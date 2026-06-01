2 giugno: 8 Poesie sulla Festa della Repubblica che raccontano l’identità italiana

Il 2 giugno è un’occasione per riscoprire l’anima profonda dell’Italia, fatta di bellezza, lotta, memoria e speranza. In questo giorno in cui si celebra la nascita della Repubblica, la poesia diventa uno specchio potente dell’identità nazionale, capace di raccontare l’amore per il Paese, le sue ferite, la sua forza e la sua rinascita.

I versi dei grandi autori italiani sono capaci di raccontare l’amore profondo per la patria, le sue ferite storiche, la sua forza innata e la sua costante rinascita.

Da Salvatore Quasimodo a Giacomo Leopardi, passando per il Risorgimento di Manzoni e Berchet, fino alla musica contemporanea di Francesco De Gregori: la letteratura ci guida in un viaggio emotivo e civile tra paesaggi, ideali e passioni.

Ecco una selezione esclusiva di 8 poesie e componimenti sull’Italia da leggere, condividere e dedicare per vivere il 2 giugno con l’autentico spirito italiano. Da parte nostra ricordiamo che la Festa della Repubblica è un momento per unire il Paese e guardare al futuro in nome dell’unità, della condivisione e degli interessi veri di tutti i cittadini.

Le più belle poesie sull’Italia per celebrare il 2 Giugno

La lettura di queste opere rappresenta un atto di consapevolezza culturale e civile. I testi, disposti in ordine cronologico, mostrano come l’idea stessa di “Italia” sia cambiata nei secoli, evolvendosi dal lamento per la libertà perduta fino all’orgoglio della ricostruzione repubblicana. Un’antologia preziosa da riscoprire o da condividere per celebrare la Festa della Repubblica attraverso la bellezza della parola.

1. ALL’ITALIA – Giacomo Leopardi



O patria mia, vedo le mura e gli archi

E le colonne e i simulacri e l’erme

Torri degli avi nostri,

Ma la la gloria non vedo,

Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi

I nostri padri antichi. Or fatta inerme

Nuda la fronte e nudo il petto mostri,

Oimè quante ferite,

Che lívidor, che sangue! oh qual ti veggio,

Formosissima donna!

Io chiedo al cielo e al mondo: dite dite;

Chi la ridusse a tale? E questo è peggio,

Che di catene ha carche ambe le braccia,

Sì che sparte le chiome e senza velo

Siede in terra negletta e sconsolata,

Nascondendo la faccia

Tra le ginocchia, e piange.

Piangi, che ben hai donde, Italia mia,

Le genti a vincer nata

E nella fausta sorte e nella ria.

Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive,

Mai non potrebbe il pianto

Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno;

Che fosti donna, or sei povera ancella.

Chi di te parla o scrive,

Che, rimembrando il tuo passato vanto,

Non dica: già fu grande, or non è quella?

Perchè, perchè? dov’è la forza antica?

Dove l’armi e il valore e la costanza?

Chi ti discinse il brando?

Chi ti tradì? qual arte o qual fatica

0 qual tanta possanza,

Valse a spogliarti il manto e l’auree bende?

Come cadesti o quando

Da tanta altezza in così basso loco?

Nessun pugna per te? non ti difende

Nessun de’ tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo

Combatterà, procomberò sol io.

Dammi, o ciel, che sia foco

Agl’italici petti il sangue mio.

Dove sono i tuoi figli?. Odo suon d’armi

E di carri e di voci e di timballi

In estranie contrade

Pugnano i tuoi figliuoli.

Attendi, Italia, attendi. Io veggio, o parmi,

Un fluttuar di fanti e di cavalli,

E fumo e polve, e luccicar di spade

Come tra nebbia lampi.

Nè ti conforti e i tremebondi lumi

Piegar non soffri al dubitoso evento?

A che pugna in quei campi

L’itata gioventude? 0 numi, o numi

Pugnan per altra terra itali acciari.

Oh misero colui che in guerra è spento,

Non per li patrii lidi e per la pia

Consorte e i figli cari, Ma da nemici altrui

Per altra gente, e non può dir morendo

Alma terra natia,

La vita che mi desti ecco ti rendo.

Oh venturose e care e benedette

L’antiche età, che a morte

Per la patria correan le genti a squadre

E voi sempre onorate e gloriose,

0 tessaliche strette,

Dove la Persia e il fato assai men forte

Fu di poch’alme franche e generose!

lo credo che le piante e i sassi e l’onda

E le montagne vostre al passeggere

Con indistinta voce

Narrin siccome tutta quella sponda

Coprir le invitte schiere

De’ corpi ch’alla Grecia eran devoti.

Allor, vile e feroce,

Serse per l’Ellesponto si fuggia,

Fatto ludibrio agli ultimi nepoti;

E sul colle d’Antela, ove morendo

Si sottrasse da morte il santo stuolo,

Simonide salia,

Guardando l’etra e la marina e il suolo.

E di lacrime sparso ambe le guance,

E il petto ansante, e vacillante il piede,

Toglicasi in man la lira:

Beatissimi voi,

Ch’offriste il petto alle nemiche lance

Per amor di costei ch’al Sol vi diede;

Voi che la Grecia cole, e il mondo ammira

Nell’armi e ne’ perigli

Qual tanto amor le giovanette menti,

Qual nell’acerbo fato amor vi trasse?

Come si lieta, o figli,

L’ora estrema vi parve, onde ridenti

Correste al passo lacrimoso e, duro?

Parea ch’a danza e non a morte andasse

Ciascun de’ vostri, o a splendido convito:

Ma v’attendea lo scuro

Tartaro, e l’ond’a morta;

Nè le spose vi foro o i figli accanto

Quando su l’aspro lito

Senza baci moriste e senza pianto.

Ma non senza de’ Persi orrida pena

Ed immortale angoscia.

Come lion di tori entro una mandra

Or salta a quello in tergo e sì gli scava

Con le zanne la schiena,

Or questo fianco addenta or quella coscia;

Tal fra le Perse torme infuriava

L’ira de’ greci petti e la virtute.

Ve’ cavalli supini e cavalieri;

Vedi intralciare ai vinti

La fuga i carri e le tende cadute,

E correr fra’ primieri

Pallido e scapigliato esso tiranno;

ve’ come infusi e tintí

Del barbarico sangue i greci eroi,

Cagione ai Persi d’infinito affanno,

A poco a poco vinti dalle piaghe,

L’un sopra l’altro cade. Oh viva, oh viva:

Beatissimi voi

Mentre nel mondo si favelli o scriva.

Prima divelte, in mar precipitando,

Spente nell’imo strideran le stelle,

Che la memoria e il vostro

Amor trascorra o scemi.

La vostra tomba è un’ara; e qua mostrando

Verran le madri ai parvoli le belle

Orme dei vostro sangue. Ecco io mi prostro,

0 benedetti, al suolo,

E bacio questi sassi e queste zolle,

Che fien lodate e chiare eternamente

Dall’uno all’altro polo.

Deh foss’io pur con voi qui sotto, e molle

Fosse del sangue mio quest’alma terra.

Che se il fato è diverso, e non consente

Ch’io per la Grecia i mororibondi lumi

Chiuda prostrato in guerra,

Così la vereconda

Fama del vostro vate appo i futuri

Possa, volendo i numi,

Tanto durar quanto la, vostra duri.

2. ITALIA MIA – Francesco Petrarca Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno a le piaghe mortali che nel bel corpo tuo sí spesse veggio… piacemi almen che ‘ miei sospir’ sian quali spera ‘l Tevero et l’Arno, e ‘l Po, dove doglioso et grave or seggio. Rettor del cielo, io cheggio che la pietà che Ti condusse in terra Ti volga al Tuo dilecto almo paese. Vedi, Segnor cortese, di che lievi cagion’ che crudel guerra; e i cor’, che ‘ndura et serra Marte superbo et fero, apri Tu, Padre, e ‘ntenerisci et snoda; ivi fa che ‘l Tuo vero, qual io mi sia, per la mia lingua s’oda. Voi cui Fortuna à posto in mano il freno de le belle contrade, di che nulla pietà par che vi stringa, che fan qui tante pellegrine spade? perché ‘l verde terreno del barbarico sangue si depinga? Vano error vi lusinga: poco vedete, et parvi veder molto, ché ‘n cor venale amor cercate o fede. Qual piú gente possede, colui è piú da’ suoi nemici avolto. O diluvio raccolto di che deserti strani per inondar i nostri dolci campi! Se da le proprie mani questo n’avene, or chi fia che ne scampi? Ben provide Natura al nostro stato, quando de l’Alpi schermo pose fra noi et la tedesca rabbia; ma ‘l desir cieco, e ‘ncontr’al suo ben fermo, s’è poi tanto ingegnato, ch’al corpo sano à procurato scabbia. Or dentro ad una gabbia fiere selvagge et mansüete gregge s’annidan sí che sempre il miglior geme: et è questo del seme, per piú dolor, del popol senza legge, al qual, come si legge, Mario aperse sí ‘l fianco, che memoria de l’opra ancho non langue, quando assetato et stanco non piú bevve del fiume acqua che sangue. Cesare taccio che per ogni piaggia fece l’erbe sanguigne di lor vene, ove ‘l nostro ferro mise. Or par, non so per che stelle maligne, che ‘l cielo in odio n’aggia: vostra mercé, cui tanto si commise. Vostre voglie divise guastan del mondo la piú bella parte. Qual colpa, qual giudicio o qual destino fastidire il vicino povero, et le fortune afflicte et sparte perseguire, e ‘n disparte cercar gente et gradire, che sparga ‘l sangue et venda l’alma a prezzo? Io parlo per ver dire, non per odio d’altrui, né per disprezzo. Né v’accorgete anchor per tante prove del bavarico inganno ch’alzando il dito colla morte scherza? Peggio è lo strazio, al mio parer, che ‘l danno; ma ‘l vostro sangue piove piú largamente, ch’altr’ira vi sferza. Da la matina a terza di voi pensate, et vederete come tien caro altrui che tien sé cosí vile. Latin sangue gentile, sgombra da te queste dannose some; non far idolo un nome vano senza soggetto: ché ‘l furor de lassú, gente ritrosa, vincerne d’intellecto, peccato è nostro, et non natural cosa. Non è questo ‘l terren ch’i’ toccai pria? Non è questo il mio nido ove nudrito fui sí dolcemente? Non è questa la patria in ch’io mi fido, madre benigna et pia, che copre l’un et l’altro mio parente? Perdio, questo la mente talor vi mova, et con pietà guardate le lagrime del popol doloroso, che sol da voi riposo dopo Dio spera; et pur che voi mostriate segno alcun di pietate, vertú contra furore prenderà l’arme, et fia ‘l combatter corto: ché l’antiquo valore ne gli italici cor’ non è anchor morto. Signor’, mirate come ‘l tempo vola, et sí come la vita fugge, et la morte n’è sovra le spalle. Voi siete or qui; pensate a la partita: ché l’alma ignuda et sola conven ch’arrive a quel dubbioso calle. Al passar questa valle piacciavi porre giú l’odio et lo sdegno, vènti contrari a la vita serena; et quel che ‘n altrui pena tempo si spende, in qualche acto piú degno o di mano o d’ingegno, in qualche bella lode, in qualche honesto studio si converta: cosí qua giú si gode, et la strada del ciel si trova aperta. Canzone, io t’ammonisco che tua ragion cortesemente dica, perché fra gente altera ir ti convene, et le voglie son piene già de l’usanza pessima et antica, del ver sempre nemica. Proverai tua ventura fra’ magnanimi pochi a chi ‘l ben piace. Di’ lor: – Chi m’assicura? I’ vo gridando: Pace, pace, pace.

3. 1821 – Alessandro Manzoni



Soffermàti sull’arida sponda,

vòlti i guardi al varcato Ticino,

tutti assorti nel nuovo destino,

certi in cor dell’antica virtù,

han giurato: Non fia che quest’onda



scorra più tra due rive straniere;

non fia loco ove sorgan barriere

tra l’Italia e l’Italia, mai più!

L’han giurato: altri forti a quel giuro

rispondean da fraterne contrade



affilando nell’ombra le spade

che or levate scintillano al sol.

Già le destre hanno strette le destre;

già le sacre parole son porte:

o compagni sul letto di morte,



o fratelli su libero suol.

Chi potrà della gemina Dora,

della Bormida al Tanaro sposa,

del Ticino e dell’Orba selvosa

scerner l’onde confuse nel Po;



chi stornargli del rapido Mella

e dell’Oglio le miste correnti,

chi ritogliergli i mille torrenti

che la foce dell’Adda versò,

quello ancora una gente risorta



potrà scindere in volghi spregiati,

e a ritroso degli anni e dei fati,

risospingerla ai prischi dolor:

una gente che libera tutta,

o fia serva tra l’Alpe ed il mare;



una d’arme, di lingua, d’altare,

di memorie, di sangue e di cor.

Con quel volto sfidato e dimesso,

con quel guardo atterrato ed incerto,

con che stassi un mendico sofferto

per mercede nel suolo stranier,



star doveva in sua terra il Lombardo;

l’altrui voglia era legge per lui;

il suo fato, un segreto d’altrui;

la sua parte servire e tacer.



O stranieri, nel proprio retaggio

torna Italia, e il suo suolo riprende;

o stranieri, strappate le tende

da una terra che madre non v’è.

Non vedete che tutta si scote,



dal Cenisio alla balza di Scilla?

Non sentite che infida vacilla

sotto il peso de’ barbari piè?

O stranieri! sui vostri stendardi

sta l’obbrobrio d’un giuro tradito;



un giudizio da voi proferito

v’accompagna all’iniqua tenzon;

voi che a stormo gridaste in quei giorni:

Dio rigetta la forza straniera;

ogni gente sia libera, e pèra



della spada l’iniqua ragion.

Se la terra ove oppressi gemeste

preme i corpi de’ vostri oppressori,

se la faccia d’estranei signori

tanto amara vi parve in quei dì;



chi v’ha detto che sterile, eterno

saria il lutto dell’itale genti?

Chi v’ha detto che ai nostri lamenti

saria sordo quel Dio che v’udì?

Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia



chiuse il rio che inseguiva Israele,

quel che in pugno alla maschia Giaele

pose il maglio, ed il colpo guidò;

quel che è Padre di tutte le genti,

che non disse al Germano giammai:



va, raccogli ove arato non hai;

spiega l’ugne; l’Italia ti do.

Cara Italia! dovunque il dolente

grido uscì del tuo lungo servaggio;

dove ancor dell’umano lignaggio,



ogni speme deserta non è:

dove già libertade è fiorita,

dove ancor nel segreto matura,

dove ha lacrime un’alta sventura

non c’è cor che non batta per te.



Quante volte sull’Alpe spïasti

l’apparir d’un amico stendardo!

Quante volte intendesti lo sguardo

ne’ deserti del duplice mar!

Ecco alfin dal tuo seno sboccati,



stretti intorno a’ tuoi santi colori,

forti, armati de’ propri dolori,

i tuoi figli son sorti a pugnar.

Oggi, o forti, sui volti baleni

il furor delle menti segrete:



per l’Italia si pugna, vincete!

Il suo fato sui brandi vi sta.

O risorta per voi la vedremo

al convito de’ popoli assisa,

o più serva, più vil, più derisa,



sotto l’orrida verga starà.

Oh giornate del nostro riscatto!

Oh dolente per sempre colui

che da lunge, dal labbro d’altrui,

come un uomo straniero, le udrà!



Che a’ suoi figli narrandole un giorno

dovrà dir sospirando: io non c’era;

che la santa vittrice bandiera

salutata quel dì non avrà.

4. ITALIA – Giuseppe Ungaretti



Sono un poeta

un grido unanime

sono un grumo di sogni



Sono un frutto

d’innumerevoli contrasti d’innesti

maturato in una serra



Ma il tuo popolo è portato

dalla stessa terra

che mi porta

Italia



E in questa uniforme

di tuo soldato

mi riposo

come fosse la culla

di mio padre.

5. ALL’ARMI! ALL’ARMI! – Giovanni Berchet



Su, Figli d’Italia! su, in armi! coraggio!

Il suolo qui è nostro; del nostro retaggio

Il turpe mercato finisce pei re ;

Un popol diviso per sette destini,

In sette spezzato da sette confini,

Si fonde in un solo, più servo non è.



Su, Italia! su, in armi! Venuto ò il tuo di!

Dei re congiurati la tresca finì!



Dall’Alpi allo stretto fratelli siam tutti!

Su i limiti schiusi, su i troni distrutti

Piantiamo i comuni tre nostri color!

Il verde, la speme tant’anni pasciuta;

Il rosso, la gioia d’averla compiuta;

Il bianco, la fede fraterna d’amor.

Su, Italia! su in armi! Venuto è il tuo dì!

Dei re congiurati la tresca finì!



Gli orgogli minuti via tutti all’oblio

La gloria è de’forti. – Su, forti, per Dio,

Dall’Alpi allo stretto, da questo a quel mar!

Deposte le gare d’un secol disfatto,

Confusi in un nome, legali a un sol patto,

Sommessi a noi soli giuriam di restar.

Su, Italia! su in armi! Venuto è il tuo dì!

Dei re congiurati la tresca finì!



Su, Italia novella! su, libera ed una!

Mal abbia chi a vasta, sicura fortuna

L’angustia prepone d’anguste città!

Sien tutta le fide d’un solo stendardo!

Su, tutti da tutti! Mal abbia il codardo,

L’inetto che sogna parzial libertà!



Su, Italia! su in armi! Venuto è il tuo dì!

Dei re congiurati la tresca fini!



Voi chiusi nei borghi, Voi sparsi alla villa,

Udite le trombe, sentite la squilla

Che all’armi vi chiama del vostro Comun!

Fratelli, a’ fratelli correte in aiuto!

Gridate al tedesco che guarda sparuto:

L’Italia è concorde; non serve a nessun.

6. PIEMONTE – Giosuè Carducci Su le dentate scintillanti vette salta il camoscio, tuona la valanga da’ ghiacci immani rotolando per le selve croscianti : ma da i silenzi de l’effuso azzurro esce nel sole l’aquila, e distende in tarde ruote digradanti il nero volo solenne. Salve, Piemonte! A te con melodia mesta da lungi risonante, come gli epici canti del tuo popol bravo, scendono i fiumi. Scendono pieni, rapidi, gagliardi, come i tuoi cento battaglioni, e a valle cercan le deste a ragionar di gloria ville e cittadi: la vecchia Aosta di cesaree mura ammantellata, che nel varco alpino èleva sopra i barbari manieri l’arco d’Augusto: Ivrea la bella che le rosse torri specchia sognando a la cerulea Dora nel largo seno, fosca intorno è l’ombra di re Arduino: Biella tra ‘I monte e il verdeggiar de’ piani lieta guardante l’ubere convalle, ch’armi ed aratri e a l’opera fumanti camini ostenta: Cuneo possente e pazïente, e al vago declivio il dolce Mondoví ridente, e l’esultante di castella e vigne suol d’Aleramo; e da Superga nel festante coro de le grandi Alpi la regal Torino incoronata di vittoria, ed Asti repubblicana. Fiera di strage gotica e de l’ira di Federico, dal sonante fiume ella, o Piemonte, ti donava il carme novo d’Alfieri. Venne quel grande, come il grande augello ond’ebbe nome, e a l’umile paese sopra volando, fulvo, irrequïeto, – Italia, Italia – egli gridava a’ dissueti orecchi, a i pigri cuori, a gli animi giacenti. – Italia, Italia – rispondeano l’urne d’Arquà e Ravenna: e sotto il volo scricchiolaron l’ossa sé ricercanti lungo il cimitero de la fatal penisola a vestirsi d’ira e di ferro. – Italia, Italia! – E il popolo de’ morti surse cantando a chiedere la guerra; e un re a la morte nel pallor del viso sacro e nel cuore trasse la spada. Oh anno de’ portenti, oh primavera de la patria, oh giorni, ultimi giorni del fiorente maggio, oh trionfante suon de la prima italica vittoria che mi percosse il cuor fanciullo! Ond’io, vate d’Italia a la stagion più bella, in grige chiome oggi ti canto, o re de’ miei verd’anni, re per tant’anni bestemmiato e pianto, che via passasti con la spada in pugno ed il cilicio al cristian petto, italo Amleto. Sotto il ferro e il fuoco del Piemonte, sotto di Cuneo ‘I nerbo e l’impeto d’Aosta sparve il nemico. Languido il tuon de l’ultimo cannone dietro la fuga austrïaca moría: il re a cavallo discendeva contra il sol cadente: a gli accorrenti cavalieri in mezzo, di fumo e polve e di vittoria allegri, trasse, ed, un foglio dispiegato, disse resa Peschiera. Oh qual da i petti, memori de gli avi, alte ondeggiando le sabaude insegne, surse fremente un solo grido: Viva il re d’Italia! Arse di gloria, rossa nel tramonto. I’ampia distesa del lombardo piano; palpitò il lago di Virgilio, come velo di sposa che s’apre al bacio del promesso amore: pallido, dritto su l’arcione, immoto, gli occhi fissava il re: vedeva l’ombra del Trocadero. E lo aspettava la brumal Novara e a’ tristi errori mèta ultima Oporto. Oh sola e cheta in mezzo de’ castagni villa del Douro, che in faccia il grande Atlantico sonante a i lati ha il fiume fresco di camelie, e albergò ne la indifferente calma tanto dolore! Sfaceasi; e nel crepuscolo de i sensi tra le due vite al re davanti corse una miranda visïon: di Nizza il marinaro biondo che dal Gianicolo spronava contro l’oltraggio gallico : d’intorno splendeagli, fiamma di piropo al sole, I’italo sangue. Su gli occhi spenti scese al re una stilla, lenta errò l’ombra d’un sorriso. Allora venne da l’alto un vol di spirti, e cinse del re la morte. Innanzi a tutti, o nobile Piemonte, quei che a Sfacteria dorme e in Alessandria diè a l’aure primo il tricolor, Santorre di Santarosa. E tutti insieme a Dio scortaron l’alma di Carl’Alberto. – Eccoti il re, Signore, che ne disperse, il re che ne percosse. Ora, o Signore, anch’egli è morto, come noi morimmo, Dio, per l’Italia. Rendine la patria. A i morti, a i vivi, pe ‘I fumante sangue da tutt’i campi, per il dolore che le regge agguaglia a le capanne, per la gloria, Dio, che fu ne gli anni, pe ‘I martirio, Dio, che è ne l’ora, a quella polve eroïca fremente, a questa luce angelica esultante, rendi la patria, Dio; rendi l’Italia a gl’italiani.

7. IL MIO PAESE È L’ITALIA di Salvatore Quasimodo



Più i giorni s’allontanano dispersi

e più ritornano nel cuore dei poeti.

Là i campi di Polonia, la piana dì Kutno

con le colline di cadaveri che bruciano

in nuvole di nafta, là i reticolati

per la quarantena d’Israele,

il sangue tra i rifiuti, l’esantema torrido,

le catene di poveri già morti da gran tempo

e fulminati sulle fosse aperte dalle loro mani,

là Buchenwald, la mite selva di faggi,

i suoi forni maledetti; là Stalingrado,

e Minsk sugli acquitrini e la neve putrefatta.

I poeti non dimenticano. Oh la folla dei vili,

dei vinti, dei perdonati dalla misericordia!

Tutto si travolge, ma i morti non si vendono.

Il mio paese è l’Italia, o nemico più straniero,

e io canto il suo popolo, e anche il pianto

coperto dal rumore del suo mare,

il limpido lutto delle madri, canto la sua vita.

8. VIVA L'ITALIA - Francesco De Gregori



Viva l'Italia, l'Italia liberata,

l'Italia del valzer, l'Italia del caffè.

L'Italia derubata e colpita al cuore,

viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, presa a tradimento,

l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento,

l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura,

viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare,

l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare,

l'Italia metà giardino e metà galera,

viva l'Italia, l'Italia tutta intera.

Viva l'Italia, l'Italia che lavora,

l'Italia che si dispera, l'Italia che si innamora,

l'Italia metà dovere e metà fortuna,

viva l'Italia, l'Italia sulla luna.

Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre,

l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre,

l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste,

viva l'Italia, l'Italia che resiste.