights

like this. lives

like this. there’s too much to say, the dead

laugh as Bach enters

making palaces of sound, I can’t stand it and yes

I can.

Il caldo estivo come gabbia esistenziale e sociale

Il cuore pulsante di al fuoco, al fuoco risiede nel modo in cui Charles Bukowski spoglia l’estate di ogni residuo idilliaco, elevando la calura a fenomeno totalizzante che investe la sfera psichica, sociale e filosofica dell’individuo.

Il tema centrale non è il disagio meteorologico, ma il modo in cui l’afa agisce da violento demolitore delle strutture dell’identità. Sotto la cappa di una “lugubre notte maledetta”, l’ambiente cessa di essere uno sfondo inerte e si converte in un oppressore psichico, un agente neurotossico che altera la percezione del sé e del mondo.

Su un piano strettamente sociologico, l’opera solleva una riflessione feroce sulla disparità e sull’immobilità di classe. Il caldo di Bukowski non è democratico: è una barriera invisibile che cristallizza le marginalità. Mentre la città brucia, i senzatetto restano intrappolati nella loro immutabile condizione di relitti urbani, e persino il mondo animale subisce una mutazione grottesca, con i gatti storditi a pancia in su che protendono le zampe verso un’aria priva di vita.

Non c’è solidarietà nel dolore. La calura esaspera il darwinismo sociale delle metropoli, dove chi è svantaggiato è condannato a subire l’assedio climatico senza alcuna via di fuga materiale.

Tuttavia, è sul piano psicologico ed esistenziale che il messaggio si fa universale. Il caldo diventa una lente di ingrandimento della nevrosi e del trauma. Bukowski fotografa il collasso del mito moderno dell’auto-realizzazione: in una stanza d’affitto bollente, l’illusione del controllo crolla e lascia spazio all’iper-lucidità del fallimento.

Il tempo si ammala, “gli anni appesi impiccati”, e l’afa si fa catalizzatore di un’ansia claustrofobica che popola lo spazio di “fantasmi”, intesi come proiezioni della colpa, del rimorso e dell’inevitabile decadimento fisico.

Il messaggio profondo della poesia non è una banale lamentela sull’afa, ma una disamina clinica e poetica della resistenza psichica. L’umano di Bukowski scopre che l’unico atto coraggioso rimasto non è l’eroismo romantico, ma la capacità di non farsi disintegrare dalla frammentazione della propria mente, trovando una paradossale e disperata “santità” proprio nel rifiuto di arrendersi al delirio.

Analisi e significato di al fuoco, al fuoco di Charles Bukowski

Per comprendere il significato più autentico di questa lirica, è necessario seguirne lo sviluppo come una vera e propria discesa nei gironi di un inferno dantesco domestico e psicologico, dove ogni elemento descritto da Bukowski si carica di un forte valore simbolico.

L’apertura della poesia impone immediatamente un’atmosfera di paralisi biologica ed esistenziale. L’aria è “immobile” e “priva di vita”, e questa assenza di movimento colpisce per primi gli animali: gli uccelli sono deboli sul filo e i gatti dormono a pancia in su con le zampe protese nel vuoto.

Non è un’immagine tenera, ma la rappresentazione di corpi arresi, svuotati di ogni istinto. Subito dopo, l’attenzione si sposta sulla dimensione sociale e sonora: i senzatetto restano tali, mentre una campana suona nella testa del poeta. L’esterno e l’interno iniziano a fondersi a causa della febbre del calore.

Il vero nucleo drammatico della poesia si gioca però nel violento contrasto tra la sordida realtà della stanza e l’irruzione della grande musica classica europea trasmessa alla radio. Prima Liszt, con la sua “Rapsodia spagnola”, viene percepito da Bukowski “come un insulto”. Perché un insulto? Perché la bellezza monumentale, l’ordine e il genio di quella musica stridono ferocemente con la miseria fisica e morale in cui il poeta si trova intrappolato.

La cultura “alta” non consola l’uomo che soffre l’afa sul linoleum; al contrario, ne amplifica l’inadeguatezza. Poco dopo, il ronzio delle navi dal porto taglia la notte, e la mente di Bukowski, esasperata dall’aria bollente, scivola in una riflessione cinica e disillusa sull’assenza di eroismo nel mondo moderno:

non ci sono più vite eroiche, neanche una

l’unica azione coraggiosa rimasta è quando

uccidiamo.

Questa non è un’istigazione alla violenza, ma la constatazione lucida e disperata di come una società alienata e surriscaldata abbia barattato la grandezza morale con la distruzione.

La parte centrale del testo descrive la scomposizione della mente attraverso i tic nervosi provocati dall’afa. Bukowski si fotografa mentre beve troppo, fuma vecchi sigari, si gratta le braccia e si perde in pensieri ossessivi e apparentemente sconnessi: ombelichi, lapidi, cactus, molle di orologi.

Ognuno di questi oggetti ha un significato preciso: le lapidi evocano la morte, i cactus la siccità e l’aridità interiore, le molle degli orologi il collasso del tempo meccanico. La stanza si trasforma in una cripta “piena di fantasmi, alcuni dei quali miei”, dove il passato e i rimorsi prendono corpo a causa dell’insonnia.

Gli anni non scorrono più, ma appaiono “appesi impiccati”. Quando il poeta si brucia accidentalmente la mano con un fiammifero, quel dolore fisico è quasi un risveglio necessario, un modo per ancorarsi al reale mentre il sogno si appiattisce e si offusca.

Il finale della poesia segna l’irruzione di Bach, ed è qui che il significato dell’opera compie il suo scatto decisivo. Bach entra “erigendo palazzi di suono”. Di fronte a questa cattedrale geometrica e perfetta, Bukowski ha un moto di repulsione e di resa: “non lo sopporto”.

La perfezione di Bach è insopportabile per chi vive nel caos. Eppure, nell’ultimo, fulmineo verso, “eppure sì posso farcela”, si consuma il miracolo laico di Bukowski. Il mantra “burning, burning” (“al fuoco, al fuoco”) che sigilla la poesia non è il verdetto di una sconfitta, ma la rivendicazione di una resistenza.

Il significato profondo del testo risiede in questa paradossale coesistenza degli opposti: nella stessa notte, dentro la stessa vita, albergano la confusione e la santità, il disgustoso e il bellissimo. Sopravvivere a questo stridore, restare svegli ad ascoltare Bach mentre la mente brucia, è l’unica, autentica forma di dignità rimasta all’essere umano.

La poesia come ultima difesa dell’umano

In definitiva, la forza di un testo come Al fuoco, al fuoco risiede nella sua straordinaria capacità di fare della letteratura uno specchio spietato ma profondamente terapeutico della nostra cultura e della nostra psiche.

Bukowski ci dimostra che la grande poesia non abita necessariamente nei luoghi idilliaci della natura incontaminata, ma può nascere nel fango del cemento cittadino, lì dove l’afa si fa più insostenibile e i nervi cedono.

La cultura umana, troppo spesso abituata a inscatolare le emozioni in categorie rassicuranti, trova in questi versi una scossa di autentica verità.

Leggere questa poesia durante una giornata di canicola estiva non rinfresca l’aria all’interno delle nostre stanze, ma compie un miracolo infinitamente più grande: ci fa sentire compresi.

Ci ricorda che l’insofferenza, il desiderio di mollare tutto e la temporanea follia che proviamo davanti all’oppressione del mondo non sono colpe, ma reazioni profondamente umane.

Charles Bukowski ci lascia con un’eredità preziosa e una lezione che dovremmo imparare tutti a memoria. Anche quando la realtà erutta, anche quando la nostra mente è un incendio che grida “burning, burning”, la parola scritta rimane l’ultimo idrante a nostra disposizione per spegnere i fantasmi, tollerare il caos e ricordarci che, nonostante tutto, sì, possiamo farcela.