I 12 haiku più belli e di valore per affrontare la vita con armonia

Gli haiku sono una delle più semplici e sincere forme di poesia giapponese. Sono componimenti nati in Giappone nel diciassettesimo secolo, formati da tre versi costituiti in totale da 17 more secondo lo schema 5-7-5. Una mora nella metrica classica era l’unità di misura della durata delle sillabe. Non è una sillaba (anche se spesso viene equiparata ad essa), perché una sillaba può contenere anche due more.

Da quando sono state fatte le prime traduzioni di haiku in occidente a questo genere poetico si sono affezionati alcuni dei più grandi scrittori del Novecento, da Rainer Maria Rikle a Paul Eluard. In Italia, si avvicinarono agli haiku alcuni poeti che hanno abbracciato la corrente dell’ermetismo, come Ungaretti e Quasimodo.

Haiku, i componimenti dell’anima

Gli haiku sono poesie che non sembrano tali, aforismi che non sono aforismi, sono un mucchio di parole in cui ha più peso il non detto rispetto a quello che viene detto. Sono componimenti dell’anima, che raccontano le emozioni delle stagioni, della precarietà dell’uomo e della magia della quotidianità.

VI proponiamo dodici haiku, naturalmente nella traduzione italiana, da leggere lentamente in modo da coglierne tutte le qualità e le suggestioni.

Gli Haiku più belli e profondi dei maestri giapponesi

1.

La campana del tempio tace,

ma il suono continua

ad uscire dai fiori.

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

2.

Sotto l’albero tutto si copre

di petali di ciliegio,

pure la zuppa e il pesce sottoaceto.

Matsuo Basho



3.

Le nubi di tanto in tanto

ci danno riposo

mentre guardiamo la luna.

Matsuo Basho

4.

Mondo di sofferenza:

eppure i ciliegi

sono in fiore.

Kobayashi Issa

(1763-1827)

5.

Il tetto si è bruciato:

ora

posso vedere la luna.

Mizuta Masahide

(1657 -1723)

6.

Accatastata per il fuoco,

la fascina

comincia a germogliare.

Nozawa Bonchō

(1640 – 1714)

7.

Che luna:

il ladro

si ferma per cantare.



Yosa Buson

(1716 – 1784)



8.

Ciliegi in fiore sul far della sera

anche quest’oggi

è diventato ieri.

Kobayashi Issa

9.

Nobiltà di colui

che non deduce dai lampi

la vanità delle cose.

Matsuo Basho

10.

Prendiamo

il sentiero paludoso

per arrivare alle nuvole.

Matsuo Basho

11.

Fredda più della neve

è sui capelli bianchi

in inverno la luna.

Naito Joso

(1662-1704)

12.

da Est a Ovest

la stessa malinconia:

vento d’autunno

Matsuo Basho

